Poslední pivo, jedna darovaná střecha a kufr plný divných patron
Seděl jsem v kuchyni, v ruce studenej hrnek kafe, co chutnalo jako rozemletá omítka, a koukal na stůl.
Na stole ležel papír.
Oficiální, orazítkovanej, s tátovým podpisem.
Ten chlap, který mě naučil pít dvanáctku, střílet ze vzduchovky a nebrat život moc vážně, mi nechal na rozloučenou solidní granát s vytaženou pojistkou.
Vedle mě seděla máma, ztuhlá jako solnej sloup, a zírala do zdi.
„To je podvod,“ opakovala pořád dokola, jako když se zasekne stará gramofonová deska.
„Viktor by to neudělal. Vždyť ten dům stavěl ještě s mým tátou. Každou cihlu měl v určeném místě.“
Jenže podpis na darovací smlouvě byl pravej.
Znal jsem ty jeho klikáky, dělal je stejně, když mi podepisoval omluvenky do školy nebo když stvrzoval účty v hospodě U Tří lip.
Ta ženská, která nám včera zavolala, se představila jako Renáta.
Žádná hysterka, žádná barová tanečnice.
Podle hlasu spíš chladnokrevná účetní, která přesně ví, kam šlápnout, aby to křuplo.
Oznámila mi, že má na dům papíry, zápis v katastru už běží a hodlá se přijít podívat, co vlastně získala.
Vyšel jsem ven na zápraží.
Potřeboval jsem si zapálit, i když jsem s tím před rokem seknul.
Člověk míní, život mění a tátovy posmrtné vrtochy sypou popel na každé předsevzetí.
Barák stál, jak stál posledních třicet let.
Bříza u plotu, kterou jsme s tátou sázeli, když mi bylo deset, tiše stínila starou kůlnu.
V té kůlně měl táta ponk, svěrák a bedny plné harampádí, kterému nikdo kromě něj nerozuměl.
Teď se zdálo, že nerozumíme ani jemu samotnému.
„Co budeme dělat, Adame?“ ozvalo se za mnou.
Máma stála ve dveřích, oči červené, zástěru uvázanou nakřivo.
Vypadala najednou strašně malá.
„Pojedeme za notářkou,“ řekl jsem a hodil vajgla do trávy.
„A pak se uvidí. Když bude nejhůř, vyčistím tátovu starou flintu a uvidíme, kdo má větší právo na domovní svobodu.“
Nemyslel jsem to vážně, ale v mém podání, odchovaném tátovými historkami z vojny a chlapským furiantstvím, to znělo líp než přiznat, že mám v kalhotách naděláno.
Notářka měla kancelář plnou šanonů, které voněly starým papírem a prachem, přesně ten typ místa, kde se lidské osudy smrskávají na čísla jednací.
Mladá holka s brýlemi, která vypadala, že teprve včera dostala diplom, se podívala na naši kopii smlouvy a pak do monitoru.
„Je mi to líto,“ řekla a pokrčila rameny, jako by mi oznamovala, že v samoobsluze došlo mléko.
„Nemovitost byla převedena už rok před smrtí vašeho otce. V dědickém řízení vůbec nefiguruje. Majitelem je paní Renáta Horáková.“
„A to jako jen tak?“ vyjel jsem, svaly na čelisti mi cukaly.
„Chlap s rakovinou, na silných lécích, podepíše barák cizí ženské a stát řekne: Jasně, šéfe, tady máte štmpl?“
„Pokud nebyl zbaven svéprávnosti, právně je to v pořádku. Můžete to zkusit napadnout u soudu, ale…“ odmlčela se a podívala se na mě s upřímným soucitem, což bylo snad ještě horší než úřednický chlad.
„Bude to drahé. Na dlouho. A výsledek je velmi nejistý.“
Sedli jsme s mámou do mýho starýho, rezavýho peugeota.
Auto chytlo až na třetí pokus, motor kašlal, jako by měl taky tátovu diagnózu.
Máma celou cestu zpátky mlčela.
Já taky.
V hlavě mi rotovaly myšlenky jako splašené piraně.
Kdo byla ta Renáta?
Kde ji táta potkal?
V nemocnici?
V lázních, kam jezdil na procedury?
Svět, kterej jsem považoval za pevnej a přehlednej, se sesypal jako domeček z karet.
Táta měl druhej život.
Tajnej, zašitej někde v koutě, o kterým nám neřekl ani slovo.
Schůzku s tou ženou jsme si dali na neutrální půdě – v zapadlé kavárně na kraji města, kde vařili kafe, které chutnalo po spálených gumách, a servírka se tvářila, že ji strašně obtěžujeme.
Vzal jsem s sebou právníka, mýho starýho kamaráda z gymplu, kterej sice dělal spíš rozvody a drobné krádeže, ale aspoň uměl mluvit tou jejich hatmatilkou.
Renáta dorazila přesně.
Žádná korporátní mrcha, jak jsem si představoval.
Obyčejná ženská v šedém kabátě, unavené oči, vlasy stažené do obyčejného culíku.
Sedla si, objednala si čaj a položila na stůl originály dokumentů.
„Nechci vám ublížit,“ řekla tichým, ale pevným hlasem.
„S Viktorem jsme se znali pět let. Pomáhala jsem mu, když mu bylo nejhůř. Platila jsem část jeho dluhů, o kterých jste nevěděli, financovala jsem opravu střechy, když mu tam teklo. Ten dům mi daroval dobrovolně. Slíbil, že se o vás postará jinak, měl nějaké pojistky.“
„Pojistky padly na pohřeb a na léky,“ procedil jsem mezi zuby.
Můj právník mě kopl pod stolem do kotníku, abych držel hubu.
„Chápu váš hněv,“ pokračovala klidně.
„Ale já ten dům nechci prodat nějakému developerovi. Nechci vás vyhodit na ulici. Ale o ty peníze, co jsem do Viktora vrazila, přijít nemůžu. Buď ten barák ode mě odkoupíte za rozumnou cenu, nebo ho budu muset prodat na volném trhu. Soudit se s vámi nechci, trvalo by to roky a zničilo by to nás všechny.“
Podíval jsem se na ni.
Nebyl v ní triumf, jen taková ta přízemní, praktická unavenost ze života, kterou jsem znal od svýho táty, když se vrátil z dvanáctihodinové směny ve fabrice.
Ta ženská nelhala.
Táta s ní opravdu žil paralelní příběh, o kterém jsme s mámou neměli ani tušení.
Možná to dělal z hrdosti, možná z furiantství, možná z čistého strachu z vlastní slabosti.
Cesta domů byla dlouhá.
Máma se doma hned zavřela do ložnice.
Šel jsem do tátovy kůlny.
Sedl jsem si na jeho starou dřevěnou židli, rozsvítil žárovku, která visela na šňůře od stropu, a otevřel šuplík pod ponkem.
Vonělo to tam olejem na kola, tabákem a starým železem.
Našel jsem tam plechovou krabičku od tabáku.
Uvnitř nebyly cigarety, ale staré účtenky za stavební materiál, nějaké fotky, na kterých byl táta ještě mladý a usměvavý, a pak malý, ručně psaný vzkaz na utrženém kusu novin:
„Adame, nebuď vůl. Život se s nikým nemaže, tak se nemaž ani ty s ním. Barák je jenom cihla, rodina je to, co v něm zbude. Omlouvám se.“
Zasmál jsem se.
Sice trpce, ale zasmál.
Typickej táta.
Nechat po sobě spoušť a pak poslat vzkaz jako z lacinýho románu.
Druhý den ráno jsem uvařil mámě silný kafe a sedl si k ní.
„Vezmeme si hypotéku,“ řekl jsem pevně.
„Sice budeme do konce života dlužit bankám, ale ten barák zůstane náš. Koupíme ho od ní. Táta udělal botu, ale my ji napravíme. Přece nenecháme tátovu břízu někomu cizímu.“
Máma se na mě podívala, poprvé za ty dny se jí v očích objevil stín úlevy.
Přikývla.
Život šel dál.
Nebyl to sice triumfální návrat hrdiny, spíš takové upocené vítězství nad vlastní minulostí a tátovými tajemstvími.
Ale jak by řekl starej Viktor u svýho pátýho piva: dokud stojíš na vlastních nohách a máš kam složit hlavu, pořád je to dobrej den.
Martin Irein
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