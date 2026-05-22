Šedá zóna
Já strávil prvních dvacet let života tím, že jsem se snažil splynout s tapetou.
V naší rodině to totiž byla jediná možnost, jak přežít bez psychické újmy.
Bratr dělal průšvihy, sestra sbírala diplomy a naši dělali ramena.
Já byl ten vzorný, tchý kluk, který nic nepotřebuje, na nic se neptá a ze školy nosí jedničky, které nikoho nezajímají.
Byl jsem vzduch.
A když jste vzduch, nikdo si nevšimne, že pomalu lapáte po dechu.
Venku padal hnusný, lepkavý pražský déšť a barvil žižkovské fasády do odstínu marnosti.
Seděl jsem ve svém kanclíku v drahém obleku, který měl zakrýt fakt, že uvnitř jsem pořád ten vyděšený kluk, a díval se na sklenici vodky.
Neony z ulice házely na stůl krvavé odlesky.
Přesně ten typ večera, kdy máte pocit, že celý váš život je jen špatně zrežírovaný černobílý film.
Dveře se otevřely a dovnitř vrazil chlap.
Jmenoval se rázovitě – Kany.
Nosil kožený kabát, pod kterým se rýsovalo něco mnohem těžšího než peněženka, a na tváři měl úsměv podomního obchodníka se smrtí.
Znal jsem ho z dob, kdy jsem dělal účetnictví pro lidi, kteří neradi platí daně.
„Čau, Huberte,“ protáhl Kany a sedl si na roh mého stolu, aniž by se obtěžoval sundat si klobouk.
„Tvůj bejvalej šéf říkal, že jsi hrozně šikovnej. Takovej tichej, nenápadnej. Nikde nepřekážíš, nikdo o tobě neví. Ideální člověk na to, aby převzal jednu zásilku na hlaváku. Deset klacků na ruku. Co ty na to?“
Díval jsem se na něj přes kouř z cigarety.
Ta stará, neviditelná identita mě zase fackovala přes tvář.
Udělali ze mě neviditelného, a teď to pro ně byla jenom výhodná obchodní strategie.
Hodný kluk, který neotravuje.
„Ne, Kany,“ řekl jsem klidně. „Moje neviditelnost má dneska volno. Najdi si jiného ducha.“
Kanyho úsměv trochu ztratil na lesku.
Ruka v kapse kabátu se pohnula.
„Víš, Huberte, to nebyla úplně prosba. Šéf nerad slyší ne od lidí, kteří pro něj mají cenu, jenom dokud drží hubu.“
V tu vteřinu se ve mně něco přetrhlo.
Ta desítky let střádaná anestezie, ten klid vzorného kluka, který nikdy nezpůsobil žádný konflikt, se vypařil.
Svět se přepnul do té krystalicky čisté, zpomalené reality, kde lidé přestávají mluvit a začínají létat vzduchem.
Moje ruka se sklenicí vodky se ani nechvěla.
Vymrštil jsem se z křesla.
Kany byl rychlý, ale když celý život potlačujete vztek, máte v sobě víc kinetické energie než rozjetý nákladní vlak.
KŘUP.
Těžký křišťálový popelník ze stolu se potkal s jeho čelistí dřív, než stačil vytáhnout tu svou hračku z kapsy.
Kany zavrávoral, oči mu sjely v sloup.
Než stačil dopadnout na koberec, chytil jsem ho za klopy, otočil ho kolem osy a celým jeho tělem jsem bez sebemenších emocí vysklil dveře mé vlastní kanceláře.
Střepy se ještě sypaly na chodbu, když jsem si upravil kravatu.
Kany tam ležel, fňukal a držel se za obličej.
„Příště použij zvonek, Kany,“ řekl jsem chladně a překročil ho.
Vyšel jsem ven do chladné noci.
Déšť mi smýval z tváře prach z rozbitého skla.
Možná jsem strávil dětství v koutě a trvalo mi třicet let, než mi došlo, co to se mnou udělalo.
Ale od dnešního večera už nikomu nebudu dělat neviditelné pozadí.
V tomhle městě sice dál chcalo, ale já poprvé v životě zabral celý prostor, který mi patřil.
A ten prostor byl zatraceně hlučný.
Martin Irein
Pevnost z karet
V pětadvaceti už víte, jak chutná prach z cest. Moji rodiče mě odepsali vteřinu poté, co jsem odmítl hrát roli jejich poslušné loutky a sbalil si kufr.
Martin Irein
Bod tání
Venku lilo, jako by nebe chtělo spláchnout Prahu do prvního kanálu. Seděl jsem v kuchyni, v ruce sklenici skotské a díval se na Simonu. Vypadala jako loutka z drahého porcelánu, kterou někdo zapomněl v drahém výkladu v Pařížské.
Martin Irein
Recept na tichou domácnost
Chlapi jako já nemají minulost. Mají jenom trestní rejstřík a seznam lidí, kterým zapomněli poslat vánoční přání, protože zrovna seděli na Mírově.
Martin Irein
Druhá míza s vůní střelného prachu
V mých čtyřiačtyřiceti by mě už nemělo překvapit vůbec nic. Viděl jsem lidi umírat, viděl jsem lidi prosit o milost a jednou jsem viděl chlapa, který se pokusil ukrást upírovi svačinu.
Martin Irein
Mlha nad přehradou: Replay
Vypadal jsem jako chlap, který strávil noc v pračce s pískem a pak ho někdo vyžehlil horkou žehličkou. Možná to bylo tím, že jsem strávil noc v pračce s pískem.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zkolabovala za volantem. S autem se vřítila na chodník, kde zranila další dva lidi
Sedmapadesátiletá řidička zřejmě kvůli náhlým zdravotním problémům sjela ze silnice a srazila dva...
Na Příkopě
Deštníkem v ulici Na Příkopě. Je jich hodně.
Uhelný trh
Městská policie na Uhelném trhu dokumentuje dopravní přestupek.
Uhelný trh
Lidé si užívají mlžítek.
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 465
- Celková karma 10,10
- Průměrná čtenost 395x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.