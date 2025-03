Památce Jiřího Hermánka

Poté, co se odborně vyjádřil Karel Trčálek, mi naskočily vzpomínky a asociace, spojené s legendárním blogerem, který nás na konci února definitivně opustil za duhový most.

Jiřího Hermánka někteří obdivovali, jiní mu spílali a já jsem si z něj utahoval. Pokaždé, když jsem zahlédl v seznamu nových článků jeho růžolící obličej, mi bylo jasné, že si musím vyhradit speciální chvíli, kdy si další článek z jeho klávesnice přečtu.

Abych to lépe přiblížil i méně informovaným. Jak už víte z mých předchozích článků, v dřívějších letech jsem se pravidelně scházel se svými přáteli v naší oblíbené literární kavárně. Mimo základní témata, která byla jednou provždy dána, což byla především filosofie, literatura, poezie, moderní pětiboj nebo paličkování, jsme diskutovali právě nad články Jiřího Hermánka, až z toho vznkla nová stolní hra, tzv. Hermánkovské bingo.

Než se dostanu k popisu hry samotné, lehce ukročím k největšímu českému velikánovi všech dob Járovi Cimrmanovi. I ten prožíval věk, který se dá označit za stáří. A k neduhům stáří, postihujícím zejména intelektuály, patří dvě vady, komplementárně spojené. Tou první je neschopnost udržet myšlenku, tou druhou neschopnost myšlenku opustit.

Potkal jsem lidi, kterým stáří přineslo první z těchto vad. Potkal jsem lidi, kterým stáří přineslo druhou z těchto vad. Pan Jiří Hermánek ve svých článcích tyto obě spojil do jednoho celku.

Jako asi jediný byl schopen začít své vyprávění o tom, že vyprovázel manželku k vlaku do lázní, pokračoval adorací Miloše Zemana, hluboce se poklonil V. V. Putinovi, otřel se o Václava Havla, pochválil Václava Klause staršího, vynadal tzv. „pravdoláskařům,“ aby si neodpustil jednu ze svých rádoby světáckých sexuálních narážek. Přičemž většinu těchto svých oblíbených témat nacpal do každého článku, i do toho, kde popisoval, jak jel s jednou ze svých mnoha manželek tramvají do hospody na pivo.

Proto jsme měli v naší oblíbené literární kavárně své hrací karty, kde byly vypsány nezbytně nutné jevy, vyskytující se bez výjimky v každém páně Hermánkově článku, spolu se svými bodovými hodnotami.

Vypadaly přibližně nějak takto:

Jev, vyskytující se v článku Bodová hodnota Rádoby vtipná sexuální narážka 1 bod Otření se o Václava Havla 2 body Oslavná óda na Miloše Zemana 3 body Oslavná óda na Václava Klause staršího 3 body Hluboká poklona V. V. Putinovi 4 body Vynadání tzv. „pravdoláskařům“ 5 bodů Kopnutí si do tzv. „pražské kavárny“ 7 bodů Nostalgická vzpomínka na reálný socialismus 10 bodů

Články pana Hermánka, které v této hře nedosáhly aspoň sta bodů, by spočítal každý na prstech jedné ruky a ještě by nevyužil ani nadpoloviční většinu svých prstů.

Později jsme rozšířili toto bingo o diskuse pod články pana Hermánka. Tam hrací karta vypadala přibližně nějak takto:

Jev vyskytující se v diskusi Bodová hodnota Otevření diskuse pod článkem 2 body Pan Hermánek odpověděl na komentář 1 bod Odpověď souvisela s komentářem, na který odpovídal Mínus 4 body Odpověď s komentářem, na který p. Hermánek odpovídal, vůbec nesouvisela 15 bodů

V této hře, pokud byla diskuse pod článkem pana Hermánka otevřena, bylo zhola nemožné získat méně než 300 bodů.

Pro mě osobně byl Jiří Hermánek postavička komická, schopná tvrdit v jedné větě dvě navzájem si odporující věci, jako například, když popisoval náštěvu svých přátel z Maďarska, o kterých nejprve uvedl, že znali segedínský guláš, aby vzápětí doplnil „a ti segedínský guláš vůbec neznali.“ Spolu s Jaromírem Petříkem tvořil dvojici největších nostalgiků, vzdychajících po socialistickém režimu a zejména po období normalizace. Pochvaloval si svoje angažmá u Státní Bezpečnosti, v jejíchž službách to dle svých vlastních slov dotáhl až k hodnosti podplukovníka, podobně nostalgicky vzpomínal na vojnu, během níž jako pouhý záklaďák absolvent zastával funkci zástupce politruka (opět dle svých vlastních slov).

Určitým způsobem mi evokoval legendárního poruíka Duba z Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války.

Tolik tedy k Jiřímu Hermánkovi. Děkuji vám za pozornost.