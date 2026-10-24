Střílej dřív, než ti fotr spočítá maily, nebo si v tý krčmě uvařte Pelíšky
Byl to přesně ten typ odpoledne, kdy člověk doufá v klidnou nostalgii, ale místo toho dostane přímý zásah upřímností, která řeže jako cirkulárka.
Václav, můj děda, si potrpěl na rituály.
Pivo muselo mít správnou pěnu, stůl v rohu hostince U Orla musel být volný a mladí museli držet hubu, když mluvili pamětníci.
Dojel jsem z Prahy s naivní představou, jak si orazím od korporátního šílenství, od nekonečných excelovských tabulek, které se mi už promítaly i na vnitřní stranu očních víček, a od šéfa, který s oblibou posílal urgentní úkoly v pátek v deset večer.
Namísto klidu mě však čekal bleskový výslech, který se rychle změnil v těžkotonážní dělostřeleckou baráž.
„Takže ty jako celej den jenom čumíš do ty bedny a mačkáš čudlíky?“ zeptal se Václav a v hlase mu zazněl tón, kterým inkvizitoři obvykle zahajovali procesy s čarodějnicemi.
Opřel se o stůl, až sklenice zacinkaly, a upřel na mě pohled, kterým by mohl propalovat pancéřové pláty.
Snažil jsem se mu to vysvětlit lidsky.
Říkal jsem mu o logistických systémech, o schůzkách přes video, kde se řeší miliony, o tom, že když udělám chybu v jednom řádku, na druhém konci Evropy se zastaví kamiony.
Jenže pro muže, jehož hrdinství se měřilo na tuny přeházeného uhlí a počet odpracovaných sobot v zapáchající slévárně, to byly jenom pohádky pro líné městské existence.
V jeho očích jsem byl jenom další zkrachovalec z generace, která neumí vzít do ruky pořádný francouzák.
„Sezení u počítače, to by zvládla i cvičená opice,“ utrousil a s pohrdáním si odfrkl.
V tu chvíli jsem ucítil, jak se ve mně probouzí starý známý reflex.
Ta dravá, chladná část mého já, odkojená akčními filmy a cynismem velkoměsta, měla chuť okamžitě tasit argumenty jako nabitou devítku.
Chtěl jsem mu říct, že ty jeho slavné fabriky už dávno zkrachovaly, protože je řídili lidi, kteří neuměli spočítat ani vlastní výplatu bez počítadla.
Ale udržel jsem se.
Zhluboka jsem se nadechl, lokl si hořkého moku a pokusil se o diplomatický smír.
Jenže Václav teprve chytal slinu.
S druhým půllitrem se v něm probral vypravěč epických rozměrů.
Začal sypat z rukávu historky o tom, jak vstával ve čtyři ráno, jak tahal na zádech pytle s cementem, zatímco mu z nosu tekla krev z únavy, a jak nikdo z jeho party nikdy nebrečel.
„Byli jsme rádi, že máme do čeho píchnout,“ opakoval tu svou mantru, kterou jsem slyšel už snad stokrát.
Každé jeho slovo dopadalo na stůl jako těžký kovaný buchar.
V jeho podání byla minulost sice tvrdá, ale dokonale černobílá, plná opravdových chlapů a poslušných žen, zatímco přítomnost byla jen změkčilá parodie na život.
„Vy mladí dneska vůbec nevíte, co je to nechat na place duši,“ zakončil svůj monolog a podíval se na mě s takovým triumfem, jako by mě právě srazil k zemi jedním dobře mířeným hákem.
To už byla moc i na mou vycvičenou trpělivost.
Moje korporátní maska slušného kluka z hlavního města definitivně praskla.
Uvědomil jsem si, že tenhle chlap mě vůbec neposlouchá.
Nezajímalo ho, že mě ta moderní, neviditelná práce likviduje zevnitř, že nespím, protože mi v hlavě neustále rotují termíny, a že mám panický strach z toho, že nepoplatím hypotéku a skončím na dlažbě.
„Víš co, dědo?“ vyjel jsem zničehonic a hlas mi zazněl tvrději, než jsem původně chtěl.
„Já možná nemám mozoly, ale taky kvůli práci nezdrhám z domu. Ty jsi z tý svý slavný fabriky nakráčel rovnou sem, seděl jsi tady do noci a babička byla na celej barák, na děti i na zvířata úplně sama. Tak mi tady laskavě nevykládej pohádky o tom, jak jste skvěle stíhali rodinu. Utíkal jsi před ní každej den.“
Hluk v hospodě jako by najednou utichl, přestože u vedlejšího stolu dál chlapi rozebírali fotbal.
Čas se smrskl do jediného, nehybného bodu.
Václav na mě třeštil oči, obličej mu bleskově nabral temně rudý odstín a kolem čelisti mu naběhly svaly.
Trefil jsem komoru.
Zasáhl jsem mýtus, na kterém stála celá jeho stařecká hrdost.
Byla to pravda, o které se u nás doma mluvilo jen v narážkách a vždycky se zamluvila nějakým laciným vtipem u rodinného oběda, aby byl klid.
Teď ta pravda ležela na stole mezi námi, syrová a neočištěná.
Starý chlap neřekl ani slovo.
Žádný řev, žádné prásknutí do stolu.
Jenom do sebe exnul zbytek piva, až mu chmelová pěna utpěla na prošedivělých vousech, prudce odsunul židli a vstal.
Bez jediného pohledu, bez pozdravu, bez toho svého typického rázného poplácání po zádech prostě otočil kormidlo a vypadl z lokálu.
Zůstal jsem tam sedět sám s poloprázdnou sklenicí a s pocity, které se motaly v podivném kruhu.
Na jednu stranu jsem cítil divoké, dravé zadostiučinění, že jsem se nenechal zašlapat do země.
Na stranu druhou se dostavila těžká, olověná tíha.
Byl jsem upřímný, nebo prostě jenom zbytečně zlej na dědka, kterej už jinej nebude?
Když jsem se vrátil domů a u kuchyňského stolu to vyklopil mámě, čekal jsem, že mi vyčiní, jak se to chovám k nejstaršímu členu klanu.
Ona ale jenom unaveně vzdychla, opřela si hlavu o dlaně a chvíli mlčela.
„Trefil jsi ho tam, kde nosí největší brnění,“ řekla pak potichu.
„Václav celej život žije v tom, že byl dokonalej hrdina. To ego ho drží nad vodou. Když mu z toho sebereš tyhle iluze, nezbyde mu skoro nic.“
V noci jsem nemohl usnout.
Došlo mi, že ten náš hospodský střet nebyl o technologiích ani o počtu odpracovaných hodin.
Byla to hluboká srážka dvou úplně odlišných světů.
On potřeboval věřit svému vlastnímu příběhu o neporazitelném dělníkovi, já se zase bál, že mě ten můj moderní svět sežere zaživa dřív, než vůbec stihnu začít pořádně žít.
Martin Irein
Když v sobotu odpoledne hoří svět, i prcek ví, že srabovství neprojde
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Martin Irein
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Martin Irein
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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
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