Slzy, ocel a osmistovkový políček mému idiotskému rytířství
Byl sychravý pátek, zpoždění mého vlaku dosahovalo tradičních třiceti minut a já měl za sebou den, který by spolehlivě zlomil i charitativního pracovníka.
Stál jsem tam, v kapse mě studil nůž a v hlavě mi hučelo unavené, chladné prázdno.
Svět kolem se potácel v obvyklém rytmu – opilci prováděli u laviček svou tragikomickou choreografii a profesionální ztroskanci monotónně recitovali naučené texty o lístku do Košic.
Ignoroval jsem je pouhým periferním viděním.
Člověk se v téhle džungli naučí vypínat empatii, jinak by ho sežrala zaživa.
Pak se ale vedle jízdenkového automatu objevila ona.
Viktorie.
Nebo se tak aspoň mohla jmenovat.
Byla křehká, třásla se zimou v té své tenké, naivně čisté bundičce a po tvářích jí tekly slzy, které by pohnuly i žulovým podstavcem svatého Václava.
Když mě oslovila, její hlas zněl jako skřípění brzd na rezavých kolejích – tichý, zlomený, naprosto zoufalý.
Vybalila na mě historku o ukradené kabelce, zkouškách na fakultě a nutnosti odjet okamžitě domů, kamsi k Olomouci.
Můj vnitřní cynik, vycvičený lety přežívání na asfaltu, okamžitě spustil analýzu: čisté boty, žádný zápach chlastu, dokonalá esence bezvýchodnosti.
Moje racionální já sice detekovalo jemné anomálie v matrixu, ale chlapské ego, tenhle věčný a nespolehlivý strážce mé domnělé velikosti, převzalo kontrolu.
Chtěl jsem být tím velkorysým zachráncem, hrdinou z laciného románu, který nenechá studentku mrznout v doupěti feťáků.
„Jízdenka stojí osm set,“ špitla a podívala se na mě těma obříma, uplakanýma očima.
„Hned ráno vám to pošlu z účtu, přísahám.“
Zamířil jsem k bankomatu jako hypnotizovaný idiot.
Mašina mi vyplivla rovnou tisícovku, protože menší bankovky ten krám prostě neměl.
Když jsem jí ty peníze podal, div mi nepadla kolem krku.
Její vděčnost byla přímo hmatatelná, až jsem se na vteřinu začal hystericky smát tomu, jak snadno lze koupit pocit morální svatosti.
Pečlivě si zapsala můj IBAN do bloku a na oplátku mi na jízdenku načmárala svůj e-mail.
Pak zmizela v davu u eskalátorů jako stín.
Cestou domů jsem se tetelil blahem.
Cítil jsem se jako chlap s velkým srdcem.
Na tisícovku seru, říkal jsem si, ten hřejivý pocit u žaludku za to stojí.
Jenže hřejivý pocit vydržel přesně do pondělního rána.
V bankovní aplikaci svítila nula a po odeslání dotazu na její e-mail mi systém okamžitě flákl do ksichtu strohou anglickou hlášku: Adresa neexistuje. Doručení selhalo.
Zůstal jsem zírat do monitoru a uši mi zrudly vzteky.
Ta holka mě neokradla, ona mě brutálně, chirurgicky přesně rozebrala.
Věděla, že neútočí na mou peněženku, ale na moji ješitnost.
„Ty jsi fakt vůl, Richarde,“ chechtal se v práci kolega Hugo, když jsem se mu v záchvatu sebetrýznění svěřil.
„Ta holka tam operuje už půl roku. Minulý týden zkoušela obrat mýho švagra od kriminálky. Jak viděla odznak, zmizela tak rychle, že za ní zůstala jen čára od spálené gumy. Jsi pro ni byl jenom chodící bankomat s rytířským komplexem.“
Skutečný úder na solar ale přišel až o měsíc později.
Stál jsem u nádražního stánku, v ruce hnusný kafe z automatu, a najednou ji vidím.
Stejná bunda, stejný ublížený postoj.
Před ní stál starší, elegantní chlápek v drahém kabátě s kufříkem.
Sledoval jsem ji zezadu, ale dokonale jsem četl každý pohyb té její divadelní etudy.
Ramena stažená, hlava nastrčená dopředu, nepochybně právě lila tomu chudákovi do hlavy ty své jedy o ukradeném batohu a zkouškách.
Krev se mi napumpovala do spánků, ruka mi v kapse sevřela nůž a měl jsem šílenou chuť tam vletět, chytit ji pod krkem a před celým tím pitomým nádražím z ní tu nevinnou masku strhnout.
Chtěl jsem řvát, zjednat spravedlnost, vrátit svému zmlácenému egu aspoň kousek té ztracené důstojnosti.
Jenže jsem neudělal ani krok.
Zůstal jsem stát jako přimražený.
Sledoval jsem, jak chlápek sahá do náprsní kapsy, vytahuje peněženku a s otcovským, nesmírně hrdým úsměvem jí podává bankovku.
Ona udělala to své nacvičené gesto – zakryla si ústa, jako že strašně děkuje, zapsala si cosi do bloku a vteřinu nato se vypořádala s gravitací i davem a zmizela v chumlu.
Chlápek se za ní díval s tím samým debilním, samolibým výrazem, jaký jsem měl tehdy já.
Připadal si jako zachránce lidstva.
A mně to v tu chvíli došlo s mrazivou, děsivou jasností.
Nezasáhl jsem ne proto, že bych byl srab.
Nezasáhl jsem proto, že bych před tím cizím chlapem musel přiznat, že jsem úplně stejný osel jako on.
Moje pýcha, moje pitomé, zraněné ego mi nedovolilo zachránit jeho peníze, protože cena za odhalení vlastní naivity byla prostě příliš vysoká.
Raději jsem nechal rituál podvodu dokončit, jen abych nemusel nahlas říct, že jsem naletěl.
Vypil jsem to odporné kafe a beze slova nastoupil do vlaku.
Ta holka odvedla profesionální práci.
Ukázala mi, že si za peníze nekupujeme dobro, ale jen falešný pocit vlastní velikosti – a tahle pravda bolí víc než prázdná peněženka.
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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
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