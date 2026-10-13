Šmouha na dortu, upíři v zádech a děda, jenž chtěl jenom svatý klid
Děda slavil pětasedmdesát.
Salónek v téhle polorozpadlé hospodě na periferii páchl po starém tuku, saponátu a desítkách let vykouřených startek, což byla přesně ta kulisa, kterou naše rodina potřebovala k tomu, aby konečně dokončila to dlouho odkládané divadlo.
Seděl jsem na rozviklané židli, pozoroval omšelou tapetu s motivem jakýchsi neurčitých lesních plodů a přemýšlel, jestli dřív povolí moje nervy, nebo ta nešťastná dřevotříska pod mou váhou.
Všichni se usmívali tím specifickým způsobem, ze kterého vás okamžitě začnou bolet čelisti.
Takový ten gumový, posmrtný škleb, který lidi nasazují, když se snaží předstírat, že jejich příbuzenstvo tvoří normální, civilizované bytosti, a ne smečka vlkodlaků v maskáčích a tesilových kalhotách.
Máma mě ještě u vchodu chytila za rukáv tak pevně, až mi málem utrhla knoflík u bundy, a zasyčela, ať proboha neotvírám kufr s historkami o prababiččině chalupě.
Přikývl jsem tehdy, v hubě mě pálil zbytek laciné žvýkačky a v duchu jsem si říkal, že budu mluvit raději o fotbale, o tom, jak mi odchází spojka u starého opla, nebo o čemkoliv jiném, co nemá schopnost spustit třetí světovou válku.
Začátek přitom proběhl v mezích normy.
Když starý pán dorazil, doprovázen babičkou, která ho držela pod paží s urputností ochranky převážející státní poklad, spustili jsme z mého telefonu jakýsi pochybný marš, který měl suplovat slavnostní fanfáru.
Děda vypadal dojatě, měl ten svůj typický pohled člověka, který by nejraději seděl někde v kůlně, brousil starou sekeru a měl od všech těch gratulantů pokoj.
Předali jsme mu krabice zabalené do lesklého papíru – většinou šlo o věci, které člověk v pětasedmdesáti ocení asi jako třetí nohu, tedy drahé koňaky, které nesmí pít kvůli tlaku, a svetry, které koušou už od pohledu.
Udělal jsem pár fotek na digitál, abychom měli důkaz pro případné budoucí dědické komise, že jsme ho aspoň jednou za desetiletí viděli pohromadě a naživu.
Sedlo se ke stolu, přinesli polévku s knedlíčky, které měly konzistenci menších dělových koulí, a na chvíli se rozhostil ten hluboký, žravý mír, kdy všichni mechanicky pohybují lžícemi a bojí se promluvit, aby nenarušili křehké příměří.
A pak to přišlo.
Z chodby se ozvalo dunění těžkých bot, které rozhodně nepatřily místnímu personálu.
Tenhle krok jsem znal.
Měl v sobě takovou tu těžkou, mechanickou jistotu člověka, který prošel cizineckou legií nebo aspoň třemi nápravnými zařízeními na severu Čech.
Dveře se otevřely bez klepání a dovnitř vrazil strýc Igor.
Chlap jako almara, na sobě koženou bundu, která pamatovala ještě pád berlínské zdi, a v očích ten podivný, chladný lesk, který mívají lidi, kteří buď vědí, kde je zakopaná munice, nebo sami občas fungují na těžko specifikovatelné palivo.
Nikdo ho nezval.
Oficiálně byl už sedm let považován za nezvěstného, případně za mrtvého v nějakém příkopu u Frankfurtu, kam utekl s polovinou rodinných úspor a prababiččiným stříbrem.
Místnost okamžitě ztichla.
Bylo to absolutní, vakuové ticho, v němž by člověk slyšel upadnout i zrnko popela z cigarety.
Bratránek Karel, který zrovna držel v ruce sklenici s pivem, zamrzl v půli pohybu jako špatně naprogramovaný kyborg.
Děda však udělal něco, co nikdo nečekal.
Odsunul židli, která táhle zaskřípala o lino, vstal a šel Igorovi naproti.
Objali se.
Bez slov, jen takové to chlapské poplácání po zádech, při kterém praskají žebra a z kožené bundy lítá prach.
Máma v tu chvíli vypadala, že se buď pozvrací do rozjedné svíčkové, nebo vytáhne z kabelky paralyzér a ukončí to hned na místě.
Igor si sedl na volnou židli hned vedle dědy, jako by odtamtud odešel teprve včera před obědem.
Otočil se na mě, usmál se tím svým širokým, trochu děsivým úsměvem, ze kterého mu koukal jeden zlatý zub, a zeptal se, jak mi jezdí ta moje stará herka a jestli pořád ještě lepím ty plastikové modely letadel.
Odpovídal jsem jednoslabičně, ruku jsem měl pořád v kapse u kalhot a prsty mi nervózně přejížděly po střence zavíracího nože.
V téhle rodině člověk nikdy nevěděl, kdy se večírek změní v taktické cvičení s ostrou municí.
Máma mezitím rozjela svou vlastní obrannou strategii – začala zběsile obíhat stůl, dolévala všem víno s takovou rychlostí, že jsme měli v kelímcích a sklenicích permanentní vír, a neustále mizela v kuchyni, kde pravděpodobně konzultovala s kuchařem možnost přidat strýcovi do porce něco na uklidnění dravé zvěře.
Kolem čtvrté odpoledne už byla hladina alkoholu v krvi přítomných na kritické úrovni.
Pivo spláchlo první vrstvu zábran a rum zafungoval jako spolehlivá rozbuška.
Karel, který se do té doby držel zpátky, začal s tónem falešné nostalgie vzpomínat na léto roku devadesát osm, kdy s Igorem jezdili na starou podnikovou chatu v Posázaví.
Vzpomínal, jak tam stříleli ze vzduchovky po potkanech a jak Igor dokázal otevřít láhev tuzemáku zubama.
Vypadalo to chvíli jako docela snesitelná rodinná vložka, jenže Karel měl v sobě už pátého panáka a ztratil cit pro míru.
Prohlásil, že to tehdy byla ještě sranda, než se Igor rozhodl vyčistit babiččino konto a pořídit si za to v autobazaru ojeté BMW, které navíc hned příští týden omotal kolem sloupu veřejného osvětlení.
Bouchlo to okamžitě.
Máma vystřelila ze židle jako řízená střela země-vzduch.
Začala na Karla křičet, ať okamžitě zavře hubu, že o těhle věcech se před dědou mluvit nebude, že Igor je pro ni vzduch a zloděj, který zničil celé rodinné zázemí.
Igor se ani nehnul, jen pomalu odložil vidličku, opřel se o opěradlo a podíval se na ni těma svýma ledovýma očima, ze kterých mi naskakovala husí kůže až na patách.
Řekl, že ty peníze mu tehdy babička dala sama, protože věděla, že zbytek rodiny jsou jenom supi, kteří čekají, až starý pán natáhne bačkory, aby si mohli rozebrat ty tři ary zanedbané zahrady za městem.
Během tří minut se salónek proměnil v bitevní zónu.
Vzduchem létaly argumenty, které měly platnost naposledy někdy za hluboké totality.
Vytahovalo se všechno – od toho, kdo komu v roce sedmdesát devět nahlásil neohlášenou stavbu kurníku, až po to, kdo se vykašlal na pohřeb strýce z druhého kolena.
Všichni řvali jeden přes druhého, obličeje rudo-fialové, žíly na krku napnuté jako lodní lana.
Seděl jsem tam, mechanicky žvýkal zbytek tuhého masa a připadal si jako divák na hokejovém zápase, kde se místo puku používají granáty bez pojistky.
Děda se pokusil o poslední zoufalý odpor.
Bouchl pěstí do stolu, až nadskočily talíře a Karlovi se rozlilo pivo, a zařval, že chce mít aspoň jednou v životě klid, že má narozeniny a že ty staré krámy už nikoho nezajímají.
Jenže rodinná mašinérie nenávisti už byla rozjetá na plný plyn a neměla brzdy.
Babička se rozbrečela, s kapesníkem u nosu vyběhla ven na chodbu a máma vyrazila za ní se slovy, že v tomhle blázinci už nezůstane ani minutu.
U stolu zůstalo viset takové to těžké, mastné ticho, které přichází těsně po dělostřelecké baráži.
Zůstali jsme tam jen my chlapi.
Igor si klidně zapálil cigaretu, přestože všude visely cedule se zákazem kouření, potáhl z ní a podal dědovi zbytek ruma.
Děda si vzal, otočil to do sebe na ex a podíval se na mě s výrazem, který v sobě měl tolik únavy, že by to stačilo na tři hornické směny.
Podíval jsem se na napůl snědený dort, na kterém pomalu dohořívaly svíčky, a v tu chvíli mi došlo, že tohle divadlo vlastně nemělo jiné řešení.
Tyhle věci se v lidech skládají jako vrstvy starého uhlí, a když se k nim přidá trochu tlaku a pár litrů chlastu, prostě to chytne a shoří to na popel.
Máma se vrátila po deseti minutách, oči nateklé, kabát už zapnutý až ke krku.
Chytila mě za rameno a bez slova mě táhla ven.
Automaticky jsem vstal, hodil na stůl pár stovek jako svůj podíl na téhle rodinné apokalypse a šel za ní.
Cesta domů v autě byla nekonečná.
Motor starého opla monotónně hučel, stěrače škrábaly o suché sklo a máma vedle mě na sedadle spolujezdce tiše vzlykala do papírového kapesníku.
Neříkal jsem nic.
Sledoval jsem čáry na silnici a věděl jsem, že Igor se zítra zase vypaří, děda bude dál sedět v kůlně a brousit ty své staré sekery a my budeme za pět let na další oslavě předstírat, že se vlastně vůbec nic nestalo.
Pak jsem ale sáhl do kapsy, nahmatal ten nůž a v duchu si řekl, že příště už ten salónek radši rovnou podepřu nějakým pořádným trámem, aby nám to nespadlo na hlavu hned při polévce.
Martin Irein
Kafe, upíří zub v podlaze a chlup z nutrie na novém koberci
Koupil jsem kvartýr. Dva pokoje, kuchyň, kde chyběl sporák, a koupelna s vanou, v níž někdo neúspěšně rozpouštěl buď psa, nebo tchyni. Vlastní střecha nad hlavou, dvanáctihodinové šichty a žádný otravný spolubydlící.
Martin Irein
Táta nepřišel
Jako každý velký Básník, v mém případě přímo Valašský Bard, i já se nechávám inspirovat autory, do kterých byste to neřekli. A za tyto konkrétní verše může - Mike Myers promine - Mike Myers.
Martin Irein
Úřední upíři, tátovy trenýrky a kafe z plastu za třicet stříbrných
Praxe na městským úřadě měla bejt klidná zašívárna. Jenže hned první den mi došlo, že tady končí veškerá sranda a začíná čistokrevný očistec. Místo razítek a pohody mě čekal brutální administrativní masakr plný skrytých intrik.
Martin Irein
Krabice s uleželým vzkazem, sekera v koutě a tátovo tiché kafe u dřezu
Máma chtěla vymalovat ten náš starej kvartýr, takže mě o víkendu čekala klasická archeologie v krabicích z dětství. Táta s funěním odtahal skříně do obýváku a já zůstal sám v pokoji, obklopen pachem starýho papíru a prachu.
Martin Irein
Nedělní omáčka s příchutí upířího granátometu a tichých výčitek
Máma naložila svíčkovou, jako by to byl poslední granát v zákopu. Seděl jsem tam, čuměl do talíře a čekal, kdy ten podělaný šrapnel přiletí. Moje žena Rebeka ztuhla. Věděl jsem, že je zle.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Brnoklidem vzniklé okolo bývalých členů ANO se do zastupitelstva Brna nedostalo
Hnutí Brnoklidem, které vzniklo okolo členů vyloučených z hnutí ANO, na brněnský magistrát...
Starosta Nového Města nad Metují Slavík by měl pokračovat, ODS výrazně vyhrála
Po výrazném vítězství ODS v komunálních volbách v Novém Městě nad Metují na Náchodsku by měl ve...
Zelení v Opavě navrhují širokou koalici, vyzývají vítězná uskupení k jednání
Zelení navrhují společné jednání všech subjektů zvolených do opavského zastupitelstva o vytvoření...
Vyhlášení výsledků soutěže Zelená stuha ČR 2026 - Vesnice roku
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 619
- Celková karma 11,98
- Průměrná čtenost 354x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!