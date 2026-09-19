Smrtící koktejl, horký podzim a účet za dvě kila
Uvnitř podniku to žilo.
Vzduch byl těžký, prosycený kouřem a pachem chlapů, kteří si mysleli, že jim patří svět, a ženských, které jim to za patřičný obnos vymlouvaly.
Seděla v rohu pod ventilátorem, který líně krájel světlo pouliční lampy na pravidelné pruhy.
Žádné drahé hadry, žádný tunový makeup.
Jen džíny, triko a pohled, kterým by mohla řezat sklo.
Jmenovala se Linda.
Před sebou měla sklenici obyčejné kohoutkové vody s ledem.
Sedl jsem si naproti ní, položil na stůl pouzdro s devítkou a unaveně si objednal krvavý steak, tlustý na tři prsty, a k tomu největší pivo, které teklo z pípy.
Potřeboval jsem spláchnout prach z posledního kšeftu.
„Mluvíš hodně, nebo jen střílíš?“ zeptala se místo pozdravu.
Její hlas zněl jako samet natažený přes hlaveň samopalu.
„Záleží na tom, kdo platí munici,“ odpověděl jsem a zapálil si cigaretu.
„Tak v tom máme jasno. Platíme napůl. Každý své patrony, každý své dluhy. Já po nikom nic nechci a nikomu nic nedlužím,“ řekla suše.
Žádný úsměv, žádné flirtování, prostě obchodní dohoda.
To mě dostalo.
Většina holek v tomhle městě se na vás pověsí jako břečťan na hřbitovní zeď, vysaje vám peněženku, a když dojdou náboje, nechá vás vykrvácet v příkopu.
Linda ne.
Sypala ze sebe stručné věty, žádná zbytečná omáčka, čistý styl – jdi přímo k věci a nezdržuj děj.
Mluvili jsme o městě, o té stoce plné špíny, o lidech, kteří zmizeli, i o tom, proč jsou ranní zprávy v rádiu jen soupisem úmrtních listů.
Když dorazilo jídlo, pustil jsem se do flákoty, jako by to bylo moje poslední jídlo před popravou.
Maso bylo skvělé, ale víc mě fascinovalo něco jiného.
Linda do sebe tlačila ten nejlevnější zelný salát z celého lístku.
Žádné krevety, žádný drahý tatarák.
Jen listí a ocet.
Přitom měla na zápěstí hodinky, které rozhodně nekoupila v zastavárně na rohu, a venku stál její nastartovaný bourák, který měl pod kapotou víc koní než celá carská kavalerie.
Pak přišel pingl.
Vypadal jako chlápek, který ve volném čase zakopává mrtvoly v lese, ale nosil vestičku a falešný úsměv.
Položil na stůl lístek.
Linda bleskově vytáhla z kabelky dvě stovky, hodila je na stůl a zvedla se.
„Můj podíl. Salát a voda. Zbytek je tvůj,“ řekla, otočila se na podpatku a zmizela v zářijové noci, kde se teplý letní vítr rval s prvním mrazivým závanem podzimu.
Podíval jsem se na ten papír.
Její položky dělaly přesně sto padesát korun.
Můj steak, pivo, panák bourbonu a kafe vyletěly na sedm stovek.
V tu ránu mi cvakly pojistky v mozku. Jasný blesk pochopení.
Ta holka si nedala salát proto, že by měla hlad nebo hluboko do kapsy.
Udělala to proto, aby mě nenechala zaplatit ani fláka.
Kdybych ji pozval, stálo by mě to litr a ona by měla pocit, že mi něco dluží.
Že si kupuju její čas, její úsměv nebo její tělo.
Tím, že to srazila na minimum a zaplatila si to sama, mi dala jasně najevo: jsem tu kvůli tobě, ne kvůli žrádlu, ty drsňáku.
Byla to ta nejchytřejší věc, jakou jsem kdy u ženské viděl.
Žádné psychologické kecy, čistá matematika a hrdost.
Druhý týden bylo září ještě o něco sušší, listy na stromech žloutly jako staré dopisy na krbové římse.
Sešli jsme se znovu.
Tentokrát v lepším podniku, kde u vchodu nestáli vyhazovači se zlomenými nosy.
„Dneska zvu já,“ řekl jsem, ještě než stačila otevřít pusu.
„A běda ti, jestli si objednáš vodu.“
Linda se poprvé pousmála.
Byl to nebezpečný úsměv, ale sakra krásný.
„Dobrá,“ řekla a objednala si ten nejdražší tatarák a láhev těžkého červeného, které chutnalo po krvi a ostružinách.
Když bylo po všem, vysvětlila mi to.
Bez emocí, jako když policajt čte hlášení o nehodě.
Měla kdysi chlapa, který jí kupoval drahé dárky, tahal ji po luxusních hotelech a pak, když mu po pár měsících řekla sbohem, jí vystavil kompletní účet.
Vyčetl jí každý cent, každou večeři, jako by si ji pronajímal na leasing.
Od té doby měla pravidlo: první rande je čistý stůl.
Buď to klapne, nebo ne, ale nikdo nikomu nic nedluží.
Zaplatil jsem ten účet s radostí.
V tomhle zkaženém městě, kde se všechno prodává a kupuje, jsem konečně našel někoho, kdo znal cenu vlastní svobody.
A ta byla sakra vysoká.
Martin Irein
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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
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