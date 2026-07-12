Plechová schránka na tátu
A teď tu stojím já.
Čtyřicet jedna let, v kapse klíče od bytu, kterej páchne po starým tabáku, taveným sýru a nerealizovanejch plánech.
Venku se mžilo, takovej ten pražskej šedivej hnus, co vám leze pod nehty a nutí vás myslet na to, že nejlepší léta máte dávno za sebou.
Z dálky od kolejí byl slyšet tmavej, hlubokej rachot projíždějícího nákladního vlaku.
Temný blues pro chlapa s lopatou a pytli na odpadky.
Vlaky tátu nikdy nezajímaly, ale ten rytmus mi bušil v hlavě jako starej punkovej vál od Visacího zámku.
Zalezl jsem do jeho dílny.
Chlapský teritorium.
Ponk, na kterým by se dala porcovat divočina, zavařovačky plný podložek, matek a hřebíků roztříděnejch podle velikosti, který už nikdy nic nespojí.
Vzpomněl jsem si, jak mě tu jako kluka učil brousit dláto.
„Nespěchej, Romane, dřevo cejtí, když se ho bojíš,“ říkával a u toho si žmoulal v puse nezapálenou spartu.
Tenkrát mi přišel neporazitelnej.
Jako král svýho malýho panelákovýho království, kterej s mámou tvořil sice občas hlučnou, ale naprosto nepropustnou obrannou linii proti vnějšímu světu.
Jenže pod ponkem, schovaná za bednou od starýho tranzistoráku, na mě čekala jiná realita.
Zelená plechová krabice od munice.
Armádní přebytek.
Na zámek, kterej evidentně pamatoval Gustáva Husáka v nejlepší formě.
Neměl jsem klíč.
Chvíli jsem na to koukal, dal si loka vlažnýho piva z plechovky, kterou jsem našel na okně, a pak ve mně chytly saze.
Na citový výlevy nebyl čas.
Popadl jsem pořádný tesařský dláto a pětikilové kladivo.
Dvě rány.
Žádný sraní s lidma, žádná úcta k mrtvým.
Zámek odletěl s kovovým jekotem někam za regál s barvami a v omítce nechal pěknej kráter.
Ruka mi sice trochu brněla, ale ten mechanickej triumf stál za to.
Krabice se otevřela a vydechla na mě pach zatuchlýho papíru a levnýho parfému, kterej vyčpěl někdy v době, kdy se na diskotékách hrál Michal David.
Uvnitř nebyl schovanej tajnej plán na sestrojení perpetua mobile ani tátovy ušetřené bony.
Byly tam dopisy.
Svázaný tlustou gumičkou, která se při mým doteku rozpadla na prach jako upíří srdce na slunci.
Všechny psaný jednou rukou.
Elegantní, trochu rozevlátý ženský písmo.
Helena.
Skočil jsem do toho rovnýma nohama.
Žádný ostych před soukromím tátova přízraku.
Sedl jsem si na štokrle, otevřel další pivo a začal číst.
„Můj drahý J., včera v tom kině to bylo krásné, ale ta cesta domů… Proč nemůžeme být spolu pořád? Chápu, že Roman je ještě malý, ale já už takhle dál nemůžu. Ta prázdnota, když odcházíš zpátky k ní…“
Bum.
Zásah na komoru.
Rok 1982.
Bylo mi pět let.
Pamatuju si ten rok, tátu, jak mě nosil na ramenou v zoologické zahradě, a mámu, jak smažila řízky a nadávala na fronty na banány.
Žili jsme v domnění, že jsme dokonalá socialistická buňka.
A přitom táta, tenhle můj spolehlivej, trochu bručounskej fotr, prožíval někde v pronajatý garsonce na Žižkově totální citový inferno s ženskou, o který doma nikdy nepadlo ani slovo.
Dopisy pokrývaly skoro pět let.
Pět let tichý války mezi vášní a povinností.
Helena psala o lásce, která bolí, o tátových slibech, co se nikdy nesplnily, o jeho slzách, když jí říkal, že rodinu neopustí.
Že mě neopustí.
Sakra, co s tím teď mám jako dělat?
Máma o tom věděla?
Ženy mívají na tyhle věci radar s citlivostí vojenskýho sonaru.
Jestli to věděla a mlčela, aby mě ušetřila, tak byla svatá.
Nebo byla jenom strašně unavená.
A táta?
Celý ty roky nosil v sobě tenhle paralelní vesmír, kterej nakonec zamknul do zelený plechovky, jako by se neschovávaly dopisy, ale radioaktivní odpad.
Dopil jsem pivo.
Chuť byla kovová a hořká.
Koukám na ty papíry a přemýšlím, jestli ta Helena ještě žije.
Jestli je z ní dneska vrásčitá babička, která krmí holuby v parku a občas si vzpomene na chlapa, kterej jí zlomil srdce, protože nedokázal odejít od svýho kluka.
Má smysl ji hledat?
Má smysl rýpat se v popelu, kterej už dávno vychladl?
Možná ne.
Možná je lepší tu krabici prostě vzít, odnést ji do tmy k těm tichejm kolejím a škrtnout zápalkou.
Ale ruka se mi třese.
Protože v těch dopisech není jenom cizí ženská.
Je tam kus mýho vlastního dětství, který najednou vypadá úplně jinak, než jak jsem si ho pamatoval.
Život zkrátka není černobílej film pro pamětníky, je to spíš blbá, zamotaná story, kterou píše sám život a my v ní jenom hrajeme komparz bez scénáře.
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