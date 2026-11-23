Pěna, punk a nákup: Jak jsem málem nestihla kurýra
V 8:50 jsem se doplazila domů z běhání.
Pět kilometrů, který mi daly docela zabrat.
Tenisky jsem měla na odpis, tričko propocený a nejradši bych sebou praštila na gauč.
Jenže jsem čekala nákup.
Koukla jsem do mobilu.
Aplikace tvrdila, že kurýr přijede v 9:08.
Osmnáct minut.
To by na rychlou sprchu mohlo stačit.
Svlíkla jsem ze sebe propocený hadry, pustila rádio a vlezla do vany.
Zrovna hrálo něco punkovýho, nějaká stará severská kapela, jejíž jméno jsem si samozřejmě nepamatovala.
Namočila jsem si vlasy, naplácala na ně kopřivovej šampon a začala se drhnout.
Pak jsem mrkla na mobil, kterej ležel na pračce.
Příjezd 9:48.
„No výborně,“ řekla jsem si.
„Tak to nemusím nikam spěchat.“
A taky jsem nespěchala.
Pěkně jsem si namydlila hlavu, umyla obličej a nechala chvíli téct horkou vodu.
Po tom běhání mi to přišlo vhod.
Z rádia řvaly kytary a já přemýšlela, co budu dělat se zbytkem dopoledne.
Vtom zazvonil domovní zvonek.
Nejdřív jsem ho přes tu muziku skoro neslyšela.
Pak zazvonil znovu.
„Do prdele.“
Koukla jsem na hodiny.
Bylo pár minut po deváté.
To snad ne.
Vypnula jsem vodu, vyletěla z vany a málem si rozbila hubu na mokrých dlaždičkách.
Na hlavě jsem měla pořád hromadu šamponu, kterej mi začal stékat do očí.
Nahmatala jsem tlačítko domovního telefonu a pustila kurýra dovnitř.
„Už jdu!“ houkla jsem, přestože mě přes ten krám dole stejně nemohl slyšet.
A teď co?
Župan nikde.
Samozřejmě.
Když ho člověk nepotřebuje, visí na háčku a překáží.
Když ho potřebuje, není k nalezení.
Ručník jsem měla jenom malej.
Tím bych se před cizím chlapem zakryla tak maximálně od pasu po kolena, a ještě dost mizerně.
Takže oblečení.
Popadla jsem černý legíny, který ležely na židli, a začala se do nich soukat.
Jestli jste někdy zkoušeli natáhnout legíny na mokrý nohy, víte, o čem mluvím.
Nejdřív se zaseknou u kotníků.
Když je dostanete přes lýtka, začnou se kroutit.
A když je konečně vytáhnete ke kolenům, zjistíte, že máte jednu nohavici překroucenou a druhou skoro naruby.
Skákala jsem po koupelně na jedný noze, držela se futer a nadávala.
Do toho mi šampon tekl do pravýho oka.
„Kurva, to pálí!“
Z chodby se ozval výtah.
To už jsem věděla, že je zle.
Náš výtah je starej krám, kterej občas jede tak pomalu, že by ho předběhla i důchodkyně s chodítkem.
Jenže zrovna dneska měl evidentně výbornej den.
Legíny jsem nakonec nějak vytáhla nahoru.
Jedna nohavice byla trochu nakřivo, ale na to jsem kašlala.
Ještě něco na sebe.
Ve skříni jsem našla starou černou mikinu s logem punkový kapely, která už snad třicet let nehraje.
Přetáhla jsem ji přes hlavu, čímž jsem si samozřejmě rozmazala šampon i po obličeji.
A vtom výtah zastavil v našem patře.
Tak akorát.
Otevřela jsem dveře.
Kurýr právě vystupoval z výtahu.
Mladej kluk, možná něco přes dvacet, v pracovním oblečení a s přepravkou plnou mýho nákupu.
Podíval se na mě.
Pak na moji hlavu.
Pak zase na mě.
Musel mít docela zajímavej pohled.
Stála jsem tam bosá, v mokrých legínách, vytahaný mikině a s kopou bílý pěny na hlavě.
Z vlasů mi kapala voda na ramena a jedno oko jsem měla přivřený, protože mě pořád štípal ten zatracenej šampon.
„V aplikaci bylo 9:48,“ oznámila jsem mu.
Nevím, proč jsem měla potřebu se obhajovat.
Asi aby si nemyslel, že takhle běžně chodím po bytě.
Kluk se podíval na mobil.
„Jo, to se někdy stává. Ono to přepočítává čas podle trasy.“
„No, tak dneska to přepočítalo pěkně blbě.“
Trochu se pousmál.
„To vidím.“
Nevěděla jsem, jestli tím myslí aplikaci, nebo moji hlavu.
Radši jsem to neřešila.
„Můžete si to prosím vyskládat? Já už musím dál.“
„Jasně.“
Začala jsem tahat věci z přepravky do předsíně.
Mléko, minerálky, maso, zeleninu, pečivo.
Samozřejmě jsem si objednala tolik věcí, že to nešlo vyložit jedním pohybem.
Kurýr čekal, já přenášela tašky a šampon mi mezitím pomalu stékal za levý ucho.
„Vy jste se zrovna sprchovala?“ zeptal se.
Podívala jsem se na něj.
„Ne. Takhle normálně vypadám po ránu.“
Na vteřinu ztuhl.
Pak se rozesmál.
„Tak to jo.“
„Ale dneska jsem se fakt sprchovala,“ dodala jsem. „Jenže podle tý vaší aplikace jste měl přijet skoro za tři čtvrtě hodiny.“
„Já za to nemůžu,“ bránil se.
„Já vím. Vždyť vám nic neříkám.“
„Tak dobrý.“
Podal mi terminál, zaplatila jsem a on popadl prázdnou přepravku.
„Tak hezkej den.“
„Vám taky. A zkuste příště přijet, až budu mít umytou hlavu.“
Zasmál se ještě jednou a zmizel ve výtahu.
Zavřela jsem dveře.
Chvíli jsem jenom stála v předsíni a koukala na tašky s nákupem.
Pak jsem se vrátila do koupelny.
V zrcadle na mě čekalo něco příšernýho.
Vlasy slepený šamponem, na čele bílá pěna, jedno oko červený a mikina mokrá kolem krku.
Legíny se mi navíc na stehnech pořád lepily na kůži.
Vypadala jsem, jako kdyby mě někdo vytáhl z pračky ještě před ždímáním.
Začala jsem se smát.
Nejdřív trochu, pak už jsem se řehtala nahlas.
Zvlášť když jsem si představila toho chudáka kurýra, kterej si možná právě v duchu říkal, co všechno ještě dneska uvidí.
Nakonec jsem ze sebe ty mokrý hadry zase stáhla a vlezla zpátky do vany.
Tentokrát jsem si šampon pořádně spláchla.
A mobil jsem nechala na pračce.
Když jsem asi za deset minut vylezla, aplikace pořád ukazovala, že nákup dorazí v 9:48.
Přitom už jsem měla mléko v lednici a maso v mrazáku.
Tak jsem si uvařila kafe, sedla si ke stolu a říkala si, že příště si radši nejdřív převezmu nákup a teprve potom půjdu do sprchy.
Jenže se znám.
Příště to udělám úplně stejně.
A jestli ten kluk bude mít zase moji adresu, možná si pro jistotu vezme dovolenou.
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