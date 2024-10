Jarní odpolední slunce osvětlovalo nástupiště, u kterého stál připravený vlak. Vpředu velká dieselová lokomotiva, za ní pět vagónů.

Kluk, který k vlaku přišel, si ho prohlížel s obdivem. Sám přijel motorákem. Do odjezdu zbývalo ještě více než deset minut, ale i tak nejprve otočil červenou kličku, pak stiskl menší kliku, pak větší, čímž se dveře posledního vagónu otevřely. Po schodech vyšel do vagónu a zabouchl za sebou.

Vagón byl rozdělen na dvě části. V každé bylo pět čtyřek, tj. dvou sedadel proti dvěma sedadlům, a to ve dvou řadách, mezi nimiž procházela ulička. Dvě části vagónu byly odděleny dřevotřískovou stěnou s dveřmi.

Byl ve vagónu sám. Nadechoval se a vnímal vůni koženkových sedadel, bakelitových opěradel a všeho dalšího, co k vagónu patří. Procházel mezi sedadly a vybíral si, kam se posadí.

Náhle ho upoutal malý záblesk. Otočil hlavu a skutečně, pod jednou dvojící sedadel se něco lesklo. Podřepl, přikrčil se a natáhl tím směrem ruku.

Rozrušením ani nedýchal. Byla to propiska. Ale jaká! Čtyřbarevka! Taková, kterou měli v jeho třídě jen ti největší frajeři.

Obracel svůj nález v ruce. Rozhlédl se. Nikoho neviděl.

Někdo tu propisku ztratil a on ji našel.

Chvíli si ji prohlížel a přemýšlel při tom. Pak se posadil na nejbližší sedadlo, vytáhl z kapsy kapesník a propisku, která byla trochu zašpiněná, očistil. Teprve pak si sundal ze zad malý batoh, ve kterém měl mimo jiné sešit, neboť během víkendu u prarodičů měl za úkol trénovat psaní. Jeho máma žila v představě, že její syn neumí psát.

Všechny čtyři barvy psaly. Jen na zelenou musel trochu víc zatlačit, ale to se poddá. Schoval sešit a schoval i propisku.

Usmál se při představě, jak se budou kluci a holky ve třídě v pondělí divit, až jim ji ukáže.

„Komu jsi to ukradl?“

„Nikomu.“

„Nelži!“

„Nelžu.“

„Tak kde jsi k té propisce přišel?“

„Našel jsem ji ve vlaku pod sedačkou.“

„Proč lžeš?“

„Ale já přece nelžu!“

„Tak nám řekni, komu jsi ji ukradl!“

„Nikomu.“

„Nelži!“

„Nelžu.“

Výslech v podání prarodičů probíhal podle tohoto scénáře už asi půl hodiny. Babička se ho snažila přesvědčit, že propisku někomu ukradl, což byl nesmysl, protože nikdy nikomu nic neukradl, naopak pokaždé, když někdo něco ztratil a on byl u toho, upozornil nešťastníka na ztracenou věc. Děda se ho snažil přesvědčit, že lže, což byl stejný nesmysl.

Nikdy nelhal.

Přesto mu to bylo stále vnucováno.

Jakmile řekl něco, co nebylo podle jejich představ.

„To chceš, abych ti věřil, že jsi takovou věc jen tak našel ve vlaku?“

„Přesně tak to je,“ odpověděl.

„Říkáš to jaksi nejistě,“ ozvala se babička svým oblíbeným argumentačním faulem.

Pokaždé ho to rozhodilo.

Přitom kdyby byl starší a zkušenější, věděl by, že tuto větu babička používá proto, že by ho ráda nachytala při lži a přitom je jí jasné, že on nelže. Jenže ona to nemůže připustit, že by se sama mýlila.

Byl ještě dítě. Nevěděl nic o projekci a o přísloví „podle sebe soudím tebe.“ Kdyby je znal, moh se z tého zbytečné hádky vymluvit.

Nakonec ho poslali spát bez večeře, když se neumí přiznat k něčemu, co neudělal.

V sobotu se objevila máma.

Na okamžik se zaradoval, ale pak zklamaně svěsil ramena.

Věděl, že pokud se jeho nález z vlaku dostane na přetřes, ona se ho nezastane.

A bohužel to věděl přesně.

Po obědě se do něj znovu pustili. A máma se k nim přidala.

Neustále odrážel otázky na to, komu propisku ukradl i proč lže.

Nechápal, že dospělí, kteří si rádi hrají na to, že sežrali všechnu moudrost, nejsou schopní jeho jednoduché odpovědi pochopit.

Večer ho zase poslali spát bez večeře. Prý dostane večeři, až přestane lhát.

Přitom nelhal.

Šel spát.

Dospělí seděli v kuchyni a radili se.

Během neděle se nikdo k čtyřbarevné propisce nevyjadřoval. Zaradoval se, že možná máma dostala rozum a prarodiče přesvědčila. Neměl ve svém věku ještě takové zkušenosti, aby rozeznal, že se na něj chystá další podraz.

V pondělí ráno měli hned první hodinu s třídní učitelkou. Třídní učitelku měl rád. Nezvyšovala hlas, když to nebylo potřeba. Uměla vyslechnout a žáky neosočovala. Škoda, že máma je učitelčin pravý opak.

Zazvonilo a otevřely se dveře třídy. Celá třída se postavila do pozoru.

Jenže s třídní vešla do třídy i jeho máma.

Zbledl a dlaně se mu začaly potit.

Třídní gestem vyzvala žáky, aby se posadili.

Jeho máma jí pořád něco polohlasem říkala.

Třídní pokývala hlavou, něco tiše řekla, pak se rozhlédla po třídě, ukázala na něj a vyzvala ho, aby šel dopředu k tabuli.

Šel jako svázaný. Moc platné mu to nebylo, když seděl hned ve druhé lavici.

Podíval se na svou mámu. Ta se ostentativně dívala jinam.

Podíval se na svou třídní. Ta mu věnovala povzbudivý úspěch a požádala ho, aby si stoupl bokem a díval se na své spolužáky.

Pak vyzvala, aby se přihlásili všichni ve třídě, kteří vlastní čtyřbarevné propisky.

Ke stropu se zvedlo nějakých dvanáct rukou.

Pak se třídní zeptala podruhé, jestli někdo z nich čtyřbarevnou propisku postrádá.

Většina těch, kteří se přihlásili, zavrtěla hlavou hned, protože měli své propisky už položené na lavicích vedle sešitu.

Ostatní nakoukli do svých penálů a zavrtěli hlavou až poté.

„Můžeš se posadit,“ řekla mu třídní.

Šel ke své lavici a slyšel, jak třídní tiše říká jeho mámě: „Vidíte, že ji nikomu neukradl. Navíc proč by to dělal? Ve třídě je oblíbený a spolužáci si ho váží pro jeho kamarádskou povahu.“

„Určitě se domluvili,“ vrčela jeho máma. „Někomu ji ukradl a teď ji tomu okradenému zpátky podstrčil.“

Třídní se znovu obrátila na třídu a požádala, aby všichni, kdo mají u sebe své čtyřbarevné propisky, je vzali do rukou a ruce s nimi zvedli nad hlavu.

V tu chvíli se ke svým spolužákům a spolužačkám přidal.

Viděl, jak jeho mámou cloumá vztek. Zároveň už věděl, že máma nikdy neuzná, že se zmýlila a že ho podezírala neoprávněně.

Propiska mu zůstala.

Stejně jako nechuť se kdykoli v budoucnu své mámě s čímkoli svěřovat.