Poslední drink v Sedmém nebi (aneb Proč nejezdit na Šumavu s lidmi, kteří milují biomüsli)
V březnu u stolu číslo čtyři to znělo jako absolutní symfonie.
Pronajmeme chalupu.
Budeme pít, grilovat, smát se, číst si knížky a večer filosofovat o nesmrtelnosti chrousta.
Všichni jsme byli strašně dospělí, hrozně nad věcí a do morku kostí přesvědčení, že ponorková nemoc je jenom mýtus pro lidi s nízkým prahem tolerance.
Jenže realita nemá ráda symfonie.
Realita preferuje kakofonii, grindcore a ranní probuzení do mrazivého horroru.
„Vstávat a cvičit, přátelé! Slunce už olizuje vrcholky smrků!“
Ten hlas patřil Honzovi.
V civilním životě to byl celkem snesitelný projektový manažer, ale tady, na samotě u lesa, se proměnil v esesáckého instruktora z fitness pekla.
Bylo přesně šest patnáct ráno.
V mém osobním časovém pásmu tou dobou teprve umíraly poslední zbytky rozumných myšlenek.
Vyklouzl jsem z postele, nohy mě studily o borovicovou podlahu a v hlavě mi bušil perlík, jako bych celou noc čistil paměťové registry v zablokovaném sálovém počítači.
Moje žena Alena ležela pod duchnou, koukala z ní jenom špička nosu a z té špičky sálala čistá, koncentrovaná touha vraždit.
Vytáhl jsem z kapsy saka, které viselo na židli, placatici s pětiletým bourbonem.
Loknul jsem si.
Tekutý oheň mi propálil cestu do žaludku, ale mozek pořád hlásil fatální chybu systému.
SQL kód: 6145 – operace se nezdařila, uživatel je totálně nepoužitelný.
Sešel jsem dolů do kuchyně.
Na stole leželo avokádo, nějaké klíčky a litr mandlového mléka.
Žádný bůček.
Žádná klobása, která by správně mastila chřtán a voněla česnekem a majoránkou tak silně, že by probudila i mrtvého partyzána v blízkém močálu.
„Dáš si smoothie?“ usmála se Honzova žena, jako by mi nabízela spásu.
Měla na sobě legíny a z jejího pohledu bylo jasné, že mě považuje za relikvii z minulého století, která přežívá jenom zázrakem.
„Radši bych si prostřelil hlavu,“ pomyslel jsem si.
Nahlas jsem ale jen zamumlal cosi o tom, že moje zažívání nebylo na takový technologický pokrok naprogramováno.
Venku pršelo.
Chladný, vytrvalý šumavský déšť, který zalézá pod nehty a barví oblohu do odstínu starého zinkového kbelíku.
Ideální počasí na to zalézt s tlustou knihou a lahví tuzemáku do kouta a nevylézat do konce týdne.
Jenže naše úderná skupina měla Plán.
S velkým P.
O dvě hodiny později jsme stáli na rozcestí u tří smrků.
Honza s manželkou byli zabalení do high-tech goretexu, ze kterého stékala voda jako z kapoty nového mercedesu.
My s Alenou jsme vypadali jako dva uprchlíci z absurdního dramatu – já v promáčeném manšestrovém saku, ona v pláštěnce s motivem kačera Donalda, kterou jsme koupili na benzínce za sedmdesát korun.
„Když si máknete, budeme u pramene Vltavy do oběda!“ křičel Honza přes hřmění větru.
Vypadal, že má v zadku nastrkané alkalické baterie s nekonečnou výdrží.
Měl jsem sto chutí vytáhnout zpod kabátu solidní devítku s poloplášťovým střelivem a poslat mu jednu horkou vizitku do té jeho outdoorové boty, jen abych viděl, jak ta jeho skvělá nálada splaskne.
Jako hrdina z Nočního klubu, který by mu prostřelil koleno, prohodil vtip o upírech a šel by si zapálit.
Jenže já nejsem hrdina z akčního krvavého braku.
Jsem chlap, který má rád svůj klid, čistý kód a ticho.
„Honzíku,“ řekl jsem pomalu a snažil se, aby můj hlas zněl tak chladně, jako když zkušený detektiv mluví s unaveným policajtem na zkorumpovaném okrsku.
„Pramen Vltavy mě nezajímá, ani kdyby z něj tekl černý Kozel. Otáčím to.“
Alena se ke mně přitiskla.
V tu chvíli jsme nebyli manželé, byli jsme spolupachatelé, kteří právě vyhráli bitvu o vlastní autonomii.
Zbytek týdne jsme strávili v totální izolaci na pokoji.
Zatímco oni venku polykali kilometry a zdravé jídlo, my jsme zkoumali hloubku našich vlastních životů přes sklenice s levným ryzlinkem.
Dělili jsme se o poslední balíček slaných tyčinek, dívali se, jak kapky bubnují na okno, a mluvili o věcech, na které v Praze nebyl čas.
O tom, jak stárneme.
Jak jsou lidi kolem nás čím dál víc neurotičtí, jak se všichni strašně snaží být šťastní, až jsou z toho úplně zničení.
Hluboká melancholie se mísila s příjemnně laskavým absurdnem.
Bylo to vlastně hrozně hezké, ale museli jsme se kvůli tomu zavřít před světem do kumbálu na košťata.
Když jsme se v neděli loučili, podali jsme si ruce.
Všichni se usmívali, ale byl to ten druh úsměvu, jakým se loučí diplomaté po podepsání kapitulace.
V autě cestou zpátky Alena vydechla, jako by jí z hrudníku spadl balvan o váze naložené tatrovky.
„Příště?“ nadhodil jsem.
„Příště pojedeme sami. I kdyby to mělo být jenom do Průhonic do botanky.“
Zapnul jsem rádio.
Hráli starý, syrový hard rock, kytara řezala vzduch a já konečně ucítil, že jsem zase pánem svého času.
Přátelství je skvělá věc, ale některé lidi musíte mít rádi z bezpečné vzdálenosti – nejlépe přes stůl v hospodě, v níž se v deset večer zavírá a každý pak jde spát do svý vlastní postele.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
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