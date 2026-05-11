Sestra
Možná i s výhledem na dlouhodobý projekt.
Psali jsme si pár dní. Věty měla krátké, přesné, bez zbytečných kudrlinek. To se mi líbilo. Žádné smajlíky, žádné „hahaha.“ Říkal jsem si, že to je konečně někdo normální.
Domluvili jsme se na kavárně. Přišel jsem o deset minut dřív, protože tak to dělají lidi, kteří chtějí mít věci pod kontrolou. Objednal jsem si espresso, které jsem pak z nervozity vypil tak rychle, že jsem dalších pět minut koukal na dveře a přemýšlel, jestli si nemám dát ještě jedno, nebo už je to moc.
Pak přišla.
Tedy… nepřišla sama.
Otevřely se dveře a vešla dovnitř žena, kterou jsem poznal z fotky – přesně ten typ, který by dokázal řídit firmu i menší stát. A vedle ní… někdo úplně jiný. Vlasy trochu rozcuchané, kabát, který si zřejmě nepamatoval poslední žehlení, a úsměv, který se neobtěžoval být decentní.
„Promiň, že jdu pozdě,“ řekla ta manažerka a ani nevypadala, že by to myslela jako omluvu, spíš jako konstatování. „Tohle je moje sestra.“
Zmíněná sestra mi podala ruku, podívala se na mě tak, jako bych byl něco mezi zajímavým exponátem a lehce podezřelým typem, a řekla: „Já jsem tu jen jako doprovod. Prý aby ses nebál.“
Nevěděl jsem, jestli se mám smát, nebo odejít.
Posadili jsme se. Manažerka si objednala minerálku bez bublinek, sestra víno. V deset dopoledne. To mi přišlo vlastně docela sympatické.
Začali jsme si povídat. Teda, snažili jsme se. Manažerka mluvila o práci, o projektech, o tom, jak je důležité mít jasný plán. Přikyvoval jsem. Dávalo to smysl. Všechno dávalo smysl.
Jenže mezitím do toho občas vstoupila sestra.
„A kdy jsi byl naposledy někde, kde jsi vůbec nevěděl, co děláš?“ zeptala se mě najednou.
Zarazil jsem se. Takovou otázku jsem v tomhle kontextu nečekal.
„Asi… nevím,“ řekl jsem. „Dlouho ne.“
„To je škoda,“ pokrčila rameny a napila se vína. „To jsou nejlepší chvíle.“
Manažerka protočila oči, jako by tuhle větu slyšela už stokrát.
A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že místo abych sledoval ženu, se kterou jsem si domluvil rande, sleduji její sestru. Jak mluví, jak se směje, jak jí je tak nějak jedno, jestli to celé dává smysl.
Ten zbytek schůzky už si pamatuji jen útržkovitě. Něco o kariéře, něco o cestování, něco o tom, jak je důležité mít cíle. A mezi tím smích, který tam vlastně nepatřil, ale bez něj by to celé bylo nějak prázdné.
Když jsme se loučili, manažerka mi podala ruku a řekla, že se ozve. Bylo to řečeno tak, že jsem věděl, že to znamená přesně to, co to znamená.
Její sestra si zapnula kabát, podívala se na mě a jen tak mimochodem řekla: „Jestli chceš někdy jít na víno bez plánování, tak napiš,“ a něčím, co bylo nejspíš zbytkem tužky, na účtenku napsala chvatným rukopisem číslo.
A pak odešla.
Koukal jsem za nimi a došlo mi, že všechno, co jsem si předtím myslel, že chci, najednou působí trochu… vyžehleně. Správně, ale bez života.
Nakonec jsem jí napsal.
Ne hned. Nejsem zase tak impulzivní.
Ale napsal.
A bylo to poprvé po dlouhé době, kdy jsem neměl pocit, že dělám něco, co bych měl. Jen něco, co chci.
Odepsala skoro hned, což mě překvapilo, protože jsem si ji zařadil do kategorie lidí, kteří nechávají věci plynout, včetně odpovědí. Domluvili jsme se na večer. Žádná kavárna, žádný plán. Jen „někde se potkáme“.
To „někde“ nakonec byla hospoda, do níž bych dřív nešel, protože měla trochu ulepené stoly a číšník si pamatoval objednávky jen přibližně. Ona tam ale zapadla, jako by tam chodila odjakživa. A já s ní vlastně taky.
Začalo to nenápadně. Jedno víno, druhé, pak procházka, která neměla směr, a rozhovory, které neměly pointu, ale nějak to nevadilo. Naopak. Po dlouhé době jsem neměl potřebu věci uzavírat, vysvětlovat, řídit.
Byla… normální. Jenomže takovým tím způsobem, který se nedá nahradit.
Neřešila, jestli mám správnou práci, správné plány, správně nastavený život. Spíš ji zajímalo, jestli se umím smát blbostem a jestli dokážu někdy nic nedělat. Ukázalo se, že to druhé jsem se musel teprve naučit.
A nějak se to celé stalo, i když dodnes vlastně nevím, jak.
Najednou jsme spolu trávili víc času než bez sebe. Její kabát pořád vypadal, že má za sebou lepší časy, ale mně to přestalo připadat podstatné. Spíš jsem to bral jako důkaz, že některé věci nemají potřebu se tvářit důležitě.
Když jsem ji pak jednou viděl s dětmi její kamarádky, jak s nimi sedí na zemi a staví něco, co mělo být hrad, ale připomínalo to spíš rozpadlou garáž, došlo mi, že tohle je možná ten typ člověka, který zvládne víc, než na první pohled vypadá.
Neorganizovaně. Nedokonale. Ale nějak… správně.
Vzali jsme se po pár letech. Nebyla to žádná velká akce. Spíš takové setkání lidí, kteří se mají rádi, a pár momentů, které nedávaly úplně smysl, ale o to raději si na ně vzpomínám.
A dneska?
Dneska ji občas vidím ráno v kuchyni, jak v jednom hrnku míchá kakao, v druhém kafe, do toho řeší, kde má naše dcera bačkory a proč má syn na sobě tričko naruby. Vlasy má pořád trochu rozcuchané. Ten kabát už dávno nemá, ale styl zůstal.
Je to pohodová manželka. Taková, která neřeší každou drobnost, ale když je potřeba, věci se nějak záhadně vyřeší. A máma… no, řekněme, že naše děti vědí, že s mámou je občas větší sranda než s tátou, což mě občas lehce mrzí, ale asi je to zasloužené.
Pořád se umí smát věcem, nad nimiž by se leckdo pohoršil. Pořád dokáže udělat z obyčejného dne něco, na co se nezapomíná. A hlavně – pořád jí není úplně jasné, proč by měl být život tak strašně vážný.
Občas si vzpomenu na to první rande. Na tu minerálku bez bublinek, na přesné věty a plány.
A pak se podívám na ni, jak se směje něčemu, co by se vlastně ani nemělo stát.
A říkám si, že některé věci člověk naplánovat neumí.
Naštěstí.
Martin Irein
Sněhurka je kat
Na zdi studentského rockového klubu byla napsaná věta o Sněhurce. Ta, pravda, končila slovem, které je dnes, po cca 25 letech, nekorektní, a to i v komunitě, jejiž členové měli ve zvyku se tím původním slovem běžně oslovovat.
Martin Irein
Bedřichovo seznamování
Byl vlahý podvečer a můj přítel Bedřich, muž s tváří unaveného boxera a duší citlivého pěstitele begonií, seděl v mé skromné garsoniéře.
Martin Irein
Zrzavá krysa
Polozapomenutá báseň z jara 1993. Může za ni - kamarád Kuja promine - kamarád Kuja, neboť během jednoho dlouhého týdne mi věnoval jistou poetickou sbírku, která mě více než silně ovlivnila a teoreticky z ní čerpám dodnes.
Martin Irein
Květnový příběh
Taková ta květnová neděle. Venku je už jaro, do krásného dne se přimíchá déšť. Ne ten agresivní, studený a vlezlý. Ten květnový, vlahý osvěžující.
Martin Irein
Tradiční program v rožnovském skanzenu měl netradiční hosty
Jak už to bývá, jakmile se udělá aspoň trochu hezké počasí, jsou víkendy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm plné koncertů a jiných akcí.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Sokoli hnízdící na komíně dukovanské elektrárny mají letos čtyři mláďata
Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu dukovanské elektrárny, má letos čtyři mláďata. Tito...
Na brněnské náplavce se od června rozšíří nabídka občerstvení
Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení, městská část Brno-střed vybrala provozovatele...
Na brněnské náplavce se od června rozšíří nabídka občerstvení
Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení, městská část Brno-střed vybrala provozovatele...
Počty porodů v Pardubickém kraji se snižují, nejméně jich bylo ve Svitavách
Počty porodů v nemocnicích v Pardubickém kraji se stále snižují. Příčinou je demografický vývoj i...
- Počet článků 455
- Celková karma 9,74
- Průměrná čtenost 400x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.