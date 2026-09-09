Sedmdesát litrů v prachu, horko jako v pekle a kluk, který uměl mlčet
Léto toho roku nemělo slitování.
Slunce se opíralo do střech domů jako rozžhavená žehlička a vzduch nad silnicí se tetelil v rytmu líného jazzu, který skomíral z autorádia.
Měl jsem v plánu jednoduchou věc.
Rekonstrukci koupelny.
Staré kachličky už pamatovaly Husáka a z kohoutku tekla voda, která měla barvu levného bourbonu.
Jenže moje žena, Linda, měla jiný názor.
Respektive měla pravdu, kterou jsem v tu chvíli odmítal slyšet.
„Nech ty peníze doma, Viktore,“ řekla tehdy, když sledovala, jak cpu tlustou, olepenou obálku do přední kapsy batohu.
Její hlas měl tón brousícího se nože, ale oči unavené.
„V penzionu nemají trezor. A v jižních Čechách se krade stejně jako v Praze. Budu to mít u sebe. Jistota je jistota,“ odsekl jsem.
Byla to chlapská ješitnost, čistá a neředěná.
Chtěl jsem mít kontrolu.
Chtěl jsem cejtit tu váhu papírků, která vám dává pocit, že v tomhle zkurveným světě aspoň něco ovládáte.
Naložili jsme věci, syna Adama jsme hodili na zadní sedadlo – tvářil se, jako by ho vezli na popravu, ale u patnáctiletých puberťáků je to standardní výrazivo – a vyrazili jsme.
Cesta byla nekonečná, auto bez klimatizace fungovalo jako pojízdné krematorium.
Druhý den ráno v penzionu to přišlo.
Sahám do batohu.
Kapsa je rozepnutá.
Prsty narážejí jen na prázdno a pár drobků od sušenek.
Svět se v tu vteřinu zastavil.
Moje srdce udělalo salto vzad a dopadlo do žaludku plného žluči.
Obálka byla pryč.
Sedmdesát klacků v prachu.
„Do prdele,“ ulevil jsem si.
Linda se otočila od okna.
Stačil jí jeden pohled na můj obličej, kterej měl barvu čerstvě vápněné zdi.
„Není tam, co?“ zeptala se tiše.
Žádný křik.
To bylo na tom to nejhorší.
Ten chladný, pohrdavý klid, který bolí víc než rána obuškem do ledvin.
Následoval kolotoč, kterej dobře zná každej, komu někdy zmizelo něco cenného.
Vyhroboval jsem auto do posledního šroubku, proklepal matrace, prohledal popelnice za penzionem.
Dokonce jsem uvažoval, jestli nerozmlátím držku místnímu recepčnímu, kterej vypadal, že má víc zubů než mozkových buněk a sjížděl Lindu pohledem od chvíle, co jsme přijeli.
Moje temnější já, to, které občas promlouvalo hlasem plným olova a chladné oceli, mě ponoukalo, abych ho chytil pod krkem a prohnal mu hlavu skleněnou vitrínou s turistickými suvenýry.
Ale udržel jsem se.
Tohle nebyla přestřelka v podsvětí, byla to posraná rodinná dovolená.
Zbytek týdne stál za hovno.
Slunce pálilo, koupali jsme se v rybníce, kterej smrděl žabincem, a vzduch mezi mnou a Lindou by se dal krájet motorovou pilou.
Adam celou dobu seděl na břehu, sluchátka v uších, oči upřené do dálky, jako by sledoval blížící se apokalypsu.
Myslel jsem si, že ho jenom sere, jak se s mámou ignorujeme.
Jak hluboce jsem se pletl.
Vrátili jsme se domů.
Koupelna zůstala stará, nálada taky.
Celý rok.
Dvanáct měsíců tiché domácnosti, kdy se každé kafe podávalo s příchutí výčitky.
Každý nákup, který stál víc než pětistovku, byl doprovázen pohledem, který říkal:
„Kdybys nebyl idiot a neprošustroval sedmdesát litrů, nemuseli jsme teď obracet každou korunu.“
Chlastal jsem víc než obvykle.
Levná whisky z večerky mi pomáhala usnout, ale rána byla o to sušší.
Žil jsem v osobním pekle sebesedrané viny.
Byl jsem ten chlap, který selhal.
Který nedokázal uhlídat rodinný poklad.
A pak přišlo další léto.
Opět to šílené horko, kdy mouchy padaly leknutím z oblohy a vzduch byl hustý jako motorový olej.
Sledoval jsem z balkónu, jak Linda sedí v kuchyni a Adam před ní stojí.
Kluk se klepal, i když v místnosti bylo ke třicítce.
Viděl jsem, jak se mu hroutí ramena.
Pak Linda vstala, její obličej byl naprosto nečitelný – maska z kamene, jakou mívají hráči pokeru, když drží v ruce čistou postupku a vědí, že vás oškubou o poslední fláky masa.
Zavolala mě dovnitř.
„Viktore, pojď sem. Syn ti chce něco ukázat,“ řekla.
Její hlas neměl barvu.
Adam sáhl pod tričko a vytáhl starou krabici od tenisek.
Položil ji na stůl, jako by to byla nevybuchlá bomba.
A ona to bomba byla.
Když odklopil víko, uviděl jsem je.
Bankovky.
Srovnané, trochu zmuchlané, ale byly tam.
Většina z nich.
„Co to má bejt za fór?“ vyjel jsem a ruka mi cukla směrem k pasu, kde jsem sice neměl devítku se stříbrnými kulkami, ale ten zvyk tam byl.
Kluk se sesypal.
Začal mluvit a znělo to jako kulometná dávka ze starého samopalu.
Slova z něj padala bez ladu a skladu, ale obraz se skládal rychle a jasně.
Týden před loňskou dovolenou rozbil kámošovi novej, drahej iPhone.
Kluk z bohaté rodiny, fotr drsňák z pochybného byznysu, který si nenechá kálet na hlavu.
Chtěli osmnáct klacků na ruku.
Hned.
Jinak prý Adamovi zlámou hnáty a pošlou na mě exekutory.
Adam dostal strach.
Ten čistej, paralyzující strach, kterej z mladých kluků dělá buď hrdiny, nebo zloděje.
Věděl o obálce.
Věděl, kde je.
V noci před odjezdem ji vytáhl z mého batohu.
Chtěl si jen „půjčit“ těch osmnáct tisíc a zbytek vrátit dřív, než si toho všimnu.
Jenže já idiot jsem batoh ráno popadl a naházel ho do auta o tři hodiny dřív, než plánoval.
Kluk už neměl šanci obálku vrátit zpátky.
Celou dovolenou měl zbytek peněz v kapse u kraťasů.
Sledoval mě, jak šílím, jak obracím penzion vzhůru nohama, jak chci zmlátit recepčního.
A bál se.
Bál se tak strašně, že raději nechal tátu sežrat zaživa vlastní vinou, než aby přiznal, že podělal, na co sáhl.
„Zbylo tam padesát dva tisíc, tati,“ zašeptal a po tváři mu stekla kapka potu, nebo slza, v tom horku to bylo jedno.
„Těch osmnáct ti odpracuju. Klidně na stavbě. Ať mi ruce upadnou od těla, fakt.“
Díval jsem se na něj.
Na toho mýho kluka, kterej celej rok žil v pokoji s dvaappadesáti tisíci pod postelí a sledoval, jak se mu rozpadají rodiče.
Mohl jsem ho zmlátit.
Mohl jsem vzít starej koženej opasek a seřezat ho tak, že by tejden neseděl.
Moje vnitřní zvíře vrčelo.
Ale pak jsem se podíval na Lindu.
V jejích očích nebyl hněv na mě.
Byla tam jen strašlivá úleva, že její muž není neschopný pitomec, který ztrácí prachy po hotelech.
A zároveň obrovský smutek z toho, jakého tvora jsme to vlastně vychovali.
Tvora, kterej se nás bál víc než místních mafiánků s rozbitým mobilem.
Vzal jsem krabici.
Peníze měly divnou vůni.
Vůni strachu, ročního prachu a zkaženýho léta.
„Osmnáct tisíc,“ řekl jsem pomalu a hlas mi zněl, jako když brousíte rezavý plech.
„Zejtra ráno v šest tě budím. Pojedeš se mnou na pilu. Budeme tahat fošny, dokud neodpadneš. A mámě koupíš ty nejlepší kachličky, jaký v tomhle městě mají.“
Kluk jen přikývl.
Skoro se mu ulevilo.
Vyšel jsem zpátky na balkón.
Slunce už zapadalo, ale vzduch byl pořád horkej a těžkej, jako by na mě ležela deka nasáklá benzínem.
Zapálil jsem si cigaretu.
Kouř stoupal rovně nahoru, líně a bez spěchu.
Peníze byly zpátky.
Čest taky, aspoň ta moje.
Ale ta pachuť, ta pachuť zjištění, že největší nebezpečí nečíhalo v temných uličkách nebo u cizích zlodějů, ale sedělo s námi celou dobu u jednoho stolu, ta už ze mě nikdo nesmyje.
Ani ta nová, drahá koupelna.
Martin Irein
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