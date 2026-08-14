Ranní ticho s chutí hořké kávy, vůní cizího parfému a nečekaným svatebním dárkem od blbců
Jenže jsou dny, kdy se vesmír rozhodne, že standardní trapnost je málo, a přitlačí na pilu s grácií parního válce.
Seděl jsem v té proklaté kavárně a připadal si jako hromádka neštěstí, kterou zapomněli uklidit.
Moje drahá polovička se doma pravděpodobně zabývala něčím tak zásadním, jako je výběr správného odstínu ubrousků na svatební stůl, zatímco já jsem v sobě dusil tajemství velikosti menší atomové bomby.
Moje vzpomínky na včerejší rozlučku se svobodou končily někde u pátého panáka pochybné tequily.
Pak už byla jen tma, občasný záblesk neonu a pak… probuzení.
Pohled na cizí ženské rameno v mé posteli mě zasáhl s intenzitou infarktu.
Moje morální zásady, na které jsem byl doposud tak pyšný, ležely někde pod postelí vedle mých ponožek.
Celý můj budoucí rodinný život, sotva naplánovaný, se v tu vteřinu proměnil v prach.
„Máš v sobě takový zvláštní klid,“ poznamenal Ruda a s neskrývaným požitkem si ukousl z větrníku.
„Takový ten klid, který mívají lidi těsně před popravou.“
„Ty drž hubu,“ sykl jsem a pokusil se do sebe obrátit zbytek espressa.
Chutnalo jako tekuté zoufalství.
„Vy jste hovada. Vy jste mi to udělali schválně.“
Kolem našeho stolu pulzoval běžný městský cvrkot.
Lidé spěchali do práce, jako by se nechystal konec světa.
Jen já jsem v téhle groteskní hře hrál roli hlavního hříšníka, který neví, jak z toho ven.
Moje úzkost se mísila s hysterickou touhou začít se strašně nahlas smát, protože celá ta situace byla tak absurdní, až to bolelo.
Jak se to sakra stalo?
Já, kluk z rodiny, kde největším hříchem mého otce bylo, když zapomněl v neděli koupit teplé rohlíky, jsem teď stál na prahu totálního vztahového krachu.
„Podívej se na to z té lepší stránky,“ přisadil si druhý z mých povedených kamarádů, jehož optimismus mě v tu chvíli vyloženě urážel.
„Aspoň víš, že jsi pořád chlap v plné síle.“
„Já se k tomu musím přiznat,“ zašeptal jsem do stolu.
Ta myšlenka mě děsila, ale představa, že budu celý život žít s touhle lží, byla ještě horší.
Představil jsem si svou budoucí ženu, její pohled plný zklamání, a v žaludku se mi otočil uzel.
Uběhlo několik dní, které se vlekly s grácií lenochoda na uklidňujících lécích.
Žil jsem v permanentní paranoie, každé zazvonění telefonu mi způsobovalo arytmii.
Nakonec mě ti moji zachránci a kati v jedné osobě dotáhli na společnou večeři.
Atmosféra byla uvolněná, všichni se bavili, jen já jsem křečovitě svíral sklenici s vínem.
A pak to přišlo.
Ruda se rozzářil, poklepal na stůl a představil nám svou novou přítelkyni, která zrovna dorazila.
Díval jsem se na ni a v hlavě mi naskočil ten samý mrazivý obraz z rána po rozlučce.
Byla to ona.
Ta dívka z postele.
Moje srdce udělalo salto mortale a já se nadechoval k tomu, že vstanu a uteču oknem na toaletě.
V tu chvíli se celá společnost u stolu rozesmála.
Ale nebyl to jen tak nějaký smích, byl to ten hromový, upřímný řev lidí, kterým právě vyšel dokonale naplánovaný podraz.
Ta dívka se na mě spiklenecky usmála, sedla si k Rudovi a políbila ho.
„Nadechni se, hrdino,“ plácl mě Ruda po zádech, až mi zaskočilo víno.
„Byla to brigáda. Petra studuje herectví. A ty jsi sice idiot, že ses tak zřídil, ale aspoň víme, že máš svědomí.“
Seděl jsem tam, v ústech pachuť té nejdražší úlevy na světě, a pomalu mi docházelo, že lidská blbost a chlapské přátelství mají jedno společné – obojí je absolutně bezbřehé.
Když jsem to pak doma celé vyprávěl své nastávající, s obavou, zda mě i tak nepošle k šípku, jen si povzdychla, pohladila mě po tváři a řekla:
„Tak sis to aspoň pořádně zapamatoval.“
Ženy jsou zkrátka bytosti z jiné galaxie.
A kamarádům se dá věřit jen do chvíle, než dostanou kreativní nápad.
Martin Irein
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