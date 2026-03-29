Strýc Vejskal a párátka
Jenže kámen, přímo balvan úrazu spočíval v tom, že československá socialistická párátka nevydržela jeho soustředěné žvýkání a lámala se zbytečně brzy.
Strýc Vejskal přemýšlel, jak na to vyzrát. A měl štěstí. Ve světě už zuřila Gorbačovova perestrojka, takže k němu přiletěl jeho vzdálený bratranec, snad přes pět nebo šest kolen, který žil v Coloradu v USA.
Ten přinesl strýcovi Vejskalovi párátka, která dostal v letadle. A strýc Vejskal zajásal. Párátka byla z mnohem kvalitnějšího dřeva a vydržela více než ta socialistická. Ovšem tím, že s příbuzným z USA byli na párátka dva, došlo brzy k tomu, že byli bez amerických párátek.
A tehdy americký bratranec prohlásil, že až se vrátí do Států, americká párátka strýcovi Vejskalovi pošle.
Za měsíc skutečně přišla velká krabice z Denveru, Colorado, USA. Ta vzbudila pozornost bdělých strážců zákona ze Státní bezpečnosti, maskovaných za celníky. Bylo pro ně záhadou, že velká krabice obsahuje spoustu menších krabiček a každá menší krabička obsahuje desítky párátek, každé navíc po americku zabalené v papírovém obalu.
Protože neznali odpověď na otázku, proč by si někdo nechal posílat z Ameriky krabici plnou párátek, rozebrali každé zvlášť, zkoumali je pod rentgenem, aby nakonec museli přiznat porážku a strýcovi Vejskalovi předat krabici plnou párátek.
Tady by mohl příběh končit, jenže nekončil.
Když po odpovídající době odložil strýc Vejskal poslední párátko, využil toho, že existuje možnost telefonovat přímo do USA. Vzal telefon, vytočil číslo svého příbuzného a řekl: „Párátka se osvědčila, pošli další.“
Jak už to tenkrát bylo normální, slyšel ho nejen jeho americký příbuzný, slyšeli ho i soudruzi příslušníci StB.
Pochopitelně znervózněli.
Neváhali přivolat posily z kraje a dokonce až z Prahy.
Když přišla další americká krabice plná párátek, jeli příslušníci na tři směny. Každé párátko podrobili takovému zkoumání, že ani raketové testy nejsou tak pečlivé. Do toho se strýc Vejskal chodil každý den ptát, jestli mu náhodou nezadržují cennou zásilku z Ameriky.
Po dalším týdnu museli opět bedliví příslušníci kapitulovat. Předali strýcovi Vejskalovi krabici párátek, avšak zároveň na něj založili sledovací spis.
Po další odpovídající době zase strýc Vejskal odložil poslední párátko a pravil: „Budu zase muset napsat nebo zavolat Luďovi. Ale teď ne, až příští týden,“ a šel klidně spát.
Během toho týdne, který si dal strýc Vejskal na rozmyšlenou, jestli zavolá Luďovi, přišel pátek sedmnáctého listopadu.
Strýc Vejskal Luďovi napsal a Luďa mu další krabici neposlal, ale osobně přivezl.
Martin Irein
Jak strýc Vejskal roztancoval celou dědinu
V dědině, ve které žije strýc Vejskal, se konala pouť ke svaté Aničce. A to je něco. Od rána nebylo v dědině k hnutí. Kolotoče, hračky a cukrová vata, do toho hity Michala Davida.
Martin Irein
Improvizování
Jedno z pravidel, které je za všech okolností dobré dodržovat, zní: Když nevíš kudy kam, improvizuj. A neboj se klidně improvizovat z hlavy.
Martin Irein
O ženě, která potřebovala chlapa
Šinu si to ze svého zaměstnání, kde jsem celý den dřel v kanceláři do vysílení, a hlavou se mi honí myšlenky na to, co mě asi tak čeká ve zbytku dne. A vtom přijde nečekané oslovení.
Martin Irein
Kovové vzpomínání
Druhá polovina osmdesátých let minulého století a navazující první polovina těch devadesátých společně tvořily období, kdy se objevovaly (a mizely) hudební skupiny jako houby po dešti.
Martin Irein
Moudro strýca Vejskala
Strýc Vejskal si spokojeně vykračoval po dědině a uškňuřoval se jako spokojený kocour. Nebylo divu, měl k tomu důvod.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Co víte o krasobruslení?
Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Návštěvníci olomoucké zoo loni utratili za občerstvení rekordních 33 milionů Kč
Návštěvníci zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni v tamní restauraci, kavárně a...
Šestý globální summit instalačních odborníků společnosti Huawei: setkání nejlepších instalačních odborníků s cílem využít příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie v éře umělé inteligence
Památkáři letos investují do jihočeských hradů a zámků stovky milionů korun
Národní památkový ústav (NPÚ) investuje letos do jihočeských státních hradů a zámků stovky milionů...
Loděnka už roste, největší žraločí akvárium v Česku ukazuje nové vizualizace
Bagry se zakously do areálu olomoucké zoo a rozjely stavbu, která dá nový, maximální prostor jedněm...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 442
- Celková karma 8,32
- Průměrná čtenost 406x
Svou básnickou tvorbu jsem shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mi, jak sám ostatně přiznávám, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal jsem s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal jsem ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii jsem shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista jsem se proslavil vynálezem prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu jsem se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.