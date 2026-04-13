Sen bez pizzy
Jako tenkrát, když se na dvojsedadle naproti mému sedadlu bavili dva muži odhadem okolo 45 let věku o tenisovém zápase. Hodně dlouho neříkali nic zajímavého, až do chvíle, kdy jeden z nich prohlásil: „A pak ta hráčka* předvedla takový backhand, že něco podobného jsem naposledy zažil, když jsem se v sedmé třídě pokoušel osahávat spolužačku.“
Jindy to byli dva o něco málo mladší muži. Odhadem třicátníci, z nichž jeden podle toho, co popisoval, již byl otcem minimálně jednoho dítěte. Jeho společník, zjevně v tomto směru ještě nezkušený, mu položil záludnou otázku:
„A to si vážně pamatuješ, kdy přesně jsi svou ženu přivedl do jiného stavu?“
A zkušený otec sebevědomě odpověděl:
„Samozřejmě. Bylo to v ten samý den, kdy Bohemka doma prohrála 0:3.“
Ti dva pokračovali v hovoru dál až k momentu, kdy bezdětný muž prohlásil:
„A to ještě nevíš, že na tom firemním večírku po mně jedna kolegyně vyjela.“
„Vážně?“ podivil se zkušený otec. „A která?“
Bezdětný kolega pronesl s slyšitelnou povýšeností v hlase:
„Víš přece, že jsem gentleman, a proto jsem, co se týká žen, diskrétní. Nemůžeš chtít, abych Šárku z oddělení centrálního nákupu jakkoli kompromitoval.“
Poslední byla dvojice vysokoškoláků. Mladý kluk a o necelou třetinu své hlavy vyšší holka. Kluk se ji pokoušel zaujmout historkami z přednášek na právnické fakultě, na což holka reagovala „Hm,“ nebo taky „Hmmmmm,“ případně „Hmmmmmm?“
Kluk, na kterém bylo vidět, že komunikace s ženami dámského pohlaví není jeho silnou stránkou, se pokusil o finální trumf:
„A navíc se mi o tobě včera zdálo!“
V tu chvíli holka konečně promluvila: „Vážně? A opravdu o mně?“
Kluk zajíkavě pronesl: „Jo! O tobě!“
Holka pronesla hlasem, ve kterém byl slyšet stín pochybnosti: „A jedla jsem v tom snu pizzu?“
Kluk se na ni podíval zmateně a stejně zmateně pronesl: „Ne, nejedla.“
Holka pokrčila rameny: „Tak to je jasný, to jsem nemohla být já.“
Závěrem dnes nepřidám anekdotu, nýbrž ponaučení:
Když se vás malé dítě zeptá: „A kde je máma, tati?,“ je to vlastně dětská verze věty: „Chci mluvit s vaším nadřízeným!“
Martin Irein
Svou básnickou tvorbu jsem shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mi, jak sám ostatně přiznávám, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal jsem s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal jsem ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii jsem shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista jsem se proslavil vynálezem prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu jsem se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.