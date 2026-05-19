Recept na tichou domácnost
Pět let za zpackanou zpronevěru stačí na to, aby se z vás stal buď lepší zločinec, nebo cynický samotář. Já si vybral třetí možnost – udělal jsem ze sebe slušného člověka.
Měl jsem skvělou práci v IT, byt na Vinohradech a Kláru.
Klára byla to nejlepší, co mě potkalo.
Byla křehká, čistá a voněla jasmínem.
Nikdy jsem jí o své minulosti neřekl.
V mém novém světě se o celách předběžného zadržení nemluvilo, tam se mluvilo o hypotékách a biopotravinách.
Jenže pak se na scéně objevil její bratr Igor.
Igor byl ten typ chlapa, který nosí tepláky Adidas k lakýrkám a myslí si, jak skvěle vyjevil světu svůj styl.
Byl to nahlouplý zlodějíček, který má v hlavě místo mozku piliny a v kapse cizí peněženku, ale představuje si, jak jednou udělá velký terno.
„Hele, Hanuši,“ protáhl Igor, když mě včera v noci zablokoval u výjezdu z podzemního parkoviště.
Venku lilo, kapky bubnovaly na střechu mého Volva jako kulometná palba a pražské neony se odrážely v kalužích jako rozlité barvy na plátně.
Celé město působilo neuvěřitelně ponuře a unaveně, jako by na každém rohu seděla deprese.
Měl jsem chuť Igorovi zlomit čelist.
„Našel jsem pár zajímavých článků z roku 2018. Tehdy se psalo o jednom šikovném účetním, který odklonil dvacet mega. Vypadal úplně jako ty, než sis nechal narůst ten plnovous. Co na to řekne ségra, až zjistí, že spí s kriminálníkem?“
„Co chceš, Igore?“ vycedil jsem skrze zuby.
„Padesát klacků. Do pátku. Jinak Klára uvidí fotku z tvýho nástupu do výkonu trestu. Slušelo ti to, to číslo na hrudi ti opticky zužovalo ramena.“
Platil jsem mu měsíc.
Dvakrát.
Vyděrači jsou jako pijavice – jakmile jim dáte ochutnat, chovají se, jako by jim patřila celá vaše krevní banka.
Tlak v mé hlavě rostl.
Ta stará, temná část mého já, ta, která na Borech přežila jen díky tomu, že uměla bleskově a bez varování lámat prsty, se začala probouzet.
Jako by mě znovu dohnalo staré rodinné prokletí a nebylo jiné cesty než radikální, brutální očista.
V pátek večer jsem dorazil domů.
Klára seděla u stolu, svíčka hořela a ve vzduchu viselo těžké, dusivé ticho.
Igor seděl naproti ní, usmíval se jako měsíček na hnoji a na stole měl položenou obálku.
„Ahoj, švagříčku,“ zazubil se Igor. „Zrovna jsem Kláře vyprávěl o tvých... mladických dobrodružstvích.“
„Už mu nic nedávej, Hanuši,“ řekla Klára tiše.
Její hlas se třásl, ale v očích měla ocel. „Já vím všechno. Igor mi to právě s velkou slávou ukázal. Myslel si, že se sbalím a odejdu.“
Otočil jsem se na Igora.
Jeho úsměv pomalu zmrzl.
„Ty jsi vážně idiot, Igore,“ povzdechl jsem si a sundal si sako.
Pod ním jsem měl v podpažním pouzdře těžký, černý Heckler & Koch.
Nebyl jsem sice v aktivní službě u žádné tajné organizace, ale staré zvyky z mládí se nezapomínají.
„Myslel sis, že mě zničíš. Ale zapomněl jsi na jednu věc. Klára mě miluje. A ví, že lidé dělají chyby. Zatímco ty jsi parazit. A paraziti se v téhle rodině neléčí domluvou.“
„Co... co to děláš?“ vykoktal Igor a pokusil se vstát.
Byl jsem rychlejší.
Svět kolem mě se přepnul do toho nádherného, zpomaleného režimu, v němž se počítají milisekundy.
Chytil jsem ho pod krkem, zvedl z židle a jeho hlavou jsem celkem bez emocí otestoval pevnost naší nové kuchyňské linky z masivu.
KŘUP.
Igor se sesunul na podlahu, z nosu mu kapala krev přímo na drahé dlažby.
„Kláro, zlato, omlouvám se za ten nepořádek,“ řekl jsem a překročil sténajícího švagra. „A omlouvám se, že jsem ti lhal. Měl jsem ti o vězení říct hned.“
Klára vstala, podívala se na svého bratra s čistým odporem a pak přešla ke mně.
Vzala mě za ruku.
Její dlaň byla teplá.
„Měl. Ale to, co udělal on, je horší. Vyhoď ten odpad z domu, Hanuši. A pak mi koupíš večeři a všechno mi popovídáš. Od začátku.“
Vytáhl jsem Igora za límec na chodbu, přihodil jeho obálku a nakopl ho směrem k výtahu.
Když se dveře zavřely, zapálil jsem si na chodbě cigaretu a díval se z okna na noční Prahu.
Minulost vás občas dožene.
Ale když máte vedle sebe tu správnou ženskou a v kapse dost pádných argumentů, dá se i minulost poslat o dům dál.
Martin Irein
- Počet článků 462
- Celková karma 10,01
- Průměrná čtenost 397x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.