Ping-pong, krev a upnutý kraťasy
Na některý trapasy by člověk nejradši zapomněl.
Jenže ono to nejde.
A když máte kamarádku, která vám je po letech s chutí připomíná, můžete se rovnou smířit s tím, že si je ponesete až do hrobu.
Ten můj se stal před lety v jedné staré sokolovně.
S Aničkou jsme se znali už nějakou dobu.
Byla to fajn holka, dobře se s ní povídalo, měla smysl pro humor a dokázala mě poslat do háje takovým způsobem, že jsem se tomu ještě smál.
Byla taky hezká.
To bych kecal, kdybych tvrdil opak.
Jenže měla přítele, takže jsem ji bral jako kamarádku.
Občas jsme zašli na pivo, probrali práci, auta, vztahy a všechno možné.
Nikdy mezi námi nic nebylo a ani jsem se o nic nepokoušel.
Pak jsme jednou přišli na to, že oba rádi hrajeme stolní tenis.
Začali jsme chodit každou středu do sokolovny.
Byla to taková ta stará tělocvična s oprýskanými zdmi, dřevěnými lavičkami a podlahou, která pamatovala snad ještě spartakiádu.
V zimě tam byla kosa, v létě vedro.
Ale stůl měli slušný a nikdo nás neotravoval.
Anička hrála docela dobře.
Rozhodně líp, než jsem čekal.
Měla rychlé nohy, dobrý postřeh a hlavně mě dokázala vytočit těmi svými krátkými míčky těsně za síť.
„Dělej, dědku, hýbej se!“ pokřikovala, když jsem nějaký nestihl.
„Počkej, až tě dostanu na bekhend.“
„To říkáš už půl hodiny.“
A většinou měla pravdu.
Jednu středu ale přišla v oblečení, které mi trochu rozhodilo soustředění.
Měla černé, dost upnuté sportovní kraťasy a bílé tričko.
Nic mimořádného.
Normální oblečení na sport.
Jenže Anička měla pěknou postavu a ty kraťasy jí zatraceně slušely.
Všiml jsem si toho hned.
Samozřejmě jsem dělal, že nic.
Začali jsme hrát.
První set jsem ještě nějak zvládl, i když mě porazila.
Ve druhém jsem se trochu vzpamatoval.
Jenže jak jsme se oba zapotili, její bílé tričko začalo být poněkud průsvitné.
A já měl problém.
Ne že bych v životě neviděl ženskou v tričku.
Jenže zkuste hrát ping-pong proti hezké holce, která se pořád předklání, vybíhá do stran a občas se natáhne přes celý stůl.
Navíc když se vám líbí.
Snažil jsem se koukat na míček.
Opravdu.
Jenže občas mi pohled ujel tam, kam neměl.
A samozřejmě jsem kvůli tomu kazil jeden úder za druhým.
„Co je s tebou dneska?“ zeptala se Anička, když jsem poslal další míček úplně mimo stůl.
„Nic. Nějak mi to nejde.“
„To vidím. Nechceš brejle?“
„Nechci.“
„Tak se aspoň dívej, kam hraješ.“
To byla docela dobrá rada.
Jenže zrovna s tím jsem měl potíže.
Ve třetím setu jsme si dali pauzu.
Sedli jsme si na lavičku u zdi, napili se a chvíli jen tak oddechovali.
Já si otíral obličej ručníkem, Anička něco vykládala o práci.
Už ani nevím co.
Pak se předklonila pro lahev, kterou měla položenou u nohou.
A já se podíval.
To mokré tričko jí přilnulo k tělu a bylo pod ním vidět víc, než jsem potřeboval.
V tu chvíli se moje tělo rozhodlo, že rozum už dneska dostal prostoru dost.
Prostě u mě došlo v souvislosti s Aničkou k reakci, která by byla žádoucí na úplně jiném místě, v úplně jinou dobu a hlavně s úplně jinou holkou.
Bez varování, bez možnosti odvolání.
Seděl jsem vedle kamarádky, která měla přítele, v propocených sportovních trenýrkách a najednou jsem řešil problém, který se v takovém oblečení dost špatně schovává.
Do prdele.
To bylo asi jediné, co mě napadlo.
Zkusil jsem se trochu posunout na lavičce.
Nepomohlo to.
Pak jsem si chtěl nenápadně položit ručník přes klín, jenže jsem ho měl vedle sebe a musel bych se pro něj natáhnout.
Tak jsem radši seděl a doufal, že si Anička ničeho nevšimne.
Jenže ona dopila vodu, postavila lahev na zem a vstala.
„Tak co, jdeme na to?“
„Jo, jasně. Jenom ještě chvilku.“
„Proč?“
„Potřebuju to trochu vydýchat.“
Podívala se na mě.
Nejdřív do obličeje.
Pak jí oči sjely níž.
A bylo hotovo.
Viděla to.
Já viděl, že to viděla.
Ona viděla, že já vím, že to viděla.
Horší už to být nemohlo.
Na okamžik bylo ticho.
Pak se jí začaly cukat koutky.
„No teda,“ řekla.
Já mlčel.
„To jsem nevěděla, že tě ten ping-pong tak bere.“
„Aničko...“
„Co?“
„Prosím tě.“
Podívala se ještě jednou na moje trenýrky a rozesmála se.
„Hele, v pohodě. Ale tu pauzu si asi fakt ještě dáme.“
V tu chvíli bych se nejradši propadl pod podlahu.
„Promiň,“ vyhrkl jsem.
„Za co?“
„No... za tohle.“
Mávala rukou.
„Ježiš, neblbni. Vždyť za to nemůžeš.“
A pak, protože to byla Anička a nikdy si nenechala ujít příležitost někoho popíchnout, dodala:
„Ale příště si vezmi něco pevnějšího. Já se mám soustředit na hru.“
Znovu se rozesmála.
Já byl rudý až za ušima.
Chvíli jsme seděli.
Ona se tvářila, jako by se nic nestalo, a já se snažil myslet na všechno možné.
Na práci, na účty, na zubaře.
Zkrátka na cokoliv, co by mi pomohlo dostat situaci zase pod kontrolu.
Nakonec se to povedlo.
„Tak už můžeme?“ zeptala se.
„Můžeme.“
„Určitě?“
„Aničko!“
„No jo, já se jen ptám.“
Vzala pálku a šla ke stolu.
Já za ní.
Ten zbytek zápasu jsem samozřejmě prohrál.
Nevím už ani kolik.
Anička tvrdila, že jsem od té chvíle hrál jako ponocný, a nejspíš měla pravdu.
Cestou ze sokolovny jsme se o tom nebavili.
Tedy skoro.
Když jsme se loučili, podala mi ruku, jak jsme to občas po zápase dělávali.
„Tak příští středu?“
„Jasně.“
„A neboj, já si vezmu jiný tričko.“
„Ty jsi fakt kráva.“
„Já vím.“
A odešla se smíchem.
Čekal jsem, že se mezi námi něco změní.
Že se příště budeme jeden druhému vyhýbat pohledem nebo že se na ten ping-pong už ani nedomluvíme.
Nestalo se nic.
Další středu přišla normálně, pozdravila mě, vytáhla pálku a zeptala se, jestli jsem připravený dostat zase nařezáno.
A tím to skončilo.
Tedy alespoň tehdy.
Od té doby uběhla spousta let.
Anička se vdala, každý jsme se vydali trochu jiným směrem a na ping-pong už spolu nechodíme.
Ale pořád jsme v kontaktu.
Občas zajdeme na kafe nebo na oběd, probereme, co je nového, postěžujeme si na práci a zasmějeme se starým časům.
A ona mi to samozřejmě občas připomene.
Třeba sedíme v kavárně, já dopíjím espresso a říkám, že už budu muset jít.
Anička se na mě podívá, nasadí ten svůj nevinný výraz a povídá:
„A nechceš si před odchodem dát ještě delší pauzu? Aby ses trochu vydýchal.“
Já se na ni podívám.
Ona se začne smát.
„Ty na to fakt nikdy nezapomeneš, co?“
„Na tohle? Nikdy.“
A já vím, že nekecá.
Nedávno jsme se tomu smáli zase.
Už se u toho ani tolik nečervenám.
Koneckonců, staly se mi v životě i horší věci.
Ale jednu věc jsem se tehdy naučil.
Můžete mít sebelepší úmysly, můžete být slušně vychovaný a můžete se snažit chovat jako rozumný dospělý člověk.
Jenže některé reakce těla prostě neukecáte.
A když máte za kamarádku Aničku, budete o tom poslouchat ještě po třiceti letech.
Martin Irein
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