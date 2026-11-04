Srdce na stole, dekolt u pupku a v koutě tiše cvaká upíří automat
Ale všechno drželo tam, kde mělo, a pořád jsem vypadala spíš jako ženská, která se chce líbit, než jako někdo, kdo si spletl pracovní pohovor s večírkem.
„Tak jo,“ řekla jsem svému odrazu.
„Dneska si jdeme pro pořádnej plat.“
Čekal mě pohovor v jedné velké nadnárodní firmě.
Místo v marketingu, slušné peníze, služební auto a nejspíš i nějaké ty benefity, o kterých se v inzerátech píše, ale nikdo pořádně neví, co znamenají.
Podle informací, které jsem si předem zjistila, měl pohovor vést generální ředitel.
Chlap kolem padesátky.
Na firemních fotkách vypadal jako někdo, kdo má drahé hodinky, ještě dražší auto a doma manželku, se kterou už deset let nemá o čem mluvit.
Možná jsem mu křivdila.
Nejspíš určitě.
Ale měla jsem plán.
Samozřejmě jsem se na pohovor připravila i normálně.
Prošla jsem si výroční zprávu, zjistila něco o konkurenci a připravila si odpovědi na obvyklé otázky.
Jenže jsem si taky říkala, že když tomu trochu pomůžu vzhledem, nic tím nezkazím.
Chlapi jsou v tomhle občas dost předvídatelní.
Aspoň jsem si to myslela.
Nalíčila jsem se, upravila vlasy a zkontrolovala, jestli mám všechno potřebné.
Do kabelky jsem hodila životopis, telefon, peněženku a pro jistotu svetr.
V tramvaji jsem schytala pár pohledů.
Jeden starší pán se na mě podíval, pak na svou manželku a raději začal studovat jízdní řád.
Jeho žena mě sjela očima a zatvářila se, jako bych právě nastoupila z veřejného domu.
Dělala jsem, že nic nevidím.
Firma sídlila v moderní skleněné budově.
Všude samý chrom, sklo a lidé, kteří vypadali, že si i na záchod chodí s notebookem.
Na recepci jsem oznámila své jméno.
Slečna za pultem se na mě krátce podívala, potom zkontrolovala monitor.
„Máte pohovor na jedenáctou?“
„Ano.“
„Páté patro. Paní asistentka si vás převezme.“
Paní asistentka si mě skutečně převzala.
Byla asi v mém věku, měla tmavý kostýmek, vlasy stažené dozadu a výraz člověka, který už dneska musel řešit tři průšvihy a další rozhodně nepotřebuje.
Zavedla mě do malé čekárny.
„Paní Králová vás přijme za chvíli.“
Zarazila jsem se.
„Promiňte, kdo?“
„Paní Králová. Personální ředitelka.“
„A pan generální ředitel?“
„Ten se dnešních pohovorů neúčastní.“
A bylo po plánu.
Seděla jsem na kožené sedačce a přemýšlela, co teď.
Vlastně nic.
Přece jsem nepřišla jen proto, abych se na někoho usmívala.
Tu práci jsem chtěla a zkušenosti jsem měla.
Takže jsem si v duchu zopakovala pár věcí ze životopisu a čekala.
Dveře se otevřely.
„Pojďte dál.“
Paní Králové mohlo být něco přes šedesát.
Krátké šedivé vlasy, brýle na tenkém řetízku, tmavomodrý kostým.
Žádné šperky kromě snubního prstenu a hodinek.
Vypadala jako moje bývalá učitelka matematiky, která dokázala člověka seřvat i za správný výsledek, pokud se jí nelíbil postup.
Podala mi ruku.
„Dobrý den. Posaďte se.“
Sedla jsem si naproti ní.
Králová otevřela složku s mým životopisem a chvíli si v něm listovala.
Ani se nepodívala, jestli jsem nervózní.
Nejspíš jí to bylo jedno.
„Tak. Proč chcete pracovat právě u nás?“
Na tuhle otázku jsem byla připravená.
Začala jsem povídat o možnostech profesního růstu, zajímavých projektech a silném postavení společnosti na trhu.
Po druhé větě jsem sama sebe přestala poslouchat.
Zněla jsem jako reklamní leták.
Králová si něco poznamenala.
„Dobře. A co konkrétně byste chtěla změnit v naší současné marketingové strategii?“
To už bylo horší.
Něco jsem si o jejich marketingu přečetla, ale rozhodně ne tolik, abych mohla z fleku navrhovat změny.
„Myslím, že by stálo za to více pracovat se sociálními sítěmi.“
„To už děláme.“
„Samozřejmě. Myslela jsem spíš cílenější komunikaci.“
„Na kterou cílovou skupinu?“
Sakra.
Začala jsem vysvětlovat něco o mladších zákaznících, digitálních kanálech a lepším využití dat.
Králová mě nechala domluvit.
„Naše hlavní zákaznická skupina je mezi čtyřiceti a šedesáti lety. Mladší zákazníci tvoří necelých deset procent obratu. Proč byste tedy chtěla přesouvat prostředky právě tam?“
To byla dobrá otázka.
A já na ni neměla dobrou odpověď.
„Šlo by o dlouhodobou investici do budoucnosti,“ zkusila jsem to.
„To už zní lépe. Jak byste měřila její návratnost?“
V duchu jsem si nadávala.
Proč jsem se víc nepodívala na jejich zákazníky?
Výroční zprávu jsem sice četla, ale důležité věci jsem jen proletěla.
Přitom jsem nebyla úplně neschopná.
V předchozí práci jsem vedla menší tým, připravovala kampaně a několikrát zachraňovala projekty, které někdo jiný pořádně podělal.
Jenže Králová se neptala na to, co jsem dělala předtím.
Zajímalo ji, co bych dokázala udělat pro ně.
A v tom byl rozdíl.
„Máte zkušenosti s krizovým řízením?“ zeptala se.
„Ano. V předchozí firmě jsme měli problém s jednou kampaní. Dodavatel nedodal podklady včas a klient hrozil odstoupením od smlouvy.“
„Co jste udělala?“
Konečně něco, o čem jsem mohla mluvit normálně.
Popsala jsem, jak jsme přerozdělili práci, domluvili náhradní termíny a nakonec všechno stihli.
Dokonce jsem si vzpomněla i na konkrétní čísla.
Králová přikývla.
„Vidíte. Tohle je mnohem zajímavější než obecné řeči o profesním růstu.“
Poprvé se trochu usmála.
„A jak na to reagoval klient?“
„Nejdřív nám vynadal. Pak nám prodloužil smlouvu.“
„Takže jste situaci zvládli.“
„Ano. I když bych si podobnou zkušenost raději odpustila.“
„To vám věřím.“
Najednou se s ní dalo docela normálně mluvit.
Pořád byla přísná, ale aspoň jsem měla pocit, že ji moje odpovědi zajímají.
Pak přišla otázka na plat.
Řekla jsem částku, kterou jsem měla připravenou.
Králová zvedla obočí.
„To je poměrně vysoké očekávání.“
„Odpovídá to podle mě odpovědnosti té pozice.“
„A co nám za ty peníze nabídnete?“
Na jazyku jsem měla nějakou chytrou odpověď, ale raději jsem si ji nechala pro sebe.
Místo toho jsem začala mluvit o zkušenostech, samostatnosti a schopnosti vést lidi.
Přidala jsem další konkrétní příklad z praxe.
Tentokrát už to šlo lépe.
Jenže pořád jsem měla pocit, že mě Králová zkouší trochu jinak, než jsem čekala.
Nepotřebovala slyšet, jak jsem skvělá.
Chtěla vědět, co jsem skutečně udělala a proč.
Po nějakých dvaceti minutách zaklapla složku.
„Děkuji. Máte nějaké otázky?“
Zeptala jsem se na velikost týmu a způsob hodnocení výsledků.
Odpověděla věcně, bez zbytečných řečí.
Pak vstala.
„Rozhodnutí vám oznámíme během několika dnů.“
Podaly jsme si ruce.
U dveří se ještě zastavila.
„A jednu radu vám dám.“
Počkala jsem.
„Příště začněte tím příkladem z krizového řízení. Máte za sebou docela zajímavou práci. Byla by škoda, kdyby se to při pohovoru ztratilo.“
Poděkovala jsem.
Nebyla jsem si jistá, jestli to myslela jako povzbuzení, nebo jako výtku.
Možná obojí.
Ve výtahu jsem vytáhla svetr a oblékla si ho.
Cestou domů jsem se zastavila na kafe.
Seděla jsem u okna, míchala cappuccino a přehrávala si celý pohovor.
Králová vlastně nebyla žádná protivná baba.
Byla připravená, ptala se na rozumné věci a chtěla vědět, jestli tu práci zvládnu.
To já jsem si představovala, že se celý pohovor ponese v trochu jiném duchu.
A že si některé věci usnadním.
Jenže ona mi nedala nic zadarmo.
Za tři dny přišel e-mail.
Vážená paní, děkujeme za Váš zájem o práci v naší společnosti. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli dát přednost jinému kandidátovi, jehož profil lépe odpovídá našim aktuálním požadavkům.
Znáte to.
Takový ten slušný způsob, jak člověku říct, že ho nechtějí.
Přečetla jsem si to dvakrát, zavřela notebook a šla si uvařit kafe.
Chvíli mě to štvalo.
Pak jsem si vzpomněla na Královou a její poznámku o krizovém řízení.
Vlastně mi poradila docela dobře.
Na další pohovor jsem si vzala tmavé kalhoty, obyčejnou halenku a sako.
Životopis jsem měla stejný, ale tentokrát jsem si pořádně připravila konkrétní příklady své práce.
Dokonce jsem si zjistila i něco o lidech, kteří měli pohovor vést.
Místo jsem dostala.
Nevím, jestli bych ho získala i v tom původním oblečení.
Třeba ano.
Třeba ne.
Ale jedno vím jistě.
Když jde člověk na pracovní pohovor, měl by vědět hlavně to, co chce říct.
Protože sebehezčí obal nezachrání obsah, který není pořádně připravený.
A pokud jde o paní Královou?
Dneska si myslím, že mě prokoukla hned ve dveřích.
Jen mi to nedala sežrat.
Což je vlastně docela škoda.
Protože kdyby mě seřvala rovnou, možná bych se alespoň rychleji vzpamatovala.
A ten upíří automat z titulku?
Ten seděl za stolem, měl krátké šedivé vlasy a brýle na řetízku.
Nepotřeboval tesáky ani krev.
Stačilo mu pár otázek a během dvaceti minut ze mě vysál většinu sebevědomí.
Jenže na rozdíl od skutečného upíra mi na odchodu ještě dala dobrou radu.
A za tu jsem jí dodnes vděčná.
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