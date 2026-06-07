Smutné příhody z jedné současné školy
Paní učitelka Veronika měla pro George Orwella slabost.
Prožívala jeho romány s intenzitou, která u osmapadesátileté češtinářky hraničila s akutním infarktem, a v jejích představách byl svět rozdělen na ty, kteří chápou zrůdnost totality, a na ty, kteří by zasloužili okamžitě prohnat mlýnkem na maso.
Toho dne stála před maturitním ročníkem s výrazem inkvizitora, který našel v bibli tiskařskou chybu.
Vzduch v učebně houstnul, křída se jí v prstech drolila na prach a zbytek třídy seděl zařezaně jako parta odsouzenců, kteří čekají, až kat dopije kafe.
Všichni věděli, že správná odpověď na otázku „Jaký je odkaz románu 1984?“ zní: „Mrazivé varování před ztrátou lidské svobody, soudružko učitelko.“
Jenže vzadu v lavici seděl Oskar.
Oskar byl typ kluka, který si sice ráno zapnul košili na špatný knoflík, ale v hlavě měl podivuhodně jasno a autority pro něj byly jen hlukem v pozadí.
Když na něj Veronika ukázala ukazovákem, z něhož opadával červený lak, klidně se opřel.
„Mně ten Winston Smith přišel spíš jako slaboch,“ utrousil Oskar do naprostého ticha.
„A celá ta kniha je spíš o psychologii osamělosti než o politice. Ostatně, ten režim tam fungoval docela efektivně, když ho dokázal zlomit.“
V tu vteřinu se ve Veronice něco zlomilo.
Jako když v přešponovaném budíku praskne hlavní péro a ozubená kolečka se rozletí do všech stran.
Její obličej protnul odstín zralého melounu.
„Cože?!“ vyrazila ze sebe.
Hlas jí přeskočil o dvě oktávy výš, až se okenní tabulky mírně zachvěly
„Ty... ty obhajuješ Oceánii? Ty schvaluješ Ministerstvo lásky?!“
„Jen říkám, že z literárního hlediska...“ zkusil to Oskar.
„Komunista!“ zařvala Veronika a práskla dlaní do katedry, až vyskočil kelímek s propisovači.
„Ty máš jiný názor než já! Ty jsi jasnej komunista! Ty bys nás zase všechny hnal do uranovejch dolů! Já to v tobě viděla od prváku, ty diverzante!“
Oskar jen nechápavě zamrkal, ale Veronika už byla v ráži.
Její hysterie nabrala oběžnou dráhu.
Chodila rázovitě sem a tam mezi lavicemi, gestikulovala jako větrný mlýn v tornádu a její křik se měnil v neartikulované rykotání šíleného diktátora.
„Všichni jste stejní! Plazíte se před totalitou! Rudá sebranka! Komunisti! Všude jsou komunisti!“ řvala na celou školu, sliny jí létaly od úst a oči měla podlité krví tak divoce, že by se jí lekl i vycvičený bojový pes.
Třída fascinovaně sledovala tohle totální zatmění rozumu, dokud Veronika nezačala lapat po dechu a neklesla s pěnou u úst do školního fíkusu.
Když dorazila záchranka, naložili ji na nosítka jako pytel s explozivním materiálem.
V sanitce byl klid, dokud se doktor, chlapík s klidnýma očima a unaveným výrazem člověka, co už viděl úplně všechno, nepodíval na monitor.
„Paní učitelko, ležte klidně,“ řekl tónem, jakým se mluví na odjištěný granát. „Musíme vás stabilizovat.“
„Mně vůbec nic není!“ vystřelila Veronika z nosítek, ačkoliv byla připoutaná, a pokusila se doktora kousnout do předloktí.
„Pusťte mě zpátky, musím tu rudou nákazu vyříznout z kořenů!“
Doktor si povzdechl a poklepal na tlakoměr.
„Vaše hodnoty krevního tlaku jsou extrémně vysoké. Máte dvě stě čtyřicet na sto devadesát, vy v tomhle stavu nemůžete ani dýchat, natož někoho řezat.“
Veronika na něj vytřeštila oči, v nichž se zaleskl fanatický plamen té nejčistší, neředěné nenávisti.
„Vysoký tlak?! To je vaše propaganda! Vy máte prostě jenom jinej názor než já! A víte, co jste, doktore? Komunista! Celá tahle sanitka je komunistické spiknutí! Komunisto!“
Jeho rezignovaný povzdech zanikl v jektání zubů a v dalším záchvatu křiku, který neustal, ani když řidič zapnul sirénu na plný pecky, aby tu jízdu do blázince aspoň trochu přehlušil.
♣ ♣ ♣
Pan učitel Josef dorazil do školy v náladě, která by se dala krájet tupým kapesním nožem.
Noc stála za starou bačkoru.
V noci ho totiž ve snu vytrvale pronásledovala pomocná servírka Leona z nádražní restaurace u nich na vsi – korpulentní dáma s knírem pod nosem, která po něm ve jménu proletariátu házela tácy s nedojedeným gulášem.
Josef se probudil zpocený a s neodbytným pocitem, že svět kolem něj byl tajně nahrazen komparsem.
Hned u hlavního vchodu narazil na školníka Trčílka, který zrovna vztekle zápolil se zaseknutým zámkem.
Josef se u něj prudce zastavil, chytil ho za klopy montérek a upřeně se mu podíval do očí.
„Už nemá cenu to zapírat, Trčílku,“ zasyčel Josef paranoidně.
„Vím to. Přiznejte se, že jste ve skutečnosti servírka Leona! Ten knír vás prozradil!“
Školník Trčílek jen udiveně zamrkal, vyklouzl ze sevření a raději zmizel v suterénu, mumlaje si cosi o tom, že by učitelé měli před nástupem do práce dýchat do balonku.
O dvě minuty později potkal Josef na chodbě přírodopisářku Marii, která zrovna nesla do kabinetu dobře naloženou užovku.
Josef jí zatarasil cestu.
„Mě neopijete rohlíkem, Marie,“ vyhrkl obviněním v hlase.
„Okamžitě se přiznejte, že jste ve skutečnosti Pavel Koula! Ta paruka vám vůbec nesluší!“
Kolegyně Marie se raději zaštítila sklenicí s plazem a bezeslova ho obešla obloukem, pevně rozhodnutá zapsat Josefa na seznam čekatelů na psychiatrické vyšetření, hned vedle Veroniky, kterou den předtím odvezla sanitka.
Vrchol Josefova ranního deliria však nastal v hodině občanské nauky v šesté třídě.
Josef s hřmotem předstoupil před žáky, popadl křídu a na tabuli rázným písmem napsal téma dnešní lekce:
„Proč je právě Rusko nejlepší zemí na světě“.
Třída ztichla.
Josef se rozhodl, že svá tvrzení podpoří vizuální prezentací, jenže technika měla jiný názor.
Zmáčkl tlačítko na dálkovém ovladači.
Dataprojektor smutně cvakl, zabzučel a na zdi se objevilo jen velké, blikající nic.
Josef zkusil ovladačem zatřást, pak do něj praštil o katedru, ale projektor zůstal slepý.
Z narůstající nervozity a absolutního zoufalství se v Josefovi probudil jakýsi podivný obranný mechanismus.
Narovnal se, nahodil fanatický výraz a z plných plic spustil: „Sojuz něrušimyj respublik svobodnych...“
Šesťáci na něj vytřeštili oči.
Vzduchem se nesly falešné tóny sovětské hymny a situace začínala nebezpečně připomínat absurdní divadlo. ‚
Z této hluboké společenské prekérnosti však Josefa vyvedl třídní provokatér Karel.
Karel byl legendární figura; chlapec, který bez ohledu na roční období nosil v batohu těžkou artilerii – minimálně dvě litrové termosky s čajem.
Karel s naprostým klidem vstal, došel ke katedře, s hlasitým bouchnutím před Josefa postavil nerezovou termosku a odšrouboval víčko.
„Pane učiteli, napijte se. To je silný mátový čaj. Pomáhá to na halucinace i na tyhle... pěvecké záchvaty,“ řekl Karel s ledovým klidem ostříleného diplomata.
Josef se zarazil uprostřed verše o leninské straně.
Podíval se na kouřící čaj, pak na Karla a nakonec na hodiny.
Než se však stačil nadechnout a dostat se znovu ke slovu, chodbou se rozeznělo spásné, hlasité zvonění oznamující konec hodiny.
Žáci se během tří vteřin vypařili jako pára nad hrncem a Josef tam zůstal sedět sám, s nedopitým čajem a podivným pocitem, že ta servírka Leona ho dneska ještě nenechá na pokoji.
♣ ♣ ♣
Jak lze v obou příbězích vidět, učitelé si dvouměsíční volno naprosto a neoddiskutovatelně zaslouží. Jen mají tu smůlu, jak kdysi povzdechla moje kamarádka-učitelka (a milovnice seriálu Městečko South Park v jednom), špatné na tom je, že z prázdnin se vrací o dva měsíce starší.
Martin Irein
Zanzibar v igelitce
Táta vždycky říkal, že člověk má být skromnej. Říkal to způsobem, jakým lidi v hospodě říkaj „na zdraví,“ i když už mají druhou cukrovku a doktora viděli naposledy za Klause.
Martin Irein
Tajemství třetího šuplíku
Klimatizace v tomhle open spaceu s tichým syčením požírala kyslík, zanechávajíc v ústech pachuť laciného kafe a ozónu. Bylo pět odpoledne, čas, kdy se korporátní jedinci začínají balit, nebo definitivně přicházejí o rozum.
Martin Irein
Když krávy nemají svůj den (aneb Válka s mlžným dobytkem)
Neděle. Den, kdy by měl člověk sedět ve vlaku, koukat z okna na ubíhající sloupy elektrického vedení, pít pivo z plechovky, poslouchat klepání kol o koleje a nechat život jenom tak plynout v melancholickém poklidu železnice.
Martin Irein
Večerní Rožnov
Je o mně všeobecně známo, že jsem vyrůstal na Valašsku, konkrétně v tom Rožnově pod tím Radhoštěm, a že tato skutečnost ovlivnila jak mé osobnostní, tak i mé literární směrování.
Martin Irein
Poslední drink v Sedmém nebi (aneb Proč nejezdit na Šumavu s lidmi, kteří milují biomüsli)
Planety se musely zbláznit, nebo měl barman v naší domovské knajpě zrovna těžkou ruku a lil nám do žil tekutý optimismus zlevněný o padesát procent.
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
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