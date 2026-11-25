Sekáči z garáže, pivo s hořkou pěnou a tchyně, která si nebere servítky
U Veroničiných rodičů se vždycky jedlo dobře.
Tchyně uměla výborný bramborový salát, tchán griloval maso a pivo bylo pokaždé správně vychlazené.
Jenom ty návštěvy jsem postupně začal mít čím dál míň rád.
Hlavně kvůli Františkovi.
František je Veroničin starší bratr.
Skoro dva metry vysoký chlap, široký v ramenou, ruce věčně od šmíru.
Pracuje s tátou v autodílně a oba jsou přesvědčení, že kdo neumí opravit převodovku, nemá v životě co nabídnout.
Ze začátku mi to přišlo docela zábavné.
Měli drsnější slovník, pořád se navzájem popichovali a člověk se u nich dozvěděl spoustu věcí, které by se v normální společnosti asi říkat neměly.
Veronika mi už při první návštěvě říkala, ať si z nich nic nedělám.
„Oni jsou prostě takoví. Hlavně Franta. Ten má blbý kecy na každýho.“
Jenže časem jsem zjistil, že na každého zase tolik ne.
Nejvíc si dovoloval právě na ni.
Jednou jsme seděli na zahradě a Veronika přinesla z kuchyně pivo.
Po porodu měla nějakou dobu problémy s koleny a občas ji bolela i při obyčejné chůzi.
Navíc trochu přibrala, což sama nesla dost těžce.
František si vzal sklenici a místo poděkování prohodil:
„No konečně. Už jsem myslel, že pro to pivo běžíš do Plzně. I když s tvojí kondičkou bys tam asi nedoběhla.“
Zasmál se.
Tchán taky.
Tchyně přidala něco o tom, že Veronika byla vždycky pomalá a že se s ní člověk načekal už jako s malou.
Veronika se pousmála, sedla si vedle mě a začala si rovnat ubrousek na klíně.
Ten její úsměv jsem znal.
Používala ho pokaždé, když nechtěla dát najevo, že ji něco ranilo.
„Dobrý?“ zeptal jsem se potichu.
„Jo. Nech to být.“
Tak jsem to nechal být.
A právě to mě později štvalo nejvíc.
Nebyla to totiž žádná výjimka.
Když přišla řeč na Veroničinu práci v knihovně, František pravidelně poznamenal, že se tam schovává před skutečnou prací.
Že rovnat knížky do regálu zvládne i cvičená opice.
Tchán se tomu smál.
Když mu Veronika koupila k narozeninám krásnou knihu o historii letectví, protože věděla, že má rád stará letadla, jen ji prolistoval a položil na ponk.
„Za ty prachy jsi mi radši mohla koupit pořádný klíče.“
Ani nepoděkoval.
Veronika tenkrát neřekla nic.
Doma ale byla celý večer zamlklá.
Přitom právě ona si s výběrem dárků vždycky dávala největší práci.
Pamatovala si, kdo co má rád, co kdo potřebuje a o čem se třeba jen tak mimochodem zmínil.
František tátovi pravidelně dával láhev rumu.
Tu vypili ještě ten večer a všichni byli spokojení.
Postupně jsem si začal všímat i dalších věcí.
Když Veronika něco vyprávěla, František jí skákal do řeči.
Když s něčím nesouhlasila, hned byla přecitlivělá.
A když se ohradila, dozvěděla se, že nerozumí legraci.
Její máma to většinou uzavřela slovy:
„Prosím tě, Verunko, neber si všechno tak osobně.“
Jenže jak si nemáte brát osobně něco, co se týká výhradně vás?
Cestou domů bývalo v autě ticho.
Měli jsme tehdy starého peugeota, který na každé díře vydával zvuky, jako by mu někdo mlátil kladivem do podvozku.
Normálně jsme si z toho dělali srandu.
Po návštěvách u jejích rodičů ale Veronika většinou jen koukala z okna.
A já nevěděl, co říct.
Jednou jsem to nevydržel.
Seděli jsme večer v kuchyni, pili čaj a já se jí zeptal:
„Proč si to od nich necháváš líbit?“
Podívala se na mě.
„A co mám dělat?“
„Říct Frantovi, ať už drží hubu. Nebo tátovi. Komukoliv.“
Chvíli mlčela.
„To jsem zkoušela.“
Pak mi vyprávěla něco, co jsem do té doby nevěděl.
Když byla malá, František jí schoval kolo.
Jen tak, protože ho naštvala.
Když si šla stěžovat tátovi, dozvěděla se, že je hysterická a že se má naučit brát legraci.
A protože se rozbrečela a pohádala se s nimi, rodiče s ní potom několik dní skoro nemluvili.
„Tak jsem se naučila radši nic neříkat,“ pokrčila rameny.
„Ale vždyť už nejsi malá.“
„Já vím.“
Zase chvíli mlčela.
„Jenže když tam přijedu, připadám si úplně stejně jako tenkrát.“
Tohle jsem docela dobře chápal.
Člověk může mít vlastní rodinu, práci, hypotéku a pár šedin, ale před některými rodiči je pořád ten malý spratek, který má být zticha a poslouchat.
Jen mi nedocházelo, proč by to měla Veronika snášet dál.
Znal jsem ji přece úplně jinou.
Když jsme spolu začínali, bydleli jsme v malém podnájmu, kde jsme měli matraci, dvě židle a pár hrnků.
Občas jsme si koupili levný veltlín a dokázali se smát celý večer úplným blbostem.
Veronika byla chytrá, vtipná a uměla si ze sebe udělat legraci.
Jenže u rodičů jako by se z ní stal někdo jiný.
A mně už začínalo vadit, že u toho pokaždé sedím a mlčím.
Příležitost něco s tím udělat přišla o měsíc později.
Tchán slavil šedesátiny.
Sešla se skoro celá rodina, několik sousedů a Františkovi kamarádi z dílny.
Na zahradě stály dlouhé stoly, v lednici bylo několik přepravek piva a tchyně od rána vařila guláš.
Zpočátku to bylo docela příjemné.
František vyprávěl historky z autodílny, tchán vzpomínal na devadesátá léta a já se bavil s jedním jeho známým o starých autech.
Veronika pomáhala mámě s obsluhou.
Říkal jsem jí, ať si taky sedne, ale tvrdila, že už budou hotové.
Pak přinesla další talíře s gulášem.
Když jeden pokládala před tátu, trochu jí ujela ruka a na ubrus káplo pár kapek omáčky.
Nic hrozného.
Prostě se to utře.
Jenže František si toho samozřejmě všiml.
„Ty vole, Veroniko, ty jsi fakt nemehlo. To už neudržíš ani talíř?“
Několik lidí se zasmálo.
„Já se divím, že ti ten tvůj vůbec půjčuje auto. Ty musíš mít problém i zaparkovat.“
Tchán si vzal ubrousek a začal utírat ubrus.
„Ona byla vždycky spíš na ty knížky. Na normální práci moc není.“
Veronika zrudla.
„Promiň, tati.“
A to mě naštvalo nejvíc.
Ona se omlouvala za tři kapky guláše, zatímco její bratr ji před dvaceti lidmi shazoval jako nějakou neschopnou holku.
Položil jsem příbor.
„Franto, nech toho.“
Podíval se na mě.
„Co?“
„Říkám, nech toho. Už to není vtipný.“
Chvíli na mě koukal a pak se rozesmál.
„Ježíši, švagře, ty jsi taky nějakej citlivej. Vždyť si dělám prdel.“
„Já vím. Děláš si ji z Veroniky při každé návštěvě.“
„No a? Je to moje ségra.“
„Právě.“
To už se přestali smát i ostatní.
František se opřel o stůl.
„Hele, ty mi nebudeš říkat, jak se mám bavit s vlastní rodinou.“
„Nebudu. Ale když budeš urážet moji ženu, tak se ozvu.“
Tchyně se okamžitě vložila do hovoru.
„Prosím vás, nezačínejte se hádat. Táta má narozeniny.“
„Já se hádat nechci,“ odpověděl jsem.
„Jen už mě nebaví poslouchat, jak se tady do Veroniky pořád navážíte.“
Tchán odložil ubrousek.
„Tak snad si můžeme doma říkat, co chceme.“
„To můžete. A já vám zase můžu říct, že se mi to nelíbí.“
František se zvedl.
Byl skoro o hlavu vyšší než já a evidentně čekal, že mě tím trochu zastraší.
„Tak jestli se vám tady nelíbí, můžete táhnout.“
„Franto, sedni si,“ ozval se jeden z jeho kamarádů.
Ale František pokračoval.
„Já se kvůli nějakýmu knihomolovi nebudu hlídat, co říkám. Jestli je Veronika taková citlivka, ať sem nejezdí.“
A v tu chvíli promluvila Veronika.
„Tak dobře.“
Všichni se na ni otočili.
Stála vedle stolu, v ruce pořád držela utěrku.
„Co dobře?“ zeptal se František.
„Tak sem nebudu jezdit.“
„Prosím tě, zase nedělej scény.“
„Já nedělám scény.“
Položila utěrku na stůl.
„Už mě to prostě nebaví. Pokaždé, když sem přijedu, poslouchám, jak jsem tlustá, pomalá, neschopná nebo blbá. A když mi to vadí, tak jsem přecitlivělá.“
František protočil oči.
„Ježišmarjá, to byl vtip.“
„Tak mi řekni, co na tom bylo vtipnýho.“
Neodpověděl.
„No tak, Franto. Vysvětli mi to. Já jsem asi moc blbá, abych to pochopila.“
Tchyně se pokusila zasáhnout.
„Verunko, prosím tě, teď už toho nech.“
Veronika se na ni podívala.
„Mami, ty mu to děláš taky.“
„Co prosím?“
„Pořád. Když mě Franta shazuje, ty se směješ. Nebo mi řekneš, ať si to neberu. Ale nikdy mu neřekneš, aby přestal.“
Tchyně otevřela pusu, zase ji zavřela a podívala se na tchána.
Ten jen zavrtěl hlavou.
„Já teda nevím, co se to dneska děje. Člověk už si nemůže ani udělat srandu.“
Veronika se unaveně pousmála.
„Tati, ty jsi mi ani nepoděkoval za tu knížku, co jsem ti koupila k narozeninám.“
„Co to s tím má společnýho?“
„Nic. Jenom mě to tehdy mrzelo.“
„Tak kvůli tomu se teď budeme hádat?“
„Ne. Právě že už nebudeme.“
Podívala se na mě.
„Pojedeme domů?“
„Jasně.“
Vstal jsem a šel pro bundy.
Tchyně za námi přišla až do předsíně.
„To nám tu oslavu vážně takhle zkazíte?“
Veronika si zapínala bundu.
„Mami, já jsem ji nekazila.“
„Ale vždyť víš, jakej Franta je.“
„Vím. A právě proto už toho mám dost.“
Tchyně začala něco říkat o nevděčných dětech a o tom, kolik toho pro Veroniku s tátou udělali.
Nechal jsem je chvíli mluvit.
Pak jsem otevřel dveře.
„Mějte se.“
Nikdo nám neodpověděl.
V autě jsme chvíli jen seděli.
Veronika si zapnula pás a opřela hlavu o sedadlo.
Ruce se jí trochu třásly.
„Ty jo,“ řekla po chvíli.
„Co?“
„Já jsem jim to fakt řekla.“
„Jo.“
„Máma mě zabije.“
„Nezabije.“
„Ty ji neznáš.“
„To je pravda. Ale myslím, že dneska má dost práce s Frantou.“
Veronika se poprvé za celý den zasmála.
Nastartoval jsem.
Peugeot kupodivu chytil napoprvé, což se mu v poslední době nestávalo často.
Když jsme vyjížděli, Veronika se na mě podívala.
„Díky, že ses mě zastal.“
„Měl jsem to udělat už dávno.“
„Možná.“
Chvíli bylo ticho.
„Ale jsem ráda, že jsem jim to nakonec řekla sama.“
„Já taky.“
A byla to pravda.
Protože jsem za ni mohl mluvit stokrát, ale dokud sama neřekla, že už toho má dost, pořád by to bylo hlavně moje rozhodnutí.
První týdny po oslavě se neozval nikdo.
Pak přišla od tchyně zpráva, že se táta pořád zlobí a že bychom se měli omluvit.
Veronika odepsala, že se nemá za co omlouvat.
Následovalo několik telefonátů.
Nejdřív výčitky, potom pláč a nakonec obvyklé řeči o tom, že rodina má držet pohromadě.
Veronika jí pokaždé řekla totéž.
Ráda se s nimi uvidí, ale nebude dál poslouchat urážky.
Tchyně to považovala za vydírání.
František se neozval vůbec.
Uplynulo několik měsíců.
S tchánem se občas vidím, když potřebuji něco na autě.
Pořád má dobrou dílnu a některé věci umí opravit za polovinu toho, co by si řekli jinde.
Bavíme se o brzdách, oleji a cenách náhradních dílů.
O Veronice nemluvíme.
František mě většinou jen pozdraví a zaleze do garáže.
Žádné velké usmíření se nekonalo.
Veronika k nim zatím nejezdí.
S mámou si občas zavolá, ale když rozhovor sklouzne k výčitkám, prostě ho ukončí.
Ze začátku to pro ni bylo těžké.
Jednou po takovém telefonátu seděla v kuchyni a měla slzy na krajíčku.
„Víš, co je na tom nejhorší?“ řekla.
„Co?“
„Že bych chtěla mít normální mámu. Takovou, které můžu zavolat a něco jí říct, aniž bych pak měla pocit, že jsem úplně neschopná.“
Na to jsem neměl žádnou chytrou odpověď.
Tak jsem jí jen uvařil kafe a sedl si vedle ní.
Časem se ale začala měnit.
Víc se smála.
Přestala se omlouvat za každou maličkost.
A když se jí něco nelíbilo, dokázala to říct rovnou, aniž by potom půl hodiny vysvětlovala, že to tak nemyslela.
Jednou jsem rozlil kafe na kuchyňský stůl.
„Ty jsi ale nemehlo,“ prohodila.
Podíval jsem se na ni.
Ona na mě.
A oba jsme se rozesmáli.
„Vidíš?“ řekla.
„Já si z tebe taky můžu dělat srandu.“
„Můžeš. Ale příště ti ho vařím bez kofeinu.“
„To si zkus.“
A bylo to zase jako kdysi v tom našem prvním podnájmu.
Neříkám, že jsme tím všechno vyřešili.
Veroniku pořád mrzí, jak to s její rodinou dopadlo.
Občas přemýšlí, jestli neměla něco říct jinak.
A já si zase říkám, že jsem měl zasáhnout dřív.
Ale jednu věc už víme oba.
Nemusíme jezdit někam, kde se k nám chovají mizerně, jenom proto, že jsou to příbuzní.
A jestli se jednou Veroničini rodiče rozhodnou, že s ní dokážou mluvit normálně, dveře mají otevřené.
Zatím se k tomu ale moc nemají.
Což je jejich věc.
My máme doma konečně klid.
A když se nám chce dělat si z někoho srandu, většinou začneme u toho našeho peugeota.
Ten se totiž neurazí.
Maximálně zase nenastartuje.
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