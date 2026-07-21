Šest piv, dvě pizzy a jedna zóna totálního zmaru
V korporátním masomlejnu bankovního sektoru krotím dvacet svéhlavých eg, rozpočty v milionech přehazuju vidlemi, a když na staré dobré AS400 vyskočí systémová chyba SQL6145 v knihovně QGPL, ani nemrknu, nahodím job log a do pěti minut vím, odkud vítr fouká.
Doma ale stačí, aby se za manželkou zavřely dveře, a celá ta nablýskaná fasáda moderního manažera digitální transformace se v očích drahé polovičky smrskne na úroveň houpacího koně s akutní lobotomií.
Moje žena odjela na wellness.
Zaslouženě, o tom žádná.
Než ale překročila práh, vtiskla mi do dlaně Seznam.
Ten papír měl strukturu a dikci kárného řádu pro nápravně-výchovné ústavy.
Osm nula nula: ovesná kaše s borůvkami – striktně čerstvé, nedej bože z mrazáku, to by mladému hned naskočil ekzém, jako by snědl uranovou tyč.
Deset nula nula: edukativní činnost rozvíjející jemnou motoriku.
Žádný tablet.
Žádná televize.
Ve dvanáct: krůtí maso na páře s bio brokolicí, krabička A4 v lednici.
Četl jsem to a hlavou mi běžely vzpomínky na našeho starého, který nás v sedmdesátých letech vytáhl do lesa, upekl buřty černější než asfalt, a když jsme zahučeli do potoka, prostě nás svlékl, pověsil na větev jako ulovené králíky a nechal uschnout na mírném severním vánku.
Nikdo neřešil stopové prvky omega-3 mastných kyselin v každém soustu.
Přežili jsme.
A bez následků, pokud nepočítám občasný tik v levém oku, když slyším slovo „režim“.
Jakmile zaklaply zámky, rituálně jsem ten papírový manifest připlácl magnetem na lednici. Hned vedle fotky Moranbong Bandu, kde Seon-u Hyang-hui zrovna mistrovsky tne do strun svých elektrických houslí.
Děti na mě koukaly s posvátnou hrůzou a očekáváním věcí příštích.
„Tak co, bando,“ řekl jsem a hodil klíče na botník.
„Krůta na páře se odkládá na neurčito. Objednáme pizzu, otevřeme colu a uvidíme, kdo dřív odpadne.“
Dcera zajásala, syn uznale pokýval hlavou.
Nastala anarchie, ale anarchie s jasnou koncepcí a pevnou strukturou, jaká se sluší na ostříleného test manažera.
Kolem třetí odpoledne se u mě stavil soused z patra, starý známý s vizáží unaveného intelektuála, který občas píše fejetony o tom, jak těžké je sehnat v Praze slušné instalatérské těsnění.
Seděl u nás v kuchyni, v ruce držel zvětralé pivo a zkoumavě pozoroval ten binec.
Na zemi ležely rozházené papírové terče, do kterých děti střílely z malého dětského luku, který jsem kdysi vyhrál v tombole na podnikovém večírku Lloyds.
Šípy s přísavkami sice na parketách moc nedržely, ale o to větší to byla rána, když minuly a trefily dveře od koupelny.
„Hele,“ řekl soused a lokl si z lahve, „takhle nějak si představuju první fázi rozpadu Římské říše. Chybí ti tu už jenom pečený páv a nějaká ta lvice.“
„Tlumím systém,“ odpověděl jsem mu věcně. „Když testuješ novou aplikaci, taky ji nejdřív pustíš do zátěžového prostředí bez filtrů. Ty děti potřebují zážitky, ne sterilní inkubátor s příchutí brokolice.“
„To jo,“ pokýval hlavou a podíval se na moji dceru, která zrovna seděla na koberci, kolem pusy měla kruh z kečupu a s naprostým soustředěním cpala do mechaniky starého videa plátek salámu Vysočina.
„Ale až se vrátí ta tvoje, tak ti ten tvůj zátěžový test omlátí o hlavu i s tou krabicí od pizzy. Ženy mají pro tyhle formy mužské pedagogiky poněkud omezenou kapacitu pochopení. Moje exmilenka mi jednou vyhodila z okna celou sbírku desek W.A.S.P. jen proto, že jsem zapomněl zalít fikus. Od té doby vím, že estetické cítění žen je hluboce propojeno s agresí.“
Děti mezitím objevily kouzlo absurdní poezie.
Abych je zabavil, začal jsem jim recitovat staré kousky, které mi utkvěly v paměti z dob, kdy jsem se pokoušel pochopit německý dadaismus a temné vize podivných stvoření, které se plouží nocí bez zjevného smyslu.
Syn se tomu smál tak upřímně, až mu z nosu vyletěla bublina z coly, což dcera okamžitě ohodnotila jako nejlepší umělecký výkon víkendu.
Dokonce jsme společně složili malou básničku o našem současném stavu:
Černá víla v rohu klečí,
mrtvý krtek tichem ječí.
Na lednici lístek s krůtou,
táta vládne rukou krutou.
Pizza mizí v temném chřtánu,
mamka zvíře chytne k ránu!
Večer jsme zakončili Hvězdnými válkami.
Popcorn byl všude.
V záhybech sedačky, v dceřiných vlasech, a dokonce i za mým tričkem.
Šly spát v deset, bez koupele, s nohama černýma, jako by právě prošly uhelným revírem na Ostravsku.
Když jsem je přikrýval, syn zamumlal:
„Tati, ty jsi nejlepší šéf na světě.“
V té chvíli jsem se cítil neporazitelný.
Systém fungoval, uživatelé byli nadmíru spokojení a produkční prostředí vykazovalo stoprocentní dostupnost.
Neděle podvečer.
Zóna klidu skončila ve vteřině, kdy cvakla klika.
Manželka vstoupila do bytu.
Odpočatá, vyvoněná z těch všech masáží a levandulových koupelí, obklopená aurou harmonie.
Ta aura se ovšem roztříštila o první pohled na předsíň, kde ležely dceřiny zabahněné tenisky z pátečního odpoledne, které nikdo neuklidil, protože nebyly v kritické cestě našeho víkendového projektu.
Děti se na ni okamžitě vrhly s upřímnou radostí divochů, kteří poprvé spatřili misionáře.
„Mami, to bylo super! Táta nás nechal střílet z luku! Jedli jsme pizzu z krabice a spali jsme v obýváku!“
Sledoval jsem, jak se její tvář mění.
Byl to proces rychlý a neúprosný, jako když na displeji naskočí fatální chyba jádra.
Rysy jí ztuhly do polohy, kterou familiárně nazývám „předpopravčí monolog“.
Její pohled skenoval prostor s přesností laserového zacílení.
Viděla prázdnou krabici od pálivé salámové pizzy na kuchyňské lince.
Viděla hromadu špinavého prádla, kde se zaschlé bláto drolilo na čistou dlažbu.
A pak přišel finální zásah – otevřela lednici a její zrak spočinul na nedotčené plasticitě krabičky s nápisem A4, v níž tiše tlel šedivý blok krůtího masa na páře.
„Ty jsi jim nedal ten oběd?“ zeptala se.
Hlas měla chladný jako tekutý dusík, kterým se chladí sály sálových počítačů.
„Dal,“ pokusil jsem se o klidný, manažerský tón, defenzivní, leč pevný v základech.
„Měli jsme pizzu. Skvělá italská receptura, hodně sýra, rychlé sacharidy.“
„Pizzu?!“ vyjela po mně a vzduch v místnosti zhoustl tak, že by se dal krájet rezavým bajonetem.
„Vždyť víš, že ten malej má náběh na atopický ekzém! Podívej se na ty nehty! Mají za nimi špínu z celého okresu! Četls vůbec ten papír, co jsem ti tady nechala? Viděls ty body?“
„Viděl,“ řekl jsem a opřel se o futro.
„Ale priority projektu se změnily za pochodu. Děti jsou živé, zdravé, psychicky naprosto stabilní a prožily víkend, na který budou vzpomínat i v domově důchodců. Stavěl jsem na zážitcích, ne na tabulkách.“
„Ty jsi prostě jenom línej,“ usekla to s konečnou platností unavené mučednice, jejíž dokonale propracovaný harmonogram byl barbarsky zničen tlupou vandalů pod vedením vlastního manžela.
„Nechtělo se ti vařit, nechtělo se ti je mýt. Já se tady dnem i nocí dřu, abychom měli nějaký režim, řád, zdravou výživu, a ty to za dva dny celé zboříš, jako by se nechumelilo. Jsi jako malej kluk.“
Sedl jsem si ke stolu a díval se na magnet s Moranbong Bandem.
Došlo mi, že tohle vůbec není o té nešťastné krůtě ani o špinavých nehtech.
Je to o hluboké systémové nedůvěře.
Ten její Seznam úkolů nebyl pomocí, byla to směrnice, která mi jasně říkala:
„Nejsi rovnocenný rodič. Jsi jenom neschopný záskok, externí dodavatel s nízkou kvalifikací, kterého musím neustále vodit za ruku, jinak mi ten barák podpálí.“
Její jazyk lásky byl stoprocentní kontrolní servis, tabulky v Excelu a biopotraviny.
Můj jazyk lásky byla svoboda, trocha toho zdravého risku a budování odolnosti skrze mírný chaos.
Cítil jsem se jako řadový zaměstnanec, který sice doručil skvělý výsledek, ale protože porušil interní směrnici číslo 42 o správném napařování zeleniny, teď sedí na koberčku a čeká na kárné opatření.
Děti sice přežily, ale moje otcovské kompetence utrpěly těžký zásah hned v prvním kole testovacího provozu.
Martin Irein
Hniloba s makovým mlékem aneb Jak neustřelit hlavu raněné lani
Zápisky z frontové linie kavárenského seznamovacího tribunálu, kdy je rozsudek napsán ještě předtím, než vůbec dojde k projednávání
Martin Irein
Paměť je sice selektivní svině, ale brokovnice střílí spravedlivě
Celý dospělý život jsem strávila budováním pevnosti. Tlustý betonový zdi, ocelový překlady, neprůstřelný skla a SQL dotazy, který do databáze nepustěj ani myš bez řádný autorizace.
Martin Irein
Snědl jsi mi Lego, chlapče, aneb Výchovný granát s prodlouženou roznětkou
Naše domácnost byla dlouhá léta oázou hlubokého míru, intelektuálního kvasu a totální absence jakéhokoliv fyzického i mentálního teroru. Matěj byl odjakživa to, čemu starší dámy z přízemí říkají „andílek na klíček“.
Martin Irein
Hovado v piksle na kolečkách aneb Jak mu karma prostřelila koleno
Starýho Marka jsem měla vždycky zapsanýho jako borce, kterej by dokázal ukecat i mramorovou bustu na hřbitově, aby s ním šla na panáka.
Martin Irein
Mráz a urologický čaj aneb Jak potkat armádu mrazuvzdorných nymf s brokovnicí v kapse
Venku bylo přesně ten typ hnusně lezavého, šedivého odpoledne, kdy máte pocit, že i ta dlažba pod nohama se vás pokouší podrazit a ohlodat vám kotníky na kost.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Zoo Brno má zpět uprchlého jeřába daurského, upozornili na něj stěhováci
Zoo Brno má uprchlého jeřába daurského zpět. Podařilo se jej odchytit a je znovu ve své expozici ve...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 534
- Celková karma 11,08
- Průměrná čtenost 373x
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!