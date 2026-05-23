Právo na veto

V neděli odpoledne bývá Praha unavená a lepkavá. Seděl jsem v obýváku, vzduch voněl těžkým espressem a skrze záclony se dovnitř dralo slunce, které mělo tu správnou barvu zvětralého piva.

Na pohovce seděla moje šestiletá dcera tisknoucí k sobě plyšového medvěda s utrženým uchem. Byla to křehká bytost, čistá a suverénní, kousek mého vlastního světa, který jsem byl připraven bránit proti komukoli.
A pak přišel tchán.
Dveře se rozletěly a dovnitř vrazil chlap, ze kterého už na dálku smrděla stará škola a laciná kolínská z teleshoppingu.
Nosil drahé sako, které mu nesedělo v ramenou, a tvářil se, jako by mu patřila celá tahle čtvrť včetně mé hypotéky.
„Tak kde je ten můj andílek?“ zahřměl tchán a rozpřáhl ruce. „Pojď sem, dej dědečkovi pořádnou pusinku!“
Moje dcera se jen víc přitiskla k medvědovi. „Ne,“ řekla tiše, ale pevně. „Nechci.“

Tchán zamrzl.
Jeho úsměv se proměnil v křeč, jakou mívá boxer těsně před knockoutem. „Cože? Co to má znamenat? Jirko, ta holka nemá žádnou úctu. Okamžitě jí domluv, nebo z ní vyroste nevychovaný spratek!“
V tu chvíli se ve mně protnula ta stará rodinná hrdost s čistým pragmatismem muže, který už v životě viděl dost na to, aby věděl, že vynucené polibky jsou začátkem každého špatného konce.
V našem domě platila nová pravidla.
Její tělo, její rozhodnutí.
Životní neústupnost se ve mně potkala s chladným noir klidem.
„Slyšel jsi ji,“ řekl jsem klidně a neodložil ani noviny. „Řekla ne. Tím to končí.“
„Ty se jí zastáváš?“ vyjel po mně tchán a obličej mu nabral odstín zralého rajčete. „Takhle mě urážet v mém vlastním... no, v domě mé dcery! Vy dva z ní děláte exota! Pusinka prarodiči je slušnost, ty anarchisto!“
„Hele, šéfe,“ ozval se ode dveří chraplavý hlas.
Byl to můj švagr, tchynin synovec Robert, kterého tchán tahal s sebou jako osobního řidiče a poskoka na špinavou práci.
Chlap, který měl v hlavě místo mozku jenom instrukce z posilovny a v kapse zřejmě nelegálně upravenou devítku.
„Mladý pán má asi pocit, že je moc drsný. Pojďme mu trochu upravit fasádu, ať ví, jak se chovat ke starším.“
Vykročil mým směrem.
Ruka v kapse se mu podezřele pohnula.

Svět se zase podivně rozplynul a čas se neuvěřitelně zpomalil. Chybělo jen blikající písmeno R v pravém horním rohu.
Moje ruka, která doteď líně držela hrnek s espressem, vystřelila kupředu s přesností řízené střely.

CHRST.

Horká káva se potkala s jeho obličejem přesně v momentě, kdy moje pravá bota otestovala pevnost jeho holenní kosti.
Švagr zaječel, ztratil rovnováhu a než stačil vytáhnout ruku z kapsy, chytil jsem ho za ramena a celým jeho stopadesátikilovým tělem jsem bez sebemenších emocí vyrazil naše vchodové dveře přímo na chodbu.
Rána o protější zeď u výtahu udělala za jeho návštěvou definitivní tečku.
Otočil jsem se k tchánovi.
Ten stál uprostřed obýváku, oči navrch hlavy, a najednou vypadal strašně staře a unaveně, jako vyfouknutý balónek na pouti.
„Tvoje dcera,“ ukázal jsem na manželku, která právě vešla z kuchyně a s naprostým klidem mi podala papírový ubrousek, „se mnou stoprocentně souhlasí. A teď si seber toho popáleného boxera na chodbě a odejděte. Dokud jsem ještě v dobré náladě.“

Manželka se na mě usmála, pak přešla k dceři a pohladila ji po vlasech. „Udělala jsi to správně, Reni. Když nechceš, nikomu pusu dávat nemusíš.“
Vyšel jsem na balkon, zapálil si cigaretu a díval se, jak se pode mnou v nedělním tichu topí Nusle.
Generační války jsou hnusná věc, obzvlášť když se bojuje o jednu dětskou pusinku.
Ale když máte vedle sebe tu správnou ženskou, pevnou krev a v kapse dost rychlé reflexy, dají se hranice rodinného teritoria uhájit celkem čistě.

I za cenu jedněch rozbitých dveří.

Autor: Martin Irein | sobota 23.5.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Martin Irein

  • Počet článků 466
  • Celková karma 9,96
  • Průměrná čtenost 395x
Básník, filosof, trubadúr, alchymista, labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud nevím, co je to herdule).

Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).

Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“

Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“

Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.

Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.

Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.

