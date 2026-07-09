S ruličkou v kapse a krví na parketu
Vzduch voněl levným chlastem, vyvoněnými saky z konfekce a tou zvláštní, nostalgickou úzkostí, která člověka chytne za krk vždycky, když se loučí s něčím, co už se nikdy nevrátí.
Jana s Lenkou stály u zábradlí, v rukou tiskly zmuchlané ruličky z tomboly a smály se tomu všemu – té maloměšťácké noblese, tátům, kteří už u třetího piva vyprávěli stejné historky z vojny, i té podivné nostalgii, jež se snášela z vysokého stropu sokolovny.
Pak přišel ten moment.
Rulička s číslem třináct.
Třináctka – magické, osudové číslo.
Hlavní cena.
Velká, nablýskaná televize.
Radost byla čistá, dětská, provoněná punčem.
„Vyzvedneme ji pak, teď se jdeme bavit,“ mávly nad tím rukou.
Jenže když se o hodinu později přiblížily k výdejnímu pultu, idyla skončila.
Světlo zářivek nad tombolou najednou nebylo hřejivé, ale ostré jako pitevní lampa.
„Televize? Ta už je pryč, holky,“ pokrčil rameny chlápek za pultem a znuděně žvýkal sousto dárkové klobásy.
„Někdo přinesl třináctku před chvílí.“
Ukázal jim papírek.
Byla to kopie.
Falešný, hnusný zmetek vytištěný na laserové tiskárně, bez jediného ochranného prvku.
A s ním zmizely i troje sluchátka a jedna poctivá příklepová vrtačka.
Celkem škoda za pětadvacet klacků.
V tu chvíli se v žaludku probral starý známý instinkt.
Nějaký parazit se rozhodl parazitovat na cizích snech a udělal si z dětské radosti loviště.
Atmosféra v sále zhoustla tak, že by se dala krájet motorovou pilou.
Otcové rodin začali rudnout v obličeji a zvažovali, jestli volat policajty, nebo rovnou zformovat domobranu a dotyčnému zlámat obě ruce v zápěstí, aby už nikdy žádný falzifikát neudržel.
Ta bezmoc byla k vzteku.
Člověk si chvíli myslí, že je mezi svými, že svět je na pár hodin bezpečné, sentimentální místo, a mezitím mu nějaký ubožák plivne do ksichtu.
Venku za oknem dál tiše pršelo a vlak na nedaleké trati táhle houkal do noci, jako by oplakával ztracenou nevinnost celého toho večera.
Podezření sice padlo na jednoho místního šmejda, trestní oznámení se sepsalo, ale ten pocit zmaru už ze šatů nikdo nevypral.
Světla v sále sice nezhasla, ale ta opravdová tma se stejně proplížila dovnitř – tiše, s falešným lístkem v kapse a s úšklebkem na tváři.
Martin Irein
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