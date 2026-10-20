Smrt starýho kompromisu a kafe s příchutí střepů
Vstal jsem, sbalil si věci a šéfovi jenom kývnul.
Ten chlap má občas záblesky lidskosti, takže se na nic neptal a nechal mě jít.
Vypadl jsem na ulici, kde se mísil pach prachu, benzínu a levnýho fastfoodu.
Skočil jsem do tramvaje, sedl si na tu laminátovou sedačku a nechal se unášet městem, který mi najednou připadalo úplně cizí, jako kdybych se probudil v blbým sci-fi filmu, kde sice všichni mluví česky, ale pravidla hry se změnila bez mýho vědomí.
V hlavě se mi začaly skládat střípky.
Vzpomněl jsem si, jak táta, pan dokonalý a klidný Matyáš, věčně vysedával v autě před domem a s někým tiše telefonoval.
Tehdy jsem si myslel, že řeší ty svý nudný pojistný smlouvy a kšefty s ojetinama.
Teď mi to docela přesně docvaklo.
Ty jeho slavný víkendový semináře, ze kterých se vracel sice unavenej, ale s podivným leskem v očích.
Byli jsme s bráchou Alešem úplní idioti.
Žili jsme v dokonale narýsovaný maketě rodiny, kde se sice občas vzduchem prolétla nějaká ta jedovatá slina nebo se tři dny nemluvilo kvůli blbě koupenýmu chlebu, ale základy se zdály bejt z betonu.
Jenže ten beton byl sakra zvětralej.
Když jsem dorazil k mámě, barák působil divně.
Znáte ten pocit, když vejdete do místnosti, kde se zrovna střílelo, ale krev už někdo stihnul utřít?
Tak přesně takhle to vypadalo.
V předsíni chyběl tátův kabát a ty jeho drahý kožený boty, na který nenechal nikoho sáhnout.
Máma seděla v kuchyni u stolu, před sebou hrnek s kafem, ze kterýho se už dávno nekouřilo.
Na hladině se udělal takovej ten hnusnej škraloup.
Nevypadala, že by chtěla skákat z okna nebo někoho podřezat kuchyňským nožem.
Byla prostě jen vyhaslá, jako vybitá baterka v baterce, se kterou bloudíte v lese.
„Už to trvalo moc dlouho, Tondo,“ řekla tiše, aniž by se na mě podívala.
Její hlas zněl divně suše, jako když listujete starou, zaprášenou knížkou.
„Chtěli jsme to s Matyášem doklepat, než Aleš dokončí vejšku. Abychom vám nekazili to vaše mládí. Ale on už to nevydržel. Ta jeho... slečna... prý čeká dítě.“
Tykadlo reality mě šlehlo přímo přes ksicht.
Takže tátovi nestačilo jenom utéct, on si rovnou pořídil novej model.
Sedl jsem si naproti ní a chvíli jsme tam jen tak seděli, dva trosečníci na kusu plovoucího dřeva uprostřed obýváku, kterej pamatoval dvacet let předstírané pohody.
Máma mi začala vyprávět věci, který jsem vůbec nechtěl slyšet.
Jak spolu nespali patnáct let.
Jak táta tajně přesouval peníze na jinej účet.
Jak se hádali v noci, když jsme my s bráchou spali, a ranní úsměvy u snídaně byly jenom nacvičená divadelní choreografie.
Celý mý dětství, všechny ty společný výlety na Kokořín, ty trapný oslavy narozenin s chlebíčkama a vlašákem, to vše byla jenom zatraceně dobře zrežírovaná show pro dva diváky, kteří neměli dostat rozum.
Vstal jsem a šel se schovat do svýho starýho pokoje.
Lehl jsem si na válendu, která strašně vrzala.
Nad stolem mi pořád visel starej plakát s nabroušeným Camarem a na poličce ležela zaprášená krabice s angličákama.
Na zdi visela fotka z Chorvatska.
Stojíme tam u moře, já držím tátu kolem ramen, Aleš se šklebí do objektivu a máma má na sobě ty šílený puntíkaté plavky.
Všichni se smějeme.
Zkoumal jsem tátův obličej na té fotce přes vrstvu prachu.
Hledal jsem v jeho rysech nějakou stopu, náznak toho, že už tehdy myslel na únikové cesty.
Nic.
Hrál svoji roli s precizností profesionálního zabijáka emocí.
Cítil jsem podivnou otupělost.
Žádnej vztek, žádný slzy, jen takový to suchý prázno v žaludku, jako když člověk přepískne tah s kamarádama a ráno neví, čí je.
Svět kolem mě běžet dál – venku projelo auto, sousedovic pes zaštěkal na pošťáka, ale uvnitř mýho vesmíru se zrovna zhroutila celá jedna galaxie.
K večeru jsem se s mámou rozloučil.
Slíbil jsem, že zítra přijedu i s Alešem a probereme, co s právníkama a majetkem.
Cestou zpátky do mýho podnájmu jsem vytáhnul telefon.
Prsty mi samy najely na tátovo číslo.
Začal jsem psát zprávu: Ty seš fakt neuvěřitelnej parchant.
Smazal jsem to.
Pak jsem zkusil: Tati, proč jsi nám nic neřekl? Můžeme se sejít?
To letělo do koše taky.
Nakonec jsem ten krám strčil do kapsy.
Chlap by měl vědět, kdy má držet hubu a nechat věci sednout.
Matyáš se rozhodl střílet od boku a já teď musel vymyslet, jak posbírat ty nábojnice, aby o ně máma nezakopla.
Domů jsem došel pěšky, s rukama v kapsách a s vědomím, že minulé texty už nikdo nepřepíše.
Martin Irein
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