Olovo, kafe a padesátka na krku: Konec jedné korporátní krysy
Seděl v té své prosklené krabici, která smrděla novým nábytkem a drahým leasingem.
Jmenoval se Kristián.
Typickej kravaťák, který si myslí, že svět začal s vynálezem smartphonu a končí s jeho vybitím.
Koukal na mě přes okraj monitoru, jako bych byl kus shnilého masa, který mu kazí estetiku open space kanceláře.
„Podívej se, Bene,“ protáhl a pohrával si s nějakým designovým perem, které v životě nepoužil k opravdové práci.
„Svět se posunul. Potřebujeme dravce. Mladou krev. Lidi, kteří se s tabletem v ruce už narodili. Tvoje metody... no, řekněme, že jsou z minulého století. Trh vyžaduje digitální domorodce. Chápeme se, ne? Nabízím ti klidný flek v archivu. Méně stresu, tabulkový plat.“
Krev se mi nezpěnila.
Na to už byla moc hustá a plná kofeinu.
Jen jsem cítil, jak mi v kapse těžkne ruka.
V duchu jsem si představoval, jak mu tím jeho drahým perem propíchnu hrdelní tepnu, aby viděl, jak rychle ta jeho „mladá krev“ dokáže utíkat z těla.
Ale držel jsem dekorum.
Patnáct let loajality se právě spláchlo do záchodu, protože moje datum narození neodpovídalo tabulkám moderního HR marketingu.
„Vezmu si týden na rozmyšlenou, šéfe,“ řekl jsem.
Slovo šéfe jsem ze sebe vytlačil s pachutí žluklého oleje.
„Správný přístup. Hlavně žádné emoce, jsme přece profesionálové,“ usmál se Kristián.
Ten úsměv stál asi padesát tisíc u ortodonta, ale neměl v sobě ani špetku života.
Vyšel jsem ven.
Žádné scény, žádné bouchání dveřmi. Po tolika letech vím, že ti nejnebezpečnější chlapi mluví potichu a neodkrývají karty.
Kristián žil v iluzi, že největším bohatstvím firmy jsou ty jeho barevné sedačky, předražený software a kávovar na kapsle.
Netušil, že byznys nedělají aplikace, ale lidi, kteří spolu dokážou pít do čtyř do rána a věřit si natolik, že podepíšou smlouvu na umaštěný tácek od párku.
Můj největší trumf se jmenoval pan Bartoš.
Stará škola.
Chlap, který vlastnil holding, který naší firmě dělal čtyřicet procent ročního obratu.
Bartoš kašlal na prezentace v PowerPointu.
Zajímal ho výsledek a to, že když mu v neděli večer hořela fabrika, byl jsem to já, kdo zvedl telefon a sehnal náhradní kamiony.
Zavolal jsem mu ještě ten večer z automatu u benzínky, abych nenechával stopu na firemním cloudu.
Žádná zbrklost, čistá logistika odvetného úderu.
„Pane Bartoši? Tady Ben. Končím u firmy. Nový vítr mě vyfoukl jako starej papír.“
Na druhém konci linky bylo chvíli ticho, slyšel jsem jen cvaknutí zapalovače.
„Ten mladej srab s nagelovanou patkou?“ zeptal se pan Bartoš chraplavým hlasem.
„Přesně ten. Chce mě uklidit do sklepa.“
„Kam jdeš?“
„K Vodičkovi. Konkurence. Nabízel mi místo už tři roky.“
„Dobře. Zítra tam pošlu právníky. Rušíme smlouvy. Kde jsi ty, tam jsou moje peníze, Bene. Na tyhle rychlokvašené managery nejsem zvědavej.“
V pondělí ráno jsem přišel do kanceláře s obálkou.
Kristián seděl u stolu, pil zrcadlově lesklé smoothie a tvářil se, že spasil svět.
Položil jsem mu papír před nos.
Výpověď.
Bez debaty.
„Ale Bene, neblázni,“ uchechtl se arogantně.
„Takhle pálit mosty? Kde v padesáti seženeš práci? No tak dobře, tvoje volba. Aspoň ušetříme na odstupném. Kluky z marketingu potěší, že máme volnou židli pro stážistu z Erasmu.“
Utekl necelý měsíc.
Seděl jsem v nové kanceláři u Vodičky.
Výhled sice nebyl do parku, ale židle byla z pravé kůže a nikdo se mě neptal, jestli umím ovládat nejnovější verzi TikToku.
Znal jsem lidi, znal jsem terén a věděl jsem, kde jsou zakopané zbraně.
Telefon mi zazvonil přesně v deset dopoledne.
Na displeji svítilo Kristiánovo jméno.
Nechal jsem to vyzvánět.
Jednou, dvakrát, pětkrát.
Pak jsem to zvedl.
„Bene! Chlape! Musíme si promluvit!“
Jeho hlas už neměl tu sametovou jistotu.
Zněl jako hysterická fňukna, které někdo sebral hračku.
„Bartoš nám poslal okamžitou výpověď smlouvy! Všechny projekty stojí! To je katastrofa, přicházíme o miliony! Musíš se vrátit. Nabízím ti místo vedoucího oddělení, dvojnásobný plat, služební auto, co si řekneš!“
„Víš, Kristiáne,“ protáhl jsem labužnicky.
„Trh se mění. Potřebujete mladou energii a digitální domorodce. Já jsem jen pomalá, stará struktura z minulého století. Určitě to se stážisty nějak vyřešíte.“
Zavěsil jsem.
Ten pocit zadostiučinění byl lepší než ledová sprcha po celonočním tahu.
Mládežník se naučil termíny z učebnic, ale zapomněl na základní pravidlo: v byznysu i na ulici rozhoduje to, komu kryješ záda a kdo kryje ta tvoje.
Moje padesátka na krku nebyla brzdou.
Byl to těžkej, rozjetej nákladní vlak, kterej ho smetl z kolejí dřív, než stačil poslat tweet.
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