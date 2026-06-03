Růženka s gilotinou
Personalistka měla úsměv letušky z havarovanýho letu a vedla mě kanceláří, kde hučely zářivky a lidský osudy umíraly po osmihodinových směnách.
„Tak kolegové, tohle je nová posila.“
Nikdo nezatleskal.
Jen jeden chlap od okna zvedl oči od monitoru způsobem, jakým pistolník kontroluje, jestli už může střílet.
Posadili mě vedle ženský kolem padesátky.
Vlasy barvy starý whisky.
Oči unavený tak, že by si o ně člověk mohl opřít kolo.
Usmála se na mě.
„Růža.“
Podali jsme si ruce.
Jenže já to v tu chvíli přeslechl.
Nebo spíš neposlouchal.
Mozek mi ještě plaval v nikotinu, nevyspání a životních rozhodnutích, za která by se člověk měl omlouvat i vlastní ledvině.
Dopoledne proběhlo v duchu firemního pekla.
Hesla do systémů, školení BOZP a nekonečný vysvětlování, kam se kliká, aby firma mohla předstírat produktivitu.
Pak přišla pauza.
Seděli jsme v kuchyňce nad kafem černým jako svědomí nájemnýho vraha.
Probírala se jména.
„Dneska už člověk nepotká normální jména,“ prohodil nějakej účetní mutant. „Samý Kevinové, Denisové, Mia a Lara.“
„Přesně,“ přikývl jsem.
A protože můj mozek občas funguje jako granát bez pojistky, pokračoval jsem:
„Ale furt lepší než bejt nějaká Růžena. To zní jak jméno ženský, která zabíjí slepice sekerou.“
Tři vteřiny ticha.
Takový to ticho, ve kterým slyšíte vlastní krev, jak si balí kufry.
Pak se někdo nadechl.
A já se otočil.
Růža stála ve dveřích s hrnkem v ruce.
Nepohnula se.
Jen se na mě dívala.
Klidně.
Což bylo horší, než kdyby vytáhla motorovku.
V tu chvíli jsem měl chuť prostřelit se propiskou.
„No…,“ zkusil jsem to.
Špatný začátky vět většinou začínají právě „no“.
„Já tím nemyslel…“
„Že vypadám jako někdo, kdo zabíjí slepice?“ usmála se.
Kuchyňka ztuhla.
Všichni čekali krev.
Lidi milujou krev, zvlášť když není jejich.
A tehdy se Růža zasmála.
Normálně.
Upřímně.
„Klid,“ mávla rukou. „Já je nezabíjím sekerou. Jenom kroutím krkem.“
Výbuch smíchu.
Napětí se rozpadlo jak levná děvka po noční.
Jen já seděl strnule a cítil, jak mi duše odchází kanálem.
Odpoledne jsem se jí šel omluvit.
Našel jsem ji u tiskárny, která chrčela jak astmatik po maratonu.
„Promiň. Fakt jsem idiot.“
„To jo,“ řekla.
A zase ten úsměv.
„Ale znám horší chlapy.“
„Kolik?“
„Všechny tři manžely.“
To byl moment, kdy jsem pochopil, že tahle ženská přežila věci, vedle kterých moje trapná hláška vypadala jak pokuta za špatný parkování.
Postupně jsme se skamarádili.
Obědy, cigára před barákem, řeči o životě.
O dětech, dluzích, doktorech a lidech, kteří vás milujou jen do chvíle, než po vás něco chtějí.
Jednou večer jsme šli z práce spolu.
Pršelo.
Město bylo rozlitý v kalužích neonů a špíny.
Tramvaje řvaly do tmy jak podřezávaný zvířata.
„Víš,“ řekla Růža a zapálila si cigaretu, „ty ses tenkrát nebál udělat ze sebe debila.“
„Nebál. Já to mám jako diagnózu.“
Kouř jí stoupal kolem obličeje.
„Aspoň nejsi falešnej.“
To mě zasáhlo víc, než by měla obyčejná věta právo.
Protože ve světě plným naleštěnejch hajzlů občas člověk potřebuje slyšet, že být trochu rozbitej ještě neznamená být špatnej.
Martin Irein
Poslední vůle z latríny: Příběh jednoho uhoření a noci s nebožtíkem
Noc v tom zapadlém hnízdě u Bečvy byla hustá jako vyjetý motorový olej ze staré tatrovky a tma měla barvu čerstvého funebráckého saka.
Martin Irein
Když mají žirafy dlouhé krky a zmrzlina je přesto studená
Je skutečně teplota jedné porce řemeslné zmrzliny v kornoutu větším skandálem než evoluční anomálie v africké savaně?
Martin Irein
Červnový příběh
Líné dopoledne, stejně jako každý den. Každý den je pro nás tři stejný. Tady, kousek od vchodu do supermarketu na okraji jednoho sídliště a nedaleko lesoparku.
Martin Irein
Exit interview
Déšť padal na město jako špatně načasovaná výčitka. Frankfurt v noci nevypadal jako finanční centrum Evropy.
Martin Irein
Svíčková pro zbloudilé kulky
Déšť bičoval okno salonku restaurace Na Růžku s intenzitou, jakou by člověk čekal spíš od rozjetého rotačního kulometu než od májového odpoledne.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová
Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...
Motorkář zahynul při nehodě u Prahy, srazil se s dodávkou
K tragické nehodě dneska odpoledne vyjížděly složky IZS do Psár na jihu od Prahy. Při střetu s...
Mladistvý lupič útočil na ženy kvůli penězům, soud ho poslal do vazby
Okresní soud v Děčíně poslal ve středu do vazby mladistvého, který je podezřelý ze tří loupežných...
Prezident se v Chropyni projel obrněným vozem, se skauty vyrazil na Hostýn
Petr Pavel a jeho manželka Eva ve středu zakončili dvoudenní cestu Zlínským krajem. Ráno prezident...
Na Ukrajinu míří z Ostravy humanitární pomoc za téměř dva miliony korun
Na Ukrajinu míří z Ostravy další humanitární pomoc za téměř dva miliony korun. Zahrnuje nabíjecí...
Prodej pozemku, 4500 m2, Potůčník
Hanušovice - Potůčník, okres Šumperk
4 410 000 Kč
- Počet článků 478
- Celková karma 10,29
- Průměrná čtenost 390x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.