Pach krve a parní mraky za sedm tisíc spláchnutých do tmy
Dva měsíce v tahu.
Dva měsíce montáží, chlastání levného piva s chlápkama, kteří mluvili saským dialektem, a spaní na ubytovnách, jejichž matrace pamatovaly ještě Honeckera.
Když jsem konečně odemkl dveře svého pražského bytu v patře nad schody, čekal jsem ticho.
Domov.
Místo toho mě do nosu uhodil zápach, jak kdyby v obýváku skonal bezdomovec a nechal se tam mumifikovat celou topnou sezónou.
Vrstva prachu na konferenčním stolku byla tak tlustá, že by se do ní dal klackem napsat román.
V dřezu zkameněly zbytky špaget z konce léta.
Chytil mě takový ten suchý, stařecký kašel, který vám připomene, že už vám bylo šedesát a že svět kolem vás definitivně zrychlil, zatímco vy už jenom tak nějak setrvačností dojíždíte na konečnou.
Dětem jsem nevolal.
Syn má sdílený Google kalendář a nejbližší volné okno na tátu tam má někdy v listopadu mezi třetí a čtvrtou odpoledne.
Dcera žije v permanentním lockdownu svých vlastních psychóz.
Zbývala jediná možnost.
Spasitel Google.
Generální úklid.
VIP balíček s parním čističem.
Sedm tisíc korun.
Chlápkovi do telefonu jsem řekl, ať pošle ty nejtvrdší lidi, které má.
Že je to tu zralé na asanační četu.
Dorazili ráno.
To už jsem měl v sobě tři turky a jednoho ranního ruma na srovnání tlaku.
Řidič, který vypadal jako vysloužilý vyhazovač z diska v raných devadesátkách, vyložil z dodávky mašiny, které spíš než úklidové nářadí připomínaly výbavu pro mobilní krematorium.
Doprovázely ho dvě holky.
Jedna z nich měla na předloktí vytetovanou lebku s růží a v očích tak hluboký nihilismus, že by se v něm utopil i Schopenhauer.
Druhá žvýkala gumovou věc a tvářila se, že pokud v tomhle bytě najde stopu života, bez milosti ji zlikviduje.
„Šéfe, vykliďte pole,“ řekl ten chlápek a potáhl z cigarety.
„Když ty parní bestie pustíme na plný výkon, občas to trhá tapety i s omítkou. A pokud máte někde schovanou kočku, tak ji radši odneste, než ji to stáhne z kůže zaživa.“
Nebylo třeba mě dvakrát pobízet.
Byt se během pěti minut změnil v pekelnou kombinaci laboratoře na výrobu pervitinu a zákopů u Verdunu.
Zparodované mraky horké chemie se valily chodbou, stroje řvaly jako nastartované motorové pily a já měl silný pocit, že pokud tam zůstanu ještě minutu, ta holka s lebkou mě omylem vysaje průmyslovým agregátem i s mými tlustými ponožkami a vzpomínkami na mládí.
Utekl jsem.
◆ ◆ ◆
Zabíjel jsem čas v nedaleké nádražce.
Seděl jsem tam u piva, pozoroval podivné existence, které se potácely kolem kolejí, a poslouchal vzdálené dunění nákladních vlaků.
To dunění mě uklidňovalo.
Přemýšlel jsem o tom, jak strašně moc peněz člověk dokáže utratit za iluzi, že se dá minulost a špína prostě smazat.
Sedm tisíc.
Za to by bylo benzínu až na polské hranice a zpátky.
Nebo slušný večírek, na kterém by se dalo zapomenout, že se člověk narodil do špatného století.
Všude kolem byla ta divná, sychravá nostalgie starých perónů, kde lidé pořád na něco čekají, i když vědí, že už nic nepřijede.
Když jsem se po čtyřech hodinách vrátil, komando už bylo pryč.
Na stole ležela faktura.
Vzduch voněl po fialkách a spáleném plastu.
Byt se leskl.
Okna byla tak čistá, že jsem měl strach, že skrze ně proletí holub a roztříští si hlavu o radiátor.
Všechno vypadalo sterilně, chladně, jako operační sál, kde vám právě amputovali kus duše.
Jenže pak jsem se shýbl.
Stará kolena sice protestovala, ale zvědavost byla silnější.
Podíval jsem se pod práh u dveří do ložnice.
A tam to bylo.
Starý, poctivý chuchvalec černého prachu, smíchaný s mými vlastními vypadanými vlasy a kusem zaschlé omítky.
Vykašlali se na to.
Přesunuli stroje, udělali efekt pro oko, vzali prachy a zmizeli do noci, lovit další nešťastníky.
Sedl jsem si na podlahu, zády se opřel o radiátor a zapálil si.
V záři pouliční lampy, která prosvítala těmi dokonale umytými okny, tancoval ten zapomenutý prach.
Byl jsem vlastně rád, že tam zůstal.
Dokonalost je totiž hrozně nudná a hrozně studená věc.
Martin Irein
Krvavý prach z plastových křídel podzimního božstva
Pivo v téhle hospodě chutnalo jako zředěný smutek zapomenutý na dně starého zavařovacího hrnce, ale pořád to bylo lepší než sedět doma.
Martin Irein
Zatuhlá krev v křišťálu, zvětralé pivo a střílení za roh
Lubor miloval ponížení, i když tomu říkal hledání úrovně. Seděl v koutě, kam světlo z lustru dopadalo jenom omylem, a pozoroval cvrkot. Číšník ho ignoroval s profesionalitou hrobníka.
Martin Irein
Krajka s vůní formalínu
Vlaky z hlavního nádraží odjížděly s kovovým skřípěním, které člověku zalézalo až pod nehty. Seděla jsem v kuchyni, v našem podnájmu na Žižkově, kde omítka opadávala s pravidelností podzimního listí, a dívala se na šmouhu na okně.
Martin Irein
Zrezivělé ventily rodinného štěstí
Celé to hned od začátku běželo v nějakém divném nouzovém režimu. Tomáš mě vzal na rodinnou víkendovou sešlost do Vsetína, jako by mě táhl na finální akceptační testy naší společné budoucnosti.
Martin Irein
Na dubu se neumírá potichu
Nejdřív to vypadalo jako obyčejná blbost. Taková ta, kdy si člověk říká: „To se mi snad jen zdá, ne?“
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Teplice požádají o dotaci na opravu měnírny, kde bude centrum sociálních služeb
Teplice požádají o dotaci na rekonstrukci objektu bývalé měnírny, kde chtějí vybudovat centrum...
Festival dokumentů v Jihlavě. Inspirační fórum se zaměří na mapy, humor i korupci
Inspirační fórum, které je pevnou součástí Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu MFDF Ji....
Na Chrudimce uhynuli raci kvůli infekčnímu račí moru
Mezi přehradami Křižanovice a Práčov na řece Chrudimce hromadně uhynuli raci říční. Další mrtví...
Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro
Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...
Prodej bytu 3+kk,68 m2 s balkonem v Komárově u Opavy
Na Spojce, Opava - Komárov
4 399 000 Kč
- Počet článků 512
- Celková karma 10,79
- Průměrná čtenost 378x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.