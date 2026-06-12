Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslední kapr

Sníh padal šikmo. Takovým tím způsobem, kdy člověk neví, jestli jsou venku vánice, nebo jen Praha zase mele něco pod vousy.

V hospodě U Tří lokomotiv bylo přetopeno a smrdělo to smažákem, mokrejma bundama a starým pivem.
Televize nad výčepem hrála koledy tak potichu, že to znělo, jako když umírá andulka.

„Ty vole, já nesnáším Vánoce,“ řekl Karel.
Nikdo nereagoval.
Tohle říkal každej rok.
Karel seděl u třetího piva a hypnotizoval kapra v igelitce pod stolem.
Občas sebou škubnul.
Kapr, ne Karel.
I když u Karla si člověk nikdy nemohl být jistej.

„Ještě žije?“ zeptal se výčepní.
„Na rozdíl ode mě jo.“
Výčepní přikývl, protože to byla přesně ta odpověď, která vypadá hluboce, když má člověk trochu nakoupeno.
Venku projela tramvaj.
Celá modrá a zasněžená, jak kdyby ji někdo vytáhl z jinýho století.
Karel chvíli koukal z okna a napadlo ho, že všichni někam jedou.
Domů.
Za ženama.
Za děckama.
Za stromkama.
Jenom on sedí tady s rybou, která má jistější budoucnost než on.

Telefon zavibroval.
MÁMA.
Nezvedl to.
Místo toho si zapálil.
„Nemůžeš tady kouřit,“ řekl výčepní automaticky.
„Nemůžu skoro nic.“
„To je pravda.“
Karel kouřil dál.

Vedle u stolu seděl chlap v maskáčový bundě a pil rum.
Vypadal, jako kdyby utekl z války, nebo do ní teprve mířil.
„Víš, co je nejhorší?“ zeptal se zničehonic.
Nikdo se ho neptal na nic, ale pokračoval.
„Že všichni chtějí být šťastný přesně ve stejnej den.“
Karel se na něj podíval.
„A co je na tom špatnýho?“
„To nemůže vyjít.“
Hospoda na chvíli ztichla.
Jen lednice s limonádama bzučela jako trafostanice.

Pak se otevřely dveře a dovnitř vletěl mráz spolu s holkou v červený čepici.
Mohlo jí být pětadvacet nebo čtyřicet.
U unavenejch lidí se to blbě poznává.
„Prosím vás,“ řekla, „neviděl někdo černej batoh?“
Nikdo neviděl nic.
Tady lidi neviděli ani sami sebe.
Holka se zastavila u Karla a podívala se na kapra.
„Ten je krásnej.“
„Je v depresi.“
„To jsme dva.“
Usmála se.
Poprvé ten večer někdo vypadal, že ještě úplně neumřel.

Sedla si k němu.
Jmenovala se Lucie a dělala noční na Bulovce.
Mluvila rychle a unaveně, jako lidi, kteří už dlouho nespali a přesto se bojí jít domů.
Řekla, že jí dneska umřel chlap.
Sedmdesát tři let.
Infarkt.
„A víš, co bylo poslední, co řekl?“
Karel zavrtěl hlavou.
„Že nestihl koupit citrony do bramborovýho salátu.“

Chvíli mlčeli.
Pak se oba začali smát.
Takovým tím smíchem, který člověka skoro vyděsí, protože je moc hlasitej na to, jak je všechno kolem smutný.
Venku houkala sanitka.

Maskáčovej chlap dopil rum a odešel beze slova do sněhu.
Kapr sebou znovu praštil o igelit.
Lucie si ho prohlížela.
„Stejně ho zabiješ.“
„Jo.“
„A pak ho sníš.“
„To je životní cyklus.“
„Ne. To jsou Vánoce.“
Karel se podíval na hodiny.
18:47.

Měl být dávno doma.
Měl sedět u stolu.
Máma by přinesla polívku v tý starý míse s prasklinou.
V televizi by běžela pohádka.
Nikdo by s níkým pořádně nemluvil, ale všichni by dělali, že je všechno normální.
Místo toho seděl tady.
S cizí ženskou.
S chcípající rybou.
A najednou mu to připadalo skoro dobrý.

Lucie vstala.
„Musím jít.“
„Jasně.“
„Veselý Vánoce.“
„Tobě taky.“
Udělala dva kroky ke dveřím a otočila se.
„Hele…“
„Hm?“
„Nenech toho kapra trápit moc dlouho.“
Pak zmizela.
Karel dopil pivo.
Vzal igelitku a vyšel ven.
Město hučelo pod sněhem jako starej transformátor.
Tramvaje řinčely.
Z oken svítily stromky.
Lidi táhli tašky, děti, vlastní zklamání.

Kapr se v pytli naposledy pohnul.
„Neboj,“ řekl Karel tiše.
A nebylo jasný, jestli to říká jemu, nebo sobě.

Autor: Martin Irein | pátek 12.6.2026 16:30 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Další články autora

Martin Irein

Zpráva o revizi systémových chyb na trase Praha – Istrie

Celé to smrdělo od samého začátku jako přehřáté brzdy rychlíku z Drážďan. Seděli jsme u mě v kuchyni, pilo se pivo z plechovek, značka neurčitá, ale studená dost na to, aby zahnala ten lepkavej pražskej letní splín.

11.6.2026 v 16:30 | Karma: 9,30 | Přečteno: 162x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Krevní msta u chlebíčků

Dveře od kupé cvakly s definitivou, která mi připomněla padající gilotinu nebo odpojení hlavního sálu od centrální instance AS400. Vlak směr Turnov sebou trhl a v nápravách to zasténalo starou známou středoevropskou melancholií.

10.6.2026 v 16:30 | Karma: 12,91 | Přečteno: 264x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Noční pozdrav

V dobách, kdy prabáby našich prabáb byly ještě dětmi, se často odehrávaly události, které by mnoha současným jedincům přivodily kulturní i jiný šok.

10.6.2026 v 12:12 | Karma: 13,70 | Přečteno: 253x | Diskuse | Osobní

Martin Irein

Kam až může vést článek o kontroverzní vítězce Rolland Garros? K lásce ke všemu ruskému!

Pan učitel Josef měl tentokrát klidnou noc, protože jeho celoživotní imaginární kamarádka servírka Leona po něm kupodivu nic neházela.

10.6.2026 v 8:44 | Karma: 4,32 | Přečteno: 55x | Diskuse | Společnost

Martin Irein

Žrádlo pro starou saň: Když tituly nespraví prasklou stoupačku

Město venku hučelo jako rozbitá lednička a noc měla barvu levného bourbonu. Seděl jsem v kuchyni, v ruce držel utěrku s logem heavy metalové kapely z osmdesátek a sledoval, jak ze starého sifonu na podlahu kape rezavá voda.

9.6.2026 v 16:30 | Karma: 13,99 | Přečteno: 201x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...
10. června 2026  18:26,  aktualizováno  22:01

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek
8. června 2026

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
12. června 2026  11:56

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?
8. června 2026  16:21

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...

Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí

Je to elektrokolo, nebo elektrický motocykl?
10. června 2026  6:15

Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...

Část linky metra C nejezdí, na Florenci spadl muž do kolejiště

U stanice pražského metra Florenc stáli hasiči, zatímco byla linka C v tomto...
12. června 2026  16:52,  aktualizováno  17:08

Pád muže do kolejiště ve stanici Florenc v pátek odpoledne zastavil provoz metra linky C mezi...

Olomoucká Flora rozšířila své národní sbírky o česneky a kaktusy

ilustrační snímek
12. června 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Výstaviště Flora Olomouc rozšířilo počet svých národních sbírek o kolekci česneků v botanické...

Operace Pavučina straší Moskvu. Rusko staví sítě kolem silnic, bojí se o Putina

V okruhu devíti kilometrů od Putinovy rezidence na Valdaji jsou ochranné sítě...
12. června 2026

Pavučina nestraší jenom drobný hmyz. Akce s tímto názvem vyděsila ruskou armádu před rokem, když...

Zabiju vás, křičela žena na úředníky. Pak přiznala vysazení léků na psychiku

Ilustrační snímek
12. června 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Dramatická scéna se odehrála minulý týden na radnici v Krnově na Bruntálsku. Na tamním sociálním...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Martin Irein

  • Počet článků 492
  • Celková karma 10,87
  • Průměrná čtenost 386x
Básník, filosof, trubadúr, alchymista, labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud nevím, co je to herdule).

Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).

Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“

Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“

Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.

Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.

Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.

Seznam rubrik

Bloger roku 2024
Blogera roku 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.