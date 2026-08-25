Parfém, hokej, rituální hnus a krvavě tichá válka za nočním stolkem
Nosil košile, které voněly drahým mýdlem, v logistické firmě dirigoval kamiony s grácií dirigenta filharmonie a když si v cukrárně kupoval ty malé barevné makronky, vypadal u toho tak strašně evropsky, až se ženám v okruhu pěti metrů zapalovala lýtka.
Byla jsem na něj patřičně hrdá.
Naše manželství sice občas vykazovalo hysterické záchvaty smíchu střídané hlubokou melancholií, ale žila jsem v přesvědčení, že jsme v podstatě moderní, skvěle fungující městský pár.
Jenže pak přišla osudná sobota, den národního úklidu, kdy jsem se s těžkým srdcem chopila vysavače.
Stroje mě obecně spíš děsí, mívám pocit, že v sobě skrývají jistou sadistickou inteligenci, ale tohle monstrum s příkonem dvou tisíc wattů mělo dnes odhalit věci, na které mě žádný předmanželský kurz nemohl připravit.
Zajela jsem hubicí pod Hynkův pracovní stůl, do té nejtemnější zóny, kde se obvykle kříží jen kabely od počítače a prachové chuchvalce.
Vysavač zakuckal.
Z útrob hadice se ozvalo sériové, rytmické chrastění, jako když do kulometného pásu ládujete ostrou munici.
Chrrr-ťuk-ťuk-ťuk.
Znělo to divně.
Vypnula jsem ten řvoucí krám, klekla si na kolena a strčila hlavu pod dýhovou desku.
Světlo z okna tam sotva dosáhlo, ale to, co jsem spatřila, mi okamžitě otočilo žaludek naruby a poslalo mozek do stavu nouzového chlazení.
Na spodní straně stolové desky a na podlaze kolem krycí lišty se nacházela rozsáhlá, pečlivě organizovaná, zkamenělá kolonie lidského odpadu.
Stovky nažloutlých, zaschlých, rituálně oškrábaných nosních pozůstatků.
Celé generace.
Archeologické naleziště Hynkovy tajné, dlouholeté anatomické tvořivosti.
V tu chvíli se ve mně probralo cosi temného.
Instinkt přežití mi našeptával, abych popadla nejbližší těžký předmět, ideálně masivní popelník, a šla zjednat nápravu tak rázně, že by z toho měl patolog radost.
Místo toho jsem počkala, až se můj voňavý manažer vrátí domů, s ledovým klidem ho vzala za ruku a dotáhla pod stůl.
„Co to je, Hynku?“ zeptala jsem se tónem, kterým policejní pyrotechnici stříhají červený drát.
Hynek se podíval, lehce zrudl, ale jeho manažerské ego okamžitě přešlo do protiútoku.
Rodinná výchova u nich doma zřejmě neobsahovala kapitolu o sebereflexi.
„Prosím tě, co šílíš? To je jenom prach,“ odfrkl si a narovnal si límec.
„Děláš z komára velblouda. Jsi úplně hysterická. Navíc, kdo tady platí většinu hypotéky? Vždyť to pak prostě vyluxuješ, ne?“
Ta věta visela ve vzduchu jako těžký, jedovatý plyn.
Vždyť to pak prostě vyluxuješ.
V tu vteřinu v mých očích přestal být mužem a stal se jakýmsi podivným poddruhem primáta, který si plete manželku s asanační službou.
Moje touha k němu najednou spáchala rituální sebevraždu a biologická stopka zablikala rudočerveným světlem.
Začala jsem si všímat věcí, které mi doteď unikaly.
Naše domácnost se proměnila v minové pole. Sledovala jsem ho jako elitní odstřelovač.
Našla jsem další ložiska – za jeho nočním stolkem, rafinovaně maskovaná za matrací naší manželské postele, kde jsme ještě donedávna předstírali romantiku.
Každý nález byl jako zásah devítkou s dutou špičkou přímo do mé estetické integrity.
Definitivní konec světa nastal v úterý večer.
Hynek seděl na gauči, v televizi běželo hokejové utkání, napínavé až k prasknutí.
Sledovala jsem ho ze stínu kuchyňského koutu.
Hypnotizovala jsem jeho pravou ruku. Prst se líně, naprosto automaticky zanořil do nosní dírky, zakroužil a vytáhl kořist.
Hynek, aniž by spustil oči ze skóre 2:1, palcem suverénně cvrnkl.
Malý, ztuhlý projektil proletěl obývákem a s tichým, kovovým cink narazil do radiátoru topení.
To cink mi zaznělo v hlavě jako startovní výstřel k evakuaci.
Všechno ve mně ztuhlo na absolutní nulu.
Už nebylo o čem mluvit, nebylo co odpouštět.
Připadala jsem si jako hrdinka z béčkového hororu, která zjistila, že její spolubydlící v noci požírá lidi, ale ráno si čistí zuby bio pastou.
Trvalo to ještě pět měsíců, než se mi podařilo logisticky zařídit rozvod a odstěhování.
Pět měsíců, během kterých jsem s ním nespala, odmítala jakýkoliv dotek a při každém pohledu na jeho obličej se mi okamžitě spouštěl dávicí reflex.
Abych vedle něj na tom gauči vůbec přežila, musela jsem si v duchu představovat, že mám na břiše položený plechový kýbl a v ruce pomyslnou brokovnici.
Hnus je zkrátka absolutní zabiják.
Můžete odpustit ledacos – hříchy mládí, špatné investice, dokonce i občasné citové selhání.
Ale jakmile s vámi v jedné místnosti bydlí tajná, slizká bestie, která cvrnká své biologické trofeje po radiátorech, nezbývá než nabít ostrými a bez ohlédnutí utéct.
Martin Irein
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