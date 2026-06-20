Pravidla pro mrtvé (pocta Jiřímu Kulhánkovi)
Něco není v pořádku.
Vivian dobře ví, že nikdo nesmí sedat v mém křesle.
A natož si dávat nohy na stůl.
Položil jsem tašku s nákupem na zem a chvíli to jen pozoroval.
Mléko.
Dvě konzervy fazolí.
Rum.
Náboje ráže devět milimetrů.
Takový normální čtvrtek.
„Jestli je tohle nějaký vtip,“ řekl jsem do ticha bytu, „tak je dost drahej.“
„Ty jsi drahej,“ odpověděla Vivianina hlava z věšáku.
Povzdechl jsem si.
„Ahoj, Viv.“
„Ahoj, zlato.“
Je zvláštní, co si člověk zvykne tolerovat, když s někým žije skoro čtyři roky.
Chrápání.
Nevysvětlené zmizení.
Občasné vraždy.
Oddělené části těla po bytě.
Láska je kompromis.
Přešel jsem k ní a prohlédl si řez na krku.
Čistý.
Přesný.
Žádná amatérština.
„Kdo tě rozebral?“
„Takovej plešatej zmrd v dlouhým kabátu.“
„Federál?“
„Hůř.“
„Ajťák?“
„Biotechnik.“
To vysvětlovalo všechno.
Lidi, kteří pracují s lidským genomem, mají zvláštní posedlost tím rozkládat ostatní na prvočinitele.
Asi profesní deformace.
Vivianino tělo mezitím vstalo z křesla, protáhlo si záda a sáhlo do lednice pro džus.
Bez hlavy.
„Tohle je furt nechutný,“ řekl jsem.
„A ty furt masturbuješ v ponožkách. Taky ti to nevyčítám.“
Ozvalo se zaklepání.
Tři pomalé rány.
Ne policie.
Příliš klidné.
Tělo bez hlavy ztuhlo.
Vivianina hlava se přestala usmívat.
„Do prdele,“ řekla.
To nebylo dobrý znamení.
Vivian se bála asi stejně často jako tank.
Šel jsem otevřít.
Za dveřmi stál muž v černém kabátu.
Vysoký.
Hubený.
Ruce měl v chirurgických rukavicích potřísněných zaschlou krví.
Usmál se na mě.
„Dobrý večer. Jsem doktor Kraner.“
„To zní jako falešný jméno.“
„Je.“
Pokusil jsem se zabouchnout dveře, ale zastavil je jednou rukou.
Klidně.
Bez námahy.
A pak mi prostřelil rameno.
Rána mě otočila skoro o devadesát stupňů.
Narazil jsem do zdi a sklouzl na podlahu.
Kraner vstoupil dovnitř, jako by přišel na návštěvu.
„Vivian,“ zavolal téměř vesele, „pořád utíkáš.“
Její tělo po něm skočilo.
Bylo rychlé.
Sakra rychlé.
Jenže Kraner byl rychlejší.
V ruce se mu objevilo něco tenkého — skoro neviditelný monomolekulární vlákno.
Mávl zápěstím.
Vivianino tělo se rozpadlo.
Doslova.
Obě ruce odletěly jinam.
Trup narazil do stolu.
Nohy zůstaly stát ještě vteřinu, než se sesuly na koberec.
Krev postříkala strop.
„Kurva!“ zařval jsem.
Vivianina hlava dopadla vedle mě a zakutálela se ke zdi.
„Nenávidím toho chlapa,“ procedila.
Kraner si upravil rukavice.
„Projekt Lazar patří mně. Vytvořil jsem tě.“
„A tvoje matka vytvořila omyl,“ odsekla Vivian.
Pak se všechno posralo.
Kusy Vivianina těla se začaly hýbat.
Ne pomalu.
Hladově.
Prsty useknuté ruky se rozběhly po podlaze jako pavouk.
Jedna noha podrazila Kranera zezadu.
Torzo sebou škublo a narazilo mu do kolen.
„Co to—“
Nestihl to doříct.
Useknutá ruka mu vlezla pod čelist.
Doslova.
Prsty prorazily maso zevnitř a vyjely mu z úst.
Kraner začal řvát.
Druhá ruka mu skočila na obličej.
Vivianina hlava se smála.
Nikdy jsem neslyšel nic tak příšernýho.
Kraner sekal kolem sebe vláknem, ale bylo pozdě.
Kusy Vivian se po něm plazily jako hejno vzteklých zvířat.
Trhaly ho.
Řezaly.
Dusily.
A pak ho stáhly na zem.
Trvalo to možná deset vteřin.
Možná věčnost.
Když bylo ticho, byt vypadal jako jatka po výbuchu granátu.
Seděl jsem opřený o zeď, krvácející a totálně v hajzlu, a sledoval, jak se jednotlivé části Vivian zase spojují dohromady.
Páteř se zacvakla.
Svaly se zavlnily.
Kůže se stáhla přes maso.
Nakonec zůstala stát uprostřed obýváku úplně nahá, od krve, posetá šrámy, ale živá.
Pod nohama měla to, co zbylo z doktora Kranera.
Podívala se dolů.
Pak si zapálila cigaretu z hořící záclony.
Potáhla si, vyfoukla kouř do jeho rozdrceného obličeje a unaveně řekla:
„Chlap, kterej neumí uspokojit ženskou, by ji fakt neměl rozřezávat.“
P. S. Tento příběh existuje momentálně ve třech variantách. Bude-li v budoucnu čas a příhodná nálada, jistě se s ním – pod jiným názvem a stejnými postavami – vrátím.
Martin Irein
Falešný tón v dur, krev v moll
Bylo to přesně to odpoledne, kdy si chcete objednat zvětralé pivo a sledovat, jak se pěna pomalu usazuje na dně sklenice, zatímco venku líně mží. Místo toho jsem seděl v kuchyni a poslouchal monolog své tchyně.
Martin Irein
Benzín, infuze a jiné rodinné recepty
Dům stál na kopci, kousek za městem, tam, kde už silnice ztrácela ambice a měnila se v hnědou šmouhu plnou kořenů a střepů od piva.
Martin Irein
Fanoušci skupiny Ciment žasnou. Z kvartetu se stal kvintet.
Valašskou kulturní scénou hýbe případ, který rozděluje fanoušky hudební legendy Ciment na dvě přesně definované poloviny. Jedni tleskají, druzí se bojí. O co jde, se dozvíte v následující reportáži.
Martin Irein
Kyselé okurky s olověnou příchutí
Kdysi jsem kdesi četl, že rodinu si člověk nevybírá, což je pravda, avšak na druhou stranu nikde není napsáno, že s ní musíte v pátek v podvečer absolvovat pochodové cvičení skrze nákupní centrum Flora.
Martin Irein
Hadr na loutky
Chlap dře, nosí domů prachy, ze kterých ona pak sponzoruje ty svý bio-koktejly a veganský dýchánky, a pak přijde domů a najde prázdno.
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák
Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i...
V Pardubicích hořela skládka plastů. Lidé dostali varování SMS zprávou
Šest hasičských jednotek v noci na sobotu v průmyslovém areálu v Dělnické ulici v Pardubicích...
Příprava obchvatu Zálešné se může kvůli námitkám aktivistů posunout
Silničáři tento týden otevřeli celou dálnici D49 z Hulína až do Fryštáku, což udělalo řidičům...
Smrtelná nehoda uzavřela silnici I/13 u Bílého Kostela na Liberecku
Po čelním střetu osobního auta s dodávkou je uzavřená silnice I/13 u Bílého Kostela nad Nisou na...
Ochráncům přírody se povedl unikát. Do speciálního domu přestěhovali vlaštovky
Tak trochu z nouze vznikl v Havlíčkově Brodě počin, který dosud nemá v republice obdoby. Město...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 502
- Celková karma 11,06
- Průměrná čtenost 382x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.