Snědl jsi mi Lego, chlapče, aneb Výchovný granát s prodlouženou roznětkou
Kluk, který vám podrží domovní vrata, i kdybyste v podpaží vlekli pytel cementu, a místo toho, aby venku s bandou polodivochů kopal do plechovek od piva, si večer v posteli listoval tlustými knihami o černých dírách a kvasarech.
Manželka Alena zářila jako pětistovková žárovka.
Naše liberální, hladivá výchova, kde se každý konflikt rozpouštěl v hektlitrech pochopení a dlouhých, teplých objetích, evidentně nesla to nejčistší ovoce.
Byli jsme zkrátka výkladní skříní moderní pedagogiky.
Jenže pak přišlo úterní dopoledne.
Seděl jsem v kuchyni, zkoumal poněkud vyčpělé zbytky včerejšího filé a přemýšlel, proč mají všechny spotřebiče tendenci chcípat těsně po záruce.
Vtom zazvonil telefon.
Hlas zástupkyně ředitele měl teplotu tekutého dusíku.
Žádné obvyklé zdvořilostní tanečky.
„Dostavte se. Okamžitě. Oba.“
V jejím tónu bylo tolik úřední fatálnosti, že se mi okamžitě scvrkly žaludeční šťávy na velikost angreštu.
Alena hned v autě začala konstruovat neprůstřelné defenzivní valy.
Určitě spiknutí.
Někdo na toho našeho citlivého génia hodil své vlastní hříchy.
Školní systém je přece odjakživa mašina na drcení osobitých individualit, to ví každý, kdo kdy přečetl aspoň tři brožury o svobodném vzdělávání.
Když jsme se ale proploužili školními dveřmi, které páchly tou typickou směsí chloraminu a vydýchaného tělocviku, veškerý bojovný duch z nás vyprchal rychleji než bublinky z levného šampusu.
V ředitelně seděla paní Nováková.
Matka Matějova spolužáka Davida.
Vypadala jako hromádka neštěstí po přechodu fronty, potoky slz jí na tvářích kreslily mapu zkázy.
David tam sice nebyl, ale jeho přítomnost suplovala vizuální spoušť na stole: brutálně roztrhané sešity a brýle, které někdo proměnil v hromádku plastové drti.
Ředitelka sepjala ruce jako kněz před exkomunikací a bez obalu nám oznámila, že náš milovaný Matějíček tu už měsíce provozuje vysoce organizovaný terorismus.
Alena chtěla začít křičet něco o lidských právech a křehké dětské duši, ale ředitelka jen mlčky otočila monitor počítače a stiskla Play.
Záznam z chodby byl ostrý a jasný.
Na obrazovce se pohyboval kluk, který sice nosil bundu mého syna, ale jeho obličej patřil někomu úplně jinému.
Byl to chladnokrevný predátor. S výrazem muže, který právě plní rutinní plán likvidace škůdců, sebral Davidovi batoh, s ledovým klidem z něj vysypal všechno do odpadkového koše a pak lehkým, téměř neznatelným gestem ruky – jako když kapitán posílá pěchotu do zákopů – zavelel ostatním, aby kluka strčili na zeď.
Ta absolutní, tichá autorita a očividná, zvrácená rozkoš z neomezené moci nad slabším, to mě zasáhlo jako rána těžkou litinovou pánví přímo mezi oči.
Svět kolem se lehce mátožně zhoupl a mně došlo, že ta naše nádherná, sluncem zalitá výchova měla asi stejný ochranný efekt jako papírový deštník proti salvě z minometu.
Paní Nováková mezitím vzlykala, že David každé ráno zvrací strachy a do téhle budovy ho nedostanou ani párem volů.
Cesta domů v našem postarším rodinném voze připomínala transport těl.
Alena se třásla, já křečovitě svíral volant a Matěj seděl vzadu, klidný a netečný jako sádrový trpaslík na zahradě.
Díval se z okna na ubíhající pouliční lampy, jako by se ho celá ta věc vůbec netýkala.
Když už to ticho bylo k nesnesení, Alena se otočila a polohlasem, ve kterém se mísil pláč s čirým zoufalstvím, z něj dolovala aspoň nějaké vysvětlení.
„Proč, Matěji? Proč jsi mu to dělal?“
Můj syn se na ni podíval těma svýma hlubokýma, inteligentníma očima, v nichž nebylo ani zrnko lítosti, spíš jen lehké otravování, že ho rušíme v myšlenkách.
„Davida nikdo nemá rád, mami,“ odpověděl tónem, jakým lidé oznamují, že venku mírně mrholí.
„Je divnej. A aspoň se mi ostatní nesmějou, když vidí, že jsem silnější. To je logický, ne?“
Ta jeho ledová, dokonale racionální logika nám zasadila definitivní ránu z milosti.
Seděl jsem tam, poslouchal vrčení motoru a pochopil, že jsme fatálně selhali.
Vypěstovali jsme v něm gigantické sebevědomí, obrnili ho pocitem totální výjimečnosti, ale zapomněli jsme mu do té jeho brilantní softwarové výbavy nainstalovat takové základní komponenty, jako je obyčejná lidská pokora a soucit.
Doma je to pořád ten skvělý kluk, co způsobně večeří a skládá si kostičky Lega, jenže teď už vím, že pod touhle idylickou slupkou dřepí chladný stratég, který si v divočině školního dvora bez mrknutí oka buduje vlastní totalitní režim.
Čeká nás teď očistec.
Psychologické poradny, ponižující omluvy, stěhování na jinou školu a hlavně tvrdá, bolestivá demontáž toho piedestalu, na který jsme ho sami vysadili.
Je neskutečně těžké milovat vlastní krev, když se vám z jejích činů obrací žaludek naruby, ale došlo mi, že přesně v tuhle chvíli musím tlustou knihu o vesmíru zavřít, vzít do ruky pomyslný výchovný klacek a ukázat mu, kde končí legrace a začíná nefalšovaná realita.
Bude to bolet, ale tenhle nádor na duši se prostě musí vyříznout bez anestezie.
Martin Irein
Hovado v piksle na kolečkách aneb Jak mu karma prostřelila koleno
Starýho Marka jsem měla vždycky zapsanýho jako borce, kterej by dokázal ukecat i mramorovou bustu na hřbitově, aby s ním šla na panáka.
Martin Irein
Mráz a urologický čaj aneb Jak potkat armádu mrazuvzdorných nymf s brokovnicí v kapse
Venku bylo přesně ten typ hnusně lezavého, šedivého odpoledne, kdy máte pocit, že i ta dlažba pod nohama se vás pokouší podrazit a ohlodat vám kotníky na kost.
Martin Irein
Když tchyně kříží trajektorii těžkého kalibru (Zápisky z frontové linie domácího suterénu)
Osm let žijete v přesvědčení, že rodina je základ státu a tchyně je biologická zbraň hromadného ničení, kterou na vás ministerstvo vnitra nasadilo bez jakéhokoliv varování. Moje drahá tchyně, paní Božena, byla rozený stratég.
Martin Irein
Krev, kastroly a pohozené galoše
Můj fotr říkával, že škola je jako blázinec, akorát tam chybí doktoři a pacienti mají těžší tašky. No, máma to viděla jinak.
Martin Irein
Nedělní vývar
V neděli u mámy to vždycky smrdělo stejně. Vývar, přepálená cibulka a starý křivdy, které se držely ve zdech jako vlhkost.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu
Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...
Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky
O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...
Plán dopravy: metro v lednu už neubere spoje, přibudou trolejbusy i vlaky
Více spojů zkraje roku, větší role pro železnici i rozšiřování trolejbusové sítě. Hlavní město...
Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1. Hořela tam dodávka
Aktualizujeme Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda několika aut. Prvotní požár dodávky na 49. kilometru...
Praha 2
Improvizované pietní místo poslance Filipa Turka u "jeho" křižovatky.
Praha 1
Aerovka ve vstupní hale ministerstva dopravy
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 531
- Celková karma 11,13
- Průměrná čtenost 374x
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!