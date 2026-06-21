Sacher s příchutí napalmu
Já měl za sebou patnáct let v bankovním IT, což je v podstatě totéž, jenom tam lidi umírají pomaleji a v dražších košilích.
Naučilo mě to dvěma věcem: stoprocentní trasovatelnosti chyb a faktu, že jakmile do jasně definovaného zadání vstoupí lidský faktor s kreativní agendou, je čas odjistit granát.
Mé dceři Elišce je třináct.
Je to ten typ holky, která raději sedí v koutě s knížkou od Kinga, mlčí jako zařezaná a svět okolo pozoruje s takovým tím tichým, mírně ironickým despektem, kterým mi strašně moc připomíná moji matku ve svých nejlepších letech.
Miluje čokoládu.
Čokoláda je pro ni pevný bod v tomhle tekutým vesmíru.
Takže když se blížily narozeniny, byznys analýza byla stručná, jasná a schválená všemi zainteresovanými stranami: masivní, těžký, černočerný čokoládový dort.
Žádný kompromisy.
Žádná odlehčená pěna pro pražské cyklisty.
Jenže moje druhá žena, Alena, má z prvního manželství dceru Natálii.
Šestnáct let, hlasitost nastavená trvale na maximum, nehty barvy čerstvě sražené krve a permanentní pocit, že planeta obíhá kolem jejího pupíku.
Natálie čokoládu nejí.
Prý se po ní osypává, nebo jí to zkrátka neladí s čakrami, čert ví.
Alena na to téma hned v pondělí spustila svou obvyklou písničku o rodinné harmonii, inkluzi a nutnosti brát ohledy na potřeby celku.
Poslouchal jsem to u piva v zakouřené nádražce, kde chlapík vedle mě zrovna rozebíral, proč lokomotivy řady 754 mají nejlepší zvuk na celým severu, a v hlavě mi blikala červená kontrolka.
Řekl jsem tehdy jasně:
„Aleno, Natálie má tři sta šedesát čtyři dní v roce na to, aby žrala vanilku. Eliška má jeden den. Bude čokoláda. Tečka. Ticket uzavřen.“
V sobotu ráno jsem nastartoval starou oktávku, motor zakuckal jako astmatický jezevčík, ale nakonec se chytil.
Cesta do cukrárny v Rožnově ubíhala v klidu, z magneťáku řvali staří Citroni a já měl ten blahodárný pocit chlapa, který má všechno pevně pod kontrolou.
Vstoupil jsem do té provoněné prodejny, v níž se vzduchem vznášela vůně marcipánu a přepáleného kafe, a hrdě nahlásil jméno.
Prodavačka, milá holka, která vypadala, že by v noci mohla brigádničit jako upíří královna v nějakým béčkovým hororu, vytáhla krabici.
Nakoukl jsem dovnitř.
Svět se na vteřinu zastavil.
Žádná temná čokoládová hmota připomínající ostravskou haldu.
V krabici trůnilo bledý, nažloutlý monstrum s piškotem a vanilkovým krémem, nahoře dozdobený jakýmisi trapnými růžovými kudrlinkami.
„Tohle není moje objednávka,“ řekl jsem klidně, i když mi v zátylku začala pulzovat ta známá migréna, kterou mívám, když padne produkční server.
„Paní Worlová včera odpoledne volala,“ usmála se slečna s profesionalitou sériového vraha.
„Změnila to na vanilkovou klasiku. Prý pro celou rodinu.“
V tu chvíli se ve mně probral starý test manažer, zkřížený s psychopatem z devadesátkových akčních filmů.
Tohle nebyl omyl.
Tohle byla sabotáž.
Nasazení neschváleného kódu za zády hlavního architekta.
Změnové řízení bez autorizace.
„Zabalte to zpátky,“ řekl jsem tónem, ze kterého té holce ztuhl úsměv na rtech.
„Já to nechci. Tenhle dort neexistuje. Ruším objednávku.“
„Ale pane, peníze...“
„Peníze si nechte na věnce,“ odsekl jsem, otočil se na patě a nechal tam to vanilkové neštěstí ležet.
Vyšel jsem ven do chladného dopoledne.
V žilách mi koloval čistý adrenalin, jako když vám zbývá poslední zásobník a chodba je plná zombíků.
Měl jsem přesně padesát minut na to, abych sehnal novou munici.
Vlítnul jsem do prvního supermarketu, prorazil kordon důchodců u akčního másla, popadl z chladicího boxu ten největší, nejhutnější čokoládový dort, který tam měli, u pokladny hodil prodavačce dvě stovky bez čekání na vrácení a s řevem motoru vyrazil domů.
Doma to bouchlo.
Alena stála v kuchyni, ruce v bok, oči zúžené do dvou štěrbin, kterými by neprošel ani ten nejtenčí optický kabel.
Když viděla, že nesu jinou krabici, okamžitě pochopila, že její partyzánská akce selhala.
„Ty jsi ho vrátil?“ zasyčela.
„Ty jsi udělal scénu kvůli dortu? Jsi normální blbec! Natálie teď nebude mít co jíst!“
„Natálie má v lednici tři jogurty a v komoře pytel rýže,“ řekl jsem a pokládal ten supermarketový čokoládový monolit na stůl jako trofej z úspěšného lovu.
„Elišce je dneska třináct. A jestli má někdo v tomhle domě právo dostat cukrovku z toho, co mu chutná, je to ona. Tvůj tajný commit do masteru jsem stornoval, Aleno. Smiř se s tím.“
Následovala klasická domácí scéna, která by se vyjímala v každém lepším černobílém filmu o krizi středního věku.
Alena práskla dveřmi ložnice s takovou razancí, až ze zdi málem spadl kalendář s lokomotivami, a odmítla vyjít ven.
Natálie nahodila svůj nejhlubší opovržlivý pohled, zamkla se v pokojíku a pustila tam nějaký severokorejský doom metal, který zněl jako drcení štěrku v míchačce.
Zůstali jsme v obýváku sami.
Já a Eliška.
Seděli jsme u stolu, uprostřed ten levný, hutný čokoládový dort, zvenku ticho, z ložnice dusno a z patra dunění basů.
Eliška se na mě podívala, poprvé za celý den se jí kolem očí objevily ty drobné vrásky smíchu, vzala nůž a bez jediného slova ukrojila ten největší kus.
„Dobrý, tati,“ řekla s plnou pusou čokolády. „Fakt dobrý.“
Vzal jsem si taky.
Byl sladký, trochu umělý a chutnal jako vítězství v prohrané válce.
Možná jsem byl pro zbytek baráku za blbce.
Ale v mým vlastním systému byl tenhle bug definitivně opraven.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
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