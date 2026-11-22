Pivo, tma a jedna holka na kolejích, které nikam nevedou
Když si na Adélu vzpomenu, pořád si nejsem jistý, proč se mnou vlastně začala chodit.
Bylo nám osmnáct, všechny holky kolem už někoho měly a já jsem byl zrovna volný.
Navíc jsme bydleli kousek od sebe. Možná v tom nic složitějšího nebylo.
Scházeli jsme se většinou za nádražím.
Byl tam starý bufet, kde čepovali mizerné pivo, a kus dál slepá kolej, na které už léta nic nestálo.
Na pražcích se dalo sedět, pokud člověku nevadilo, že si umaže kalhoty od šmíru.
Adéla měla dlouhé černé vlasy, které si pořád odhrnovala z obličeje, a džínovou bundu po starším bráchovi.
Ten se někdy předtím sebral a odjel do Hamburku.
Doma se o něm moc nemluvilo.
Já měl jedny slušné boty, basovou kytaru, na které chyběly dvě struny, a dost mizernou představu, co budu dělat po maturitě.
Ostatní spolužáci už měli jasno.
Aspoň to tvrdili.
Někdo chtěl na vysokou, někdo do fabriky, jeden se chystal oženit, protože přivedl holku do jiného stavu.
Já nevěděl ani to, co budu dělat příští sobotu.
Adéla mluvila skoro pořád.
Věděla, kdo se s kým rozešel, kdo propadl z matiky, kdo sehnal novou desku a čí rodiče se doma zase pohádali.
Některé ty lidi jsem ani neznal.
Občas jsem se ztratil už u druhého jména, ale nechával jsem ji mluvit.
Mně to vlastně vyhovovalo.
Nemusel jsem vymýšlet, co říct.
Jednou jsme seděli na pražci, ona kouřila spartu a já špičkou boty šťoural do zrezivělého šroubu.
„Víš, co říkal táta?“ zeptala se.
„Nevím.“
„Že tady všichni jenom nadávají, jak je tohle město hrozný, ale kdyby mohli odejít, stejně nikam nepůjdou.“
„A on by šel?“
„Nevím. Asi ne.“
„Tak vidíš.“
„Ty jsi někdy strašnej vůl.“
„To říká i moje máma.“
Zasmála se a típla cigaretu o kolejnici.
Její táta dělal na směny v chemičce.
Většinou chodil domů utahaný, najedl se a sedl si k televizi.
Adéla tvrdila, že dřív býval jiný.
Veselejší.
Já ho znal jen jako chlapa, který mě jednou přistihl v jejich předsíni s rukou pod Adéliným svetrem a pak se mnou čtrnáct dní nemluvil.
Naše město nebylo vyloženě špatné.
Jen se tam nic moc nedělo.
Na podzim se všude kouřilo z komínů, lidi vozili ze zahrádek brambory a v hospodách seděli pořád ti samí chlapi.
V pátek byla diskotéka, v sobotu někde zábava a v neděli člověk poslouchal doma, co všechno zase nestihl udělat.
My jsme se potulovali venku, protože doma nás to nebavilo.
A pak Adéla přišla s tím, že pojedeme do Prahy.
„Mám tam bratrance,“ oznámila mi jedno odpoledne.
„No a?“
„Bydlí na Žižkově. Má hromadu desek a knížek. Říkal, že můžeme přijet.“
„Kdy?“
„V sobotu.“
„Teď v sobotu?“
„Ne, za sedmnáct let. Samozřejmě teď.“
Namítl jsem, že nemám moc peněz.
„Tak si nepůjdeš třikrát na pivo.“
To se jí snadno říkalo.
Nakonec jsem nějaké peníze vyhrabal, něco mi půjčil kamarád a v sobotu ráno jsme stáli na nádraží.
Jeli jsme osobákem.
Cesta trvala přes dvě hodiny a vlak zastavoval snad u každé druhé zahrádky.
V kupé s námi seděl starší chlap v tesilkách.
Z tašky mu koukal salám a celou cestu si četl nějaký technický návod.
Občas si něco zamumlal a udělal poznámku tužkou.
Já byl nevyspalý a chtělo se mi spát.
Adéla samozřejmě ne.
Pořád něco komentovala, ukazovala z okna a plánovala, kam všude půjdeme.
V jednu chvíli jsme míjeli starou vodárenskou věž.
„Tady by se dal natočit film,“ řekla.
„O čem?“
„O lidech, co bydlí ve starých vagonech.“
„Proč by tam bydleli?“
„Protože nemají kam jít.“
„To by byl teda veselej film.“
„Nemusí být všechno veselý.“
„Tak tam dej aspoň vraždu.“
„Ty jsi fakt nemožnej.“
Vytáhl jsem oplatku a nabídl jí půlku.
Odmítla, ale za chvíli mi stejně kus ukousla.
Do Prahy jsme dorazili před polednem.
Na hlavním nádraží jsem okamžitě ztratil přehled, kudy se jde ven.
Adéla se tvářila, že přesně ví, kam míří, ale po deseti minutách jsme skončili skoro tam, odkud jsme vyšli.
Nakonec jsme se dostali na tramvaj a dojeli na Žižkov.
Bratranec bydlel v Bořivojově ulici, v jednom z těch starých činžáků s vysokými stropy a schodištěm, kde bylo cítit zelí, cigarety a mokré hadry.
Zazvonili jsme.
Nic.
Zazvonili jsme znovu.
Pořád nic.
Na dveřích měl přilepený lístek.
Musel jsem odejít. Klíč jsem nechal u Novákové.
Nováková ovšem nebyla doma.
To jsme zjistili od sousedky, která nám otevřela v županu a sdělila, že paní Nováková odjela k dceři do Klatov.
„A kdy se vrátí?“ zeptala se Adéla.
„To já nevím, slečno. Já jí nedělám sekretářku.“
A zavřela.
Stáli jsme na chodbě a koukali na sebe.
„Tak co teď?“ zeptal jsem se.
„Nevím.“
Bylo to snad poprvé, co jsem ji slyšel říct, že něco neví.
Chvíli jsme se courali po okolí.
Adéla chtěla najít antikvariát, ale žádný jsme neobjevili.
Mně začalo kručet v břiše a postupně mi docházelo, že jsme utratili dost peněz za cestu, abychom se podívali na cizí zamčené dveře.
„Mám hlad,“ oznámil jsem.
„Ty máš pořád hlad.“
„Protože pořád něco děláme a nic nejíme.“
Nakonec jsme zapadli do hospody na rohu.
Byla to obyčejná čtyřka.
Zakouřeno, na stolech umakart, za výčepem chlap v propocené košili.
Dali jsme si dvě piva a něco k jídlu.
Myslím, že to byl guláš, ale moc bych na to nesázel.
U vedlejšího stolu seděl chlap s rozpláclým nosem.
Vypadal, jako by se celý život s někým pral a většinou dostal přes hubu.
Chvíli nás pozoroval.
„Vy nejste zdejší, co?“
„Ne,“ odpověděla Adéla.
„To je vidět.“
Nevěděl jsem, co na nás bylo tak nápadného.
Asi jsme pořád koukali kolem sebe.
„Odkud jste?“
Řekli jsme mu to.
Přikývl, jako by tam osobně znal každého druhého člověka.
„A co tady?“
„Jedeme za bratrancem,“ vysvětlila Adéla.
„Ale není doma.“
Chlap se zasmál.
„Tak to jste si udělali hezkej výlet.“
Za chvíli zavolal na výčepního a nechal nám přinést dva panáky zelené.
„Na mládí,“ řekl a zvedl svůj půllitr.
„Dokud vám ještě připadá jako výhra.“
Adéla se napila první.
Já zelenou do té doby nikdy nepil.
Byla sladká, hnusná a pálila mě až v žaludku.
Snažil jsem se nedat nic najevo, ale chlap se stejně začal smát.
„Neboj, mladej. Zvykneš si.“
„To bych nerad,“ vypravil jsem ze sebe.
Tomu se zasmála i Adéla.
Nakonec jsme tam proseděli skoro celé odpoledne.
Ten chlap se jmenoval Franta.
Aspoň mu tak říkal výčepní.
Vyprávěl nám něco o práci, o ženských a o tom, jak kdysi boxoval.
Jestli opravdu boxoval, nevím.
Nos na to měl.
Adéla se s ním bavila, jako by se znali odjakživa.
Já hlavně poslouchal a občas se přidal.
Bylo mi tam dobře.
Nikdo se nás neptal na maturitu, na vysokou ani na to, co z nás bude.
Franta nám tykal, výčepní nám přinesl další pivo a za oknem se pomalu stmívalo.
Když jsme odcházeli, Franta nám ještě zamával.
„A příště si toho bratrance radši zavolejte předem!“
Měl pravdu.
Na nádraží jsme dorazili s předstihem.
Koupili jsme si něco k jídlu a čekali na vlak.
Adéla už byla nějaká zamlklá.
„Co je?“ zeptal jsem se.
„Nic.“
„Jsi naštvaná, že jsme se k němu nedostali?“
„Ne.“
„Tak co?“
„Prostě nic. Nech mě chvíli.“
Tak jsem ji nechal.
Cestou domů si opřela hlavu o moje rameno.
Vlasy jí voněly šamponem, ale bunda už načichla cigaretovým kouřem.
Drželi jsme se za ruce.
Za oknem byla tma a občas probleskla světla nějaké vesnice.
V kupé se topilo tak, že jsem se potil i bez bundy.
Adéla po chvíli usnula.
Já ne.
Přemýšlel jsem o tom, že jsme celý týden mluvili o Praze, jako bychom tam měli objevit něco úžasného.
A nakonec jsme seděli v hospodě, pili pivo a poslouchali cizího chlapa.
To jsme mohli dělat i doma.
Jenže doma bychom nepotkali Frantu.
A taky jsem si uvědomil něco, co jsem si předtím moc nechtěl připustit.
S Adélou jsme spolu vlastně neměli moc společného.
Ona chtěla pořád někam jezdit, něco zažívat, seznamovat se s lidmi.
Já byl nejradši, když mě všichni nechali na pokoji.
Měl jsem ji rád, ale často jsem nevěděl, co s ní mám dělat.
A myslím, že ona na tom byla podobně.
Neřekli jsme si to.
V osmnácti člověk radši dělá, že je všechno v pořádku.
O dva týdny později jsme zase seděli za nádražím.
Bylo chladno.
Adéla měla ruce v kapsách a nezvykle dlouho mlčela.
„Musím ti něco říct,“ začala.
Tohle je věta, po které málokdy následuje něco příjemného.
„Tak povídej.“
„Já už s tebou nechci chodit.“
Chvíli jsem koukal na koleje.
„Aha.“
„Nezlob se.“
„Nezlobím.“
„Fakt?“
„Fakt.“
Pak mi řekla, že se schází s nějakým klukem, který dělá v autodílně. Měl motorku a byl o pár let starší.
„Už s ním chodíš?“ zeptal jsem se.
„Asi jo.“
„Tak to jsi mi mohla říct dřív.“
„Já vím.“
Bylo vidět, že čeká hádku nebo aspoň nějakou scénu.
Jenže mně se do žádné nechtělo.
Trochu mě štvalo, že už má někoho jiného.
To zase jo.
Člověk může být smířený s rozchodem, ale nemusí se mu líbit, že ho někdo tak rychle vyměnil.
Na druhou stranu se mi docela ulevilo.
Nemusel jsem už každý pátek vymýšlet, kam ji vezmu, ani předstírat zájem o lidi, které jsem neznal.
A ona nemusela tahat za sebou kluka, kterému stačilo sedět na pražci a čumět na koleje.
„Tak se měj,“ řekla nakonec.
„Ty taky.“
Dala mi pusu na tvář a odešla.
Ještě jsem tam chvíli seděl.
Pak jsem se zvedl a šel domů.
Žádná velká tragédie se nekonala.
Adélu jsem od té doby párkrát zahlédl, ale už jsme spolu pořádně nemluvili.
Po škole se odstěhovala.
Někdo mi později říkal, že žije někde u hranic a má tři děti.
Jestli je to pravda, nevím.
Ten kluk s motorkou to prý taky dlouho nevydržel.
Občas tím městem projíždím.
Starý bufet už dávno nefunguje.
Některé fabriky zbourali, jiné přestavěli na obchody nebo drahé byty.
Slepá kolej za nádražím zmizela.
Myslím, že je tam teď parkoviště.
A moje basa?
Ta pořád leží u táty ve sklepě.
Chybějí jí stejné dvě struny jako tenkrát.
Několikrát jsem si říkal, že ji opravím, ale nikdy jsem se k tomu nedostal.
Už na ni nejspíš hrát nebudu.
Když si dneska na Adélu vzpomenu, nevybaví se mi náš první polibek ani to, jak jsme se rozešli.
Vidím ji v tom starém vlakovém kupé, jak sedí proti mně, kouká z okna a vymýšlí film o lidech, kteří bydlí ve vagonech.
A pak si vzpomenu na Frantu ze žižkovské hospody.
Na toho chlapa s rozbitým nosem, který nám koupil zelenou a připil na mládí.
Tehdy jsem moc nechápal, co tím myslel.
Dneska už asi trochu jo.
A někdy mě napadne, že bych si s Adélou docela rád dal pivo.
Jen tak.
Bez nějakého velkého vzpomínání a vysvětlování.
Zajímalo by mě, jestli si na tu Prahu ještě pamatuje.
A jestli jí tenkrát ten výlet připadal stejně povedený jako mně.
Protože navzdory všemu to byl docela dobrej den.
Martin Irein
Ping-pong, krev a upnutý kraťasy
Anička byla kamarádka, měla přítele a já neměl v úmyslu na tom nic měnit. Jenže pak jsme spolu začali chodit na ping-pong. A při jedné pauze jsem zjistil, že některé věci člověk prostě neovlivní. Bohužel si toho všimla i ona.
Martin Irein
Krvavý marketing, komorník ze záhrobí a tátovy staré pohlednice
Prodával jsem starý zámeček, o který nikdo nestál. Pak se objevil bohatý chlap, který chtěl vlastní rodinnou historii a nejlépe i nějakého ducha. Tak jsem mu jednoho vymyslel. Jenže po půl roce mi zavolal, že ho viděl.
Martin Irein
Krev, chlast, rodinný fackování a anatomickej atlas: Jak mě naši odstřelili ze hry
S bráchou jsme dvojčata, ale naši nás nikdy nebrali stejně. Adamovi prošlo všechno, já byl špatnej, i když jsem něco dokázal. Když jsem se konečně rozhodl žít po svým, naši mi dali na výběr.
Martin Irein
Jizvy, olovo a hořkej čaj. Jak jsme s Julií vymazali pokrevní klan.
Sedm let jsme s Julií obcházeli doktory a doufali, že jednou budeme mít dítě. Nakonec jsme si přivezli tříletého Davida. Mysleli jsme, že to nejtěžší máme za sebou. Jenže moje vlastní rodina nám ukázala, jak moc jsme se pletli.
Martin Irein
Krvavé knedlíky, jasmínový prach a tátova zrezivělá pojistka
Máma pekla kachnu, táta čistil vzduchovku. Přivezl jsem domů Ye-Jin, svou korejskou přítelkyni. Myslel jsem, že si dáme oběd, trochu popovídáme a pojedeme zase domů. Jenže naši měli o rodinném setkání trochu jinou představu.
|Další články autora
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“,...
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
Zapálil architekt Zítek vlastní Národní divadlo? Historická záhada má překvapivé pozadí
Požár Národního divadla patří do posud zcela neodhalených tajemství historie. Teorií bylo víc, ale...
Pily pro závody posílá brousit až do Austrálie. Jedna stojí kolem 60 tisíc
Dřevorubecká série Stihl Timbersports má v celé republice nižší desítky závodníků. Mezi nimi jsou i...
Chci vést děti k péči o přírodu, říká autorka nové knihy pro nejmenší
Co se skrývá za zdí botanické zahrady, kde rostliny šeptají a skřítci se ukrývají ve stínu kapradí?...
Labuti v Plzni se zasekl kroužek na zobáku, záchranáři ji odchytávali čtyři dny
Po čtyřech dnech pokusů se plzeňským zvířecím záchranářům podařilo odchytit letošní mládě labutě na...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
- Počet článků 660
- Celková karma 12,01
- Průměrná čtenost 349x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
Zákon zakazuje pouze tři věci: špatnou muziku, zbytečné porady a vysvětlování vtipů.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!