Smrt, pivo a tiché tramvajové requiem za starý diamant
V kapse staré kožené bundy jsem měl krabičku startek a zapalovač, který už třetí den stávkoval.
Když jsem si chtěl připálit, musel jsem s ním několikrát praštit o dlaň.
Občas to pomohlo.
Na protější zastávku přijela jedenáctka směrem k Olšanským hřbitovům.
Starý vůz s vysokými schody, žádný moderní nízkopodlažní zázrak.
Zabrzdil se skřípěním, při kterém mě zabolely zuby.
Lidi se okamžitě nahrnuli ke dveřím.
Jeden chlap málem porazil ženskou s nákupní taškou, jen aby se dostal dovnitř první.
Jako kdyby na Olšanech rozdávali zadarmo pivo.
A právě tehdy jsem si všiml té staré paní.
Stála na protější straně trochu stranou, opírala se o dřevěnou hůlku a čekala, až se ostatní nacpou dovnitř.
Mohlo jí být osmdesát, možná víc.
Drobná, hubená, v tmavém kabátě, který pamatoval lepší časy.
Na hlavě měla klobouček.
Když konečně došla ke dveřím, pokusila se vystoupit na první schod.
Jenže hůlka jí ujela po mokrém chodníku.
Zrovna jsem stál u přechodu mezi oběma nástupišti.
Rozhlédl jsem se, přeběhl na druhou stranu a chytil ji dřív, než skončila na zemi.
„Počkejte, pomůžu vám.“
Jednou rukou jsem ji přidržel za loket, druhou sebral hůlku.
Jenže řidič už začal dávat znamení k odjezdu.
„Tak pojďte, ať nám to neujede.“
Pomohl jsem jí na schody a nastoupil hned za ní.
Dveře se za námi zavřely.
„Děkuji vám, chlapče,“ řekla.
Chlapče.
To už mi dlouho nikdo neřekl.
Ale od ní to znělo docela dobře.
„Nemáte zač. Hlavně se nám tu nepřizabijte.“
Usmála se.
Dovedl jsem ji k volnému sedadlu.
Jeden mladík tam měl položený batoh, ale když viděl, jak se na něj dívám, raději ho sundal.
„Jste hodný,“ řekla, když se posadila.
„To říkáte jen proto, že mě neznáte.“
Zasmála se.
Potichu, ale upřímně.
Tramvaj se rozjela.
A mně konečně došlo, co jsem právě provedl.
„No výborně.“
Místo abych čekal na svůj spoj, seděl jsem v jedenáctce, která mě vezla přesně opačným směrem.
Při pomáhání jsem na takovou drobnost jaksi zapomněl.
No nic.
Na příští zastávce vystoupím, přejdu na druhou stranu a pojedu zpátky.
Svět se nezboří.
„Vy jste se nějak zamyslel,“ poznamenala paní.
„Ale kdepak. Jen jsem právě zjistil, že jedu někam, kam vůbec nepotřebuju.“
„To se někdy stává.“
„Mně poměrně často.“
Znovu se usmála a sáhla do staré kožené kabelky.
Chvíli v ní něco hledala.
Nakonec vytáhla malý balíček zabalený v bílém kapesníku.
Než jsem stačil zjistit, co dělá, strčila mi ho do otevřené kapsy bundy.
„Moment, co to...“
Chytila mě za zápěstí.
Na tak starou ženskou měla překvapivě pevný stisk.
„Doma,“ řekla tiše.
„Prosím?“
„Otevři to až doma, Bedřichu.“
Zůstal jsem na ni koukat.
Bedřich.
Tak se skutečně jmenuju.
Jenže té ženské jsem se nepředstavil.
Nikdy předtím jsem ji neviděl.
Alespoň jsem si to myslel.
„Odkud znáte moje jméno?“
Položila si prst na rty.
„Až doma.“
Tramvaj začala brzdit.
Podíval jsem se ven.
Další zastávka.
Moje příležitost vrátit se tam, kam jsem původně potřeboval.
„Počkejte, ještě mi řekněte...“
„Až doma, Bedřichu,“ přerušila mě.
Dveře se otevřely.
Za zády se mi ozvalo netrpělivé „S dovolením!“ a někdo mě šťouchl loktem do žeber.
„No jo, vždyť už jdu.“
Vystoupil jsem, ale hned jsem se otočil.
Chtěl jsem se jí ještě jednou zeptat, odkud mě zná.
Jenže do tramvaje už nastupovali další lidé a dveře se začaly zavírat.
Zvedl jsem ruku, ale řidič si mě nevšímal.
Ostatně proč taky?
Vystoupil jsem dobrovolně.
„No to si děláte srandu.“
Tramvaj se rozjela.
Za oknem jsem ještě zahlédl její obličej.
Seděla na stejném místě, dívala se na mě a usmívala se.
Pak jedenáctka zmizela za zatáčkou.
Zůstal jsem stát na ostrůvku s rukou v kapse, kde mě tlačil ten její balíček.
„Výborně, Bedřichu,“ zamumlal jsem.
„Zase jednou víš úplný hovno.“
Přešel jsem na protější nástupiště a čekal na tramvaj domů.
Domů jsem dorazil asi za hodinu.
Cestou jsem se zastavil pro dvě lahvová piva, protože jsem na ně měl chuť už od odpoledne.
Bydlel jsem v podnájmu ve starém činžáku.
Kuchyň měla umakartový stůl, dvě různě vysoké židle a ledničku, která v noci vydávala zvuky jako umírající traktor.
Sundal jsem boty, bundu hodil přes opěradlo a otevřel první pivo.
Teprve potom jsem vytáhl balíček.
Bílý kapesník měl krajkový okraj a voněl slabě po mýdle.
Rozbalil jsem ho na stole.
Uvnitř byl zlatý prsten s čirým kamenem.
Poměrně masivní, s drobnými ozdobami na obroučce.
Vypadal staře a rozhodně ne levně.
„No do prdele.“
Prohlédl jsem si ho ze všech stran.
Na vnitřní straně bylo něco vyryté, ale bez lupy jsem to nepřečetl.
Zapálil jsem si startku.
Co s tím?
Ta paní mi ho dala dobrovolně.
Jenže proč?
A jak věděla, že se jmenuju Bedřich?
Možná si mě s někým spletla.
Třeba měla syna nebo vnuka stejného jména.
Nebo už jí paměť nesloužila tak dobře jako dřív.
Jenže zmateně rozhodně nepůsobila.
Dopil jsem pivo, otevřel druhé a rozhodl se, že ráno zajdu za Holubem.
Holub měl malé starožitnictví se zlatnickou dílnou v boční ulici nedaleko náměstí.
Občas jsem mu nosil staré hodinky po dědovi, které se pravidelně zastavovaly.
Seděl za pultem a četl noviny.
„Dobrý den, pane Holube.“
„Nazdar. Zase hodinky?“
„Tentokrát něco jiného.“
Položil jsem před něj prsten.
Odložil noviny.
„Kde jste to vzal?“
„Dostal jsem to.“
„Od koho?“
„Od jedné paní.“
Podíval se na mě.
„To jste mi toho řekl.“
„Víc toho nevím.“
Nasadil si lupu a začal prsten prohlížet.
Otáčel ho pod lampou, několikrát si něco zamumlal a potom vytáhl ze zásuvky další lupu.
Čekal jsem dobrých deset minut.
„Tak co?“ zeptal jsem se nakonec.
„Nespěchejte na mě.“
Ještě chvíli zkoumal kámen, potom lupu odložil.
„Stará práce. Odhadem konec devatenáctého století. Možná přelom století. A ten kámen vypadá na diamant. Hodně pěkný.“
„Kolik může stát?“
„Bez odborného posudku vám cenu neřeknu. Ale jestli je všechno pravé, mohl byste za něj mít slušné auto. Možná i hodně slušné.“
„Aha.“
Nic chytřejšího mě nenapadlo.
„Máte k tomu nějaké papíry?“
„Nemám.“
„Víte, komu patřil?“
„Nevím.“
„Tak to máte zajímavý problém.“
„To mi povídejte.“
Holub si sundal brýle.
„Já bych s tím zatím nic nedělal. Rozhodně bych to nikomu neprodával. A zkuste zjistit, odkud pochází.“
„To bych taky rád.“
Podal mi lupu.
„A podívejte se na tu rytinu.“
Na vnitřní straně obroučky stálo:
B. 1898
„Co to znamená?“ zeptal jsem se.
„To nevím. Iniciála, datum. Možná rok výroby nebo svatby.“
Poděkoval jsem a odešel.
Venku jsem si zapálil cigaretu.
Zapalovač chytil až napočtvrté.
B jako Bedřich?
To už by byla druhá zatracená náhoda.
Odpoledne jsem se vrátil na zastávku, kde jsme se potkali.
Sedl jsem si na lavičku a sledoval přijíždějící tramvaje.
Přijela jedna jedenáctka, potom druhá.
Vystupovali lidé s nákupy, studenti, důchodci, ženská s malým psem.
Ona nikde.
Vydržel jsem skoro hodinu.
Nakonec jsem se zeptal řidiče, jestli náhodou nezná starší paní s dřevěnou hůlkou a tmavým kloboučkem.
Podíval se na mě, jako bych spadl z višně.
„Pane, takových vozím denně dvacet.“
Měl pravdu.
Zkusil jsem to ještě dvakrát během následujících dnů.
Bez výsledku.
Prsten jsem neprodal.
Ne že by se mi peníze nehodily.
Nájem nebyl zrovna levný, lednička pomalu dosluhovala a auto jsem měl naposledy před pěti lety.
Jenže mi nepřipadalo správné zbavit se něčeho, co mi někdo tak zvláštním způsobem svěřil.
Dokonce jsem prošel staré rodinné fotografie.
Některé byly ještě po dědovi.
Hledal jsem známou tvář, nějaké spojení s rokem 1898, ale nic jsem nenašel.
Nakonec jsem prsten uložil do malé dřevěné krabičky, ve které děda schovával manžetové knoflíčky.
Krabičku jsem dal do zásuvky pod staré účty.
Tam je dodnes.
Občas mě napadne, že bych mohl zajít za odborníkem na staré šperky a zkusit zjistit víc.
Jenže pořád mám důležitější věci na práci.
A možná se mi do toho ani nechce.
Stejně bych se nejspíš nedozvěděl to hlavní.
Proč ho dala zrovna mně.
Pomohl jsem jí nastoupit do tramvaje.
Nic víc.
Od té doby si v tramvaji víc všímám starých lidí.
Když někdo potřebuje pomoct, pomůžu.
Další diamanty za to nečekám.
Jednou mi to úplně stačilo.
Jen mě mrzí, že jsem se jí nestihl zeptat na jméno.
A taky že jsem jí pořádně nepoděkoval.
Nevím, jestli ještě žije.
Ani jestli tehdy jela domů, na návštěvu, nebo na hřbitov za někým, kdo už dávno nežil.
Vím jen, že jsem ten den chtěl sedět v hospodě a vypít dvě piva.
Místo toho jsem nastoupil do špatné tramvaje a odnesl si domů něco, co mi nejspíš vůbec nepatřilo.
A dodnes mě štve jedna věc.
Že jsem se jí nezeptal, odkud zná moje jméno.
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