Sněhurka je kat
V suterénu světa, kde tma má barvu rzi,
stojí sedm trpaslíků – sedm malých tvrzí.
Nejsou to ti permoníci, kteří v horách těží kovy,
jsou to skryté stíny v lihu, svědci vrahovi.
Sněhurka v bílém plášti (z pitevny ho má)
nečeká na polibek, je v práci, je doma.
Její pleť je alabastr, rty jak z čerstvé rány,
v kapse ukrývá soupravu na posmrtné plány.
Zrcadlo na zdi praská a v agónii bliká:
„Kdo je v téhle zemi nejvíc bez jazyka?“
Sněhurka neodpoví, ta brousí ostří s citem,
každý verš o ní končí s ranním úsvitem.
„Šmik!“ řekne nůž a „Cvak!“ řekne čas,
utrápený havran ztratil v hrdle hlas.
Z jablka zbyl jen ohryzek – granát bez pojistky,
když v sychravém Meziříčí vítr honí lístky.
Trpaslíci pláčou, slzy jsou jak tér,
Sněhurka si utírá krev o kožešinu sfér.
Žádná rakev ze skla, žádný princ na koni,
jenom ticho v koutě, co jak hrana zvoní.
Už nejde o pohádku, už jde o řemeslo,
pod šibenicí slova nebe pokleslo.
Sněhurka je kat. A seká s živou vervou,
že i samy hvězdy z nebe temnou hrůzou zčernou.
Martin Irein
Bedřichovo seznamování
Byl vlahý podvečer a můj přítel Bedřich, muž s tváří unaveného boxera a duší citlivého pěstitele begonií, seděl v mé skromné garsoniéře.
Martin Irein
Zrzavá krysa
Polozapomenutá báseň z jara 1993. Může za ni - kamarád Kuja promine - kamarád Kuja, neboť během jednoho dlouhého týdne mi věnoval jistou poetickou sbírku, která mě více než silně ovlivnila a teoreticky z ní čerpám dodnes.
Martin Irein
Květnový příběh
Taková ta květnová neděle. Venku je už jaro, do krásného dne se přimíchá déšť. Ne ten agresivní, studený a vlezlý. Ten květnový, vlahý osvěžující.
Martin Irein
Tradiční program v rožnovském skanzenu měl netradiční hosty
Jak už to bývá, jakmile se udělá aspoň trochu hezké počasí, jsou víkendy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm plné koncertů a jiných akcí.
Martin Irein
A proč ne pštros?
Už jsem několikrát uváděl, že cestování v MHD má své kouzlo, převážně a zejména díky odposlechnutým hovorům.
- Počet článků 454
- Celková karma 9,97
- Průměrná čtenost 400x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.