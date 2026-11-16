Olovo v roubence, tátova krev na rtech a ségra, která prodává rodný peklo
Seděl jsem za volantem svého starého fordu a čekal, až Adéla konečně řekne, co ji tak žere.
Od chvíle, kdy jsem ji vyzvedl, nezavřela pusu.
Pořád dokola mlela o tom, že je roubenka na spadnutí, že s ní budou jenom starosti a že bychom měli být rádi, že se vůbec našel kupec.
„Zbyňku, já fakt nechápu, proč tam musíme jezdit,“ spustila znovu.
„Vždyť víš, jak to tam vypadá.“
„Právě že vím. Proto se tam chci podívat.“
„Ale k čemu?“
„Protože je to tátův barák. A protože ho neprodám někomu, koho jsem v životě neviděl, jenom proto, že ty najednou strašně spěcháš.“
Odvrátila se k oknu.
Adéla byla vždycky trochu jiná než já.
Odešla do Prahy, vdala se za Roberta, který podnikal v realitách, a zvykla si na život, kde se všechno řešilo penězi.
Drahé oblečení, dovolené, nové auto každé tři roky.
Nic proti tomu.
Každý máme něco.
Já zůstal víceméně tam, kde jsem vyrostl.
S tátou jsme si občas lezli na nervy, ale rozuměli jsme si.
Když potřeboval pomoct s roubenkou, přijel jsem.
Když jsem já potřeboval něco opravit, přijel on.
Většinou si přivezl vlastní nářadí, protože tomu mému nevěřil.
Roubenku stavěl skoro deset let.
Ne že by na ní dělal každý den, ale pořád něco přidával, předělával a vylepšoval.
Dokonce ještě před dvěma lety nechal vyrobit měděné okapy a sám si je upravil podle svého.
Stály ho pěkné peníze.
„Táta by nechtěl, abychom se kvůli tomu hádali,“ ozvala se Adéla.
„To asi ne.“
„Tak proč to komplikuješ?“
„Protože ještě není ani pořádně po pohřbu a ty už máš kupce.“
„No a?“
„Nic. Jenom mi to přijde divný.“
Zase zmlkla.
Věděl jsem, že něco tají.
Jenom jsem zatím netušil co.
Když jsme odbočili z hlavní silnice na lesní cestu, začala být ještě nervóznější.
Dvakrát se podívala na telefon a pak ho strčila do kabelky.
„Ještě to můžeš otočit,“ řekla.
„Nemůžu. Tady je úzká cesta.“
„Zbyňku, nedělej ze mě blbce.“
„Tak ho nedělej ty ze mě.“
Zbytek cesty jsme mlčeli.
Roubenka stála na kraji lesa, asi kilometr od nejbližší vesnice.
Táta tam jezdil, kdykoliv měl dost lidí.
Což bylo posledních pár let poměrně často.
Zaparkoval jsem na obvyklém místě a vystoupil.
Na první pohled bylo všechno při starém.
Dřevěná veranda, kamenná podezdívka, stará jabloň vedle cesty. Jen tráva kolem domu byla přerostlá.
Pak jsem se podíval na střechu.
„Kde jsou okapy?“
Adéla právě vystupovala.
Zarazila se.
„Jaký okapy?“
„Ty měděný. Co táta dělal předloni.“
Podívala se nahoru.
„Asi je někdo ukradl.“
„Asi?“
„Co já vím? Vždyť sem může přijít kdokoliv. Proto ti říkám, že bychom to měli prodat.“
Přešel jsem k domu.
Na trámech zůstaly držáky a kolem některých byly vidět světlé plochy po nedávno sundaném kovu.
„Zajímavý,“ řekl jsem.
„Co je zajímavýho?“
„Že někdo ukradne okapy, ale držáky nechá pěkně na místě. A ani nic nepoškodí.“
„Tak to byli šikovní zloději.“
„Jo. Asi nějací klempíři na vedlejšák.“
Vytáhl jsem klíče.
Dveře byly zamčené.
Odemkl jsem a vešel dovnitř.
A zůstal stát.
V předsíni chyběla dubová lavice.
Ta lavice tam byla odjakživa.
Táta ji vyrobil ještě v době, kdy jsme s Adélou chodili do školy.
Sedávali jsme na ní, když jsme si sundávali zablácené boty.
Jednou jsem do ní kapesním nožem vyryl svoje iniciály a dostal za to takovou přednášku, že si ji pamatuju dodnes.
Teď tam nebyla.
Ani věšák.
Ani paroží nad dveřmi.
„Adélo?“
„Co?“
„Pojď sem.“
Přišla za mnou, ale dál než ke dveřím se neodvážila.
„Kde je ta lavice?“
„Nevím.“
Podíval jsem se na ni.
„Ty nevíš, kde je tátova lavice?“
„Třeba ji někam odvezl.“
„Táta poslední tři měsíce sotva chodil. Kam by ji asi vozil?“
Neodpověděla.
Otevřel jsem dveře do hlavní místnosti.
A tam už jsem nevěděl, co říct.
Bylo to prázdné.
Ne úplně.
Zůstaly holé stěny, podlaha a pár drobností, které nikomu nestály za námahu.
Ale všechno ostatní bylo pryč.
Velký dubový stůl.
Židle.
Kredenc.
Hodiny se závažím.
Truhla po babičce.
Dokonce někdo rozebral kachlová kamna a odvezl ozdobné kachle.
Zůstalo jenom torzo.
Přešel jsem místnost a zastavil se u místa, kde stávala truhla.
Na podlaze byly hluboké rýhy.
Někdo ji táhl ven, aniž by se obtěžoval ji nadzvednout.
Táta by ho za to přerazil.
„Co se tady stalo?“ zeptal jsem se.
Adéla mlčela.
Otočil jsem se.
„Ptám se tě, co se tady stalo.“
„Já nevím, Zbyňku.“
„Tak se podívej kolem sebe. Někdo vybral celej barák. To není pár ukradenejch hrnců.“
„Třeba se sem vloupali.“
„A potom za sebou zamkli?“
„Já nevím!“
To už skoro křičela.
Chvíli jsme na sebe koukali.
Pak jsem si všiml, že se jí třesou ruce.
„Ty o tom víš,“ řekl jsem.
Zavrtěla hlavou.
„Adélo.“
„Nech mě.“
„Ty jsi to nechala odvézt.“
„Říkám, nech mě!“
Udělala krok dozadu.
V tu chvíli jsem měl vztek, že bych nejradši do něčeho praštil.
Místo toho jsem si sedl na zem, opřel se o stěnu a chvíli se snažil uklidnit.
„Tak povídej.“
Trvalo jí skoro deset minut, než ze sebe dostala něco souvislého.
Robert měl problémy.
Velké problémy.
Jeho realitní firma se dostala do dluhů.
Několik obchodů nevyšlo, na další si půjčil a nakonec začal splácet jedny dluhy dalšími půjčkami.
Adéla o tom dlouho nevěděla.
Když to prasklo, už jim hrozilo, že přijdou o byt.
A některým věřitelům zjevně nestačilo posílat upomínky.
„Přišli za mnou domů,“ řekla.
„Robert nebyl doma. Byla jsem tam sama s dětma.“
„Co chtěli?“
„Peníze. Co asi?“
„Vyhrožovali ti?“
Přikývla.
„A Robert?“
„Říkal, že to vyřeší.“
„Jasně. A vyřešil?“
Rozbrečela se.
Neměl jsem chuť ji utěšovat, ale taky jsem ji nechtěl nechat stát u dveří a brečet.
Tak jsem počkal, až se trochu vzpamatuje.
„Kolik dlužíte?“
Řekla částku.
Musel jsem se zeptat znovu, jestli jsem dobře slyšel.
Slyšel.
„Ty vole, Adélo.“
„Já vím.“
„Ne, ty nevíš. Kde jste na tohle přišli?“
„Robert říkal, že se to otočí. Že máme rozjednaný velký projekt.“
„Aha. Takže se to neotočilo.“
Zavrtěla hlavou.
„A co s tím má společnýho tátův nábytek?“
Dlouho se dívala na podlahu.
„Prodala jsem ho.“
Čekal jsem to.
Přesto mě to dostalo.
„Komu?“
„Jednomu obchodníkovi se starožitnostma.“
„Kdy?“
„Asi před měsícem.“
Táta byl tou dobou ještě naživu.
Ležel v nemocnici a doufal, že ho pustí domů.
„Ty jsi prodala tátovy věci, když ještě žil?“
„Potřebovala jsem peníze.“
„A zeptala ses ho?“
„Nemohla jsem.“
„Proč?“
„Protože by mi to nedovolil!“
„No vidíš. Takže jsi věděla, že to děláš za jeho zády.“
Zase začala brečet.
„Kolik ti ten chlap dal?“
Řekla mi to.
Na chvíli jsem zavřel oči.
Nevěděl jsem přesně, jakou cenu ten nábytek měl, ale táta za některé kusy dostával nabídky už před lety.
Jenom hodiny a truhla mohly stát slušné peníze.
A Adéla to všechno prodala za částku, která podle mě neodpovídala ani polovině hodnoty.
„A ty okapy?“ zeptal jsem se.
Otřela si nos kapesníkem.
„Ty jsem odvezla do sběru.“
„Sama?“
„Pomohl mi jeden známý.“
„To je teda výkon. Táta se s nima dělal několik týdnů a ty jsi je prodala na váhu.“
„Už toho nech.“
„Já toho mám nechat?“
Zvedl jsem se.
„Víš vůbec, co bylo v tý truhle?“
„Nějaký papíry.“
„Fotky. Dopisy od dědy. Máminy věci. Tátovy vojenský zápisky. To všechno jsi prodala?“
„Nevěděla jsem, co v ní je.“
„Tak ses měla podívat.“
„Zbyňku, já měla strach!“
„Já ti věřím. Ale to ještě neznamená, že můžeš vykrást vlastnímu tátovi barák.“
To ji zarazilo.
Asi poprvé jí došlo, jak to celé vypadá z druhé strany.
Sedli jsme si na verandu.
Já na schod, Adéla na betonovou podezdívku.
Dlouho jsme mlčeli.
Vytáhl jsem cigarety, i když jsem už několik let nekouřil pravidelně.
Jednu jsem si zapálil a druhou jí nabídl.
Vzala si.
„A co ten kupec na roubenku?“ zeptal jsem se.
„Co s ním?“
„Toho jsi taky našla náhodou?“
Zaváhala.
„Je to ten samej člověk.“
„Kterej koupil nábytek?“
Přikývla.
„No to mě podrž.“
„Nabídl mi, že vezme i celej dům. Tak, jak je.“
„Za kolik?“
Řekla cenu.
Rozesmál jsem se.
Ne proto, že by to bylo vtipné.
„Adélo, vždyť jenom ten pozemek má větší hodnotu.“
„Potřebujeme peníze hned.“
„To už jsem pochopil.“
„On je ochotnej zaplatit rychle.“
„To se nedivím. Za takovou cenu bych ho koupil taky.“
Zahodil jsem nedopalek do prázdné plechovky, která stála u schodů.
„A jak sis představovala, že to uděláme?“
„Podepsali bychom smlouvu.“
„My dva?“
„No.“
„A dědický řízení?“
„To už by se nějak vyřešilo.“
„Jak nějak?“
„Právník říkal, že se dá připravit dohoda.“
„Čí právník?“
Neodpověděla.
„Ten kupcův?“
Přikývla.
„Výborně. Takže chlap, kterej od tebe koupil tátovy věci za pár korun, ti teď zařídí ještě prodej celýho baráku. A ty mu věříš.“
„Já už nevím, co mám dělat.“
To byla první rozumná věta, kterou za celé odpoledne řekla.
Podíval jsem se na ni.
Seděla tam v drahém kabátu, s rozmazanou řasenkou a botami od bláta.
Najednou nevypadala jako ta sebevědomá ženská, která mi při každém setkání vysvětlovala, jak mám žít.
Vypadala jako moje mladší sestra, která zase něco provedla a čekala, že to za ni někdo vyřeší.
Jenomže tentokrát nešlo o rozbité okno nebo ukradené cigarety.
„Proč jsi mi nezavolala?“ zeptal jsem se.
Pokrčila rameny.
„Styděla jsem se.“
„Takže bylo lepší rozprodat tátův barák?“
„Myslela jsem, že to zvládnu.“
„A zvládla?“
Zavrtěla hlavou.
„Ne.“
Vrátil jsem se dovnitř a ještě jednou prošel všechny místnosti.
V ložnici chyběla skříň.
Z kuchyně zmizely staré litinové hrnce a měděné nádobí.
Z dílny někdo odvezl většinu nářadí.
Na polici zůstala jenom rezavá krabice s hřebíky a starý skládací metr.
Ten jsem si vzal.
Pamatoval jsem si ho.
Táta ho nosil v kapse montérek a vždycky nadával, že mu ho někdo bere.
Ve skutečnosti jsem mu ho bral já.
Když jsem vyšel ven, Adéla pořád seděla na stejném místě.
„Tak co bude?“ zeptala se.
„Ten barák se prodávat nebude.“
„Zbyňku...“
„Ne. Aspoň ne teď. A rozhodně ne tomu tvýmu obchodníkovi.“
„Ale my ty peníze potřebujeme.“
„Tak si budete muset najít jiný řešení.“
„Ty nechápeš, co nám hrozí.“
„Chápu, že máte dluhy. Ale jestli ti někdo vyhrožuje kvůli dětem, tak to musíš řešit s policií. Ne tím, že prodáš všechno, na co dosáhneš.“
Mlčela.
„A teď mi dáš jméno toho chlapa, co koupil nábytek.“
„Proč?“
„Protože chci zjistit, jestli se dá něco dostat zpátky. Hlavně ta truhla.“
„On to nebude chtít vrátit.“
„To se uvidí.“
„A když ne?“
„Tak to budu řešit s právníkem.“
Vytáhl jsem telefon a vyfotil prázdné místnosti, poškozenou podlahu i rozebraná kamna.
„Co děláš?“ zeptala se.
„Dokumentuju, co tady zbylo.“
„Chceš mě udat?“
„Zatím chci vědět, co všechno jsi prodala a komu.“
„Prosím tě, Zbyňku.“
„Adélo, táta byl ještě naživu. Ty věci nebyly tvoje. To přece chápeš.“
Sklopila hlavu.
„Já vím.“
„Tak se podle toho začni chovat.“
Cestou zpátky jsme skoro nemluvili.
Adéla několikrát vytáhla telefon, ale nikomu nezavolala.
Já přemýšlel, co všechno budu muset zařídit.
Právníka.
Soupis majetku.
Odhad škody.
Zjistit, kde skončil nábytek.
A hlavně jsem potřeboval vědět, jestli se Adéla chystá říct pravdu i ostatním, nebo jestli doufá, že to celé zůstane mezi námi.
Když jsme přijeli před její dům, chvíli seděla a nechtěla vystoupit.
„Co teď uděláš?“ zeptala se.
„Zítra zavolám právníkovi.“
„A potom?“
„Potom se uvidí.“
„Budeš chtít, abych se vzdala dědictví?“
Chvíli jsem přemýšlel.
„Budu chtít, aby se spočítalo, cos odvezla a kolik jsi za to dostala. A aby se to zohlednilo při vypořádání. Jestli chceš roubenku nechat mně, můžeme se o tom bavit. Ale nebudu tě nutit něco podepisovat tady na parkovišti.“
Podívala se na mě.
„Ty mě nenávidíš, viď?“
„Teď jsem na tebe pořádně nasranej.“
„To vidím.“
„A hlavně ti nevěřím.“
To ji zabolelo víc než všechno, co jsem jí řekl předtím.
„Já jsem nechtěla tátovi ublížit,“ zašeptala.
„Možná ne. Ale udělala jsi to.“
Otevřela dveře.
„Zbyňku?“
„Co?“
„Promiň.“
Nevěděl jsem, co jí na to říct.
Tak jsem jen přikývl.
Vystoupila a pomalu šla ke vchodu.
Ještě jednou se otočila, ale já už nastartoval.
Domů jsem přijel za tmy.
Udělal jsem si kafe, sedl ke kuchyňskému stolu a začal procházet staré fotky v telefonu.
Našel jsem snímek z tátových sedmdesátin.
Seděl u toho svého obrovského dubového stolu, před sebou půllitr piva a talíř s nedojedeným gulášem.
Adéla se smála, já měl ruku kolem jeho ramen a táta se tvářil, jako by ho fotografování obtěžovalo.
Což ho taky obtěžovalo.
Pak jsem našel fotku truhly.
Táta ji kdysi opravil a poslal mi obrázek, abych viděl, jak se mu povedla.
Na víku byla vyřezaná růže.
Jeden okvětní lístek byl trochu křivý.
Táta tvrdil, že to tak má být.
Uložil jsem si obě fotky zvlášť.
Pak jsem otevřel láhev vodky, kterou jsem měl už několik let ve skříňce, nalil si malého panáka a připil tátovi.
„Tak vidíš, starej. Neuhlídali jsme to.“
Chvíli jsem seděl a koukal z okna.
Nejhorší nebylo, že zmizel nábytek.
Ten se možná ještě najde.
A kdyby ne, nějaký jiný bych sehnal.
Horší bylo, že Adéla dobře věděla, co pro tátu ty věci znamenaly.
Vyrůstali jsme mezi nimi oba.
Pamatovala si, jak je vyráběl, jak nadával, když mu něco nešlo, i jak byl spokojenej, když se mu práce povedla.
A přesto je nechala odvézt.
Nevěděl jsem, jestli jí to někdy dokážu odpustit.
Ale jedno jsem věděl určitě.
Roubenku jen tak neprodám.
Až se vyřeší dědictví, pokusím se ji dát zase dohromady.
Třeba tam nebude původní stůl ani hodiny.
Třeba budu muset spoustu věcí vyrobit znovu.
Táta mě ostatně něco naučil.
Dopil jsem vodku, zavřel fotky a vytáhl si číslo na právníka.
Ráno mu zavolám.
A potom začnu shánět tu zatracenou truhlu.
Protože o peníze mi v tu chvíli šlo ze všeho nejmíň.
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