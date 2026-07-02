Srdce na řeznickém háku a slunce v igelitu
Stál jsem v supermarketu a připadal si jako starej fízl z filmů šedesátejch let, kterej už jenom čeká, až ho někdo přetáhne pendrekem po kříži.
Kolem mě hučel ten podivnej, unavenej lidskej úl.
Vzduch smrděl levnou aviváží, dezinfekcí na podlahy a tou zvláštní, těžkou úzkostí, která padá na národ vždycky ve čtvrtek odpoledne, když v akčních letácích zlevní polotučný mléko.
Můj nákupní vozík vypadal jako provizorní barikáda.
Narval jsem do něj všechno, co by člověk mohl potřebovat pro případ nukleární zimy nebo totálního rozpadu civilizace: tři kila krkovice, karton trvanlivýho mlíka, který přežije i mě, pytel brambor a ledový salát, kterej už teď vypadal, že spáchal rituální sebevraždu.
„Tati, ten pán má v tom košíku tlustý maso, fuj,“ ozvalo se za mnou.
Ne tati. ‚
Byla to matka.
Unavená, s obličejem barvy omítky v suterénním bytě, a vedle ní holčička.
Ta malá držela v ruce jeden obyčejný bílý rohlík a krabičku s jahodovým džusem.
Rohlík byl trochu zmáčknutej, jako by ho už cestou u pokladny testovala na pružnost.
Podíval jsem se na ně přes rameno.
V té chvíli se ve mně protnulo několik vesmírů.
Strejda ohař z tátovy strany by v tu chvíli pravděpodobně pronesl nějakou moudrost o tom, že za socialismu se na rohlíky stály fronty až na roh ulice, ale byly aspoň křupavé a ne jako z molitanu.
Mně se jen v hlavě promítla vzpomínka na tátovu starou Octavii, ve které jsme v srpnu osmdesátého pátého jeli k Balatonu a celou cestu smrděl v kufru uzený bůček zabalený v novinách.
Jenže realita Barrandova mě praštila zpátky do zubů.
Za nimi v řadě stál chlap.
Měl na sobě maskáčové kalhoty, tričko s nápisem, kterej sliboval smrt všem nepřátelům určitého fotbalového klubu, a v očích výraz sériového vraha, kterému zrovna došly tlumící léky.
Nervózně podupával kanadou.
Stačilo by jedno špatné slovo, jeden prudší pohyb rukou, a ta scéna by se proměnila v tarantinovské finále.
Představil jsem si, jak mu tím mým zmraženým balením krkovice drtím čelist, zatímco z pokladní zóny stříká krev na krabičky s Orbitkami a játrová paštika exploduje pod náporem brokovnice.
Vzduchem by lítaly uříznuté uši a prodavačka by mechanicky dál pípala kódy na skeneru, jako by se nechutný masakr motorovou pilou odehrával v naprostém pořádku a v souladu se zákaznickou kartou.
Místo toho se ale čas na vteřinu zastavil.
Z reproduktorů nad hlavou tiše šuměl zapomenutej hit od Elánu, starej, unavenej pop, kterým se krmí lidi v nákupních centrech, aby zapomněli, že jednou umřou.
V tom šumu bylo cosi hluboce melancholickýho.
Jako když koukáte z okna rychlíku z Hamburku do Prahy, venku prší, krajina kolem Labe mizí ve tmě a vy víte, že na žádným nádraží na vás nikdo nečeká, ale stejně je to vlastně strašně krásný a smutný zároveň.
Tyhle chvíle miluju.
Chvíle, kdy se svět scvrkne do jednoho bodu, do jednoho pohledu, do vůně levnýho kafe z automatu.
Otočil jsem se k té matce s dcerou.
Můj hlas zněl trochu jako starý dieselový motor, který startuje v mrazu.
„Běžte přede mě,“ řekl jsem. „Máte jenom ten rohlík.“
Ženská leknutím poodstoupila, jako bych na ni vytáhl devítku s tlumičem.
Pak jí to došlo.
Její obličej, do té doby ztuhlý tou každodenní pražskou defenzivou, najednou změkl.
Podívala se na mě, jako by z nebe sestoupil archanděl Gabriel v džínové bundě a podal jí klíče od ráje.
„Vážně? Jste strašně hodný, děkuju vám,“ vydechla.
A ta holčička se usmála.
Byl to čistý, neonový úsměv, bez jakéhokoli nánosu té dospělé špíny a kalkulu.
Úsměv, kterej měl sílu propálit pancíř tanku.
V tu chvíli mi došlo, že ten podělanej svět možná ještě úplně neskončil v plamenech a sračkách.
Že pod tou slupkou brutality, pod tím věčným spěchem a touhou někoho seřezat do kuličky, pořád ještě zbývá trochu té lidské intimity.
Trochu té obyčejné, trapné, nádherné něhy, která drží tohle lidstvo pohromadě, aby se navzájem nesežralo zaživa za regálem s akčním zbožím.
Vzal jsem svůj nákupní košík, kousek jsem couvl a nechal je projít.
Ten chlap v maskáčích za mnou sice zlověstně zavrčel a ruka mu sjela k pasu, jako by tam hledal mačetu, ale mně to bylo fuk.
Venku nad Barrandovem zrovna zapadalo slunce, barvilo paneláky do ruda jako čerstvá artériová krev a mně bylo v té snové, ulepené samotě najednou nepochopitelně dobře.
Martin Irein
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Básník, filosof, trubadúr, alchymista, labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud nevím, co je to herdule).
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
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