Pravidla hry pro unavené lidi: Když ti boss pije krev, prostě zmáčkni Send
„To si děláte srandu.“
„Prosím?“
„Je za sedm minut pět.“
„Já vím, kolik je hodin.“
To byla jedna z jeho oblíbených vlastností.
Věděl všechno.
Kolik je hodin, co je potřeba udělat, kdo má jaké priority a proč jsou ty jeho důležitější než všech ostatních.
„Libore, dneska nemůžu. Jdu s tátou do kina. Máme lístky už měsíc.“
„Tak to budete muset nějak vyřešit.“
„Co mám vyřešit?“
„Ondřeji, všichni občas musíme něco obětovat. Ostatní na tom projektu taky pracovali. Potřebuju to mít ráno hotové.“
„A proč mi to dáváte až teď?“
„Protože jsem to dostal teď.“
Tomu jsem nevěřil ani trochu.
Libor si upravil manžetu košile, připomněl mi, že oddanost firmě se člověku jednou vrátí, a odešel do své prosklené kanceláře.
Zůstal jsem sedět.
Vedle mě si Honza balil notebook.
Simona už měla přes rameno kabelku a řešili spolu, jestli zajdou na tatarák do hospody za rohem.
„Vy jste taky dostali nějaký reporty?“ zeptal jsem se.
„Jaký reporty?“ otočil se Honza.
Ukázal jsem na složku.
„Kvartál. Do rána.“
Simona se zarazila.
„Vždyť tohle chtěli až na příští týden.“
„Libor říká, že to hoří.“
Honza se uchechtl.
„Liborovi hoří pořád. Hlavně když už chce jít domů.“
Pak oba odešli.
Nezazlíval jsem jim to.
Měli odpracováno a já jim rozhodně nehodlal kazit večer.
Jenže mně už těch zkažených večerů začínalo být trochu moc.
Za poslední dva roky jsem si na Liborovy nápady zvykl.
Nejdřív to byly výjimky.
Jednou bylo potřeba dokončit prezentaci, podruhé opravit tabulky, potřetí zachránit něco, co údajně pokazil zákazník.
Potom se z výjimek stal pravidelný program.
V půl páté přišel mail.
V pět další.
V šest telefonát, jestli už to mám.
A druhý den Libor na poradě vysvětloval, jak jsme to díky jeho osobnímu nasazení zase zvládli.
Jednou jsem mu připomněl, že jsem předchozí večer seděl v práci do deseti.
„Ale Ondřeji, snad si nebudeme počítat každou minutu.“
Přitom když jsem jednou přišel o jedenáct minut později kvůli nehodě na metru, počítat uměl výborně.
Ten večer jsem se na reporty ani nepodíval.
Otevřel jsem poštu.
Nevím, co mě to přesně napadlo.
Asi jsem si chtěl jen ověřit, že nejsem paranoidní a že se mi ty večerní úkoly opravdu nehromadí jenom v hlavě.
Začal jsem hledat.
Minulé úterý, 16:45.
Urgentní úprava tabulek. Potřebuju do 21:00.
Předminulý pátek, 17:12.
Doladit prezentaci pro klienta. Velmi spěchá.
O tři týdny dřív, 16:58.
Prosím ještě dnes kompletní kontrolu dat.
A tak dál.
Za osm měsíců toho bylo tolik, že jsem přestal počítat.
Zajímavější bylo něco jiného.
Když jsem si otevřel projektový kalendář a porovnal termíny, zjistil jsem, že spousta těch věcí vůbec nespěchala.
Některé měly oficiální termín až za několik dní.
U dalších Libor zadal stejnou práci mně a někomu jinému, jen pokaždé trochu jinak.
Začal jsem si zapisovat data, časy a názvy projektů.
Pak jsem narazil na prezentaci pro vedení, kterou jsem před měsícem dokončoval skoro do půlnoci.
Našel jsem její finální verzi ve sdíleném adresáři.
Byla prakticky stejná jako ta moje.
Jen na titulní stránce stálo Liborovo jméno a v poznámkách k projektu byl jako zpracovatel uveden on.
Chvíli jsem na to koukal.
Že se šéf chlubí prací podřízených, to není nic nového.
Jenže tady už nešlo o nějaké obecné zásluhy celého oddělení.
On tu práci vykazoval jako vlastní.
A podle interních přehledů se právě za podobné projekty vyplácely manažerské odměny.
V tu chvíli mě přešla chuť nadávat.
Vzpomněl jsem si na školení při nástupu do firmy.
Personální nám tehdy vysvětlovalo, že firemní pošta a dokumenty zůstávají v systému archivované.
Kvůli auditům, kontrolám a případným sporům.
Tenkrát mi to připadalo jako další důvod, proč si v práci dávat pozor na každé slovo.
Teď jsem za to byl docela rád.
Další hodinu jsem sestavoval přehled.
Žádné tajné kopírování dat, žádné posílání dokumentů na soukromou adresu.
Všechno zůstalo ve firemním systému.
Jen jsem sepsal konkrétní případy a přidal odkazy na příslušné zprávy a soubory.
Nakonec jsem otevřel nový mail.
Adresát: vedoucí personálního oddělení.
Předmět: Dotaz k pracovnímu vytížení.
Chvíli jsem přemýšlel, jak to napsat.
Mohl jsem tam vysypat všechno.
Že mě Libor dva roky využívá, že se chová jako namyšlený pitomec a že už mám jeho manažerských mouder plné zuby.
Jenže to by mu akorát nahrálo.
Tak jsem napsal něco podstatně nudnějšího.
Dobrý den,
rád bych požádal o prověření způsobu zadávání práce v našem oddělení. V posledních měsících dostávám opakovaně úkoly těsně před koncem pracovní doby s požadavkem na dokončení ještě tentýž večer.
V přiloženém přehledu uvádím konkrétní příklady včetně termínů a odkazů na související komunikaci. Prosím také o vyjasnění pravidel pro schvalování a evidenci přesčasové práce.
Zároveň bych rád upozornil na některé nesrovnalosti mezi skutečným zpracováním úkolů a jejich následným vykazováním.
Děkuji za prověření.
Ondřej
Přečetl jsem si to dvakrát.
Pak jsem zmáčkl Odeslat.
Žádná hudba, žádný slavnostní okamžik.
Jen zpráva zmizela z rozepsané pošty a objevila se v odeslaných.
Bylo skoro půl sedmé.
Libor už byl dávno pryč.
Napsal jsem mu, že dnes na reportech pracovat nebudu a že se k nim vrátím ráno.
Pokud je skutečně nutné dokončit je přes noc, ať zajistí schválený přesčas a odpovídající rozdělení práce.
Pak jsem vypnul počítač a šel.
Cestou jsem zavolal tátovi.
„Hele, promiň. Kino jsem prošvihl.“
„To jsem si všiml,“ řekl.
„Čekal jsem před vchodem.“
„Já vím.“
„Zase práce?“
„Jo.“
Chvíli bylo ticho.
„Tak co s tím uděláme?“ zeptal se.
„Nevím. Pivo?“
„To je rozumnější než ten film.“
Sešli jsme se na Smíchově v hospodě, kam jsme občas chodili.
Táta si dal plzeň, já taky, a objednali jsme si něco k jídlu.
Vykládal mi o fabrice, kde strávil skoro celý život.
O mistrech, kteří si mysleli, že jim podnik patří, a o jednom vedoucím, který prý dokázal rozdělit práci tak, že nikdo nevěděl, co má dělat, ale všichni věděli, kdo za to může.
„A co ten tvůj šéf?“ zeptal se nakonec.
„Pořád stejnej.“
„Tak ho pošli do háje.“
„To se lehko řekne.“
„Já neříkám, že máš dát výpověď. Jen mu nemusíš dělat blbce.“
Neodpověděl jsem.
Táta se napil.
„A ten film si dáme příště. Jen mi to řekni dřív, ať tam nestojím jak vůl.“
To mě mrzelo víc než všechno, co ten den předvedl Libor.
Druhý den ráno jsem přišel do práce v osm.
Reporty pořád ležely na mém stole.
Libor mě pozdravil stejně jako obvykle.
„Tak co, máme hotovo?“
„Ne.“
Zvedl obočí.
„Prosím?“
„Včera jsem vám psal, že na tom budu pokračovat dnes. Potřebuju ale vědět, jestli to má opravdu přednost před ostatními úkoly.“
„To snad nemyslíte vážně.“
„Myslím.“
Chvíli jsme na sebe koukali.
Pak řekl, že si to vyjasníme později, a odešel.
Nevyjasnili jsme si nic.
Práci jsem nakonec dokončil během následujících dvou dnů.
Žádný zákazník mezitím nezkrachoval, firma nepřišla o zakázku a ani vedení neposlalo naléhavou urgenci.
Zjevně to zase tak nehořelo.
Z personálního přišlo automatické potvrzení o přijetí zprávy.
A potom nic.
Tři dny, pět dní, týden.
Libor se choval normálně.
Tedy normálně na své poměry.
Rozdával úkoly, kontroloval výsledky a na poradách mluvil o efektivitě, odpovědnosti a týmové spolupráci.
Já začal mít pochybnosti.
Co když to personální prostě zamete pod koberec?
Co když Libor dostane kopii mého mailu a udělá mi ze života ještě větší peklo?
Jednou večer jsem dokonce otevřel pracovní nabídky.
Jen tak, pro jistotu.
Nejhorší bylo, že jsem vlastně nevěděl, co čekám.
Omluvu?
Nějaké napomenutí?
Že Libor přestane otravovat po pracovní době?
Stačilo by mi, kdyby se někdo podíval, co se tam děje.
Druhý týden v úterý mi krátce po obědě zavolala personalistka.
Chtěla upřesnit několik údajů z přehledu.
Ptala se, kdo jednotlivé dokumenty připravoval, jak se schvalovaly přesčasy a kdo měl přístup k projektovým výkazům.
Odpověděl jsem, co jsem věděl.
Pak mi poděkovala a řekla, že věc dál prověřují.
Ani slovo o Liborovi.
Ve dvě odpoledne zazvonil interní telefon.
„Ondřeji, přijďte ke mně,“ řekl Libor.
Nezněl naštvaně.
Spíš unaveně.
Vešel jsem do jeho kanceláře.
Seděl za stolem, před sebou zavřený notebook.
Poprvé za celou dobu, co jsem ho znal, neměl připravený žádný proslov.
„Sedněte si.“
Sedl jsem si.
„Byl jsem na personálním.“
„Aha.“
„Kvůli tomu vašemu mailu.“
„Předpokládal jsem, že se tím budou zabývat.“
Libor si promnul čelo.
„Dívali se na zadávání úkolů. Na výkazy. Na projekty.“
Pořád jsem mlčel.
„A taky na to, kdo co zpracovával.“
Teprve teď se na mě podíval.
„To jste nemohl přijít nejdřív za mnou?“
Málem jsem se zasmál.
„Libore, já za vámi chodím dva roky.“
„Tohle je ale něco jiného.“
„To máte pravdu.“
Chvíli přejížděl prstem po hraně stolu.
„Byl u toho i člověk z interního auditu.“
To už mě překvapilo.
„A co zjistili?“
„To vám říkat nebudu.“
„Dobře.“
„Jen chci, abyste věděl, že jste tím spustil dost nepříjemnou záležitost.“
Podíval jsem se na něj.
„Já jsem poslal dotaz na personální. Nic víc.“
„Vy dobře víte, co jste udělal.“
„Ano. To vím.“
Čekal jsem, že začne vyhrožovat.
Že vytáhne nějaké porušení pracovních povinností nebo mi vysvětlí, jak jsem zradil tým.
Neudělal nic.
Jen řekl, že můžu jít.
Vrátil jsem se ke stolu a pokračoval v práci.
Honza se mě zeptal, co Libor chtěl.
„Ale nic. Nějaký pracovní věci.“
„Tak to je novinka,“ řekl a vrátil se ke svému monitoru.
Následující dny byly zvláštní.
Libor přestal posílat večerní úkoly.
Nejen mně.
Všem.
Na poradách byl stručnější a některé věci začal řešit přímo s projektovými manažery, místo aby je přehazoval na naše oddělení.
Simona si toho všimla jako první.
„Hele, co se s ním stalo?“
„Nevím.“
„Včera mi dokonce poděkoval.“
„Tak to bych si nechal zkontrolovat počítač. Třeba ti tam někdo pustil nějaký virus.“
Zasmála se.
Já se smál taky, ale moc klidný jsem nebyl.
Personální mi nakonec poslalo krátké vyrozumění, že podnět byl prověřen a že firma přijímá opatření v oblasti evidence práce, schvalování přesčasů a vykazování projektových výsledků.
Konkrétní personální závěry mi sdělit nemohli.
To jsem chápal.
Stejně mě zajímalo, co všechno našli.
Protože jestli Libor skutečně vykazoval moje výsledky jako vlastní a pobíral za ně odměny, byl to větší průšvih než pár zkažených večerů.
O týden později přišel v pondělí ráno hromadný mail od generálního ředitele.
Libor odchází.
Samozřejmě ne takhle jednoduše.
Podle oficiálního oznámení se po vzájemné dohodě rozhodl ukončit své působení ve společnosti a věnovat se novým profesním výzvám.
Vedení mu děkovalo za dosavadní práci a přálo hodně úspěchů.
Takové ty věty, které se ve firmách používají, když se nechce nic vysvětlovat.
Nevím, jestli Libor dostal výpověď, dohodl se na odchodu, nebo mu dali možnost odejít bez větší ostudy.
A popravdě jsem po tom ani nepátral.
V kanceláři se samozřejmě začalo spekulovat.
Honza tvrdil, že Libor něco provedl s rozpočtem.
Simona slyšela, že se pohádal s ředitelem.
Někdo další přišel s teorií, že už má dávno místo u konkurence.
Já si uvařil kafe a pustil se do práce.
Po obědě se Honza opřel o můj stůl.
„Ty jsi nějak podezřele v klidu.“
„A co mám dělat?“
„Nevím. Aspoň se tvářit překvapeně.“
„Jsem překvapenej.“
„To teda není vidět.“
„Tak si to představ.“
Zasmál se a šel pryč.
Odpoledne jsme měli krátkou schůzku s dočasným vedoucím oddělení.
Probrali jsme rozdělení práce a pravidla pro úkoly mimo běžnou pracovní dobu.
Poprvé po dlouhé době někdo nahlas řekl, že když něco přijde v pět odpoledne, neznamená to automaticky, že se na tom musí dělat do půlnoci.
Žádný převrat.
Prostě normální věc, která měla platit už dávno.
V pět jsem uložil rozdělaný soubor a zavřel notebook.
Honza ještě seděl u počítače.
„Ty už jdeš?“
„Jo.“
„A co když něco přijde?“
„Tak to přijde.“
„Ty ses nám nějak změnil.“
„Ani ne. Jen už nechci trávit večery tady.“
Hodil jsem si batoh přes rameno.
„A co když bude zase něco hořet?“ zavolal za mnou.
„Tak ať zavolají hasiče.“
Vyšel jsem z budovy.
Venku byla zima, na zastávce stálo asi dvacet lidí a tramvaj měla zpoždění.
Praha fungovala jako vždycky.
Vytáhl jsem telefon a zavolal tátovi.
„Hele, co děláš v pátek?“
„Zatím nic. Proč?“
„Dávají ten film, co jsme nestihli.“
„A ty můžeš?“
„Jo.“
„Určitě?“
„Určitě.“
„Tak kup lístky. Ale tentokrát mi to nezruš.“
Slíbil jsem mu to.
A tentokrát jsem věděl, že ten slib dodržím.
Libor mi dva roky pil krev.
Nechal jsem ho, protože jsem si pořád říkal, že se to jednou zlepší, že si někdo všimne, kolik toho dělám, a že se mi ta ochota vrátí.
Nevrátila.
Až když jsem přestal držet hubu, začalo se něco dít.
Neříkám, že to takhle dopadne pokaždé.
Klidně jsem mohl narazit na personální, které by můj mail přeposlalo Liborovi a dál se o nic nestaralo.
Tentokrát to vyšlo.
A kdybych si z toho měl odnést jednu věc, tak asi tuhle:
Když vám šéf tvrdí, že bez vás firma nepřežije do rána, zkuste se ho zeptat, proč už má dávno kabát na sobě.
A hlavně si schovávejte maily.
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