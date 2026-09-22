Pohotový odstřel rodinné tradice
Byl to přesně ten typ dne, kdy slunce sice hřeje jako vzpomínka na dobrou ženskou, ale žloutnoucí listí v parcích už nekompromisně hlásí, že mejdan končí.
Vzduch voněl prachem, zralými švestkami a blížícím se průšvihem.
Seděl jsem v kuchyni, v ruce sklenici zvětralé sodovky a pozoroval svého tchána, starého Bruna.
Bruno vypadal jako buldok, kterého někdo zapomněl nakrmit, a jeho pohled měl váhu pětatřicítky browningu.
„Pět generací,“ zavrčel Bruno a hodil na stůl zoxidované stříbrné chrastítko, které pamatovalo snad ještě císaře pána.
„Moje bába byla Marie, moje máma je Marie, moje žena je Marie, tvoje žena je Marie. A ta malá v břiše bude Marie taky. Přes to nejede vlak, zeti.“
Moje žena seděla vedle něj, žmoulala kapesník a dívala se do země.
Marie je skvělá holka, ale jakmile její fotr začne štěkat, promění se v sochu z ledu.
Podíval jsem se na to chrastítko.
Bylo tak hnusné a ostré, že by si o něj naše kočka roztrhla břicho.
V mém světě věci fungují jednoduše – buď střílíte vy, nebo střílí oni po vás.
A já rozhodně nehodlal nechat svou dceru pojmenovat jako starou herku z divokého západu jen proto, že starýmu chlapovi měkne mozek.
„Hezká tradice, Bruno,“ řekl jsem klidně.
Hlas jsem měl suchý jako poušť v Nevadě.
„Fakt si toho vážím.“
Bruno spokojeně kývl, jako že je věc vyřízená.
Myslel si, že mě zlomil.
Jenže já nejsem ten typ, který se hroutí.
Jsem chlap, který instaluje zabezpečovací systémy a občas vyčistí město od biologického odpadu s nočním viděním na hlavě.
Vím, co funguje na lidi.
Každý má své slabé místo.
U Bruna to byly prachy a jeho vlastní chorobná pýcha.
U mojí ženy stačilo jen správně pootočit ventilem.
Když starý pán konečně vypadl a jeho osmiválec zařval v ulici, pustil jsem se do práce.
Marie zrovna vybalovala krabice s dětskou výbavou.
„Lásko,“ začal jsem a opřel se o futro, v kapse jsem líně obracel nůž s vyskakovací čepelí.
„To jméno Marie. Já ti nevím.“
„Táta by to nepřežil,“ hlesla, aniž by se na mě podívala.
„Tady nejde o tvýho fotra, ale o asociace,“ řekl jsem naplno.
V tomhle stylu se s lidmi nemazlíte.
„Kdykoliv slyším jméno Marie, vybaví se mi ta tlustá prodavačka z masny, která mi v devadesátým prodala zkažený párky. Smrděla cibulí a starým sádlem. Jestli na to malý budeme volat Marie, zablokuje mi to hlavu. Pokaždé, když se na ni podívám, uvidím tvýho fotra v zástěře.“
To ji trefilo přímo mezi oči.
Zůstala stát s dudlíkem v ruce a v očích se jí usadil strach. Nechal jsem ten jed působit.
„To se ti tak hnusím i já?“ špitla tiše.
„Kdepak, ty jsi moje roztomilá Maruška,“ usmál jsem se. „Ale další Marii v tomhle bytě prostě nesnesu, věř mi.“
Následující dva týdny jsem hrál druhou fázi hry.
Pokaždé, když v televizi běžela zpráva o nějaké vraždě, zpronevěře nebo když sousedovic pes rozkousal popelnici, jen jsem si povzdechl a prohodil: „No jo, typická Marie.“
Manželka začala pochybovat.
Našla si dokonce na nějakém serveru pro matky, že Marie je statisticky nejčastější jméno u žen, které skončí na psychiatrii nebo v dluhové pasti.
Přikyvoval jsem s výrazem mučedníka.
Ryba zabrala i s navijákem.
Sami jsme vybrali jméno Scarlett.
Znělo to ostře, moderně a čistě.
Jako nová hlaveň.
Boj o rodný list ale teprve začínal.
Bruno se vrátil třetí zářijovou sobotu.
Venku bylo pořád to nádherné, klamavé teplo, ale uvnitř našeho obýváku okamžitě klesla teplota pod nulu.
Starý našel na stole předvyplněný formulář pro matriku.
Scarlett.
„Co to má kurva bejt?!“ zařval Bruno, až se zatřásly skleničky po babičce.
Obličej měl rudý jako přezrálé rajče a papírem mával, jako by chtěl odehnat vosu.
„Scarlett?! To je jméno pro děvku z bordelu, ne pro moji vnučku!“
Marie okamžitě couvla ke zdi.
„Tati, my jsme jen… my jsme přemýšleli…“
Vstoupil jsem do místnosti.
Pomalu, s rukama v kapsách.
Žádný spěch.
Podle jednoduchého pravidla: Hlavně neukazuj strach, dokud netaháš zbraň.
„Bruno, uklidni se. Scarlett je dobré jméno. Rozhodli jsme se tak,“ řekl jsem a podíval se mu přímo do těch jeho malých, podlitých očí
„Rozhodli?!“ vyprskl.
„Tak poslouchej, ty nulo. Jestli se ta holka nebude jmenovat Marie, zapomeňte na ten pozemek u jezera, kterej jsem vám slíbil na barák. Nedostanete ani metr. Buď bude Marie, nebo budete bydlet v tomhle podnájmu až do smrti.“
Vydírání.
Klasika.
Stará škola si myslí, že peníze vyřeší všechno.
Že si za ně koupí právo kroutit lidem krkem.
Jenže já nejsem z materiálu, který se ohýbá.
V mé minulé práci lidi za míň peněz končili v základech dálnice.
Odešel jsem do kuchyně, natočil si sklenici ledové vody a vrátil se zpátky.
Bruno tam pořád stál, napučený jako krocan, jistý si svým vítězstvím.
„Ten pozemek si klidně nechej, Bruno,“ řekl jsem ledově.
„My si na barák vyděláme sami. Ale řeknu ti, co se stane teď. Jestli ještě jednou zvedneš hlas v mým domě, nebo zkusíš moji dceru koupit jako kus hovězího, uvidíš ji naposledy dneska. Nepřijdeš na křtiny, nepřijdeš na narozeniny, neuvidíš ji vyrůstat. A věř mi, že já umím zařídit, aby se lidi ztratili z dohledu. Mojí ženě se z tebe zvedá tlak a já neriskuju zdraví svýho dítěte kvůli tvýmu egu.“
Bruno na mě zíral.
Ta slova ho zasáhla jako dávka ze samopalu.
Čekal hysterii, čekal prosby.
Nečekal chlapa, který mluví jako nájemný vrah před exekucí.
Ruka s papírem mu klesla.
Podíval se na Marii, ale ta se dívala z okna na to mizící zářijové slunce a mlčela.
Fotr pochopil, že jeho impérium právě padlo.
Bez dalšího slova se otočil, popadl klobouk a vypadl.
Dveře práskly tak, až opadala omítka.
Marie se sesunula na gauč a rozplakala se, napůl úlevou, napůl strachem.
Sedl jsem si k ní, objal ji kolem ramen a ucítil, jak se malá v břiše pohnula.
Bude to Scarlet.
A bude mít sakra tvrdou školu, protože v téhle rodině se slabost neodpouští.
Venku se mezitím setmělo a do pokoje se vloupal první skutečně chladný podzimní vítr.
Ale to už mi bylo fuk.
První kolo bylo moje.
Martin Irein
Olověný steak, hořké víno a jedna stará, zatraceně drahá lež
Zářijový večer voněl jako doznívající léto, které se odmítá vzdát podzimu. Město bylo sice zalité teplým sluncem, ale vzduchem už táhl chladný stín noci. Seděli jsme v té drahé italské špeluňce, kde vzduch voněl drahým olejem.
Martin Irein
Žhavé zářijové slunce a schnoucí krev na koberci
Zářijové slunce pálilo do oken jako levná whiskey. Podzim sice bušil na dveře, ale léto se ještě nehodlalo vzdát téhle zatracené hry. Seděl jsem v kanclu u okna a sledoval, jak se prach líně vznáší v teplém vzduchu.
Martin Irein
Smrtící koktejl, horký podzim a účet za dvě kila
Září pálilo jako levná whisky, ale noc už voněla chladem. Vytáhl jsem zrcadlovku, zkontroloval stíny v uličce a čekal na schůzku. Měla to být rutinní filmařina, jenže tahle holka nebyla kompars. Byla ostrá jako břitva.
Martin Irein
Olověné rodinné pouto, krev a prachy z druhé ruky
Pršelo. Září škrábalo okna jako starej dluh. Seděl jsem v tom laciným podniku, pil hnusný kafe a čekal na Dana. Můj brácha měl talent vytáhnout z vás poslední flanděrák a tvářit se, že mu u toho dlužíte omluvu.
Martin Irein
Hysterická krev, kadeřnický olovo a podzimní zipy
Září škrábalo okna kuchyně jako starej bezdomovec. Venku mrholilo, kafe chutnalo po dehtu a já zrovna drtil v ruce telefon, ze kterýho na mě nějaká nanynka od nůžek a fénů pouštěla jedy, protože prý neměla čas.
|Další články autora
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...
Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka
Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...
Přes den novinář, večer zpěvák. Renato Salerno jde do velkého finále v Hard Rock Café
Přes den píše o životním stylu, pravidelně ale mění klávesnici za mikrofon. Lifestylový novinář...
Plzeňský kraj dá do roku 2030 na zubní a lékařské pohotovosti 177 mil. Kč
Plzeňský kraj zajistí na další čtyři roky provoz zubní a části lékařských pohotovostí. Na jejich...
Robotičtí psi i autonomní vozítka. Armádním polygonem se proháněly drony
Mají pásy, kola, ale i nohy. Z Lipníku nad Bečvou na Přerovsku je nyní dějiště testování pozemních...
Kauza odstřelu jelena v lánské oboře je odročená, obhájci podali stížnost
Kauza odstřelu jelena v lánské oboře, kterou měl dnes projednávat rakovnický soud, je odročená,...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 597
- Celková karma 11,70
- Průměrná čtenost 359x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!