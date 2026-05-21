Pevnost z karet
V jejich světě, plném naleštěného nábytku a falešného rodinného štěstí, se neposlušnost trestala vymazáním z historie.
Stal se ze mě přízrak.
Odstrašující příklad.
Venku se líně převalovala pražská mlha, studená a šedivá jako popelník na levném hotelovém pokoji.
Světla aut na magistrále řezala tmu a mně v mém skromném, ale útulném bytě na Žižkově dělala společnost jen sklenice bourbonu a ticho.
To hluboké, těžké ticho muže, který sice přišel o rodinu, ale zachránil si vlastní páteř.
A pak někdo zabubnoval na dveře.
Nebylo to zdvořilé zaklepání, byl to zběsilý rytmus strachu.
Otevřel jsem.
Na prahu stál můj sedmnáctiletý brácha Marek.
Vypadal jako kluk, kterého zrovna vytáhli z potápějící se lodi – promočený, s očima navrch hlavy a starým batohem přes rameno.
„Lukáši...“ vydechl a skácel se dovnitř. „Oni... oni mi lhali.“
Nalil jsem mu trochu vody a nechal ho vydechnout.
Trvalo deset minut, než z něj vypadl ten hnus, co doma celé roky dýchal.
Naši rodiče zkonstruovali mistrovské dílo z lží.
Markovi tvrdili, že jsem zkrachoval, že žiju na ulici, propadl jsem drogám a že mě policie tahá z každého druhého kanálu.
Používali mé jméno jako bič, aby ho udrželi v poslušnosti.
„Budeš se učit, nebo dopadneš jako ten tvůj neschopný bratr.“
Jenže Marek našel moji adresu.
Chtěl mi přinést své úspory z brigády, aby mě zachránil.
Místo lidské trosky ale našel chlapa, který má solidní práci v logistice, platí nájem a v předsíni mu visí čistý kabát.
Ta pracně budovaná pevnost z karet, kterou naši rodiče stavěli celé roky, se v tu vteřinu sesypala.
A ten hluk byl ohlušující.
„Máš pro mě pivo, brácho?“ ozval se náhle z chodby cizí, ledově klidný hlas.
Otočil jsem se.
Ve dveřích stál chlap v kožené bundě. Hugo.
Jeden z tátových „obchodních partnerů“, kteří se obvykle starali o to, aby lidé včas platili své závazky.
V ruce sice nedržel zbraň, ale ruku měl v kapse takovým tím způsobem, kterým jasně říkal, že tam nemá kapesník.
„Tvůj fotr mě poslal, abych malého vrátil domů,“ protáhl Hugo a opřel se o zárubeň.
„Prý se zatoulal k nějakému bezdomovci. Ale koukám, že to tu máš docela pěkné, mladíku. Co kdybychom se dohodli? Ty mi dáš dvacet klacků za benzín a za moji diskrétnost, já tátovi řeknu, že jsem ho nenašel, a ty si ho tu můžeš nechat třeba do aleluja. Čistý byznys, ne?“
Svět kolem mě se v tu vteřinu zpomalil do té nádherné, krystalicky čisté vteřiny, kdy se přestává mluvit.
Moje ruka se sklenicí od bourbonu se ani nechvěla.
„Byznys je to skvělý, Hugo,“ řekl jsem. „Ale má jednu chybu.“
Vykročil jsem vpřed.
Hugo byl profík, ale nečekal, že se pětadvacetiletý kluk z logistiky začne hýbat rychlostí namazaného blesku.
Než stačil vytáhnout ruku z kapsy, moje pravá bota se mu zabořila hluboko do rozkroku.
AU.
Hugo vyvalil oči, ztratil dech a začal se poroučet k zemi.
Abych mu zkrátil cestu, chytil jsem ho za ty jeho drahé klopy a celým jeho tělem jsem celkem bez emocí prosvištěl kolem věšáku přímo na domovní chodbu.
Rána o protější zeď udělala definitivní tečku za jeho vyjednávací strategií.
„Zavři dveře, Marku,“ řekl jsem klidně a utřel si ruku do kapesníku.
Marek pomalu vstal, v očích sice ještě trochu strachu, ale poprvé po letech se usmál.
Otočil klíčem v zámku.
Sedli jsme si k oknu a dívali se, jak se pod námi v mlze topí město.
Ta stará rodinná krev, kterou se naši rodiče pokusili otrávit lží, byla najednou čistá.
Bude to těžké, naši to jen tak nenechají a Hugovi se brzy vrátí dech.
Ale v tomhle bytě už na lži nebylo místo.
Byli jsme dva, drželi jsme spolu a venku sice pořád lilo, ale uvnitř bylo poprvé po dlouhé době teplo.
Martin Irein
- Počet článků 464
- Celková karma 10,07
- Průměrná čtenost 396x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.