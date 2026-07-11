Sonická deratizace
Prošel jsem tehdy asi patnáct inzerátů.
Všechno to vypadalo jako vybydlené základny pro feťáky nebo kumbály, ve kterých by se i potkan bál nadechnout, aby nechytil kapavku.
Nakonec klika.
Garsonka v solidním činžáku.
Čtyři stěny, okno do vnitrobloku, kde rostl jeden seschlý bez, a hlavně ticho.
Svaté, absolutní ticho.
Žádný otcův ranní kašel, žádné matčino vzdychání nad účty za plyn.
Jen já, matrace, starý gramofon a klid.
Jenže ticho v tomhle městě netrvá dlouho.
Ticho je jenom pauza mezi dvěma katastrofami.
Berlín, Praha, Ústí – všude je to stejný.
Lidi neumí bejt potichu, protože se bojí vlastních myšlenek.
Do bytu vedle mě se nastěhovala nová partaj.
Matka, otec, dvě děti – nebo spíš dvě hlučné biologické zbraně s nekonečnou zásobou baterek.
Chápali pojem klid jako čistě abstraktní filozofickou kategorii, která se jich netýká.
Od sedmi ráno do jedenácti do večera se u nich doma odehrával permanentní rockový festival kombinovaný s kobercovým náletem letectva.
Dupání, jekot, hádky, rány, jako když padá skříň naložená kovovým šrotem.
Když tloukli do podlahy, měl jsem pocit, že mi ty rány rezonují přímo v mozkovém kmeni.
„Musíte bejt trochu tolerantní, mladíku, jsou to prostě děcka. Přece je nepřivážu k topení,“ oznámila mi ta paňmáma, když jsem se pokusil o první a poslední diplomatickou misi přes práh.
Udělala u toho takový ten obličej, jako že jsem vyvrhel lidstva a fašista, protože chci po noční směně spát.
Zavřela dveře dřív, než jsem stačil říct aspoň popel.
Její manžel stál za ní v nátělníku, v ruce lahváč, a tupě zíral do prázdna.
Typický produkt sídlištní evoluce.
Můj životní rytmus dostal solidní zásah na komoru.
Dělal jsem tehdy na směny, občas v noci zvukařinu v klubech, občas noční hlídky.
Domů jsem se vracel kolem páté ranní, s hlavou nafouklou jako pátrací balon, s očima podlitýma krví a s touhou po absolutní tmě.
Místo spánku mě ale čekalo sonické inferno.
Stěny v tom baráku byly z papírové hmoty.
Slyšel jsem každý jejich krok, každý záchvat vzteku, každou lžíci, která jim spadla na lino.
V hlavě mi duněl rytmus jejich existence jako blbě seřízenej motor starý dieselový lokomotivy, která nikam nejede, jenom smrdí a zběsile řve na opuštěným, deštěm zkrápěným nádraží.
Nekonečná smyčka hluku.
Insomnie se stala mojí milenkou.
Seděl jsem v kuchyni, pil vlažný, hnusný kafe, kouřil jednu spartu od druhé a v uších mi pískalo z té bezmoci.
Člověk má v takový chvíli chuť vzít těžkou, poctivou tesařskou sekeru, vyrazit dveře a udělat z nich fašírku.
Jenže krev na koberci se blbě čistí, zbytečně to cáká a policajti by mě sbalili dřív, než by sousedé stačili ztlumit televizi.
Násilí je sice krásně přímočaré, ale neefektivní.
Chtělo to technické řešení.
Něco čistého.
Chirurgický, tichý řez, který nezanechá stopy v registru trestů.
Vzpomněl jsem si na jednu věc z akustiky.
Efekt Mosquito.
Komár.
Lidský ucho je s věkem čím dál víc opotřebovaný zmetek.
Zatímco haranti slyší frekvence kolem sedmnácti, osmnácti kilohertzů naprosto čistě a spolehlivě jim to rve bubínky a vyvolává instantní migrénu, jejich fotr s matkou, prokouření, prolití pivem a otupělí věkem, už neregistrují vůbec nic.
Nad patnáct kilohertzů jsou hluší jako pařez.
Úsměv, který se mi usadil na tváři, musel vypadat vysoce nezdravě.
Vyhrabal jsem ze skříně starý studiový zesilovač, vysoce výkonné tweetery s titanovou kalotou, které mi zbyly z jednoho kšeftu v klubu, a propojil to s generátorem frekvencí v notebooku.
Vytočil jsem čistou, nekompromisní sinusovou vlnu přesně na osmnácti kilohertzech.
Přiložil jsem repra přímo na tu jejich tenkou, nevkusně tapetovanou zeď a otočil knoflíkem Volume doprava.
Na doraz.
Já sám jsem neslyšel nic.
Jenom se mi v pokoji podivně, těžce chvěl vzduch a naskočila mi husí kůže.
Dokonalá, neviditelná zbraň hromadného ničení dětské psychiky.
Hodil jsem na sebe bundu, zamkl byt a odešel na noční šichtu s pocitem dobře vykonané práce.
Když jsem se ráno vrátil, na chodbě panoval nezvyklý klid.
Žádný jekot.
Vedle za zdí ale vibrovalo podivné, temné napětí.
Děti byly zticha, respektive byly zalezlé v rozích a pravděpodobně trpěly brutální, bezdůvodnou nevolností.
Další den jsem to zopakoval.
A pak znova.
Každý večer, když jsem odcházel do práce, dostávala jejich omladina neviditelnou facku ultrazvukového teroru.
Rodiče netušili, co se děje.
Nechápali, proč jsou jejich děcka najednou permanentně podrážděná, proč bezdůvodně zvrací, brečí, proč nemůžou spát a proč hystericky odmítají sedět v obýváku u té společné stěny.
Atmosféra v jejich bytě zhoustla tak, že by se dala krájet tupým armádním bodákem.
Začali se strašlivě hádat mezi sebou, protože ta úzkost a nervozita dětí byla nakažlivá jako mor.
Domácí idylka se proměnila v psychologický koncentrák.
Za tři měsíce visela na domovních nástěnkách cedule Stěhování.
Potkal jsem je na schodech, jak tahají krabice a křivonohou sedací soupravu.
Matka měla pod očima tmavé kruhy velké jako pivní tácky a vypadala, že prohrála třetí světovou válku s neviditelným přízrakem.
Otec táhl televizi a potácel se jako po zásahu paralyzérem.
„Je to tu nějaký divný,“ hlesla ta ženská, když mě míjela, a poprvé v životě v jejím hlase nebyla ta původní arogance.
„Ty děti tu prostě nechtějí bejt. Pořád je tu bolí hlava. Asi jsou tu nějaké geopatogenní zóny nebo co.“
Pokrčil jsem rameny, potáhl z cigarety, popřál jim hodně štěstí v novém domově a šel jsem si konečně lehnout.
Do vedlejšího bytu se nastěhoval starší manželský pár.
Pán hodně čte, kouká na vlaky a mluví zásadně šeptem.
Paní peče fantastické tvarohové bábovky a občas mi přinese ještě teplý kousek na porcelánovém talířku.
Svět se vrátil do správných kolejí.
Ticho má sice občas vysoký tón, ale to hlavní je, že mašiny jedou dál a člověk může v klidu spát.
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