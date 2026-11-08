Šedá veteš, modrý inkoust a browning v podšívce kabátu
Potřeboval jsem ho setřást.
A taky jsem chtěl vědět, jestli bude mít tu drzost jít za mnou dovnitř.
Neměl.
Procházel jsem mezi regály a předstíral zájem o knihy.
Většina jich vypadala, že je někdo odložil před třiceti lety a od té doby po nich neštěkl ani pes.
Na jedné polici ležela tenká knížka s odřeným hřbetem.
Cenovka hlásala jednu korunu.
Vzal jsem ji.
Za korunu dneska nekoupíte skoro nic, takže jsem byl zvědavý, co za literární katastrofu si odnesu.
Za pultem seděla stará ženská s tlustými brýlemi.
Mohlo jí být sedmdesát, ale taky devadesát.
U takových lidí to člověk nepozná.
Položil jsem knihu na pult a vedle ní korunu.
„Zajímavé čtení jste si vybral,“ řekla.
„To se teprve uvidí.“
Podívala se na obálku, potom na mě.
Na okamžik jsem měl pocit, že chce ještě něco dodat, ale nakonec jen otevřela zásuvku a hodila do ní minci.
„Tak ať se líbí.“
Poděkoval jsem a strčil knížku do kapsy kabátu.
Browning jsem měl schovaný v podšívce na druhé straně.
Nebylo to zrovna pohodlné, ale člověk si zvykne na ledacos.
Venku jsem se rozhlédl.
Chlap v šedivém plášti stál u lampy a prohlížel si výlohu drogerie.
Už podruhé během deseti minut.
Buď měl mimořádný zájem o prací prášky, nebo byl opravdu tak blbej.
Prošel jsem kolem něj a schválně do něj drcnul ramenem.
„Koukejte na cestu,“ zavrčel.
„Nápodobně.“
Ani se nepokusil mě zastavit.
Domů jsem to měl necelých deset minut.
Cestou jsem dvakrát změnil směr a u jedné trafiky se zastavil pro cigarety.
Když jsem se ohlédl naposledy, šedivý plášť už jsem neviděl.
To ovšem neznamenalo, že mám pokoj.
V činžáku jsem vyšel po schodech, odemkl a za sebou zamkl na dva západy.
Kabát jsem pověsil na věšák a browning položil do zásuvky kuchyňského stolu.
Pak jsem si postavil na kafe.
Sedl jsem si na starou rozviklanou židli, kterou jsem kdysi přitáhl ze Žižkova po strýci.
Ten chlap dokázal rozebrat karburátor staré Tatry skoro poslepu, ale jakmile měl spočítat útratu v hospodě, byl ztracený.
Židle po něm zůstala.
Občas jsem měl pocit, že se každou chvíli rozsype, ale zatím držela.
Vytáhl jsem knížku.
Byla tenká, trochu umaštěná a na několika místech měla ohnuté rohy.
Papír zažloutlý, vazba povolená.
Voněla zatuchlinou a starým lepidlem.
Takový ten pach, který člověk zná ze sklepů, půd a knihoven, kde se moc nevětrá.
Otevřel jsem ji.
Na první stránce bylo věnování.
Napsané modrým inkoustem, který už trochu vybledl.
Písmo bylo úhledné, nejspíš ženské, i když tím bych si jistý nebyl.
Stálo tam:
„Čtení může člověka zachránit ve chvílích, kdy už nic jiného nepomáhá. Některé příběhy drží člověka nad vodou víc než lidé kolem něj. Nezapomeň na to, Luboši.“
Přečetl jsem si to ještě jednou.
Luboši.
No do prdele.
Takhle se totiž jmenuju.
Samozřejmě jsem věděl, že nejsem jediný Luboš na světě.
V telefonním seznamu by se jich našly stovky.
Jenže když člověk vleze náhodou do antikvariátu, koupí si za korunu první knihu, která mu přijde pod ruku, a doma v ní najde svoje jméno, trochu ho to zarazí.
Mě teda rozhodně.
Kafe mezitím vystydlo.
Znovu jsem si prohlížel věnování.
Nebylo podepsané.
Žádné datum, žádné místo.
Jen těch pár vět a moje jméno.
Na papíře byla malá zvlněná skvrna.
Někdo tam kdysi něco rozlil.
Vodu, čaj, možná slzu.
Těžko říct.
Napadlo mě, kdo asi ten Luboš byl.
Třeba nějaký mladý kluk, kterému se zrovna všechno sypalo pod rukama.
Nebo chlap po rozvodu.
Možná seděl v nemocnici a někdo mu tu knížku přinesl, aby se tam neukousal nudou.
A možná mu ji dala ženská, která ho měla ráda a neuměla mu to říct jinak.
To poslední mě napadlo hlavně proto, že jsem kdysi jednu takovou znal.
Jmenovala se Jana.
Bylo nám něco přes dvacet a oba jsme měli víc plánů než rozumu.
Ona četla všechno, co jí přišlo pod ruku.
Já tehdy považoval knížky za zbytečnost, pokud v nich nebyly návody na opravu auta nebo aspoň nějaká pořádná vražda.
Jednou mi řekla, že člověk občas potřebuje zalézt do cizího příběhu, aby chvíli nemusel řešit ten svůj.
Tenkrát jsem se jí vysmál.
Dneska už bych to neudělal.
S Janou jsme se rozešli dost mizerně.
Ani nevím, kdo za to mohl víc.
Já měl svoje průšvihy, ona už toho měla plné zuby.
Jednoho dne si sbalila věci a odešla.
Já dělal frajera, že je mi to jedno.
Nebyla to pravda.
Ale to už je dávno.
Otočil jsem stránku a začal číst.
Žádný zázrak to nebyl.
Obyčejný román o chlapovi, kterému se rozpadlo manželství, přišel o práci a pokoušel se dát dohromady.
Chodil po hospodách, občas něco pokazil, pak se to snažil napravit a většinou tím všechno ještě zhoršil.
Některé pasáže byly vyloženě pitomé.
Jenže jsem četl dál.
Ten chlap mi totiž začal být nepříjemně povědomý.
Ne že bych přišel o manželství a práci stejným způsobem jako on.
Ale některé jeho výmluvy jsem znal až moc dobře.
Třeba když tvrdil, že za všechno můžou ostatní.
Nebo když někomu slíbil, že se ozve, a pak to nechal vyšumět, protože nevěděl, co říct.
V tom jsem býval docela dobrý.
Kolem osmé jsem si ohřál guláš ze včerejška.
Vlastně z předevčerejška.
Byl ještě jedlý, což mě příjemně překvapilo.
Jedl jsem rovnou z kastrůlku a četl dál.
Teprve kolem desáté jsem si vzpomněl na chlapa v šedivém plášti.
Zhasl jsem v kuchyni a podíval se z okna.
Dole parkovala dvě auta.
U protějšího domu někdo kouřil a na rohu se hádala dvojice, která už podle všeho měla dost vypito.
Šedivý plášť nikde.
Zatáhl jsem záclonu.
Browning zůstal v zásuvce.
Pro jistotu.
Vrátil jsem se ke knížce a dočetl ji krátce před půlnocí.
Konec byl trochu laciný.
Hlavní hrdina si konečně přiznal, že většinu problémů si způsobil sám, omluvil se několika lidem a začal znovu.
Autor to podal tak jednoduše, až mě to naštvalo.
V životě to takhle nefunguje.
Někdy se omluvíte a druhý člověk vás stejně pošle do háje.
Někdy už není komu se omlouvat.
A někdy jste něco podělali tak důkladně, že s tím prostě nehnete.
Ale jednu věc měl ten spisovatel správně.
Dokud člověk žije, může se aspoň pokusit něco napravit.
Zaklapl jsem knihu.
Zůstal jsem sedět a chvíli koukal do zdi.
Pak jsem ji vzal do ložnice a položil na noční stolek vedle budíku.
Měl jsem tam ještě krabičku nábojů a starou fotografii, kterou jsem už několik let neuklízel, ale ani se na ni moc nedíval.
Byla na ní Jana.
Stála na nábřeží, vítr jí foukal vlasy do obličeje a smála se.
Já ji tehdy fotil nějakým mizerným foťákem, takže půlka snímku byla rozmazaná.
Vzal jsem fotografii do ruky.
Uvědomil jsem si, že už si ani nepamatuju, kdy jsem ji viděl naposledy.
Myslím Janu, ne tu fotku.
Položil jsem ji zpátky.
Nechtělo se mi spát.
Chvíli jsem přemýšlel, jestli jí nemám napsat.
Jenže jsem ani nevěděl, kde teď bydlí.
A hlavně jsem netušil, co bych jí po tolika letech vlastně řekl.
Ahoj, Jano, dneska jsem si koupil knížku za korunu a vzpomněl si, jaký jsem byl vůl?
To by asi nebyl nejlepší začátek.
Nakonec jsem zhasl.
Ráno mě probudila tramvaj.
V zatáčce pod okny zaskřípala tak, že jsem měl chuť po ní něčím hodit.
Podíval jsem se na budík.
Půl sedmé.
Vstal jsem, došel do kuchyně a zapnul kávovar.
Pak jsem se vrátil do ložnice pro cigarety.
Knížka pořád ležela na stolku.
Znovu jsem ji otevřel na první stránce.
Nezapomeň na to, Luboši.
Přejel jsem prstem po vybledlém inkoustu.
Včera jsem se schovával před nějakým pitomcem v šedivém plášti.
Dneska jsem stál v trenýrkách u postele a přemýšlel o ženské, kterou jsem neviděl možná dvacet let.
To je taky pěkný výsledek.
Sedl jsem si na kraj postele.
Za tu knížku jsem dal korunu.
Vlastně ani nevím, proč jsem ji koupil.
Kdyby mě ten chlap nesledoval, kolem antikvariátu bych nejspíš jen prošel.
A kdybych sáhl o polici vedle, mohl jsem si odnést kuchařku nebo příručku o pěstování králíků.
Místo toho jsem si přinesl domů pár vět, které mě donutily vzpomenout si na věci, co jsem měl dávno uklizené někde vzadu v hlavě.
Nebyl v tom žádný zázrak.
Prostě náhoda.
Jenže někdy i taková pitomá náhoda člověku něco připomene.
Dopil jsem kafe, oblékl se a zkontroloval browning.
Čekal mě další den a chlap v šedivém plášti mohl být pořád někde venku.
Když jsem odcházel, knížku jsem nechal na nočním stolku.
A vedle ní položil Janinu fotografii.
Tu už jsem zpátky do zásuvky neschoval.
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