Pravidla hry: Načmáráno krví, spláchnuto tuzemákem
Venku na chodbě jsem Kamila chytil pod krkem.
Ten chlap měl vždycky víc štěstí než rozumu, ale tohle byl vrchol.
„Takhle je to fér, brácha,“ sípal a snažil se mi vykroutit z sevření, které jsem vypiloval během let na střelnici a v zapadlých barech.
„Poslední dva roky jsem kolem mámy skákal denně. Doktoři, nákupy, opravy v baráku. Ty sis žil na vlastní pěst, občas zavolal. Máma věděla, co dělá. Já ten byt potřebuju, sám bych si na něj nevydělal, ty se protlučeš všude.“
Pustil jsem ho.
Měl pravdu, parazit jeden pragmatickej.
Já byl vždycky ten, kdo raději zvednul kotvy, když začalo jít do tuhého, zatímco on zůstal sedět na zadku a jistil si pozici.
Jenže ta nespravedlnost pálila víc než zásah devítkou s celoplášťovou střelou do ramene.
Vypadl jsem z té zatuchlé úřednické budovy, nastartoval svoji starou plechovku, která pamatovala ještě první vlnu privatizace, a jel domů.
Obálka na sedadle spolujezdce mě hypnotizovala.
Měl jsem chuť ji roztrhat, zapálit nebo spláchnout, ale zvědavost, ta podivná lidská vlastnost, která nás obvykle dostane do hrobu, byla silnější.
Doma jsem si nalil sklenici něčeho ostřejšího, co mělo k drahému pití daleko, ale účel to splnilo.
Zuby jsem roztrhl tlustý papír obálky.
Čekal jsem tam složenky, staré dluhopisy nebo vzkaz, že jsem byl adoptovanej.
Místo toho na mě vypadlo několik listů papíru, popsaných tím známým, trochu roztřeseným písmem.
„Vím, že teď zuříš,“ stálo hned na první stránce.
Máma mě znala.
Věděla, že v téhle chvíli budu mít ruku na pažbě a v hlavě plány na menší rodinnou vendetu.
„Kamil ten byt potřebuje, jinak skončí pod mostem. Ty jsi chlap, který si vždycky poradil. Jsi po tátovi, tvrdá palice. Nechtěla jsem, abyste se po mé smrti tahali po soudech o každý metr čtvereční a nenáviděli se až do konce svých dnů.“
Polkl jsem knedlík v krku.
Loknul jsem si znova.
Na další stránce se styl písma trochu změnil, jako by máma musela na chvíli zastavit a nabrat dech.
„Ale to nejdůležitější je, že jsem na tebe hrdá. Nikdy jsem ti to neřekla, protože v naší rodině se city nenosily. Když ses tehdy sbalil a odešel, myslela jsem, že je to kvůli mně. Celé roky mě to žralo. Chci, abys věděl, že ti nic nevyčítám. Byla to tvoje cesta a ty jsi ji zvládnul.“
Sledoval jsem ty řádky a najednou mi došlo, že všechen ten vztek, ta touha po pomstě a pocit, že mě všichni podrazili, vyprchaly jako pára nad hrncem.
Ta stará paní mě dostala.
Dokázala mě odzbrojit jedním kusem papíru líp než celá zásahová jednotka.
Kamil měl sice byt a prachy, ale musel s tím teď žít, starat se o to, platit daně a řešit prasklé potrubí.
Mně zůstalo něco, co se nedalo prodat v zastavárně ani prohrát v kartách.
Dostal jsem absolutní svobodu a vědomí, že mě ta stará ženská měla ráda, i když jsem byl občas na zabití.
Zvedl jsem telefon a vytočil Kamilovo číslo.
Hlas se mi sice trochu třásl, ale nebylo to vztekem.
„Hele, brácha,“ řekl jsem, když to zvednul a zněl hned defenzivně, jako by čekal, že mu chci prostřelit koleno.
„Kašli na to. Byt je tvůj. Já si o víkendu přijedu jen pro tátovu starou vzduchovku a pár fotek. Platí?“
Na druhém konci drátu nastalo ticho, a pak se ozvalo takové to hluboké, uvolněné vydechnutí.
Jo, máma to nakonec vymyslela dokonale.
Martin Irein
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