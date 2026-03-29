Strýc Vejskal a párátka

Jestli strýc Vejskal něco miloval víc, než dobrý nedělní oběd, pak to bylo čištění mezizubních prostor párátky po dobrém nedělním obědě.

Jenže kámen, přímo balvan úrazu spočíval v tom, že československá socialistická párátka nevydržela jeho soustředěné žvýkání a lámala se zbytečně brzy.
Strýc Vejskal přemýšlel, jak na to vyzrát. A měl štěstí. Ve světě už zuřila Gorbačovova perestrojka, takže k němu přiletěl jeho vzdálený bratranec, snad přes pět nebo šest kolen, který žil v Coloradu v USA.
Ten přinesl strýcovi Vejskalovi párátka, která dostal v letadle. A strýc Vejskal zajásal. Párátka byla z mnohem kvalitnějšího dřeva a vydržela více než ta socialistická. Ovšem tím, že s příbuzným z USA byli na párátka dva, došlo brzy k tomu, že byli bez amerických párátek.
A tehdy americký bratranec prohlásil, že až se vrátí do Států, americká párátka strýcovi Vejskalovi pošle.
Za měsíc skutečně přišla velká krabice z Denveru, Colorado, USA. Ta vzbudila pozornost bdělých strážců zákona ze Státní bezpečnosti, maskovaných za celníky. Bylo pro ně záhadou, že velká krabice obsahuje spoustu menších krabiček a každá menší krabička obsahuje desítky párátek, každé navíc po americku zabalené v papírovém obalu.
Protože neznali odpověď na otázku, proč by si někdo nechal posílat z Ameriky krabici plnou párátek, rozebrali každé zvlášť, zkoumali je pod rentgenem, aby nakonec museli přiznat porážku a strýcovi Vejskalovi předat krabici plnou párátek.
Tady by mohl příběh končit, jenže nekončil.
Když po odpovídající době odložil strýc Vejskal poslední párátko, využil toho, že existuje možnost telefonovat přímo do USA. Vzal telefon, vytočil číslo svého příbuzného a řekl: „Párátka se osvědčila, pošli další.“
Jak už to tenkrát bylo normální, slyšel ho nejen jeho americký příbuzný, slyšeli ho i soudruzi příslušníci StB.
Pochopitelně znervózněli.
Neváhali přivolat posily z kraje a dokonce až z Prahy.
Když přišla další americká krabice plná párátek, jeli příslušníci na tři směny. Každé párátko podrobili takovému zkoumání, že ani raketové testy nejsou tak pečlivé. Do toho se strýc Vejskal chodil každý den ptát, jestli mu náhodou nezadržují cennou zásilku z Ameriky.
Po dalším týdnu museli opět bedliví příslušníci kapitulovat. Předali strýcovi Vejskalovi krabici párátek, avšak zároveň na něj založili sledovací spis.
Po další odpovídající době zase strýc Vejskal odložil poslední párátko a pravil: „Budu zase muset napsat nebo zavolat Luďovi. Ale teď ne, až příští týden,“ a šel klidně spát.
Během toho týdne, který si dal strýc Vejskal na rozmyšlenou, jestli zavolá Luďovi, přišel pátek sedmnáctého listopadu.
Strýc Vejskal Luďovi napsal a Luďa mu další krabici neposlal, ale osobně přivezl.

Autor: Martin Irein | neděle 29.3.2026 9:45 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Martin Irein

  • Počet článků 442
  • Celková karma 8,32
  • Průměrná čtenost 406x
Básník, filosof, trbadúr, alchymista, labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud nevím, co je to herdule).

Svou básnickou tvorbu jsem shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mi, jak sám ostatně přiznávám, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal jsem s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal jsem ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“

Svou filosofii jsem shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“

Jako alchymista jsem se proslavil vynálezem prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu jsem se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.

Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.

Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.

