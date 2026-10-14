S kvérem v kapse a kečupem v břiše čekám na mámin vzkaz z onoho světa
Vytáhl jsem se z pelechu, natáhl džíny a hodil na sebe starou bundu, která pamatovala ještě lepší časy.
V kapse mě hřál chladný kov mého devítimilimetrového Glocka, kterého jsem ze zvyku nosil všude, i když na parkovišti před supermarketem se obvykle nestřílí.
Člověk ale nikdy neví, kdy narazí na upíra, zbloudilého mutanta nebo prostě jen na naštvaného bezdomovce.
Moje auto, stará plechovka s prorezlými blatníky, chytlo až na třetí pokus.
Motor zakašlal, vyplivnul obláček dýmu a pak se rozběhl s hlukem připomínajícím sbíječku.
Cestou na nákup jsem nevnímal okolní provoz.
Myslel jsem na klukovská léta, na tátu, který mě učil střílet z praku, a hlavně na mámu.
Chyběla mi.
Její odchod nechal v mém životě díru velikosti kráteru po granátu.
Zaparkoval jsem na prvním volném fleku, někde uprostřed toho betonového šílenství plného nervózních řidičů a matek s plačícími dětmi.
Vypnul jsem zapalování a opřel se čelem o volant.
Zhluboka jsem si povzdechl a polohlasně zamumlal do palubní desky:
„Mami, sakra, zrovna dneska by se mi tvoje rada fakt hodila.“
Byl to takový ten moment, kdy si chlap uvědomí, že i přes všechny zbraně a tvrdou slupku je uvnitř pořád jenom malej kluk, který potřebuje slyšet, že to bude dobrý.
Hodil jsem plátěnou tašku přes rameno, vystoupil z auta a prásknul dveřmi, až se otřásla celá karoserie.
Kolem mě procházeli lidi, mechanické loutky spotřebního věku, uštvaní nákupní horečkou.
Já se mezi ně nepočítal, byl jsem tam jen cizinec na nucené misi.
Došel jsem k řadě nákupních vozíků, které byly řetězy připoutané k sobě jako galejníci.
Začal jsem v kapse lovit desetikorunu.
Prsty mi přejížděly po drsném povrchu zásobníku, než jsem konečně nahmatal tu správnou minci.
Tlačil jsem ji do té úzké kovové štěrbiny, když vtom se za mými zády ozvalo tiché, trochu nejisté odkašlání:
„Mladej pane…?“
Otočil jsem se na patě, ruka mi podvědomě sjela k pasu, připravená tasit.
Starý instinkt z temných uliček.
Nestál tam ale žádný zabiják s nožem, nýbrž starší žena.
V jedné ruce tiskla obnošenou kabelku, ve druhé prázdnou igelitku.
Trochu se na mě usmála, takovým tím unaveným, ale laskavým způsobem, který už se dneska moc nevidí, a poprosila mě, jestli bych jí ten vozík nenechal, že u sebe nemá žádné drobné.
Chvíli jsem na ni tumpachově koukal.
Určitě na mně muselo být vidět, že jsem duší úplně jinde, nejspíš někde v hluboké minulosti.
Pak jsem jen kývnul, že jasně, žádný problém.
Vytáhl jsem vozík z řady a podal jí ho.
Žena začala okamžitě šmátrat v peněžence, vytáhla papírovou bankovku a začala se omlouvat, že mě zdržuje a že mi ty peníze hned rozmění nebo vrátí.
Jen jsem mávnul rukou.
„To je dobrý, nechte to být,“ řekl jsem a pokusil se o úsměv, který musel vypadat spíš jako škleb po zásahu proudem.
V tu chvíli se mi podívala přímo do očí.
Byl to divný, hluboký pohled, který jako by prošel skrz moji bundu i schovanou zbraň až někam k srdci.
Pak řekla větu, která mnou otřásla víc než výbuch ručního granátu:
„Chlapče zlatý, na všechno na tom světě nemusíš být sám, víš?“
Zůstal jsem stát jako přimražený k asfaltu.
Okolní svět, hluk aut a cinkání košíků, najednou utichl, jako když vypnete zvuk u televize.
Přesně tuhle větu mi totiž říkávala moje máma.
Používala ji pokaždé, když viděla, že se v něčem topím, že se snažím prorazit hlavou zeď a odmítám jakoukoli pomoc.
Byla to její typická kombinace slov, moje osobní kotva.
Srdce mi začalo bušit jako splašené a po zádech mi přejel ledový mráz.
Koukal jsem na tu neznámou ženu a nedokázal ze sebe vydat ani hlásku.
Ticho mezi námi se natahovalo a začínalo to být trapné.
Viděl jsem, že moje reakce ji vyvedla z míry.
„Tohle… tohle mi přesně říkávala moje máma,“ vysoukal jsem ze sebe nakonec chraplavým hlasem.
Jakmile jsem to vyslovil nahlas, ucítil jsem, jak mi do očí pálivě narážejí slzy.
Rychle jsem zamrkal, abych si zachoval chlapskou dekórum, ale bylo pozdě.
Starší paní trochu znejistěla, nečekala, že její banální poznámka způsobí urostlému chlapovi takový šok.
Pak se ale její výraz změnil v čisté pochopení.
„Mně to zase říkávala moje maminka,“ vysvětlila tiše.
„A já to teď podvědomě říkám lidem, kteří vypadají, že toho mají na naloženo víc, než dokážou unést.“
Jen jsem přikývl.
Moje racionální já, ta část mozku, která věří na balistické křivky, logiku a tvrdá fakta, okamžitě začala křičet, že je to jenom pitomá náhoda.
Prostě stará fráze, co se dědí v rodinách.
Jenže ta druhá část, ta iracionální, klukovská složka, měla neodbytný pocit, že mi tenhle moment někdo poslal seshora jako jasný signál.
Pak jsme se rozešli.
Každý za svým cílem.
Vstoupil jsem do obchodu a nákup absolvoval v naprostém polospánku.
Házel jsem do košíku chleba, mléko a pár dalších drobností, ale v hlavě mi jako zaseknutá deska běžela pořád dokola ta jedna věta.
V tom bláznivém ruchu plném slevových akcí a cizích lidí se najednou vytvořila malá oáza ticha.
Už jsem se necítil tak strašně opuštěný.
Nebyl to žádný velký zázrak, neotevřelo se nebe a nepromluvil archanděl, ale pro mě to znamenalo obrovský posun.
Ten den přestal být jen černým dnem bez mámy. Stal se dnem, kdy se mi máma připomněla skrze úplně cizí ženskou u nákupních vozíků.
Když jsem nákup naházel do kufru a sedl si zpátky za volant, chvíli jsem jen tak koukal před sebe.
Pak jsem nastartoval, rádio našlo stanici a já tam nechal hrát starou, pomalou písničku, kterou měla máma nejraději.
Za normálních okolností bych se celý den užíral, chlastal kafe, čistil zbraně a utápěl se v sebelítosti.
Tentokrát jsem si sice utřel jednu zatoulanou slzu, ale zároveň jsem pocítil podivný, hřejivý klid.
Rozum mi pořád opakoval, že šlo o shodu okolností, o setkání dvou lidí v pravý čas na pravém místě.
Přesto si ten zážitek v sobě ponesu dál jako tajný vzkaz.
Netřeba v tom hledat magii nebo důkazy o posmrtném životě.
Stačí mi vědomí, že na to všechno fakt nemusím být sám.
A že i obyčejná cesta pro rohlíky může chlapovi srovnat myšlenky v hlavě líp než návštěva psychologa.
Martin Irein
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Martin Irein
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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
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