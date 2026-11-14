Smrt starýho tyrana, zrezivělej kolt a lístek na prázdný představení
Seděl jsem v kuchyni, před sebou obálku s úředním razítkem a hrnek studenýho kafe.
Advokát mi oznamoval, že můj otec Alois zemřel na infarkt.
Našli ho doma v křesle.
V ruce držel ovladač od televize a na stolku měl otevřenou konzervu tuňáka.
Žádný velký drama.
Prostě si pustil televizi, otevřel večeři a umřel.
Sedmdesát osm let života a konec u televizních zpráv.
Nevím, co jsem čekal.
Možná, že mě ta zpráva nějak zasáhne.
Že se rozbrečím, rozčílím nebo aspoň něco ucítím.
Místo toho jsem dopil kafe a šel si uvařit další.
Telefon začal zvonit asi za deset minut.
Milena.
Nechal jsem ho být.
Sestra volala ještě několikrát.
Nakonec přišla zpráva.
„Pohřeb je v pátek ve dvanáct. Doufám, že přijdeš. Aspoň kvůli lidem.“
Kvůli lidem.
Tohle jsem doma slýchal odmalička.
Nedělej ostudu.
Co tomu řeknou sousedi?
Co si pomyslí příbuzní?
Chovej se slušně, když jsme mezi lidmi.
Co se dělo za zavřenými dveřmi, bylo vedlejší.
Otec byl navenek vážený člověk.
Podnikatel, člen několika spolků, chlap, který každému ochotně poradil, pokud měl jistotu, že ho u toho někdo poslouchá.
Doma to bylo horší.
Když jsem v sedmnácti přišel s dlouhými vlasy, chytil mě za rameno, posadil do koupelny a ostříhal strojkem skoro dohola.
Prý ze mě nebude žádnej anarchista.
Máma stála ve dveřích a mlčela.
Pamatuju si, jak mi vlasy padaly na dlaždičky.
A jak jsem si slíbil, že až budu dospělej, už na mě ten člověk nesáhne.
Samozřejmě jsem ten slib několikrát porušil.
Nechal jsem si od něj mluvit do školy, práce i ženských.
Člověk se některých návyků zbavuje dost těžko.
Definitivně jsme se rozešli, když mi bylo pětadvacet.
Otec tehdy podnikal s plastovými okny.
Firma šla pomalu ke dnu a on rozhodl, že nastoupím k němu.
Nezeptal se.
Prostě mi oznámil, kdy mám přijít.
Jenže já opravoval motorky.
Bavilo mě to a začínal jsem se tím uživit.
Řekl jsem mu, že do jeho firmy nepůjdu.
Pozval mě do pracovny.
Nalil si whisky.
Mně nenabídl nic.
„Takže ty se radši budeš hrabat v tom šrotu?“
„Jo.“
„A myslíš, že tě to uživí?“
„Zatím jo.“
Chvíli na mě koukal.
Pak otevřel zásuvku a vytáhl nějaké papíry.
„Dobře. Když nechceš patřit do rodiny, tak nebudeš.“
Řekl mi, že mě vydědí.
Později to skutečně zařídil u notáře.
Ani se nerozčílil.
To bylo na něm snad nejhorší.
Dokázal člověka odstřihnout stejně klidně, jako když rušil předplatné novin.
Od té doby jsme spolu skoro nemluvili.
Občas jsem ho zahlédl ve městě.
Jednou jsme se dokonce potkali v železářství.
Stáli jsme od sebe dva metry.
Podíval se na mě, vzal krabičku vrutů a odešel.
Takový jsme měli vztah.
A teď mám stát u jeho rakve a tvářit se, že jsme byli šťastná rodina?
Dopis jsem složil, strčil zpátky do obálky a šel do dílny.
Tam jsem měl aspoň klid.
Na ponku ležela rozebraná Jawa z padesátých let.
Už třetí týden jsem se snažil dát dohromady motor, který předchozí majitel opravoval způsobem, za jaký by se mělo odebírat nářadí.
Pustil jsem rádio, vzal karburátor a začal ho čistit.
Chvíli to fungovalo.
Pak jsem si zase vzpomněl na Milenu.
Ona to měla s otcem jinak.
Byla jeho hodná holčička.
Vystudovala ekonomku, vdala se za účetního a nikdy mu neodporovala tak, aby to stálo za větší hádku.
Neříkám, že to měla lehké.
Jen se naučila s ním vycházet.
Já ne.
Představil jsem si páteční pohřeb.
Milena v první řadě, černý kostým, kapesník.
Vedle ní strýc Karel, který otce dvacet let označoval za nafoukaného blbce, ale nad rakví by určitě prohlásil, že odešel výjimečný člověk.
Pak nějaký řečník, který tátu v životě neviděl, přečte pár vět o jeho poctivosti, pracovitosti a lásce k rodině.
A já tam budu stát v obleku, který jsem měl naposledy na svatbě, a přemýšlet, jestli se smím začít smát.
„Láska k rodině,“ řekl jsem nahlas.
Rádio zrovna hrálo nějakou veselou odrhovačku.
Vypnul jsem ho.
Chvíli jsem jen seděl a koukal na rozebraný motor.
Pak jsem si vzpomněl na dědu.
Děda byl úplně jiný než otec.
Taky uměl být protivný, ale když se mu něco nelíbilo, řekl to rovnou.
A za hodinu bylo po všem.
Měl starý revolver.
Říkal mu kolt, i když jsem nikdy nezjišťoval, co to vlastně je za značku.
Byl rezavý, nefunkční a měl provrtanou hlaveň.
Děda ho kdysi našel při vyklízení nějaké stodoly a nechal si ho na památku.
Když umřel, připadl mně.
Otec zuřil.
Byl přesvědčený, že revolver má cenu a že by měl patřit jemu.
Vysvětloval jsem mu, že je to kus železa, ze kterého už nikdo nikdy nevystřelí.
Nepomohlo to.
„Ty vůbec nevíš, co máš v ruce,“ řekl mi tehdy.
Možná měl pravdu.
Ale děda ho dal mně, a to mu vadilo ze všeho nejvíc.
Vstal jsem a vytáhl zpod staré skříně plechovou krabici od tabáku.
Byl v ní revolver, pár fotografií a nějaké další krámy, které jsem nikdy nedokázal vyhodit.
Na jedné fotce mě otec držel kolem ramen.
Mohlo mi být pět.
Stáli jsme před domem.
Já v krátkých kalhotách, on v košili s vyhrnutými rukávy.
Dokonce se usmíval.
Na tu chvíli si nepamatuju.
Ale fotka existovala, takže se to zřejmě stalo.
Vzal jsem ji do ruky.
Napadlo mě, jestli jsem k němu někdy cítil něco jiného než strach a vztek.
Asi jo.
Když jsem byl malej, čekával jsem, až přijde z práce.
Občas mi přinesl autíčko nebo mě vzal na fotbal.
Jednou jsme spolu opravovali kolo.
Ukázal mi, jak se seřizují brzdy, a nechal mě dotáhnout poslední šroub.
Ten den jsem byl strašně pyšnej.
Zajímavý, co si člověk po padesáti letech vybaví.
Položil jsem fotku na ponk a rozbalil revolver.
Rez na něm přibyla.
Vzal jsem hadr s olejem a začal ho opatrně otírat.
Telefon znovu zavibroval.
Milena.
„Volala teta. Ptala se, jestli přijdeš. Prosím tě, nedělej z toho další rodinnou ostudu.“
Přečetl jsem si zprávu dvakrát.
Pak jsem jí zavolal.
Zvedla to okamžitě.
„No konečně. Já už myslela, že ses zbláznil.“
„Ahoj, Mileno.“
„Tak přijdeš?“
„Ne.“
Na druhém konci bylo ticho.
„Prosím tě, vždyť je to náš táta.“
„To vím.“
„Tak se podle toho chovej.“
„Jak?“
„Normálně. Přijdeš na pohřeb, rozloučíš se a půjdeš domů. Nikdo po tobě nechce nic víc.“
„A proč tam mám chodit?“
„Protože se to sluší.“
Musel jsem se usmát.
„To říkal taky.“
„Kdo?“
„Táta.“
Milena si povzdechla.
„Ty mu to budeš vyčítat ještě po smrti?“
„Ne. Už mu nevyčítám nic. Je mrtvej.“
„Tak proč nemůžeš přijít?“
Chvíli jsem přemýšlel, jak jí to vysvětlit, aby z toho zase nebyla hádka.
„Protože jsme spolu třicet let skoro nepromluvili. On o mě nestál a já už dávno přestal čekat, že si to rozmyslí. Nevidím důvod, proč bychom teď měli předstírat něco jiného.“
„Je to poslední rozloučení.“
„My už jsme se rozloučili.“
„Ty jsi fakt tvrdohlavej stejně jako on.“
To mě zasáhlo víc, než bych chtěl.
„Možná.“
„Víš co? Dělej si, co chceš.“
Zavěsila.
Seděl jsem s telefonem v ruce a díval se na starý revolver.
Možná měla pravdu.
Možná jsem opravdu stejně tvrdohlavej jako otec.
Jenom jsem si celý život namlouval, že jsem jiný.
Rozdíl byl v tom, že já nikoho nenutil žít podle svých představ.
Aspoň doufám.
Vrátil jsem revolver do krabice.
Fotku jsem chvíli držel v ruce a nakonec ji položil navrch.
Zavřel jsem víko.
Bylo po šesté.
V pátek ve dvanáct bude otec ležet v rakvi a kolem něj budou stát lidé, kteří ho měli rádi, nesnášeli ho nebo se s ním prostě přišli rozloučit.
A já budu v dílně.
Možná konečně složím tu Jawu.
Možná si jen sednu, uvařím kafe a budu koukat do zdi.
Nevím.
Ale nebudu tam stát a poslouchat, jaký byl skvělý otec.
Vrátil jsem se do kuchyně a otevřel si pivo.
Na stole pořád ležel dopis od advokáta.
Přečetl jsem si ho ještě jednou.
Tentokrát pořádně, až do konce.
Pak jsem ho založil mezi ostatní papíry.
Napadlo mě, že bych mohl Mileně napsat něco smířlivějšího.
Že mě mrzí, že na to zůstala sama.
Že jí s čímkoli kolem pohřbu pomůžu, jen tam prostě nechci být.
Nakonec jsem jí napsal:
„Mileno, vím, že to máš těžký. Kdybys potřebovala s něčím pomoct, zavolej. Ale na pohřeb nepřijdu. Prosím, respektuj to.“
Zpráva odešla.
Telefon jsem položil na stůl.
Napil jsem se piva.
Bylo hořký a trochu teplý.
Z dílny jsem měl pořád špinavé ruce, na lince stál neumytý hrnek a v lednici skoro nic nebylo.
Obyčejný čtvrteční večer.
Jen jsem už neměl otce.
A nejhorší na tom bylo, že jsem vlastně nevěděl, jestli jsem ho neztratil už před třiceti lety.
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