Strážce Dračí svatyně
I.
Vysoké skleněné stěny její kanceláře v 50. patře odrážely jen šeď mraků nad Prahou a její vlastní tvář – tvář, která za posledních pět let zapomněla, jak vypadá spánek bez prášků. Elena, generální ředitelka holdingu, který požíral konkurenci k snídani, držela v ruce složku od soukromého očka. Byla to poslední stopa po té noci v mlze u horských pramenů, kde horká voda smývala zábrany a realita měla kontury rozmazané akvarelem.
Zůstalo jí z té noci víc než jen vzpomínka. Zůstal jí syn s očima, které v šeru podivně žhnuly, a prázdné místo v registru otců.
II.
Limuzína krájela mlhu jako tupý nůž kus zkaženého sýra. Cesta se kroutila vzhůru, pryč od civilizace, do míst, kde i signál mobilu umírá na podchlazení. Elena seděla vzadu, v kůži vonící po penězích, a v prstech žmoulala složku od detektiva. Ten chlap, který jí ho našel, měl hlas jako smirkový papír a svědomí, které by se vešlo do náprstní špendlíkové hlavičky.
„Tady končíme, šéfová,“ prohodil řidič a zastavil u cesty, která vypadala spíš jako koryto vyschlé řeky než jako příjezdovka.
Elena vystoupila. Podpatky od Blahnika se okamžitě zabořily do bláta, které mělo barvu starého hříchu. Kolem nebylo nic než ticho – takové to husté, vesnické ticho, které vás sleduje a čeká, až uděláte chybu. Pach tlejícího listí a mokrého dřeva jí udeřil do nosu. Bylo to tak daleko od sterilních chodeb jejího holdingu, jak jen to šlo.
Před ní se krčil statek. Stěny měly barvu unavených kostí a střecha se prohýbala pod tíhou mechu. Uprostřed dvora, u ohrady, která pamatovala snad ještě císaře pána, stál on.
Adam.
Nebyl to ten přízrak v mlze u pramenů. Teď vypadal jako součást krajiny. Měl na sobě montérky, které viděly víc práce než celá její správní rada za deset let, a flanelku, která pamatovala lepší časy. V ruce držel vidle a kydal hnůj s takovým klidem, jako by skládal symfonii.
„Hledáš někoho, nebo jsi jen zabloudila v životě?“ zeptal se, aniž by vzhlédl. Jeho hlas byl hluboký, drsný a rezonoval v ní jako ozvěna v prázdné katedrále.
Elena narovnala ramena. Celé její nitro se vzpíralo téhle venkovské idyle. „Hledám otce svého syna. A zdá se, že jsem ho našla uprostřed hromady hnoje.“
Adam se konečně narovnal. Otřel si zpocené čelo rukou, která byla od hlíny a mozolů. Podíval se jí přímo do očí. Nebyl v nich strach, nebyl v nich úžas z jejího drahého kabátu ani z té nablýskané káry za jejími zády. Byl tam jen klid. Klid, který ji děsil víc než výhrůžky konkurence.
„Syna, říkáš?“ zopakoval tiše. „Pět let je dlouhá doba na to, aby se člověk vrátil pro odpovědi.“
„Máš měsíc,“ sekla Elena a v hlase jí zazněla chladná ocel její kanceláře. „Pojedeš se mnou do Prahy. Budeš můj manžel na zkoušku. Pokud v tobě zbyl aspoň kousek toho muže z pramenů, dokážeš to. Pokud ne, zmizíš z našeho života tak rychle, jako jsi se v něm objevil.“
Adam se opřel o násadu vidlí a v koutku úst se mu mihl stín úsměvu. Ten úsměv byl jako blesk na obzoru – varování, že bouře je blíž, než si kdokoli myslí.
„Dobrá, Eleno,“ řekl a udělal krok k ní. Bláto pod jeho botami nemlaskalo, spíš jen pokorně ustupovalo. „Půjdu s tebou do toho tvého skleněného pekla. Ale pamatuj si jednu věc: v horách se pravidla nepíšou na papír, ale do kamene. Uvidíme, čí svět se pod tím tlakem dřív rozpadne.“
Elena se otočila k limuzíně. Cítila, jak se jí do bot dostává chlad, ale nebylo to z bláta. Bylo to z vědomí, že si právě do města veze něco, co do něj nepatří. Něco, co tamní krysy v sakách rozkouše a vyplivne dřív, než stačí podepsat revers.
III.
Skleněná věž holdingu vypadala zvenčí jako monument pokroku, avšak uvnitř to byl jen vyleštěný terarijní box plný jedovatých plazů. Elena seděla ve své kanceláři, obklopená monitory, které pulzovaly daty jako nemocné srdce. Na jednom z nich, v zrnitém černobílém záběru bezpečnostní kamery, sledovala Adama.
Byl v open-spaceu v 30. patře. Vypadal tam nepatřičně, jako vlk v prodejně s porcelánem. Měl na sobě oblek od Armaniho, který mu Elena nechala ušít na míru, ale nosil ho s takovým nezájmem, až to uráželo šéfa logistiky, který šel právě kolem. Adam nepsal maily, netelefonoval. Jen tam stál u okna a díval se na Prahu, jako by v té betonové šedi hledal stopu ztracené zvěře.
„Ten tvůj... experiment, Eleno, začíná být pro firmu zátěží,“ ozvalo se od dveří. Byl to Haman, její zástupce, chlap s úsměvem, který stál víc než průměrné rodinné auto a byl stejně falešný jako čínské hodinky z tržnice. „Lidé o něm mluví. Říkají mu ‚ten mlčenlivý farmář‘. Snižuje to morálku. A upřímně, při téhle fúzi potřebujeme dravce, ne dekoraci v drahém hadru.“
Elena neodpověděla. Sledovala monitor. Na obrazovce se k Adamovi přitočili dva Hamannovi poskoci. Chtěli ho vyprovokovat, shodit ho před sekretářkami, ukázat mu, že v tomhle revíru rozhodují grafy, ne svaly.
V tu chvíli se obraz na kameře zachvěl. Nebyl to technický šum. Bylo to, jako by se vzduch kolem Adama začal vařit. Ti dva muži náhle ustrnuli. Jeden z nich upustil šálek s kávou, který se roztříštil o podlahu, ale nikdo se neotočil. Jejich tváře, doteď plné arogance, zbělely jako čerstvě omítnutá zeď. Adam jim neřekl ani slovo, jen se na ně podíval.
Na monitoru to vypadalo, že se za Adamovými zády na zlomek vteřiny zhmotnil stín něčeho obrovského, něco, co mělo křídla přes tři kancelářské bloky. Pak se ti dva otočili a téměř utíkali k výtahům.
„Dravce, říkáš?“ prohodila Elena k Hamanovi, aniž by spustila oči z obrazovky. „Možná bys měl být opatrný na to, co si přeješ. Někteří dravci totiž nežerou jen konkurenci, ale celé světy.“
IV.
Noc přišla rychle a s ní i bouře, která se nad městem nadechovala jako starý unavený obr. Elena nemohla spát. Budova tiše hučela, klimatizace šeptala o tajemstvích, která se v noci v korporátech nestávají. Vyjela výtahem až na střešní terasu.
Dveře se otevřely do deště. Blesky bičovaly antény mrakodrapu a Praha dole vypadala jako rozbitý neonový nápis v kaluži. Adam tam stál u zábradlí. Neměl deštník, jeho sako bylo nasáklé vodou, ale zdálo se, že mu to nevadí. Kapky deště, které na něj dopadaly, se odrážely s podivným syčením, jako by dopadaly na rozpálenou plotnu.
„V mém světě se lidé bojí výšek, Adame,“ řekla Elena a přitáhla si kabát k tělu. „Bojí se pádů z těhle věží. Ale ty vypadáš, že se bojíš jen toho, že ta věž je příliš malá.“
Adam se k ní otočil. V záblesku bětla jeho oči na okamžik nebyly lidské. Byly vertikální, žhnoucí jako roztavené zlato.
„Tohle město je jen klec, Eleno,“ jeho hlas prořízl hřmění s děsivou autoritou. Už to nebyl farmář z hor. „Stavíte si tyhle skleněné hrobky a myslíte si, že jste páni tvorstva. Ale zapomínáte na to, co spí pod základy. Zapomínáte na ohně, které hořely dřív, než jste vytesali první kámen.“
Natáhl ruku do prázdna a blesk, který právě udeřil do vedlejší věže, se na vteřinu ohnul jeho směrem, jako by ho chtěl pozdravit. Elena ucítila ve vzduchu pach ozónu a něčeho mnohem staršího – pach dračího dechu, který spaloval veškerý noir jejího dosavadního života.
„Kdo jsi?“ vydechla. Otázka visela v dešti jako rozsudek.
„Ten, koho jsi zavolala z mlhy,“ odpověděl Adam a v jeho hlase rezonovalo dunění hlubokých jeskyň. „Hlídám svatyni, kam lidská chamtivost nesmí. A teď jsem tady, v tvém světě, abych ti ukázal, že tvé největší obchody jsou jen dětské hry v porovnání s tím, co se chystá probudit.“
V tu chvíli Elena pochopila, že tenhle manžel na zkoušku není projekt. Je to síla, kterou nelze zkrotit, ani koupit. A vše, v čem dosud žila, bylo jen slabým odvarem tmy, která právě začala vystupovat z Adamova stínu.
V.
Kancelář se proměnila v klaustrofobickou celu. Vzduch byl těžký, prosycený pachem drahého tabáku starého Vrány a kovovým podtónem strachu, který Elena nedokázala úplně potlačit. Seděla za stolem, páteř narovnanou jako pravítko, ale pod deskou stolu si nehty ryla do dlaní.
„Deset let je dlouhá doba na to, aby člověk zapomněl, komu vděčí za startovní čáru, Eleno,“ začal starý Vrána a s odpornou familiárností se opřel o její mahagonový stůl. Jeho prsten s masivním pečetním kamenem skřípal o lakovaný povrch. „Náš syn ti tehdy otevřel dveře do společnosti. Bez našich kontaktů bys dneska prodávala pojištění někde v zaplivaném kanclu ve Vsetíně. Rozhodně bys nešéfovala holdingu.“
„Váš syn mě málem stáhl ke dnu, když ho sebrali za ty vaše ‚obchody‘ s lehkými kovy,“ odsekla Elena a její hlas zněl pevněji, než se cítila. „Všechno, co vidíte kolem sebe, jsem vybudovala na troskách, které po něm zbyly. Vám nedlužím ani korunu, natož podíl ve firmě.“
Vránova dcera, ztělesněná ledová nenávist v kostýmku od Chanelu, si začala prohlížet fotku Elenina syna na poličce. „Krásný kluk. Má ty... zvláštní oči. Skoro jako by v nich hořelo. Bylo by smutné, kdyby se o něj začala zajímat sociálka. Máme podklady o tvých ‚nestandardních‘ metodách při akvizicích v severních Čechách. Jeden únik do médií a tvoje reputace se rozplyne jako pára nad hrncem. A s ní i tvoje právo na výchovu dítěte.“
Elena pocítila bodnutí u srdce. „To je ubohé i na vás.“
„Ubohé je věřit, že jsi nedotknutelná,“ přerušil ji Vrána a hodil před ni tablet. Běžely na něm živé záběry z podzemních garáží budovy. U jejího auta stáli dva muži v dlouhých kabátech, jejichž tváře zůstávaly v noirovém šeru nečitelné. „Máme lidi v tvé ochrance, v tvém IT oddělení, i v tvé oblíbené kavárně. Můžeme tě vymazat digitálně, finančně, nebo – pokud budeš dál takhle tvrdohlavá – fyzicky. Ta fúze, kterou plánuješ příští týden? Pokud nepodepíšeš převod padesáti procent akcií na naši nadaci, ten obchod skončí dřív, než zaschne inkoust na smlouvě. A ty skončíš v cele, kam se na tebe i slunce zapomene podívat.“
Elena se zhluboka nadechla. Pohled jí sklouzl k oknu, kde se nad městem stahovala mračna černá jako inkoust. Cítila se jako v pasti, jako hrdinka jednoho z těch románů, kde není úniku, jen čestná prohra.
„Můj manžel...“ začala, ale Vránová se hlasitě rozesmála.
„Ten tvůj venkovský balík? Ten pasáček, který si hraje na pána velkoměsta? Prosím tě, Eleno. Buďme realisti. Ten chlap neumí ani uvázat kravatu, natož aby nás zastavil. Buď podepíšeš, nebo zítra ráno nebudeš mít firmu, rodinu, ani identitu. Vyber si. Podpis nebo totální tma.“
Elena sáhla po peru, její odpor narážel na neviditelnou zeď jejich nátlaku. V místnosti náhle prudce poklesl tlak, až jí zalehlo v uších. Venku za oknem blesk rozčísl oblohu, ale hrom nepřišel. Místo něj se ozvalo hluboké, hrdelní zavrčení, které nevycházelo z hrdla žádného člověka.
VI.
Praskání mahagonu pod Vránovými dlaněmi utichlo. Sekundu předtím, než se Elenino pero dotklo papíru, se v místnosti zastavil čas. Doslova. Prachové částice v kuželu světla ztuhly jako v pryskyřici. Pak přišel ten zvuk – nízkofrekvenční dunění, které nerozechvělo vzduch, ale vnitřnosti všech přítomných.
Uprostřed kanceláře se zvedl větrný vír, který neměl kam uniknout, a přesto rostl. Nebyl to vítr zvenčí; byl to dech samotné hlubiny. Z něj vystoupil Adam. Nebyl v saku, ale v té své staré, promaštěné bundě, která teď ale v šeru kanceláře působila spíše jako zbroj z drceného antracitu.
„Tvůj podpis má cenu jen tehdy, Eleno, když ho dáváš svobodně,“ pronesl Adam. Jeho hlas byl klidný, ale v každém slově byla cítit tíha tun kamene.
Starý Vrána se vzpamatoval jako první a vyprskl smíchy. „Tohle má být ten tvůj farmář? Tenhle přízrak z laciného komiksu? Adame, nebo jak ti říkají – jsi na špatném hřišti. Tady se hraje o miliardy, ne o pytle brambor. Zmiz, než tě nechám vyhodit oknem.“
Adam udělal krok vpřed. „Mluvíš o svých lidech, Vráno? O těch stínech, které jsi rozesel po této budově? Myslíš třeba Marka Hájka z IT, který má slabost pro hazard a kterého držíš pod krkem kvůli dluhům u tvých lichvářů? Nebo Lucii, Eleninu asistentku, jejíž matce platíš soukromý hospic, aby ti Lucie vynášela zápisy z porad?“
Vrána na okamžik ztuhl, ale pak znovu nasadil masku arogance. „I kdybys znal jejich jména, co s tím uděláš? Jsou to profesionálové. Jsou loajální strachu, který z nás mají.“
„Strach je jen nedostatek světla,“ řekl Adam a rty se mu zvlnily do nebezpečného úsměvu. „A já světlo ovládám.“
Adam luskl prsty. Zvuk byl ostrý jako výstřel z pistole.
Dveře do kanceláře se rozletěly. Dovnitř vpochodovalo dvacet postav v šedých oblecích. Jejich tváře byly naprosto bezvýrazné, oči prázdné jako vyleštěný mramor – Adamovi strážci, bytosti, které nevypadaly, že by kdy potřebovaly dýchat. Každý z nich vlekl za límec jednoho z „profesionálů“.
Hájek z IT se klepal tak silně, že mu cvakaly zuby. Lucie se zhroutila na koberec. Jeden po druhém, mechanicky a s hrůzou v očích, začali mluvit.
„Platí mi Vrána... padesát tisíc měsíčně za kopírování databází,“ vykoktal Hájek a podíval se na Adama jako na boha pomsty. „Dostávala jsem instrukce od jeho dcery... měla jsem otrávit atmosféru v týmu a sabotovat logistiku,“ přidala se Lucie s pláčem.
Všech dvacet nasazených špionů tam klečelo jako sbor kajícníků v katedrále korporátního noiru. Vránovi se dívali na své zhroucené impérium vlivu. Jejich síť, kterou budovali roky, byla v jedné vteřině roztrhána na kusy mužem, který ještě ráno krmil dobytek.
„Máte pravdu v jednom,“ řekl Adam a pomalu přistoupil k Vránovi, zatímco se v místnosti začalo otevírat šílené, nadpřirozené horko. „Tady se nehraje o brambory. Tady se hraje o duše. A ty vaše jsou po splatnosti.“
VII.
Vrána se křečovitě zasmál. Ten zvuk připomínal sypání suchého štěrku do plechového kýble. Pořád ještě odmítal přijmout, že se pravidla hry změnila. Vylovil z kapsy zlatý zapalovač, ale ruka se mu neznatelně třásla.
„Hezké divadlo, Adame. Opravdu,“ protáhl Vrána a vyfoukl oblak dýmu směrem k Adamovi. „Ale tyhle tvoje šedé stíny a zlomení krysaři z IT... to je jen ulice. Moje moc sahá do míst, kam se ty se svými holínkami nikdy nepodíváš. Mám pod palcem lidi, kteří nosí uniformy a odznaky. Stačí mi zvednout obočí a tahle budova bude do deseti minut obklíčená zásahovkou. Oficiálně, legálně a definitivně.“
Adam ani nemrkl. Jeho postoj byl uvolněný, jako by sledoval špatně napsanou divadelní hru.
„Máš na mysli nadporučíka Casku?“ zeptal se Adam a v jeho hlase zazněla ozvěna něčeho velmi starého a velmi chladného. „Toho, který zametal pod koberec ty zpronevěry v podílových fondech? Jestli ano, tak máš smůlu. Právě teď sedí v jedné velmi nehostinné místnosti na GIBSu. Mají na něj složku tlustou jako bible a vypadá to, že příštích pětadvacet let bude sledovat svět přes mříže. Mluví hodně a mluví rychle, Vráno. A tvé jméno padá v každé druhé větě.“
Vránovi na čele vyvstala krůpěj potu. „Bluffuješ. Caska je nedotknutelný. A i kdyby, mám Šachla. Ten kluk je mi zavázaný až po hrob.“
„Nadstrážmistr Šachl?“ Adamův úsměv byl jen tenká linka, která nevěstila nic dobrého. „Ten měl o něco slabší žaludek. Když viděl, jak pro Casku přijeli, došlo mu, že tvoje ochrana má trhliny velikosti propasti. Před hodinou ho našli v jeho služebním voze na okraji Šárky. Zastřelil se vlastní služební zbraní. Hrdinství v jeho podání skončilo krátkým výstřelem a dlouhým tichem.“
„Lžeš!“ zařval Vrána a vytrhl z kapsy telefon. „Teď ti ukážu, ty venkovskej šarlatáne!“
Prsty mu tančily po displeji. Vytočil Casku. V reproduktoru se ozvalo jen mechanické, mrtvolné pípání a pak strohý hlas operátorky: „Volaný účastník není dostupný.“
Vrána polkl, tvář mu začala šednout. Rychle vytočil Šachla. Tentokrát ani nedošlo ke spojení. Jen ticho, hluboké jako hrob, o kterém Adam mluvil. Telefon mu vyklouzl z ruky a s tupým úderem dopadl na koberec.
V místnosti jako by se ochladilo o dalších deset stupňů. Stíny v rozích kanceláře se začaly vlnit a natahovat k Vránovi jako hladové prsty. Vrána se podíval na Adama – na toho muže, který měl být jen bezvýznamnou figurkou v jeho plánu – a poprvé uviděl, že pod tou promaštěnou bundou a klidnou tváří se skrývá něco, co nemá v moderním světě jméno.
„Co jsi... co jsi sakra zač?“ vydechl Vrána a ustoupil o krok zpět, až narazil na studené sklo okna, za nímž v noci ožívaly blesky. „Žádnej člověk nemůže vědět tohle všechno. Žádnej člověk nedokáže smazat takový lidi během jednoho odpoledne.“
Adam udělal pomalý, tichý krok k němu. „Jsem odpověď na tvou pýchu, Vráno. Jsem pán míst, kde se rodí bouře, a strážce svatyně, kterou tvoje špinavé peníze nikdy neposkvrní. Pro tebe? Pro tebe jsem tvůj poslední špatný den v životě.“
VIII.
Vrána byl jako krysa zahnaná do kouta – nebezpečný, ale už jen zoufalstvím. „Nikdo mě nebude takhle ponižovat!“ zařval a ruka mu vystřelila pod sako pro malou devítku, kterou nosil pro případy, kdy slova nestačila.
Nebyl však dost rychlý. Dvě z Adamových bezvýrazných postav se pohnuly s rychlostí, která popírala zákony anatomie. Než stačil Vrána sevřít pažbu, jeho paže byla v železném sevření. Ozvalo se odporné, suché lupnutí, jak se kost vykloubila z ramenního lůžka. Vrána zaječel, jeho tělo se zkroutilo v agónii a pistole s tupým žuchnutím dopadla do hlubokého koberce.
„Pusťte ho,“ pronesl Adam chladně. Strážci uvolnili sevření a Vrána se sesunul na kolena, zdravou rukou si tiskl zraněné rameno a lapal po dechu. Jeho dcera se choulila u zdi, maska arogance se jí roztekla v přívalu slz a rozmazané řasenky.
„Dost... už dost,“ sípal Vrána a vzhlížel k Adamovi s výrazem, v němž se mísila bolest s čirou hrůzou. „Vyhrál jsi. Jsi... jsi víc, než jsem si myslel. Udělám cokoli. Odpustíme si to, ne? Jsme lidi od byznysu. Dám ti peníze, dám ti kontakty v zahraničí. Nech mě a moji rodinu odejít. Zmizíme. Už o nás neuslyšíte.“
Adam se k němu sklonil, v očích mu nelidsky zaplálo. „Odpuštění je luxus, který si nemůžeš dovolit, Vráno. Ale obchod? Ten udělám.“
Adam pokynul a jeden ze strážců položil před Vránu na podlahu jedinou listinu. Nebylo na ní logo žádné právní kanceláře, jen strohé odstavce textu. Byla to totální kapitulace. Smlouva, kterou se veškerý majetek, akcie a holdingy rodiny Vránových neodvolatelně převáděly na Elenu.
Vrána se ani nepokusil číst drobné písmo. Třesoucí se rukou popadl pero, které mu Adam podal, a naškrábal svůj podpis tak chvatně, jako by to byla propustka z pekla. „Tady... je to vaše. Všechno. Teď nás nechte jít. Prosím.“
Adam vzal papír, narovnal ho a mlčky ho podal Eleně. Ta ho přijala jako artefakt z jiného světa. Pak se Adam otočil ke svým strážcům a jeho hlas zněl jako skřípění ledovců.
„Odveďte je.“
Vrána se pokusil vstát, v obličeji se mu mihl záblesk naděje. „Kam nás vedou? K autům?“
„Ne,“ odpověděl Adam a jeho stín na zdi se začal neuvěřitelně zvětšovat a měnit tvar v něco s rohy a křídly. „Vedou vás do míst, která nejsou na žádné mapě. Do míst, kde čas nemá význam a kde se ozvěna vašeho křiku nikdy nedotkne lidských uší. Do mé svatyně. Tam budete sloužit věcem, které jsou starší než lidstvo samo.“
Vránovi začali křičet, když je strážci bez námahy zvedli ze země. Prostor uprostřed kanceláře se začal vlnit a černat, jako by se do reality propalovala díra. Vránovi zmizeli v temném víru dřív, než stačili vydechnout poslední prosbu.
Sekundu nato byl v kanceláři klid. Vzduch byl čistý, blesky venku ustaly. Elena tam stála se smlouvou v ruce, v padesátém patře mrakodrapu, který teď už patřil jen jí. Adam k ní přistoupil a jemně jí položil ruku na rameno. Jeho dlaň hřála – byla to hřejivost ohně, který sice pálí nepřátele, ale své blízké dokáže ochránit před jakoukoli tmou.
„Je konec, Eleno,“ řekl tiše. „Děs skončil. Teď budeme psát jiný příběh.“
IX.
Ticho, které v kanceláři nastalo po zmizení Vránových, trvalo jen okamžik. Bylo to ticho falešné, jako klid před další salvou v zákopové válce. Dveře, které Adamovi strážci před chvílí rozrazili, se znovu pohnuly.
V nich stála Magda. Žena, které Elena svěřila to nejcennější – bezpečí svého syna. Vypadala jinak. Ta maska laskavé chůvy, která četla pohádky a vařila kakao, byla pryč. Její oči byly studené a lesklé jako rtuť. Před sebou tiskla malého Adama. Chlapec neplakal, jen se díval do prázdna tím svým zvláštním, žhnoucím pohledem.
Na jeho krku se neleskl stříbrný řetízek, ale špička loveckého nože.
„Dost té maškarády s mizením v dýmu,“ procedila Magda mezi zuby. Její hlas byl ostrý, bez emocí. „Mě tvé triky nezajímají, Adame. Jsem zvyklá na jiný druh temnoty.“
Elena cítila, jak se jí podlamují kolena. „Magdo... proč? Proboha, proč? Byla jsi pro nás jako rodina.“
Magda se krátce, opovržlivě zasmála. „Rodina? Eleno, ty jsi vážně tak naivní, jak jsi bohatá. Rodina neplatí nájem. Byla jsem na výplatní listině Vránových od prvního dne, kdy jsi mě najala. Každý tvůj krok, každá tvoje schůzka, každé místo, kde si tvůj syn hrál na písku – všechno šlo přímo k nim. Byla jsem jejich oči v tvém domě.“
Adam udělal nepatrný pohyb, ale Magda přitlačila nůž ke kůži chlapce. „Ani hnutí, farmáři! Je mi jedno, jestli jsi pán draků nebo ďábel z hor. Ocel je ocel a jedna sekunda stačí na to, aby tahle podlaha změnila barvu.“
Pohlédla na Elenu, v jejím pohledu byla čistá, noirová chamtivost.
„Vránovi jsou pryč, jejich impérium je tvoje. Takže teď se podělíš se mnou. Chci sto padesát milionů korun. Hned. Na anonymní účet na Barbadosu, údaje máš v mailu. A k tomu tryskáč na Ruzyni. S plnou nádrží, pilotem, který se na nic neptá, a kursem na Brazílii. Máš na to hodinu. Pokud v deset večer nebudu nad Atlantikem, tvůj syn se nikdy nedozví, jak tenhle váš příběh končí.“
V kanceláři se znovu ochladilo, ale tentokrát to nebylo Adamovo nadpřirozené klima. Byla to ledová realita lidské zrady, která v temném světě pálí víc než dračí dech. Elena se podívala na Adama. Ten stál nehybně, jeho tvář připomínala vytesanou masku z čediče, ale v hloubi jeho očí začínal rotovat temný, krvavý vír.
X.
Elena udělala krok vpřed, ruce natažené v prosebném gestu. „Magdo, poslouchej mě. Peníze dostaneš, všechno dostaneš. Ale ten nůž... on je jen dítě. Vránovi tě využili, stejně jako chtěli využít mě. Nechceš mít na rukou krev nevinného kluka, to tě bude pronásledovat do konce života.“
Magda jen přimhouřila oči, špička nože se nebezpečně chvěla u chlapcova hrdla. „Ušetři mě těch psychologických kydů, Eleno. V mým světě tě pronásleduje jen prázdná kapsa. Pohni se s tím tryskáčem, nebo začnu řezat.“
Zatímco Magda fixovala Elenu svým dravčím pohledem, Adam stál jako nehybná socha. Jediné, co žilo, byly jeho oči. Zachytil pohled svého syna – ten podivný, žhnoucí pohled, který chlapec zdědil po něm. Adam téměř neznatelně pohnul koutkem úst a svalem v čelisti. Byl to signál, kód předávaný skrze krev a prastarý instinkt, kterému rozuměli jen oni dva.
Magda si toho záblesku v chlapcových očích všimla. „Co to... na co se tak koukáš, ty malej zmetku?!“ zaječela a instinktivně chtěla nůž přitlačit, aby ukončila jakýkoliv pokus o odpor.
Bylo však pozdě.
Malý Adam zareagoval s rychlostí a silou, která neodpovídala jeho věku. Vší silou dupl patou své boty přímo na Magdiny prsty u nohy. Ozvalo se odporné křupnutí kostí o mramorovou podlahu. Magda vyjekla bolestí, která jí projela tělem jako elektrický výboj. Na zlomek vteřiny její prsty sevřené na rukojeti nože povolily.
Nůž s kovovým cinknutím dopadl na koberec.
Chlapec se okamžitě vyvlékl z jejího sevření a jako blesk vystřelil k Eleně, která ho v slzách sevřela v náručí a odtáhla do bezpečí za masivní stůl.
Magda, tvář zkřivenou nenávistí a bolestí, se pokusila po noži skočit. „Já vás zabiju! Všechny vás...“
Nedokončila to. Adam k ní udělal jediný, tichý krok. Jeho stín, který se teď už nekontrolovaně natahoval po zdech kanceláře, ji pohltil dřív, než se stačila dotknout země. Adam jen krátce švihl rukou, jako by odháněl dotěrný hmyz.
V tu ránu se kolem Magdy prostor neuvěřitelně zkřivil. Nebyl slyšet žádný výkřik, jen suchý zvuk, jako když se zavírá stará kniha. Magda se prostě rozplynula. Žádná krev, žádné tělo, žádná stopa po její existenci. Zůstal po ní jen ten nůž na podlaze, který se hned nato změnil v jemný prach a rozfoukal se do ztracena.
Adam se otočil k Eleně a synovi. Jeho oči pomalu ztrácely ten nelidský žár a vracely se k barvě hlubokého lesa.
„To byla poslední krysa v tomhle domě,“ řekl tiše a jeho hlas byl opět tím klidným hlasem farmáře, kterého Elena potkala v horách. „Tma se vyčistila. Je čas jít domů, Eleno. Skutečně domů.“
Martin Irein
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.