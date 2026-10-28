Polévka s příchutí zrady a střevního inferna
Celé to začalo nevinným víkendovým obědem u ní v baráku, kam měla dorazit nějaká její honorace z dob, kdy ještě fungoval Svazarm.
Moje žena Bedřiška mě sice prosila, abych zachoval dekorum a pomohl v kuchyni, ale já měl raději zůstat v garáži.
Když jsem totiž nesl skleničky, zahlédl jsem přes pootevřené dveře kuchyně Miladu, jak se naklání nad mým talířem s polévkou.
V ruce svírala malou plastovou lahvičku se žlutým nápisem, z níž do poctivého hovězího vývaru kapala jakási čirá substance.
Jakmile mě spatřila, cukla sebou, jako by dostala zásah elektrickým proudem, a bleskově schovala lahvičku pod utěrku.
Začala něco koktat o tom, že mi jen chtěla polévku trochu přikořenit, aby mi chutnalo, protože ví, že mám rád ostřejší jídla.
V tu chvíli mi v hlavě blikla červená kontrolka, ale protože jsem nechtěl vyvolat rodinnou třetidivizní válku ještě před příchodem hostů, mávl jsem nad tím rukou.
Byla to chyba, která mě stála téměř celou moji důstojnost a litry tělesných tekutin.
U stolu pak Milada seděla jako sfinga a s neskrývaným triumfem sledovala, jak lžící nabírám první sousta.
Polévka chutnala trochu nahořkle, ale přičítal jsem to nějakému jejímu podivnému domácímu libečku.
Ostatní hosté se bavili o politice a o tom, jak jdou ceny nemovitostí nahoru, zatímco já v sobě začínal cítit podivný neklid.
První hodina proběhla v relativním míru, ale pak to přišlo.
Moje vnitřnosti se sevřely v křeči, která by probudila i mrtvého.
V břiše mi explodovala malá atomová bomba a já věděl, že vteřiny hrají proti mně. Sledoval jsem trajektorii k nejbližším dveřím na chodbu a s chabou omluvou vyrazil vpřed.
Na toaletě jsem strávil krušné chvíle, během kterých jsem litoval každého špatného rozhodnutí ve svém životě.
Když jsem se po dvaceti minutách vrátil ke stolu, bledý jako stěna a s krůpějemi potu na čele, Milada se jen jedovatě usmála.
Před hosty prohodila poznámku o tom, že městské žaludky zkrátka nezvládají poctivou, těžkou domácí stravu.
Hosté se zatvářili rozpačitě a já si připadal jako naprostý hlupák.
Takhle se to opakovalo ještě dvakrát.
Celé odpoledne se smrštilo do nekonečného cyklu utrpení, ponížení a útěků na záchod.
Domů jsme jeli v naprostém tichu, protože Bedřiška sice viděla, že mi je zle, ale pořád odmítala uvěřit tomu, že by její matka byla schopná něčeho tak zákeřného.
Tvrdila, že jsem musel chytit nějakou střevní virózu v práci.
Jenže já nejsem blázen a ten obraz z kuchyně mi pořád strašil v hlavě.
Druhý den jsme se k nim museli vrátit pro zapomenutou brašnu s dokumenty.
Využil jsem chvíle, kdy Milada odešla do patra, a nahlédl do odpadkového koše v kuchyni.
Navrchu ležela prázdná krabička od nejsilnějšího volně prodejného projímadla s rychlým nástupem účinku.
Vzal jsem ten papírový důkaz, ukázal ho Bedřišce a ta jen tiše polkla.
Když Milada sešla dolů, zkusila nejdřív hru na zapírání, pak na nedorozumění, že mi prý chtěla jen pomoci s trávením, a nakonec nás obvinila z přecitlivělosti.
V tu chvíli mi došla trpělivost.
Uvědomil jsem si, že k téhle ženě už nikdy nebudu mít ani špetku důvěry a že pokud teď nezasáhnu, příště by mi mohla do pití nasypat třeba jed na krysy.
Rozhodl jsem se, že odveta musí být chirurgicky přesná a naprosto chladnokrevná.
Žádný křik, žádné fyzické násilí, jen čistá sociální likvidace.
Počkal jsem dva týdny, během kterých jsem ignoroval její telefonáty, a pak jsem navrhl, že další rodinnou oslavu uspořádáme u nás v bytě.
Bedřiška souhlasila a slíbila, že matku nepustí k plotně ani na krok.
Připravil jsem skvělé pečené maso, nakoupil drahé pití a pozval celé přízubenstvo včetně tchána a sourozenců mé ženy.
Milada dorazila s výrazem generála, který milostivě navštěvuje poražené území.
Celý oběd probíhal skvěle, všichni si chválili jídlo a atmosféra se uvolnila.
Když pak tchán zvedl skleničky a navrhl přípitek na rodinnou soudržnost a klid, vstal jsem od stolu i já.
V místnosti utichl hovor a všichni upřeli zraky na mě.
Podíval jsem se Miladě přímo do očí a klidným, tichým hlasem jsem pronesl, že bych měl pro všechny jednu malou prosbu do budoucna.
Požádal jsem, aby mi už nikdy nikdo, a zejména moje drahá tchyně, tajně nepřidával do jídla žádná farmaceutika, protože po její minulé polévce jsem málem neopustil koupelnu.
V tu ránu by se v pokoji dalo ticho krájet.
Tchán položil skleničku, Bedřiščini sourozenci na sebe pohlédli a Milada začala okamžitě měnit barvy od schované bílé až po rudou.
Pokusila se něco namítnout o tom, že to byl jen žert, ale v tom okamžiku se slova ujala Bedřiška a stroze potvrdila, že jsme našli obal od projímadla v koši a že to žádná náhoda nebyla.
Milada poprvé v životě ztratila svoji neochvějnou jistotu a před celou rodinou ze sebe vysoukala cosi, co vzdáleně připomínalo omluvu.
Od té doby sice naše vztahy připomínají spíš studenou válku, ale kobra už ví, kde jsou její hranice, a do mého talíře se už nikdy nepodívá.
Martin Irein
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