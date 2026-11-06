Smradi z HR, uvařený kafe a brokovnice pod pultem
Ale že bych s nimi chtěl trávit i víkendy?
To zase ne.
Jenže Hugo, náš šéf, měl jiný názor.
V pondělí dopoledne nám oznámil, že následující víkend jedeme na firemní chatu.
Dva dny společných aktivit, nějaké soutěže, večer grilování a samozřejmě utužování kolektivu.
Celé to organizovalo HR, takže jsem čekal průšvih už od začátku.
Účast byla prý dobrovolná.
Tohle slovo jsem v našem podniku slyšel už několikrát.
Většinou znamenalo, že se sice můžete rozhodnout sami, ale následky si potom vyžerete taky sami.
Po poradě jsem Huga odchytil.
„Šéfe, já tam fakt nemusím?“
„Samozřejmě, pane Lanko. Nikdo vás nenutí.“
„Tak to je dobře.“
„Ale byl bych rád, kdybyste jel. Potřebujeme fungovat jako jeden tým. Víte, jak to myslím.“
Věděl jsem to až moc dobře.
„Já mám zrovna ten víkend rodinný turnaj v mariáši,“ zalhal jsem.
„Mariáš?“
„Jo. S rodiči. Slíbil jsem jim to už dávno.“
Hugo přikývl.
„Rozumím. Rodina je důležitá.“
Tím náš rozhovor skončil.
Jenže podle toho, jak se na mě díval, jsem měl pocit, že si moje jméno právě někam zapsal.
Zbytek týdne jsem pracoval jako obvykle.
Kolegové mezitím řešili, kdo s kým pojede autem, kolik se má nakoupit piva a jestli budou na chatě samostatné pokoje.
V pátek odpoledne se kancelář vyprázdnila nezvykle brzy.
Většina osazenstva vyrážela rovnou z práce.
Aleš z marketingu se ještě zastavil u mého stolu.
„Fakt nejedeš?“
„Fakt.“
„Budeš litovat.“
„To určitě.“
„Hugo si na tom dost zakládá.“
„Tak ať si to užije.“
Aleš pokrčil rameny, popadl tašku a odešel.
Já v pět vypnul počítač a zamířil domů.
Otevřel jsem si pivo a pustil televizi.
Žádný mariáš se samozřejmě nekonal.
Naši hráli naposledy před několika lety a od té doby jsme se nedokázali shodnout ani na tom, kdo tenkrát švindloval.
Ale víkend jsem měl volný a hodlal jsem si ho užít.
V sobotu jsem si přispal, zašel na nákup a odpoledne konečně dodělal pár věcí doma.
V neděli jsem nedělal skoro nic.
Byl to výborný víkend.
Až do pondělí.
Do práce jsem přišel jako obvykle před osmou.
Hned u dveří jsem poznal, že se na chatě něco dělo.
Kolegové stáli kolem kávovaru, smáli se a ukazovali si fotky.
Aleš z marketingu mě zahlédl a zamířil ke mně.
„Ty vole, tys tam měl být!“
„Proč?“
„Hugo v sobotu tancoval na stole. Úplně na šrot. A pak jsme venku stříleli z airsoftek po plechovkách. Marta trefila Aleše z logistiky do zadku.“
„To musela být nádhera.“
„No jasně! A večer jsme ještě seděli u ohně. Fakt dobrá akce.“
„Tak hlavně že jste si to užili.“
Zapnul jsem počítač a doufal, že tím rozhovor skončil.
Neskončil.
„Pane Lanko, pojďte ke mně,“ ozval se Hugo od dveří své kanceláře.
Aleš se na mě podíval a najednou měl nějak moc práce.
Vešel jsem dovnitř.
Hugo seděl za stolem, před sebou notebook a hrnek s firemním logem.
„Posaďte se.“
Sedl jsem si.
„Tak co, jak dopadl mariáš?“
„Dobrý.“
„Vyhrál jste?“
„Něco jo, něco ne.“
„To rád slyším.“
Na chvíli se odmlčel.
„Máme tady ale menší problém s rozdělením práce.“
To už se mi přestávalo líbit.
„Kvůli víkendové akci jsme museli část běžné agendy odložit. Kolegové se navíc dnes potřebují věnovat vyhodnocení programu a navazujícím úkolům.“
„Aha.“
„Vy jste se akce neúčastnil. Proto jsem se rozhodl, že část jejich práce převezmete.“
„Jakou část?“
„Poslal jsem vám seznam. Potřeboval bych to mít hotové do pátku.“
Vytáhl jsem mobil.
E-mail už tam byl.
Otevřel jsem přílohu.
Byla to excelová tabulka.
Dlouhá jak týden před výplatou.
Analýzy, revize smluv, databázové kontroly, nějaké staré resty z marketingu.
Dokonce i věci, které jsem nikdy předtím nedělal.
„To si děláte srandu.“
Hugo zvedl oči.
„Prosím?“
„Tohle přece nemůžu všechno stihnout do pátku. Vždyť je to práce pro čtyři lidi.“
„Vy jste šikovný. Věřím vám.“
„Já mám ale taky svoje úkoly.“
„To samozřejmě máte. Proto jsem vám upravil priority.“
„A ostatní?“
„Ostatní mají své povinnosti.“
Chvíli jsem na něj koukal.
„Počkejte. Oni byli na firemním večírku, já jsem tam nebyl, a za trest mám dělat jejich práci?“
„Nikdo nemluví o trestu, pane Lanko.“
„Tak o čem mluvíme?“
„O týmové spolupráci.“
To mě dostalo.
„Takže kdybych tam jel, mám dneska klid?“
Hugo se pousmál.
„Kdybyste tam jel, podílel byste se na společném programu. Ale vy jste dal přednost rodině. To respektuji.“
„To je od vás hezký.“
„Jsem rád, že si rozumíme.“
Nerozuměli jsme si ani trochu.
Vrátil jsem se ke stolu a chvíli jen seděl.
Měl jsem chuť něčím praštit.
Nejlépe Hugovým hrnkem o Hugův stůl.
Pak jsem se podíval na svoje kafe.
Už bylo studené.
Napadlo mě, že kdybychom byli v nějakém starém americkém filmu, sáhl bych pod pult pro brokovnici a celou tu debatu bychom vedli trochu jinak.
Jenže jsme nebyli ve filmu.
Pod stolem jsem měl akorát batoh, náhradní boty a zamotaný kabel od nabíječky.
Tak jsem si došel pro další kafe a pustil se do práce.
Před obědem jsem narazil na Aleše.
„Hele, Hugo mi hodil na krk půlku vaší agendy.“
„Jo, já vím.“
„Ty to víš?“
„Říkal nám to ráno.“
„A vám to připadá normální?“
Aleš pokrčil rameny.
„Měl jsi jet, kámo.“
„Co to s tím má společného?“
„Hugo to tak prostě bere. Když se někdo nezúčastní, musí to pak nějak vyvážit.“
„Vyvážit co? Že jste se ožrali na chatě?“
„Hele, nebyla to jenom chlastačka. Měli jsme i nějaké workshopy.“
„Jaké?“
„No... komunikace, spolupráce. Takové ty věci.“
„A střílení po plechovkách.“
„To bylo večer.“
„Jasně.“
Aleš se začal ošívat.
„Hele, já za to nemůžu. Řeš si to s Hugem.“
A odešel.
U oběda jsem to zkusil ještě s Martou.
„Ty máš taky něco z těch úkolů přehozený na mě?“
„Jo.“
„A proč?“
„Protože jsme o víkendu měli firemní program.“
„Marto, Aleš mi říkal, že jste v sobotu chlastali a stříleli z airsoftek.“
„Taky jsme měli školení.“
„Jak dlouho?“
„Asi dvě hodiny.“
„Za celý víkend?“
„To není podstatný.“
„A co je podstatný?“
„Že jsi tam nebyl.“
Položila příbor na talíř a podívala se na mě.
„Víš, ono to není jenom o práci. Jde taky o to, jestli člověk chce někam patřit.“
„Já chci patřit domů. Ideálně v pátek v pět.“
Marta protočila oči.
„S tebou je to těžký.“
To jsem jí nevyvracel.
V úterý ráno jsem si prošel seznam ještě jednou.
Napadlo mě, že kdybych se na to podíval s odstupem, třeba zjistím, že jsem v pondělí jenom přeháněl.
Nepřeháněl jsem.
Přes den jsem vyřizoval svoje věci a po páté se pouštěl do těch přidělených.
Některé byly jednoduché, jiné vyžadovaly přístup do systémů, kam jsem normálně nechodil.
Jednu analýzu jsem musel předělat, protože mi marketing poslal špatná čísla.
U dvou smluv chyběly přílohy.
A v databázi, kterou jsem měl zkontrolovat, byl takový bordel, že jsem se nejdřív musel půl hodiny dopátrávat, kdo ji vůbec spravuje.
V úterý jsem odcházel po sedmé.
Ve středu kolem šesté se u mě zastavil Hugo.
„Jak pokračujete?“
„Pomalu.“
„To mě mrzí.“
„Mě taky.“
Podíval se na monitor.
„Ale vidím, že jste udělal kus práce.“
„Jo. Jen bych rád věděl, kdy mám dělat tu svoji.“
„Musíte si lépe organizovat čas.“
To byla chvíle, kdy jsem začal vážně uvažovat, jestli bych se neuživil jako řidič popelářského vozu.
Hugo odešel a já si šel uvařit další kafe.
V kuchyňce už někdo vypnul kávovar.
Tak jsem ho znovu zapnul, počkal, až se nahřeje, a pak zjistil, že došla zrna.
Výborně.
Nakonec jsem našel ve skříňce instantní kafe, které tam podle data spotřeby pamatovalo ještě předchozího ředitele.
Zalil jsem si ho a vrátil se ke stolu.
Chutnalo příšerně, ale aspoň bylo teplé.
Ve čtvrtek jsem už s nikým moc nemluvil.
Ne že bych se urazil.
Prostě jsem neměl náladu poslouchat další řeči o tom, jak úžasný byl ten víkend.
Kolegové se pořád vraceli k sobotnímu večeru.
Kdo co vypil, kdo spadl ze židle a kdo se s kým pohádal.
Marta prý ztratila mobil a našla ho až v neděli ráno v lednici.
Tak to byla ta jejich týmová spolupráce.
Já mezitím kontroloval smlouvy a opravoval chyby v datech.
Ve čtvrtek večer mi zbývaly poslední tři položky.
V pátek jsem přišel dřív, abych je konečně dodělal.
První dvě jsem vyřídil ještě dopoledne.
U poslední analýzy chyběla část podkladů, takže jsem ji dokončil s poznámkou, že výsledky bude potřeba po doplnění údajů ověřit.
V šest večer jsem měl hotovo.
Hugovi jsem poslal souhrnný e-mail s výsledky a seznamem toho, co se kvůli chybějícím podkladům nepodařilo uzavřít úplně.
Pak jsem vypnul počítač a šel domů.
Došel jsem krátce po sedmé.
V lednici jsem našel dvě vajíčka, kus sýra a hořčici.
Udělal jsem si topinky, otevřel pivo a sedl si k televizi.
Byl jsem tak utahaný, že jsem usnul ještě před zprávami.
Následující pondělí ráno jsem našel v poště Hugovu odpověď.
Děkuji, pane Lanko. Věděl jsem, že se na vás mohu spolehnout. Přesně takhle si představuji týmového ducha.
Četl jsem to asi třikrát.
Pak jsem otevřel nový e-mail a začal psát odpověď.
Že tohle už se opakovat nebude.
Že víkendová účast na dobrovolné akci nemá co dělat s rozdělováním pracovních úkolů.
A že jestli má firma tolik práce, měla by ji řešit normálně, ne tím, že ji hodí na člověka, který se odmítl účastnit firemní zábavy.
Napsal jsem to docela ostře.
Pak jsem si to přečetl, vymazal dvě nadávky a jednu poznámku o Hugově manažerské způsobilosti.
Nakonec jsem to odeslal.
Hugo si mě zavolal ještě před obědem.
„Pane Lanko, váš e-mail mě překvapil.“
„Mě zase překvapila ta tabulka.“
„Myslel jsem, že jsme si to vyjasnili.“
„Vy jste mi to oznámil. To není úplně totéž.“
Chvíli bylo ticho.
„Takže odmítáte pomáhat kolegům?“
„Ne. Odmítám dělat jejich práci jenom proto, že jsem nejel na chatu.“
Hugo se zamračil.
„Myslím, že váš přístup k týmové spolupráci bude potřeba probrat s HR.“
„Klidně.“
„Opravdu?“
„Jo. A vezmu si s sebou ten váš e-mail se seznamem úkolů.“
Podíval se na mě trochu jinak.
Poprvé za celou dobu neměl okamžitě připravenou odpověď.
Nakonec řekl, že se k tomu ještě vrátíme.
Nevrátili jsme se.
Aspoň zatím.
Od té doby uběhly čtyři měsíce.
Ten e-mail mám pořád schovaný.
Ne proto, že bych se chtěl každý měsíc rozčilovat nad starou křivdou.
Prostě se může hodit, kdyby někdo zase dostal podobný nápad.
Hugo se ke mně chová slušně, já k němu taky.
Kolegové už dávno zapomněli, co se na chatě dělo.
Jen Marta občas připomene, že bych měl být společensky aktivnější.
Minulý týden přišel další e-mail z HR.
Vážení kolegové, rádi bychom vás pozvali na podzimní teambuilding. Čeká nás víkend plný zábavy, společných zážitků a nových výzev. Účast je samozřejmě dobrovolná.
Přečetl jsem si ho a začal se smát.
Aleš se na mě podíval přes monitor.
„Co je?“
„Zase jedeme na chatu.“
„Jo. Tentokrát prej bude paintball.“
„Vážně?“
„Jo. Už se těšíš?“
„Ani ne.“
„Tak zase nejedeš?“
Chvíli jsem přemýšlel.
„Víš co? Tentokrát možná pojedu.“
Aleš vykulil oči.
„Ty vole, fakt?“
„Jo. Ať taky jednou vidím, co tam tak strašně dřete.“
„To bude super!“
„Jen doufám, že tam bude dobrý kafe.“
„Bude tam všechno.“
„A Hugo taky?“
„Jasně. Ten přece nikdy nechybí.“
Přikývl jsem.
„Tak to si ještě rozmyslím.“
Aleš se zasmál a vrátil se k práci.
Já otevřel pozvánku a podíval se na program.
V sobotu dopoledne týmové hry.
Odpoledne paintball.
Večer společné posezení.
Zvlášť mě zaujal poslední bod.
Vybavení pro všechny účastníky zajišťuje organizátor.
Takže žádnou vlastní brokovnici tahat nemusím.
A vlastně ani nechci.
Stačí mi, když tentokrát dostanu stejnou možnost jako ostatní.
Pobíhat po lese, nechat se postřílet barevnými kuličkami a v pondělí si v klidu sednout ke své práci.
A jestli se mě Hugo zeptá, proč jsem nakonec přijel, řeknu mu pravdu.
Že jsem dostal strach z další excelové tabulky.
Protože některé věci se u nás ve firmě mění pomalu.
A slovo „dobrovolně“ mezi ně rozhodně nepatří.
Martin Irein
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