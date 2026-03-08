Ponaučení strýca Vejskala
Prapředek strýce Vejskala skutečně přišel odněkud z Čech. Všichni už zapomněli, jestli z jižních, severních nebo jiných. Tradovalo se jenom, že se vracel z jedné vojny proti Turkům nebo jiným bezbožným pohanům a cestou domů se zastavil v proslulé vsetínské nálevně „U Kocúra,“ která dnes už neexistuje.
Z radosti, že může s místními mluvit bez toho, aby svá slova doprovázel gestikulacemi, a bez toho, aby museli další dva lidi hospodskému vysvětlovat, co že po něm chce, si zaplatil nocleh a v šenku do sebe obracel štamprdli za štamprdlí, takže šel spát v hodně tolerantní náladě.
Když se ráno probudil, shledal, že s ním sdílí lože další osoba, podle první vizuální kontroly očividně ženského rodu. Nejdřív chtěl v tichosti jako gentleman odejít, jenže pak se ta žena zavrtěla, přikrývka z ní sjela a v pocestném se probudila touha, takže nejen, že neodešel, ještě navíc dotyčnou vzbudil.
Ta se okamžitě rozplakala, že jako zneužitá se určitě neprovdá, a dobromyslný pocestný ji uklidnil, že ať se nebojí, on že si ji vezme, a tak se stalo, že se Leopold Vejskal oženil s Filoménou Hořčákovou, a to necelých deset dní po jejich první společné noci.
Tím se započal rod Vejskalů a dnešním hrdinou je prapotomek Leopolda Vejskala, a to Bohumír Vejskal. Ten žil s tetkou Vejskalovou v chalupě, kterou kdysi postavil sám Leopold a kterou opravovali a zvelebovali všichni správní Vejskalové.
Tetka Vejskalová byla odmala holka od rány. Bohumír Vejskal si jí poprvé všiml na pouti, kdy přišel propít svoji první výplatu. Mimo jiné tam tenkrát vystupovali i komedianti a jeden z nich vyzýval, jestli se někdo z místních občanů pustí do souboje s medvědem. Chlapi, kteří měli obvykle siláckých řečí jako Palacký, najednou zmlkli, a tak se přihlásila budoucí tetka Vejskalová, která se tak tenkrát ještě nejmenovala.
Komediant prohlásil, že když se přihlásila tato pohledná a počestná slečna (to se tetka Vejskalová tak začervenala, že strýc Vejskal v sobě objevil stejnou touhu, jakou pocítil kdysi Leopold nad Filoménou), tak že místo medvěda bude zápasit s medvědicí.
Samotný zápas netrval ani minutu a skončil tak, že medvědice přišla o tři vyražené zuby, utekla a schovávala se za komedianta. Tetka Vejskalová dostala jako odměnu šátek z pravého čínského hedvábí, na kterém ještě visela cedulka „Loana Rožnov pod Radhoštěm.“ A strýc Vejskal se od ní nehnul a za pár týdnů stáli v kostele před panem farářem a na další pouť přišli už s malým Cyrilkem.
No a roky utíkaly. Po Cyrilkovi přišla ještě Anežka, po Anežce Matúšek, po Matúškovi Andělka a po Andělce Jožinek. Všechny děti vyrostly a založily si rodiny, takže z Bohumíra a Fanošky Vejskalových byli brzo babička a dědeček.
A pak přišly roky, kdy se objevily první reklamy na hubnutí. Tetka Vejskalová všude viděla letáky o zázračných prostředcích, po kterých bude mít figuru jak severokorejská krasobruslařka, a začalo jí to vrtat hlavou.
Tak se nemohl nikdo divit, že jak jí pošťák, který vždycky zvoní dvakrát, přinesl důchod, tetka Vejskalová neváhala a naobjednávala si všechny ty zázračné léky, po kterých zhubne tak, jak nikdy nezhubla.
Strýcovi Vejskalovi z toho šla hlava čtvercem. Když to trvalo týden, ještě to snášel. Druhý týden už skřípal zubama. A třetí týden se dožral, odchytil tetku Vejskalovou a pronesl:
„Pamatuj si, Fanošo, že u nás na Valašsku platí, že roba bez řiti je jak lúka bez kvítí!“
A s těmito slovy hodil všechny ty zázračné preparáty do kopřiv a poručil si pořádný guláš s domácími knedlíky.
Tetka Vejskalová sice ještě pár dní frfňala, nakonec uznala, že strýc má pravdu a od té doby zase spolu žili v pohodě.
Martin Irein
- Počet článků 435
- Celková karma 7,07
- Průměrná čtenost 409x
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixír proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.